Испания
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Стадион: Нуэво Лос Карменес
Греция
Предыдущие игры
Испания Последние 20 матчей: +12 =6 -2Испания 6:0 Германия Швейцария 1:1 Испания Голландия 1:1 Испания Украина 1:0 Испания
Испания 1:0 Швейцария Португалия 0:0 Испания Испания 4:0 Украина Германия 1:1 Испания Испания 5:0 Румыния Испания 7:0 Мальта Швеция 1:1 Испания Норвегия 1:1 Испания Испания 4:0 Фарерские острова Румыния 1:2 Испания Испания 3:0 Швеция Фарерские острова 1:4 Испания Мальта 0:2 Испания Испания 2:1 Норвегия Испания 1:0 Босния и Герцеговина Хорватия 3:2 Испания
Греция Последние 20 матчей: +8 =5 -7Греция 0:0 Словения Молдова 0:2 Греция Греция 2:1 Кипр Греция 0:0 Косово
Греция 2:0 Молдова Австрия 2:1 Греция Косово 1:2 Греция Словения 0:0 Греция Греция 2:1 Финляндия Армения 0:1 Греция Греция 2:1 Босния и Герцеговина Италия 2:0 Греция Греция 1:1 Лихтенштейн Финляндия 1:0 Греция Греция 2:3 Армения Греция 0:3 Италия Турция 2:1 Греция Босния и Герцеговина 2:2 Греция Лихтенштейн 0:2 Греция Греция 0:1 Эстония
Последние игры между собой
Испания: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Греция: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Группа B
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Косово
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Грузия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Испания
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Швеция
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Греция
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа B
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Косово
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Грузия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Испания
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Швеция
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Греция
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Испания» – «Греция» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Испания» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Греция» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Испания» – «Греция», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Испания - Греция
Исход игры
Испания
98.1% (53)
Ничья
1.9% (1)
Греция
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
38.78% (19)
Меньше
61.22% (30)
Обе команды забьют
Да
26.53% (13)
Нет
73.47% (36)
Популярный счёт
2:0 Испания
50% (27)
3:1 Испания
16.7% (9)
3:0 Испания
11.1% (6)
2:1 Испания
5.6% (3)
1:0 Испания
3.7% (2)
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