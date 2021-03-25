Болгария
0:3
Первый тайм: 30'
Стадион: Васил Левски
Швейцария
0:1
7' ГолЭмболо Брель
0:2
10' ГолСеферович Харис
0:3
13' ГолЦубер Стивен
23
Илиев
Пламен
10
Джака
Гранит
14
Цубер
Стивен
- Основной состав
-
23 Илиев ПламенВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Чочев ИвайлоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Atanas IlievНападающий
-
10 Делев СпасНападающий
-
Главный тренер: Ясен Петров
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Джака ГранитПолузащитник
-
14 Цубер СтивенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Мвого ИвонВратарь
-
21 Омлин ЙонасВратарь
-
22 Бенито ЛорисЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Соу ДжибрильПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Варгас РубенПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Петкович Владимир
Ход матча
7'
0:1
10'
13'
0:3
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 3
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
20 Владение мячом, % 80
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Цубер Стивен
|1
|1
|2.
|Сеферович Харис
|1
|1
|3.
|Эмболо Брель
|1
|1
|4.
|Шакири Джердан
|0
|0
|5.
|Родригес Рикардо
|0
|0
Предыдущие игры
Болгария Последние 20 матчей: +2 =6 -12Ирландия 0:0 Болгария Болгария 1:2 Финляндия Болгария 3:0 Гибралтар Болгария 0:1 Уэльс
Финляндия 2:0 Болгария Болгария 1:3 Венгрия Уэльс 1:0 Болгария Болгария 1:1 Ирландия Болгария 0:1 Беларусь Болгария 1:0 Чехия Болгария 0:1 Парагвай Болгария 0:6 Англия Черногория 0:0 Болгария Ирландия 3:1 Болгария Англия 4:0 Болгария Болгария 2:3 Косово Чехия 2:1 Болгария Косово 1:1 Болгария Болгария 1:1 Черногория Болгария 1:1 Словения
Швейцария Последние 20 матчей: +7 =5 -8Швейцария 1:1 Испания Бельгия 2:1 Швейцария Германия 3:3 Швейцария Испания 1:0 Швейцария
Швейцария 1:2 Хорватия Швейцария 1:1 Германия Украина 2:1 Швейцария Гибралтар 1:6 Швейцария Швейцария 1:0 Грузия Швейцария 2:0 Ирландия Дания 1:0 Швейцария Швейцария 4:0 Гибралтар Ирландия 1:1 Швейцария Швейцария 0:0 Англия Португалия 3:1 Швейцария Швейцария 3:3 Дания Грузия 0:2 Швейцария Швейцария 5:2 Бельгия Швейцария 0:1 Катар Исландия 1:2 Швейцария
Последние игры между собой
Болгария: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 1
Швейцария: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Швейцария
|3:0
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Литва
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Северная Ирландия
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Италия
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Болгария
|0:3
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Швейцария
|3:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Литва
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Северная Ирландия
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Италия
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Болгария
|0:3
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Болгария» – «Швейцария» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Болгария» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Швейцария» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Болгария» – «Швейцария», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Болгария 0:3 Швейцария
Исход игры
Болгария
8% (12)
Ничья
14% (21)
Швейцария
78% (117)
Тотал 2.5
Больше
58.22% (85)
Меньше
41.78% (61)
Обе команды забьют
Да
70.55% (103)
Нет
29.45% (43)
Популярный счёт
1:2 Швейцария
46% (69)
0:1 Швейцария
13.3% (20)
0:2 Швейцария
12.7% (19)
1:1 Ничья
12.7% (19)
1:3 Швейцария
4% (6)
2:1 Болгария
4% (6)
2:0 Болгария
1.3% (2)
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