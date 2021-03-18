Германия
Позже
Стадион: Шауинсланд-Райзен-Арена
Исландия
Предыдущие игры
Германия Последние 20 матчей: +11 =7 -2Испания 6:0 Германия Германия 3:1 Украина Германия 1:0 Чехия Германия 3:3 Швейцария
Украина 1:2 Германия Германия 3:3 Турция Швейцария 1:1 Германия Германия 1:1 Испания Германия 6:1 Северная Ирландия Германия 4:0 Беларусь Эстония 0:3 Германия Германия 2:2 Аргентина Северная Ирландия 0:2 Германия Германия 2:4 Голландия Германия 8:0 Эстония Беларусь 0:2 Германия Голландия 2:3 Германия Германия 1:1 Сербия Германия 2:2 Голландия Германия 3:0 РОССИЯ
Исландия Последние 20 матчей: +9 =1 -10Англия 4:0 Исландия Дания 2:1 Исландия Венгрия 2:1 Исландия Исландия 1:2 Бельгия
Исландия 0:3 Дания Исландия 2:1 Румыния Бельгия 5:1 Исландия Исландия 0:1 Англия Сальвадор 0:1 Исландия Канада 0:1 Исландия Молдова 1:2 Исландия Турция 0:0 Исландия Исландия 2:0 Андорра Исландия 0:1 Франция Албания 4:2 Исландия Исландия 3:0 Молдова Исландия 2:1 Турция Исландия 1:0 Албания Франция 4:0 Исландия Андорра 0:2 Исландия
Последние игры между собой
Германия: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Исландия: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Группа A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ирландия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Азербайджан
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Португалия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Сербия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Катар
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Люксембург
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа B
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Косово
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Грузия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Испания
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Швеция
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Греция
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа C
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Литва
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Северная Ирландия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Италия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Болгария
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Швейцария
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа D
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Казахстан
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Босния и Герцеговина
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Украина
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Финляндия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Франция
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа E
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беларусь
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Эстония
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Чехия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Бельгия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Уэльс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа F
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Молдова
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Шотландия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Фарерские острова
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Австрия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Израиль
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Дания
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа G
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Норвегия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Латвия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Гибралтар
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Черногория
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Голландия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Турция
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа H
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РОССИЯ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Кипр
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Словения
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Мальта
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Словакия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Хорватия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ирландия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Азербайджан
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Португалия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Сербия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Люксембург
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Катар
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа B
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Косово
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Грузия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Испания
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Швеция
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Греция
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа C
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Литва
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Северная Ирландия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Италия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Болгария
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Швейцария
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа D
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Казахстан
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Босния и Герцеговина
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Украина
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Финляндия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Франция
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа E
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беларусь
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Эстония
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Чехия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Бельгия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Уэльс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа F
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Молдова
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Шотландия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Фарерские острова
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Австрия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Дания
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Израиль
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа G
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Норвегия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Латвия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Гибралтар
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Черногория
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Турция
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Голландия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа H
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РОССИЯ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Кипр
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Словения
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Мальта
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Хорватия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Словакия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ирландия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Азербайджан
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Португалия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Сербия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Люксембург
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Катар
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа B
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Косово
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Грузия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Испания
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Швеция
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Греция
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа C
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Литва
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Северная Ирландия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Италия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Болгария
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Швейцария
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа D
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Казахстан
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Босния и Герцеговина
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Украина
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Финляндия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Франция
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа E
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беларусь
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Эстония
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Чехия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Бельгия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Уэльс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа F
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Молдова
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Шотландия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Фарерские острова
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Австрия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Дания
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Израиль
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа G
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Норвегия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Латвия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Гибралтар
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Черногория
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Турция
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Голландия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа H
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РОССИЯ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Кипр
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Словения
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Мальта
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Хорватия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Словакия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Германия» – «Исландия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Германия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Исландия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Германия» – «Исландия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Германия - Исландия
Исход игры
Германия
98.1% (53)
Ничья
1.9% (1)
Исландия
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
61.22% (30)
Меньше
38.78% (19)
Обе команды забьют
Да
28.57% (14)
Нет
71.43% (35)
Популярный счёт
2:0 Германия
31.5% (17)
3:0 Германия
27.8% (15)
3:1 Германия
14.8% (8)
2:1 Германия
5.6% (3)
4:0 Германия
3.7% (2)
4:1 Германия
3.7% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!