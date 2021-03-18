Шотландия
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Стадион: Хэмпден Парк
Австрия
Предыдущие игры
Шотландия Последние 20 матчей: +12 =1 -7Израиль 1:0 Шотландия Словакия 1:0 Шотландия Сербия 1:1 Шотландия Шотландия 1:0 Чехия
Шотландия 1:0 Словакия Шотландия 0:0 Израиль Чехия 1:2 Шотландия Шотландия 1:1 Израиль Шотландия 3:1 Казахстан Кипр 1:2 Шотландия Шотландия 6:0 Сан-Марино РОССИЯ 4:0 Шотландия Шотландия 0:4 Бельгия Шотландия 1:2 РОССИЯ Бельгия 3:0 Шотландия Шотландия 2:1 Кипр Сан-Марино 0:2 Шотландия Казахстан 3:0 Шотландия Шотландия 3:2 Израиль Албания 0:4 Шотландия
Австрия Последние 20 матчей: +13 =3 -4Австрия 1:1 Норвегия Австрия 2:1 Северная Ирландия Люксембург 0:3 Австрия Румыния 0:1 Австрия
Северная Ирландия 0:1 Австрия Австрия 2:1 Греция Австрия 2:3 Румыния Норвегия 1:2 Австрия Латвия 1:0 Австрия Австрия 2:1 Северная Македония Словения 0:1 Австрия Австрия 3:1 Израиль Польша 0:0 Австрия Австрия 6:0 Латвия Северная Македония 1:4 Австрия Австрия 1:0 Словения Израиль 4:2 Австрия Австрия 0:1 Польша Северная Ирландия 1:2 Австрия Австрия 0:0 Босния и Герцеговина
Группа F
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Молдова
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Шотландия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Фарерские острова
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Австрия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Израиль
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Дания
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа F
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Молдова
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Шотландия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Фарерские острова
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Австрия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Дания
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Израиль
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Шотландия» – «Австрия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Шотландия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Австрия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Шотландия» – «Австрия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Шотландия - Австрия
Исход игры
Шотландия
30.2% (16)
Ничья
43.4% (23)
Австрия
26.4% (14)
Тотал 2.5
Больше
57.14% (28)
Меньше
42.86% (21)
Обе команды забьют
Да
93.88% (46)
Нет
6.12% (3)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34% (18)
2:1 Шотландия
24.5% (13)
1:2 Австрия
22.6% (12)
2:2 Ничья
3.8% (2)
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