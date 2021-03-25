Румыния
3:2
Конец матча
Стадион: Националь
Северная Македония
1:0
28' ГолТэнасе Флорин
36' Желтая карточкаНиколов Бобан
41' Желтая карточкаМихэйлэ Валентин
45' Желтая карточкаПандев Горан
2:0
50' ГолМихэйлэ Валентин
59' Желтая карточкаБанку Никусор
72' Желтая карточкаАлиоски Эгзиян
2:1
82' ГолАдеми Ариян
2:2
83' ГолТрайковски Александар
3:2
86' ГолХаджи Янис
89' Желтая карточкаСтояновски Влатко
90' Желтая карточкаМаксим Александру
15
Бурка
Андрей
18
Марин
Рэзван
20
Ман
Деннис
17
Барди
Энис
21
Элмас
Эльиф
10
Пандев
Горан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Бурка АндрейЗащитник
- Защитник
-
18 Марин РэзванПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Ман ДеннисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Лазар ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Камора МауруЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Раду ЙонуцПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Хаджи ЯнисНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Mirel Radoi
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Барди ЭнисПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Элмас ЭльифПолузащитник
-
10 Пандев ГоранНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
14 Ибраими АгимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Хасани ФеранПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ангеловски Игор
Ход матча
28'
1:0
36'
41'
45'
50'
59'
72'
82'
2:1
83'
86'
3:2
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 10
-
10 Удары в створ 5
-
3 Угловые 2
-
1 Офсайды 4
-
22 Нарушения правил 10
-
3 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
53 Владение мячом, % 47
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тэнасе Флорин
|1
|1
|2.
|Хаджи Янис
|1
|1
|3.
|Михэйлэ Валентин
|1
|1
|4.
|Кешерю Клаудиу
|0
|0
|5.
|Кирикеш Влад
|0
|0
|6.
|Марин Рэзван
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Адеми Ариян
|1
|1
|2.
|Трайковски Александар
|1
|1
|3.
|Алиоски Эгзиян
|0
|0
|4.
|Барди Энис
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Максим Александру
|1
|0
|2.
|Банку Никусор
|1
|0
|3.
|Михэйлэ Валентин
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Пандев Горан
|1
|0
|2.
|Николов Бобан
|1
|0
|3.
|Алиоски Эгзиян
|1
|0
|4.
|Стояновски Влатко
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Румыния
|0
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
|Северная Македония
|0
|0
|0
|0
|0
|100% (2)
Предыдущие игры
Румыния Последние 20 матчей: +8 =5 -7Северная Ирландия 1:1 Румыния Румыния 5:3 Беларусь Румыния 0:1 Австрия Норвегия 4:0 Румыния
Исландия 2:1 Румыния Австрия 2:3 Румыния Румыния 1:1 Северная Ирландия Испания 5:0 Румыния Румыния 0:2 Швеция Румыния 1:1 Норвегия Фарерские острова 0:3 Румыния Румыния 1:0 Мальта Румыния 1:2 Испания Мальта 0:4 Румыния Норвегия 2:2 Румыния Румыния 4:1 Фарерские острова Швеция 2:1 Румыния Черногория 0:1 Румыния Румыния 3:0 Литва Румыния 0:0 Сербия
Северная Македония Последние 20 матчей: +10 =5 -5Армения 1:0 Северная Македония Северная Македония 2:1 Эстония Грузия 0:1 Северная Македония Северная Македония 1:1 Грузия
Эстония 3:3 Северная Македония Северная Македония 2:1 Косово Грузия 1:1 Северная Македония Северная Македония 2:1 Армения Северная Македония 1:0 Израиль Австрия 2:1 Северная Македония Польша 2:0 Северная Македония Северная Македония 2:1 Словения Латвия 0:2 Северная Македония Израиль 1:1 Северная Македония Северная Македония 1:4 Австрия Северная Македония 0:1 Польша Словения 1:1 Северная Македония Северная Македония 3:1 Латвия Северная Македония 4:0 Гибралтар Лихтенштейн 0:2 Северная Македония
Последние игры между собой
Румыния: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Северная Македония: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Португалия
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Сербия
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|3.
|Катар
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Ирландия
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|5.
|Люксембург
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|6.
|Азербайджан
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Швеция
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Греция
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|Испания
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|Косово
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Грузия
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Италия
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Швейцария
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|Литва
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Северная Ирландия
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|5.
|Болгария
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Босния и Герцеговина
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|2.
|Украина
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|Финляндия
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|4.
|Франция
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Казахстан
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Чехия
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|6 - 2
|3
|2.
|Бельгия
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|Беларусь
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Уэльс
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|5.
|Эстония
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 6
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дания
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Австрия
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|3.
|Молдова
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|Шотландия
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|5.
|Фарерские острова
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Израиль
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Норвегия
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Турция
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|3.
|Черногория
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Латвия
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|5.
|Голландия
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|6.
|Гибралтар
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РОССИЯ
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|Словения
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Кипр
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Словакия
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|Хорватия
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|6.
|Мальта
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Португалия
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Сербия
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|3.
|Катар
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Ирландия
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Азербайджан
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Люксембург
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Швеция
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Испания
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|Косово
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Греция
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Грузия
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Италия
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Швейцария
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Литва
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Северная Ирландия
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Болгария
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Франция
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|2.
|Финляндия
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|3.
|Казахстан
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Украина
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Босния и Герцеговина
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бельгия
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|Чехия
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Беларусь
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Уэльс
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Эстония
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 6
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шотландия
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|2.
|Молдова
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|Фарерские острова
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Австрия
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Дания
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Израиль
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Турция
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|2.
|Норвегия
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Черногория
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Голландия
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Латвия
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|6.
|Гибралтар
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Словения
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Кипр
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|Хорватия
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|РОССИЯ
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Словакия
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Мальта
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Португалия
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Сербия
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Катар
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Ирландия
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|5.
|Азербайджан
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|6.
|Люксембург
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Греция
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|2.
|Швеция
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Испания
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Косово
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Грузия
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Швейцария
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|Италия
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Литва
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Болгария
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Северная Ирландия
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Босния и Герцеговина
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|2.
|Украина
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|Финляндия
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Франция
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Казахстан
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Чехия
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|6 - 2
|3
|2.
|Бельгия
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Беларусь
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Эстония
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Уэльс
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дания
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Фарерские острова
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|Австрия
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|4.
|Молдова
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Шотландия
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Израиль
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Норвегия
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Черногория
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Гибралтар
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Турция
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Латвия
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Голландия
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РОССИЯ
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|Словакия
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|Словения
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Кипр
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Мальта
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Хорватия
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Румыния» – «Северная Македония» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Румыния» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Северная Македония» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Румыния» – «Северная Македония», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Румыния 3:2 Северная Македония
Исход игры
Румыния
88.6% (132)
Ничья
8.1% (12)
Северная Македония
3.4% (5)
Тотал 2.5
Больше
49.31% (71)
Меньше
50.69% (73)
Обе команды забьют
Да
54.86% (79)
Нет
45.14% (65)
Популярный счёт
2:1 Румыния
41.6% (62)
1:0 Румыния
26.8% (40)
2:0 Румыния
12.8% (19)
1:1 Ничья
6.7% (10)
3:1 Румыния
2.7% (4)
0:1 Северная Македония
2% (3)
3:0 Румыния
1.3% (2)
1:2 Северная Македония
1.3% (2)
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