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Шотландия
 
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Стадион:
Австрия

Предыдущие игры

Шотландия Последние 20 матчей: +12 =1 -7
Израиль 1:0 Шотландия Словакия 1:0 Шотландия Сербия 1:1 Шотландия Шотландия 1:0 Чехия
Шотландия 1:0 Словакия Шотландия 0:0 Израиль Чехия 1:2 Шотландия Шотландия 1:1 Израиль Шотландия 3:1 Казахстан Кипр 1:2 Шотландия Шотландия 6:0 Сан-Марино РОССИЯ 4:0 Шотландия Шотландия 0:4 Бельгия Шотландия 1:2 РОССИЯ Бельгия 3:0 Шотландия Шотландия 2:1 Кипр Сан-Марино 0:2 Шотландия Казахстан 3:0 Шотландия Шотландия 3:2 Израиль Албания 0:4 Шотландия
Австрия Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Австрия 1:1 Норвегия Австрия 2:1 Северная Ирландия Люксембург 0:3 Австрия Румыния 0:1 Австрия
Северная Ирландия 0:1 Австрия Австрия 2:1 Греция Австрия 2:3 Румыния Норвегия 1:2 Австрия Латвия 1:0 Австрия Австрия 2:1 Северная Македония Словения 0:1 Австрия Австрия 3:1 Израиль Польша 0:0 Австрия Австрия 6:0 Латвия Северная Македония 1:4 Австрия Австрия 1:0 Словения Израиль 4:2 Австрия Австрия 0:1 Польша Северная Ирландия 1:2 Австрия Австрия 0:0 Босния и Герцеговина

Группа F

Команда И В Н П Г О
1. Молдова 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Шотландия 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Фарерские острова 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Австрия 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Израиль 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Дания 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа F

Команда И В Н П Г О
1. Молдова 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Шотландия 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Фарерские острова 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Австрия 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Дания 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Израиль 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа F

Команда И В Н П Г О
1. Молдова 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Шотландия 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Фарерские острова 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Австрия 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Дания 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Израиль 0 0 0 0 0 - 0 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Шотландия - Австрия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 марта 2021, осталось 2 дня 13 часов 48 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 53
    Шотландия 30.2% (16)
    X 43.4% (23)
    Австрия 26.4% (14)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Шотландия
    Ничья
    Австрия
    3.48
    3.51
    2.26
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 5 000 ₽ 3.48 3.34 2.26
    Бонус: 10 000 ₽ 3.30 3.45 2.23
    Бонус: 5 000 ₽ 3.48 3.34 2.24
    Бонус: 5 000 ₽ 3.25 3.40 2.25
      3.29 3.51 2.20

    Самый высокий коэффициент на матч «Шотландия» – «Австрия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Шотландия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Австрия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Шотландия» – «Австрия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    8.60 1.07 4.06 1.24 2.56 1.51 1.92 1.96 1.53 2.50 1.28 3.70 1.16 5.25 1.06 9.00
    8.20 1.08 2.95 1.40 2.24 1.66 1.67 2.22 1.32 3.27 1.24 4.10 1.08 8.20
    7.60 1.04 6.60 1.08 2.99 1.37 2.17 1.69 1.69 2.30 1.32 3.38 1.24 3.88 1.07 7.20 1.04 7.90
    8.80 1.05 7.00 1.10 2.85 1.40 2.21 1.67 1.86 1.96 1.66 2.23 1.31 3.30 1.22 4.10 1.09 7.10 1.06 7.80 1.01 14.00 0.00 13.50 0.00 22.00
    3.01 1.39 2.65 1.49 2.26 1.65 1.89 1.94 1.67 2.22 1.50 2.64 1.22 4.30
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
    2.22 1.66 1.49 2.62 1.22 4.30 1.07 8.20
    2.50 1.49 1.66 2.14 1.32 3.20 1.06 7.80
    2.68 1.47 1.70 2.15 1.33 3.30 1.09 7.50 1.06 8.90
    1.69 2.17 1.32 3.30 1.09 7.50
    2.68 1.48 2.19 1.69 1.71 2.19 1.45 2.80 1.33 3.40
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
    2.88 1.42 1.83 2.01 1.41 2.91 1.17 5.10
    3.50 1.27 2.37 1.54 1.56 2.32 1.14 5.20
    3.38 1.32 2.28 1.63 1.55 2.45 1.20 4.60 1.14 5.70
    2.28 1.59 1.58 2.35 1.19 4.00

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.95 1.81
    1.94 1.80
    1.97 1.80
    Букмекер Да Нет
    5.20 1.16
    5.00 1.15
    5.10 1.15
    Букмекер Да Нет
    3.76 1.27
    3.75 1.25
    3.70 1.27
    Где смотреть матч Шотландия - Австрия онлайн

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    Прогнозы на матч Шотландия - Австрия

    Исход игры
    Шотландия
    30.2% (16)
    Ничья
    43.4% (23)
    Австрия
    26.4% (14)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.14% (28)
    Меньше
    42.86% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    93.88% (46)
    Нет
    6.12% (3)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    34% (18)
    2:1 Шотландия
    24.5% (13)
    1:2 Австрия
    22.6% (12)
    2:2 Ничья
    3.8% (2)
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