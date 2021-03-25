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  2. Матчи
Румыния
3:2
Конец матча

Стадион:
Северная Македония
0'
1:0
28' Гол
Тэнасе Флорин
36' Желтая карточка
Николов Бобан
41' Желтая карточка
Михэйлэ Валентин
45' Желтая карточка
Пандев Горан
2:0
50' Гол
Михэйлэ Валентин
59' Желтая карточка
Банку Никусор
72' Желтая карточка
Алиоски Эгзиян
2:1
82' Гол
Адеми Ариян
2:2
83' Гол
Трайковски Александар
3:2
86' Гол
Хаджи Янис
89' Желтая карточка
Стояновски Влатко
90' Желтая карточка
Максим Александру
90'+4
1
Ница
Флорин
4
Попеску
Овидиу
6
Кирикеш
Влад
15
Бурка
Андрей
11
Банку
Никусор
18
Марин
Рэзван
7
Станчу
Николае
20
Ман
Деннис
19
Тэнасе
Флорин
23
Коман
Флоринел
13
Кешерю
Клаудиу
1
Димитриевски
Столе
2
Бейтулаи
Эгзон
6
Муслиу
Визар
4
Ристевски
Кирче
13
Ристовски
Стефан
16
Николов
Бобан
17
Барди
Энис
8
Алиоски
Эгзиян
21
Элмас
Эльиф
10
Пандев
Горан
23
Несторовски
Илья
Румыния
4-2-3-1
Северная Македония
3-4-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Румыния
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тэнасе Флорин 1 1
2. Хаджи Янис 1 1
3. Михэйлэ Валентин 1 1
4. Кешерю Клаудиу 0 0
5. Кирикеш Влад 0 0
6. Марин Рэзван 0 0
Северная Македония
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Адеми Ариян 1 1
2. Трайковски Александар 1 1
3. Алиоски Эгзиян 0 0
4. Барди Энис 0 0

Карточки

Румыния
# Игрок      
1. Максим Александру 1 0
2. Банку Никусор 1 0
3. Михэйлэ Валентин 1 0
Северная Македония
# Игрок      
1. Пандев Горан 1 0
2. Николов Бобан 1 0
3. Алиоски Эгзиян 1 0
4. Стояновски Влатко 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Румыния 0 33.33% (1) 0 33.33% (1) 0 33.33% (1)
 Северная Македония 0 0 0 0 0 100% (2)

Предыдущие игры

Румыния Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Северная Ирландия 1:1 Румыния Румыния 5:3 Беларусь Румыния 0:1 Австрия Норвегия 4:0 Румыния
Исландия 2:1 Румыния Австрия 2:3 Румыния Румыния 1:1 Северная Ирландия Испания 5:0 Румыния Румыния 0:2 Швеция Румыния 1:1 Норвегия Фарерские острова 0:3 Румыния Румыния 1:0 Мальта Румыния 1:2 Испания Мальта 0:4 Румыния Норвегия 2:2 Румыния Румыния 4:1 Фарерские острова Швеция 2:1 Румыния Черногория 0:1 Румыния Румыния 3:0 Литва Румыния 0:0 Сербия
Северная Македония Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Армения 1:0 Северная Македония Северная Македония 2:1 Эстония Грузия 0:1 Северная Македония Северная Македония 1:1 Грузия
Эстония 3:3 Северная Македония Северная Македония 2:1 Косово Грузия 1:1 Северная Македония Северная Македония 2:1 Армения Северная Македония 1:0 Израиль Австрия 2:1 Северная Македония Польша 2:0 Северная Македония Северная Македония 2:1 Словения Латвия 0:2 Северная Македония Израиль 1:1 Северная Македония Северная Македония 1:4 Австрия Северная Македония 0:1 Польша Словения 1:1 Северная Македония Северная Македония 3:1 Латвия Северная Македония 4:0 Гибралтар Лихтенштейн 0:2 Северная Македония

Последние игры между собой

Румыния: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Северная Македония: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Румыния 0:1 Северная Македония Товарищеские матчи

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Португалия Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Сербия Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
3. Катар Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Ирландия Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
5. Люксембург Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
6. Азербайджан Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Швеция Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Греция Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
3. Испания Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Косово 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Грузия Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Италия Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Швейцария 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Литва 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Северная Ирландия Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
5. Болгария 1 0 0 1 1 - 3 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Босния и Герцеговина Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
2. Украина Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
3. Финляндия Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
4. Франция Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Казахстан 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Чехия Заявка 1 1 0 0 6 - 2 3
2. Бельгия Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Беларусь 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Уэльс Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
5. Эстония Заявка 1 0 0 1 2 - 6 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дания Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Австрия Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
3. Молдова Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Шотландия Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
5. Фарерские острова Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Израиль Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Норвегия Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Турция Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
3. Черногория Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Латвия Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
5. Голландия Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
6. Гибралтар Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. РОССИЯ Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
2. Словения Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Кипр Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Словакия Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Хорватия Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
6. Мальта Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Португалия Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Сербия Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
3. Катар Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Ирландия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Азербайджан Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Люксембург Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Швеция Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Испания Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
3. Косово 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Греция Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Грузия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Италия Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Швейцария 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Литва 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Северная Ирландия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Болгария 1 0 0 1 1 - 3 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Франция Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
2. Финляндия Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
3. Казахстан 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Украина Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Босния и Герцеговина Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бельгия Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
2. Чехия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Беларусь 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Уэльс Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Эстония Заявка 1 0 0 1 2 - 6 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шотландия Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
2. Молдова Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
3. Фарерские острова Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Австрия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Дания Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Израиль Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Турция Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
2. Норвегия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Черногория Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Голландия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Латвия Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
6. Гибралтар Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Словения Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Кипр Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Хорватия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. РОССИЯ Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Словакия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Мальта Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Португалия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Сербия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Катар Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Ирландия Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
5. Азербайджан Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
6. Люксембург Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Греция Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
2. Швеция Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Испания Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Косово 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Грузия Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Швейцария 1 1 0 0 3 - 1 3
2. Италия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Литва 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Болгария 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Северная Ирландия Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Босния и Герцеговина Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
2. Украина Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
3. Финляндия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Франция Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Казахстан 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Чехия Заявка 1 1 0 0 6 - 2 3
2. Бельгия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Беларусь 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Эстония Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Уэльс Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дания Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Фарерские острова Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
3. Австрия Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
4. Молдова Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Шотландия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Израиль Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Норвегия Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Черногория Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Гибралтар Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Турция Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Латвия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Голландия Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. РОССИЯ Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
2. Словакия Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Словения Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Кипр Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Мальта Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Хорватия Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
Новости матча
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Прогнозы
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Nationala. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 149
Румыния 88.6% (132)
X 8.1% (12)
Северная Македония 3.4% (5)
Все прогнозы
1.78 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 5 000 ₽ 2.17 3.18 4.02
Бонус: 10 000 ₽ 2.07 3.20 4.10
Бонус: 5 000 ₽ 2.17 3.16 4.05
Бонус: 5 000 ₽ 1.02 11.00 115.00
  1.30 4.84 12.93

Самый высокий коэффициент на матч «Румыния» – «Северная Македония» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Румыния» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Северная Македония» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Румыния» – «Северная Македония», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6
7.50 1.09 3.50 1.30 2.47 1.54 1.90 2.00 1.49 2.62 1.26 3.78 1.15 5.40 1.06 9.40 1.01 15.00
7.20 1.10 5.70 1.13 2.75 1.45 2.06 1.77 1.58 2.40 1.27 3.70 1.21 4.50 1.07 8.00 1.06 9.20
6.50 1.07 5.45 1.12 2.86 1.40 2.19 1.73 1.69 2.30 1.33 3.32 1.22 4.10 1.06 7.40 1.04 7.90
7.00 1.09 5.55 1.14 3.70 1.27 2.63 1.48 1.90 1.97 2.10 1.72 1.35 3.15 1.50 4.75 1.02 13.00 1.02 13.00 1.02 13.00 1.15 5.30 0.00 22.00
7.68 1.10 2.50 1.57 3.43 1.33 2.78 1.47 2.05 1.83 1.82 2.07 1.50 2.68 1.19 4.89 1.63 2.37 1.44 2.88
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.06 1.76 1.45 2.75 1.19 4.70 1.07 8.30
2.42 1.52 1.59 2.26 1.29 3.40 1.05 8.20
2.48 1.54 1.61 2.32 1.33 3.30 1.08 7.60 1.06 9.00
2.27 1.62 1.48 2.63 1.40 2.90 1.05 8.20 1.03 12.00
1.97 1.89 1.62 2.35 1.27 3.82 1.40 3.07 1.28 3.77 1.14 5.78
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.88 1.42 1.78 2.04 1.38 3.04 1.17 5.15
3.20 1.32 2.16 1.64 1.50 2.48 1.12 5.80
3.20 1.35 2.26 1.64 1.58 2.38 1.20 4.55 1.14 5.75
2.37 1.55 1.58 2.30 1.22 4.00

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.05 1.73
2.06 1.71
3.05 1.37
Букмекер Да Нет
5.45 1.15
5.40 1.13
5.55 1.14
Букмекер Да Нет
3.84 1.26
4.00 1.22
3.60 1.25
Где смотреть матч Румыния 3:2 Северная Македония онлайн

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Прогнозы на матч Румыния 3:2 Северная Македония

Исход игры
Румыния
88.6% (132)
Ничья
8.1% (12)
Северная Македония
3.4% (5)
Тотал 2.5
Больше
49.31% (71)
Меньше
50.69% (73)
Обе команды забьют
Да
54.86% (79)
Нет
45.14% (65)
Популярный счёт
2:1 Румыния
41.6% (62)
1:0 Румыния
26.8% (40)
2:0 Румыния
12.8% (19)
1:1 Ничья
6.7% (10)
3:1 Румыния
2.7% (4)
0:1 Северная Македония
2% (3)
3:0 Румыния
1.3% (2)
1:2 Северная Македония
1.3% (2)
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