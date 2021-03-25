Венгрия
3:3
Конец матча
Стадион: Имени Ференца Пушкаша
Польша
1:0
6' ГолШаллаи Роланд
8' Желтая карточкаФиоло Оттила
34' Желтая карточкаХелик Михал
49' Желтая карточкаБерешиньски Бартош
2:0
53' ГолСалаи Адам
2:1
60' ГолПёнтек Кшиштоф
2:2
61' ГолЮзвяк Камиль
73' Желтая карточкаЛанг Адам
3:2
78' ГолОрбан Вилли
80' Желтая карточкаНадь Адам
3:3
83' ГолЛевандовски Роберт
87' Желтая карточкаСалаи Аттила
90' Вторая желтая карточкаФиоло Оттила
13
Кальмар
Жолт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Кальмар ЖолтПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Дибус ДенешВратарь
-
22 Тот Балаж IIВратарь
-
21 Ботка ЭндреЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Шефер АндрашПолузащитник
-
18 Шигер ДавидПолузащитник
-
11 Варга КевинПолузащитник
-
10 Чери ТамашПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Варга РоландНападающий
-
Главный тренер: Росси Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Модер ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
13 Рыбус МацейЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Глик КамилЗащитник
- Полузащитник
-
21 Юзвяк КамильПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Соуза Паулу
Ход матча
6'
1:0
8'
34'
53'
2:0
60'
61'
2:2
73'
78'
3:2
80'
83'
87'
90'
Статистика матча
-
3 Голы 3
-
3 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 4
-
3 Угловые 3
-
3 Офсайды 5
-
20 Нарушения правил 14
-
3 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
35 Владение мячом, % 65
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Салаи Адам
|1
|1
|2.
|Орбан Вилли
|1
|1
|3.
|Шаллаи Роланд
|1
|1
|4.
|Фиоло Оттила
|0
|0
|5.
|Ланг Адам
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Левандовски Роберт
|1
|1
|2.
|Пёнтек Кшиштоф
|1
|1
|3.
|Юзвяк Камиль
|1
|1
|4.
|Крыховяк Гжегож
|0
|0
|5.
|Берешиньски Бартош
|0
|0
|6.
|Зелиньски Пётр
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Фиоло Оттила
|1
|1
|2.
|Ланг Адам
|1
|0
|3.
|Надь Адам
|1
|0
|4.
|Салаи Аттила
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Берешиньски Бартош
|1
|0
|2.
|Хелик Михал
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Венгрия
|33.33% (1)
|0
|0
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
|Польша
|0
|0
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|33.33% (1)
Предыдущие игры
Венгрия Последние 20 матчей: +11 =2 -7Венгрия 2:0 Турция Венгрия 1:1 Сербия Венгрия 2:1 Исландия РОССИЯ 0:0 Венгрия
Сербия 0:1 Венгрия Болгария 1:3 Венгрия Венгрия 2:3 РОССИЯ Турция 0:1 Венгрия Уэльс 2:0 Венгрия Венгрия 1:2 Уругвай Венгрия 1:0 Азербайджан Хорватия 3:0 Венгрия Венгрия 1:2 Словакия Черногория 2:1 Венгрия Венгрия 1:0 Уэльс Азербайджан 1:3 Венгрия Венгрия 2:1 Хорватия Словакия 2:0 Венгрия Венгрия 2:0 Финляндия Венгрия 2:0 Эстония
Польша Последние 20 матчей: +12 =3 -5Польша 1:2 Голландия Италия 2:0 Польша Польша 2:0 Украина Польша 3:0 Босния и Герцеговина
Польша 0:0 Италия Польша 5:1 Финляндия Босния и Герцеговина 1:2 Польша Голландия 1:0 Польша Польша 3:2 Словения Израиль 1:2 Польша Польша 2:0 Северная Македония Латвия 0:3 Польша Польша 0:0 Австрия Словения 2:0 Польша Польша 4:0 Израиль Северная Македония 0:1 Польша Польша 2:0 Латвия Австрия 0:1 Польша Португалия 1:1 Польша Польша 0:1 Чехия
Последние игры между собой
Венгрия: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Польша: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Португалия
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Сербия
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|3.
|Катар
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Ирландия
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|5.
|Люксембург
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|6.
|Азербайджан
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Швеция
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Греция
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|Испания
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|Косово
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Грузия
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Италия
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Швейцария
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|Литва
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Северная Ирландия
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|5.
|Болгария
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Босния и Герцеговина
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|2.
|Украина
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|Финляндия
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|4.
|Франция
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Казахстан
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Чехия
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|6 - 2
|3
|2.
|Бельгия
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|Беларусь
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Уэльс
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|5.
|Эстония
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 6
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дания
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Австрия
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|3.
|Молдова
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|Шотландия
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|5.
|Фарерские острова
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Израиль
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Норвегия
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Турция
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|3.
|Черногория
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Латвия
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|5.
|Голландия
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|6.
|Гибралтар
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РОССИЯ
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|Словения
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Кипр
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Словакия
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|Хорватия
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|6.
|Мальта
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Португалия
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Сербия
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|3.
|Катар
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Ирландия
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Азербайджан
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Люксембург
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Швеция
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Испания
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|Косово
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Греция
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Грузия
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Италия
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Швейцария
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Литва
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Северная Ирландия
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Болгария
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Франция
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|2.
|Финляндия
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|3.
|Казахстан
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Украина
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Босния и Герцеговина
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бельгия
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|Чехия
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Беларусь
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Уэльс
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Эстония
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 6
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шотландия
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|2.
|Молдова
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|Фарерские острова
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Австрия
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Дания
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Израиль
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Турция
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|2.
|Норвегия
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Черногория
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Голландия
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Латвия
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|6.
|Гибралтар
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Словения
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Кипр
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|Хорватия
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|РОССИЯ
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Словакия
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Мальта
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Португалия
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Сербия
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Катар
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Ирландия
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|5.
|Азербайджан
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|6.
|Люксембург
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Греция
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|2.
|Швеция
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Испания
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Косово
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Грузия
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Швейцария
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|Италия
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Литва
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Болгария
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Северная Ирландия
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Босния и Герцеговина
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|2.
|Украина
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|Финляндия
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Франция
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Казахстан
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Чехия
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|6 - 2
|3
|2.
|Бельгия
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Беларусь
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Эстония
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Уэльс
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дания
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Фарерские острова
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|Австрия
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|4.
|Молдова
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Шотландия
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Израиль
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Норвегия
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Черногория
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Гибралтар
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Турция
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Латвия
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Голландия
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РОССИЯ
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|Словакия
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|Словения
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Кипр
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Мальта
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Хорватия
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Венгрия» – «Польша» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Венгрия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Польша» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Венгрия» – «Польша», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Венгрия 3:3 Польша
Исход игры
Венгрия
13.2% (20)
Ничья
22.5% (34)
Польша
64.2% (97)
Тотал 2.5
Больше
60.27% (88)
Меньше
39.73% (58)
Обе команды забьют
Да
79.45% (116)
Нет
20.55% (30)
Популярный счёт
1:2 Польша
41.1% (62)
1:1 Ничья
18.5% (28)
0:1 Польша
13.2% (20)
2:1 Венгрия
10.6% (16)
0:2 Польша
4.6% (7)
2:2 Ничья
3.3% (5)
1:3 Польша
1.3% (2)
2:3 Польша
1.3% (2)
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