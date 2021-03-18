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Стадион:
Исландия

Предыдущие игры

Германия Последние 20 матчей: +11 =7 -2
Испания 6:0 Германия Германия 3:1 Украина Германия 1:0 Чехия Германия 3:3 Швейцария
Украина 1:2 Германия Германия 3:3 Турция Швейцария 1:1 Германия Германия 1:1 Испания Германия 6:1 Северная Ирландия Германия 4:0 Беларусь Эстония 0:3 Германия Германия 2:2 Аргентина Северная Ирландия 0:2 Германия Германия 2:4 Голландия Германия 8:0 Эстония Беларусь 0:2 Германия Голландия 2:3 Германия Германия 1:1 Сербия Германия 2:2 Голландия Германия 3:0 РОССИЯ
Исландия Последние 20 матчей: +9 =1 -10
Англия 4:0 Исландия Дания 2:1 Исландия Венгрия 2:1 Исландия Исландия 1:2 Бельгия
Исландия 0:3 Дания Исландия 2:1 Румыния Бельгия 5:1 Исландия Исландия 0:1 Англия Сальвадор 0:1 Исландия Канада 0:1 Исландия Молдова 1:2 Исландия Турция 0:0 Исландия Исландия 2:0 Андорра Исландия 0:1 Франция Албания 4:2 Исландия Исландия 3:0 Молдова Исландия 2:1 Турция Исландия 1:0 Албания Франция 4:0 Исландия Андорра 0:2 Исландия

Последние игры между собой

Германия: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Исландия: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Исландия 0:3 Германия Международные матчи Исландия 0:1 Германия Международные матчи

Группа A

Команда И В Н П Г О
1. Ирландия 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Азербайджан 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Португалия 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Сербия 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Катар 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Люксембург 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа B

Команда И В Н П Г О
1. Косово 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Грузия 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Испания 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Швеция 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Греция 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа C

Команда И В Н П Г О
1. Литва 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Северная Ирландия 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Италия 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Болгария 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Швейцария 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа D

Команда И В Н П Г О
1. Казахстан 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Босния и Герцеговина 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Украина 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Финляндия 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Франция 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа E

Команда И В Н П Г О
1. Беларусь 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Эстония 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Чехия 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Бельгия 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Уэльс 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа F

Команда И В Н П Г О
1. Молдова 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Шотландия 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Фарерские острова 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Австрия 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Израиль 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Дания 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа G

Команда И В Н П Г О
1. Норвегия 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Латвия 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Гибралтар 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Черногория 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Голландия 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Турция 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа H

Команда И В Н П Г О
1. РОССИЯ 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Кипр 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Словения 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Мальта 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Словакия 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Хорватия 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа A

Команда И В Н П Г О
1. Ирландия 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Азербайджан 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Португалия 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Сербия 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Люксембург 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Катар 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа B

Команда И В Н П Г О
1. Косово 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Грузия 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Испания 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Швеция 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Греция 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа C

Команда И В Н П Г О
1. Литва 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Северная Ирландия 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Италия 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Болгария 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Швейцария 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа D

Команда И В Н П Г О
1. Казахстан 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Босния и Герцеговина 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Украина 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Финляндия 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Франция 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа E

Команда И В Н П Г О
1. Беларусь 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Эстония 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Чехия 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Бельгия 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Уэльс 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа F

Команда И В Н П Г О
1. Молдова 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Шотландия 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Фарерские острова 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Австрия 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Дания 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Израиль 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа G

Команда И В Н П Г О
1. Норвегия 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Латвия 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Гибралтар 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Черногория 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Турция 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Голландия 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа H

Команда И В Н П Г О
1. РОССИЯ 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Кипр 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Словения 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Мальта 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Хорватия 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Словакия 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа A

Команда И В Н П Г О
1. Ирландия 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Азербайджан 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Португалия 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Сербия 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Люксембург 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Катар 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа B

Команда И В Н П Г О
1. Косово 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Грузия 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Испания 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Швеция 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Греция 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа C

Команда И В Н П Г О
1. Литва 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Северная Ирландия 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Италия 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Болгария 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Швейцария 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа D

Команда И В Н П Г О
1. Казахстан 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Босния и Герцеговина 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Украина 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Финляндия 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Франция 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа E

Команда И В Н П Г О
1. Беларусь 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Эстония 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Чехия 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Бельгия 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Уэльс 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа F

Команда И В Н П Г О
1. Молдова 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Шотландия 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Фарерские острова 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Австрия 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Дания 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Израиль 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа G

Команда И В Н П Г О
1. Норвегия 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Латвия 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Гибралтар 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Черногория 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Турция 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Голландия 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа H

Команда И В Н П Г О
1. РОССИЯ 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Кипр 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Словения 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Мальта 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Хорватия 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Словакия 0 0 0 0 0 - 0 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Германия - Исландия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 марта 2021, осталось 2 дня 13 часов 48 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 54
    Германия 98.1% (53)
    X 1.9% (1)
    Исландия 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Германия
    Ничья
    Исландия
    1.15
    9.07
    26.00
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 5 000 ₽ 1.15 8.90 26.00
    Бонус: 10 000 ₽ 1.15 8.40 20.00
    Бонус: 5 000 ₽ 1.15 8.90 24.00
    Бонус: 5 000 ₽ 1.12 9.00 25.00
      1.12 9.07 21.91

    Самый высокий коэффициент на матч «Германия» – «Исландия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Германия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Исландия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Германия» – «Исландия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
    5.30 1.16 3.24 1.34 2.38 1.58 1.90 2.00 1.53 2.50 1.33 3.32 1.21 4.40 1.10 6.75
    6.00 1.13 2.85 1.43 2.27 1.64 1.76 2.07 1.39 2.90 1.33 3.40 1.14 5.36 1.13 6.00
    5.25 1.12 4.45 1.18 2.64 1.46 2.11 1.73 1.72 2.25 1.42 2.88 1.28 3.54 1.11 5.70 1.08 6.20 1.01 10.50
    12.50 1.01 5.40 1.13 4.50 1.18 2.60 1.45 2.26 1.65 1.95 1.87 1.76 2.08 1.42 2.75 1.27 3.30 1.12 5.20 1.10 5.80 1.02 9.90 1.01 10.50
    6.03 1.13 2.87 1.41 2.57 1.51 2.26 1.64 1.94 1.88 1.74 2.10 1.57 2.39 1.30 3.50 1.11 6.66
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
    3.30 1.33 1.98 1.83 1.48 2.65 1.22 4.24
    4.00 1.22 2.80 1.40 1.72 2.05 1.20 4.30
    3.95 1.25 2.68 1.47 1.68 2.19 1.28 3.68 1.19 4.80
    2.60 1.45 1.68 2.18 1.27 3.60
    3.49 1.31 2.80 1.44 2.01 1.81 1.68 2.18 1.48 2.67
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3
    4.94 1.18 2.69 1.47 1.88 1.92 1.45 2.75 1.30 3.68
    5.60 1.12 2.22 1.62 1.64 2.17 1.38 2.90
    5.65 1.14 4.20 1.23 2.14 1.71 1.60 2.34 1.36 3.15 1.16 5.25
    2.21 1.62 1.65 2.17 1.35 3.05

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.53 1.49
    2.32 1.57
    2.40 1.58
    Букмекер Да Нет
    6.05 1.12
    5.20 1.14
    5.60 1.12
    Букмекер Да Нет
    4.64 1.20
    4.00 1.22
    4.00 1.21
    Где смотреть матч Германия - Исландия онлайн

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    Прогнозы на матч Германия - Исландия

    Исход игры
    Германия
    98.1% (53)
    Ничья
    1.9% (1)
    Исландия
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.22% (30)
    Меньше
    38.78% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    28.57% (14)
    Нет
    71.43% (35)
    Популярный счёт
    2:0 Германия
    31.5% (17)
    3:0 Германия
    27.8% (15)
    3:1 Германия
    14.8% (8)
    2:1 Германия
    5.6% (3)
    4:0 Германия
    3.7% (2)
    4:1 Германия
    3.7% (2)
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