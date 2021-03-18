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Испания
 
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Стадион:
Греция

Предыдущие игры

Испания Последние 20 матчей: +12 =6 -2
Испания 6:0 Германия Швейцария 1:1 Испания Голландия 1:1 Испания Украина 1:0 Испания
Испания 1:0 Швейцария Португалия 0:0 Испания Испания 4:0 Украина Германия 1:1 Испания Испания 5:0 Румыния Испания 7:0 Мальта Швеция 1:1 Испания Норвегия 1:1 Испания Испания 4:0 Фарерские острова Румыния 1:2 Испания Испания 3:0 Швеция Фарерские острова 1:4 Испания Мальта 0:2 Испания Испания 2:1 Норвегия Испания 1:0 Босния и Герцеговина Хорватия 3:2 Испания
Греция Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Греция 0:0 Словения Молдова 0:2 Греция Греция 2:1 Кипр Греция 0:0 Косово
Греция 2:0 Молдова Австрия 2:1 Греция Косово 1:2 Греция Словения 0:0 Греция Греция 2:1 Финляндия Армения 0:1 Греция Греция 2:1 Босния и Герцеговина Италия 2:0 Греция Греция 1:1 Лихтенштейн Финляндия 1:0 Греция Греция 2:3 Армения Греция 0:3 Италия Турция 2:1 Греция Босния и Герцеговина 2:2 Греция Лихтенштейн 0:2 Греция Греция 0:1 Эстония

Последние игры между собой

Испания: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Греция: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Греция 1:2 Испания Чемпионат Европы 2008 (ЕВРО 2008)

Группа B

Команда И В Н П Г О
1. Косово 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Грузия 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Испания 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Швеция 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Греция 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа B

Команда И В Н П Г О
1. Косово 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Грузия 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Испания 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Швеция 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Греция 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа B

Команда И В Н П Г О
1. Косово 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Грузия 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Испания 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Швеция 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Греция 0 0 0 0 0 - 0 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Испания - Греция от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 марта 2021, осталось 2 дня 13 часов 48 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 54
    Испания 98.1% (53)
    X 1.9% (1)
    Греция 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Испания
    Ничья
    Греция
    1.18
    8.80
    25.00
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 5 000 ₽ 1.17 8.60 23.00
    Бонус: 10 000 ₽ 1.16 7.80 20.00
    Бонус: 5 000 ₽ 1.18 8.80 24.00
    Бонус: 5 000 ₽ 1.13 8.40 25.00
      1.14 8.00 21.32

    Самый высокий коэффициент на матч «Испания» – «Греция» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Испания» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Греция» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Испания» – «Греция», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 6 6
    6.90 1.10 4.72 1.19 2.99 1.39 2.22 1.77 1.65 2.12 1.46 2.71 1.23 4.02 1.17 4.98 1.08 7.10
    5.20 1.17 3.54 1.28 2.50 1.53 1.99 1.83 1.62 2.32 1.24 3.89 1.25 3.95 1.10 7.20
    12.00 1.01 4.60 1.15 3.54 1.23 2.36 1.56 1.89 1.91 1.61 2.62 1.30 3.52 1.20 4.40 1.08 6.50 1.05 7.60
    16.00 0.00 12.00 1.02 4.90 1.15 4.20 1.22 2.50 1.52 2.14 1.71 1.95 1.90 1.73 2.18 1.63 2.44 1.33 3.35 1.25 3.90 1.10 6.40 1.08 7.20 1.01 11.00
    5.14 1.16 2.47 1.55 2.20 1.68 1.93 1.89 1.70 2.15 1.56 2.42 1.23 4.18
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
    3.04 1.37 1.85 1.95 1.42 2.87 1.18 4.80
    3.65 1.25 2.50 1.49 1.62 2.21 1.16 4.80
    3.64 1.28 2.43 1.56 1.60 2.34 1.23 4.20 1.16 5.35
    2.31 1.58 1.58 2.41 1.19 4.40
    2.99 1.39 2.38 1.58 1.81 2.02 1.56 2.43 1.38 3.06
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
    4.18 1.23 2.53 1.52 1.79 2.02 1.38 3.04
    5.00 1.14 2.04 1.72 1.51 2.44 1.31 3.25
    5.10 1.16 3.68 1.28 2.00 1.81 1.49 2.62 1.31 3.45
    3.35 1.28 2.08 1.70 1.55 2.41 1.33 3.15

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.62 1.46
    2.50 1.49
    2.60 1.48
    Букмекер Да Нет
    6.30 1.11
    5.80 1.12
    6.40 1.10
    Букмекер Да Нет
    4.80 1.18
    4.40 1.19
    4.30 1.20
    Где смотреть матч Испания - Греция онлайн

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    Прогнозы на матч Испания - Греция

    Исход игры
    Испания
    98.1% (53)
    Ничья
    1.9% (1)
    Греция
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    38.78% (19)
    Меньше
    61.22% (30)
    Обе команды забьют
    Да
    26.53% (13)
    Нет
    73.47% (36)
    Популярный счёт
    2:0 Испания
    50% (27)
    3:1 Испания
    16.7% (9)
    3:0 Испания
    11.1% (6)
    2:1 Испания
    5.6% (3)
    1:0 Испания
    3.7% (2)
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