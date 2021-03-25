  1. Футбол
  2. Матчи
Венгрия
3:3
Конец матча

Стадион:
Польша
0'
1:0
6' Гол
Шаллаи Роланд
8' Желтая карточка
Фиоло Оттила
34' Желтая карточка
Хелик Михал
49' Желтая карточка
Берешиньски Бартош
2:0
53' Гол
Салаи Адам
2:1
60' Гол
Пёнтек Кшиштоф
2:2
61' Гол
Юзвяк Камиль
73' Желтая карточка
Ланг Адам
3:2
78' Гол
Орбан Вилли
80' Желтая карточка
Надь Адам
3:3
83' Гол
Левандовски Роберт
87' Желтая карточка
Салаи Аттила
90' Вторая желтая карточка
Фиоло Оттила
90'+5
1
Гулачи
Петер
5
Фиоло
Оттила
6
Орбан
Вилли
4
Салаи
Аттила
14
Ловренчич
Герге
15
Кляйнхайслер
Ласло
8
Надь
Адам
13
Кальмар
Жолт
3
Хандья
Силвестер
20
Шаллаи
Роланд
9
Салаи
Адам
1
Щесны
Войцех
18
Берешиньски
Бартош
8
Хелик
Михал
5
Беднарек
Ян
3
Реца
Аркадиуш
19
Шиманьски
Себастиан
10
Крыховяк
Гжегож
16
Модер
Якуб
20
Зелиньски
Пётр
9
Левандовски
Роберт
7
Милик
Аркадиуш
Венгрия
3-5-2
Польша
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Венгрия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Салаи Адам 1 1
2. Орбан Вилли 1 1
3. Шаллаи Роланд 1 1
4. Фиоло Оттила 0 0
5. Ланг Адам 0 0
Польша
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Левандовски Роберт 1 1
2. Пёнтек Кшиштоф 1 1
3. Юзвяк Камиль 1 1
4. Крыховяк Гжегож 0 0
5. Берешиньски Бартош 0 0
6. Зелиньски Пётр 0 0

Карточки

Венгрия
# Игрок      
1. Фиоло Оттила 1 1
2. Ланг Адам 1 0
3. Надь Адам 1 0
4. Салаи Аттила 1 0
Польша
# Игрок      
1. Берешиньски Бартош 1 0
2. Хелик Михал 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Венгрия 33.33% (1) 0 0 33.33% (1) 0 33.33% (1)
 Польша 0 0 0 33.33% (1) 33.33% (1) 33.33% (1)

Предыдущие игры

Венгрия Последние 20 матчей: +11 =2 -7
Венгрия 2:0 Турция Венгрия 1:1 Сербия Венгрия 2:1 Исландия РОССИЯ 0:0 Венгрия
Сербия 0:1 Венгрия Болгария 1:3 Венгрия Венгрия 2:3 РОССИЯ Турция 0:1 Венгрия Уэльс 2:0 Венгрия Венгрия 1:2 Уругвай Венгрия 1:0 Азербайджан Хорватия 3:0 Венгрия Венгрия 1:2 Словакия Черногория 2:1 Венгрия Венгрия 1:0 Уэльс Азербайджан 1:3 Венгрия Венгрия 2:1 Хорватия Словакия 2:0 Венгрия Венгрия 2:0 Финляндия Венгрия 2:0 Эстония
Польша Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Польша 1:2 Голландия Италия 2:0 Польша Польша 2:0 Украина Польша 3:0 Босния и Герцеговина
Польша 0:0 Италия Польша 5:1 Финляндия Босния и Герцеговина 1:2 Польша Голландия 1:0 Польша Польша 3:2 Словения Израиль 1:2 Польша Польша 2:0 Северная Македония Латвия 0:3 Польша Польша 0:0 Австрия Словения 2:0 Польша Польша 4:0 Израиль Северная Македония 0:1 Польша Польша 2:0 Латвия Австрия 0:1 Польша Португалия 1:1 Польша Польша 0:1 Чехия

Последние игры между собой

Венгрия: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Польша: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Польша 2:1 Венгрия Товарищеские матчи Польша 0:1 Венгрия Товарищеские матчи

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Португалия Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Сербия Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
3. Катар Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Ирландия Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
5. Люксембург Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
6. Азербайджан Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Швеция Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Греция Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
3. Испания Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Косово 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Грузия Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Италия Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Швейцария 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Литва 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Северная Ирландия Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
5. Болгария 1 0 0 1 1 - 3 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Босния и Герцеговина Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
2. Украина Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
3. Финляндия Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
4. Франция Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Казахстан 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Чехия Заявка 1 1 0 0 6 - 2 3
2. Бельгия Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Беларусь 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Уэльс Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
5. Эстония Заявка 1 0 0 1 2 - 6 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дания Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Австрия Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
3. Молдова Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Шотландия Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
5. Фарерские острова Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Израиль Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Норвегия Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Турция Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
3. Черногория Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Латвия Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
5. Голландия Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
6. Гибралтар Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. РОССИЯ Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
2. Словения Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Кипр Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Словакия Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Хорватия Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
6. Мальта Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Португалия Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Сербия Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
3. Катар Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Ирландия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Азербайджан Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Люксембург Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Швеция Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Испания Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
3. Косово 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Греция Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Грузия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Италия Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Швейцария 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Литва 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Северная Ирландия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Болгария 1 0 0 1 1 - 3 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Франция Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
2. Финляндия Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
3. Казахстан 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Украина Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Босния и Герцеговина Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бельгия Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
2. Чехия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Беларусь 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Уэльс Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Эстония Заявка 1 0 0 1 2 - 6 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шотландия Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
2. Молдова Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
3. Фарерские острова Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Австрия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Дания Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Израиль Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Турция Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
2. Норвегия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Черногория Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Голландия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Латвия Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
6. Гибралтар Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Словения Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Кипр Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Хорватия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. РОССИЯ Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Словакия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Мальта Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Португалия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Сербия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Катар Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Ирландия Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
5. Азербайджан Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
6. Люксембург Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Греция Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
2. Швеция Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Испания Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Косово 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Грузия Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Швейцария 1 1 0 0 3 - 1 3
2. Италия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Литва 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Болгария 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Северная Ирландия Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Босния и Герцеговина Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
2. Украина Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
3. Финляндия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Франция Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Казахстан 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Чехия Заявка 1 1 0 0 6 - 2 3
2. Бельгия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Беларусь 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Эстония Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Уэльс Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дания Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Фарерские острова Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
3. Австрия Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
4. Молдова Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Шотландия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Израиль Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Норвегия Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Черногория Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Гибралтар Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Турция Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Латвия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Голландия Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. РОССИЯ Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
2. Словакия Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Словения Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Кипр Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Мальта Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Хорватия Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
Новости матча
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Puskas Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 151
Венгрия 13.2% (20)
X 22.5% (34)
Польша 64.2% (97)
Все прогнозы
2.08 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 5 000 ₽ 4.16 3.30 2.09
Бонус: 10 000 ₽ 3.90 3.20 2.13
Бонус: 5 000 ₽ 4.20 3.30 2.07
Бонус: 5 000 ₽ 13.00 1.18 7.77
  8.09 1.51 3.81

Самый высокий коэффициент на матч «Венгрия» – «Польша» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Венгрия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Польша» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Венгрия» – «Польша», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
8.20 1.07 3.60 1.29 2.41 1.57 1.83 2.07 1.45 2.75 1.31 3.46 1.14 5.60 1.07 9.70
7.60 1.09 6.60 1.10 2.95 1.40 2.21 1.67 1.65 2.26 1.33 3.25 1.24 4.10 1.09 7.00 1.08 8.40
7.50 1.05 6.20 1.09 2.70 1.44 2.06 1.76 1.65 2.38 1.36 3.15 1.25 3.78 1.06 7.70 1.04 8.10
7.60 1.07 6.10 1.13 4.20 1.22 1.92 1.87 1.81 2.07 1.42 2.85 1.12 6.10 1.09 7.20 1.01 15.00 1.72 2.10 1.18 4.75 1.11 6.50 0.00 23.00 1.18 4.75
3.52 1.32 2.87 1.45 2.21 1.71 1.70 2.23 2.83 1.46 2.27 1.68 1.70 2.22 1.43 2.95 1.30 3.66 1.58 2.46 1.34 3.38
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
2.12 1.72 1.43 2.83 1.19 4.64 1.06 8.70
2.50 1.49 1.67 2.13 1.32 3.20 1.06 7.80
2.59 1.50 1.66 2.22 1.31 3.45 1.08 8.00 1.06 9.40
1.63 2.25 1.37 3.05 1.04 10.00 1.03 12.00 1.02 13.00 1.02 13.00
2.59 1.53 2.13 1.77 1.64 2.33 1.42 3.00 1.26 3.93 1.13 6.08 1.24 4.13
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.75 1.45 1.75 2.08 1.41 3.15 1.18 4.98
3.40 1.29 2.29 1.58 1.55 2.36 1.13 5.40
3.30 1.33 2.19 1.68 1.53 2.36 1.19 4.75 1.13 6.00
2.25 1.60 1.53 2.40 1.18 4.50

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.13 1.68
1.94 1.80
1.80 2.00
Букмекер Да Нет
5.25 1.16
5.20 1.14
4.44 1.20
Букмекер Да Нет
3.60 1.29
3.80 1.24
3.90 1.22
Где смотреть матч Венгрия 3:3 Польша онлайн

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Прогнозы на матч Венгрия 3:3 Польша

Исход игры
Венгрия
13.2% (20)
Ничья
22.5% (34)
Польша
64.2% (97)
Тотал 2.5
Больше
60.27% (88)
Меньше
39.73% (58)
Обе команды забьют
Да
79.45% (116)
Нет
20.55% (30)
Популярный счёт
1:2 Польша
41.1% (62)
1:1 Ничья
18.5% (28)
0:1 Польша
13.2% (20)
2:1 Венгрия
10.6% (16)
0:2 Польша
4.6% (7)
2:2 Ничья
3.3% (5)
1:3 Польша
1.3% (2)
2:3 Польша
1.3% (2)
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