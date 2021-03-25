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Болгария
0:3
Первый тайм: 30'

Стадион:
Швейцария
0'
0:1
7' Гол
Эмболо Брель
0:2
10' Гол
Сеферович Харис
0:3
13' Гол
Цубер Стивен
30'
23
Илиев
Пламен
14
Даниэль
Димов
15
Божиков
Васил
3
Занев
Петар
2
Попов
Страхил
16
Малинов
Кристиян
7
Костадинов
Георги
6
Сисиньо
Неусиано
17
Йомов
Георгий
11
Десподов
Кирилл
20
Илиев
Димитар
1
Зоммер
Янн
4
Эльведи
Нико
5
Аканджи
Мануэль
13
Родригес
Рикардо
2
Мбабу
Кевин
8
Фройлер
Ремо
10
Джака
Гранит
14
Цубер
Стивен
23
Шакири
Джердан
9
Сеферович
Харис
7
Эмболо
Брель
Болгария
3-4-2-1
Швейцария
3-4-1-2

Ход матча

7'
0:1
Эмболо Брель
(Родригес Рикардо)
10'
0:2
Сеферович Харис
(Шакири Джердан)
13'
0:3
Цубер Стивен

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 3
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 20 Владение мячом, % 80

Бомбардиры внутри турнира

Болгария
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Швейцария
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Цубер Стивен 1 1
2. Сеферович Харис 1 1
3. Эмболо Брель 1 1
4. Шакири Джердан 0 0
5. Родригес Рикардо 0 0

Предыдущие игры

Болгария Последние 20 матчей: +2 =6 -12
Ирландия 0:0 Болгария Болгария 1:2 Финляндия Болгария 3:0 Гибралтар Болгария 0:1 Уэльс
Финляндия 2:0 Болгария Болгария 1:3 Венгрия Уэльс 1:0 Болгария Болгария 1:1 Ирландия Болгария 0:1 Беларусь Болгария 1:0 Чехия Болгария 0:1 Парагвай Болгария 0:6 Англия Черногория 0:0 Болгария Ирландия 3:1 Болгария Англия 4:0 Болгария Болгария 2:3 Косово Чехия 2:1 Болгария Косово 1:1 Болгария Болгария 1:1 Черногория Болгария 1:1 Словения
Швейцария Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Швейцария 1:1 Испания Бельгия 2:1 Швейцария Германия 3:3 Швейцария Испания 1:0 Швейцария
Швейцария 1:2 Хорватия Швейцария 1:1 Германия Украина 2:1 Швейцария Гибралтар 1:6 Швейцария Швейцария 1:0 Грузия Швейцария 2:0 Ирландия Дания 1:0 Швейцария Швейцария 4:0 Гибралтар Ирландия 1:1 Швейцария Швейцария 0:0 Англия Португалия 3:1 Швейцария Швейцария 3:3 Дания Грузия 0:2 Швейцария Швейцария 5:2 Бельгия Швейцария 0:1 Катар Исландия 1:2 Швейцария

Последние игры между собой

Болгария: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 1
Швейцария: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 0
Швейцария 3:1 Болгария ЕВРО 2012 Болгария 0:0 Швейцария ЕВРО 2012 Швейцария 1:1 Болгария Товарищеские матчи

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Швейцария 3:0 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Литва 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Северная Ирландия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Италия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Болгария 0:3 1 0 0 1 0 - 3 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Швейцария 3:0 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Литва 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Северная Ирландия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Италия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Болгария 0:3 1 0 0 1 0 - 3 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Швейцария 3:0 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Литва 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Северная Ирландия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Италия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Болгария 0:3 0 0 0 0 0 - 0 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vasil Levski. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 150
Болгария 8% (12)
X 14% (21)
Швейцария 78% (117)
Все прогнозы
1.84 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Болгария
Ничья
Швейцария
9.70
4.47
1.49
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 5 000 ₽ 10.50 4.32 1.43
Бонус: 10 000 ₽ 7.20 4.30 1.49
Бонус: 5 000 ₽ 10.50 4.30 1.42
Бонус: 5 000 ₽ 9.50 4.10 1.40
  9.47 4.55 1.40

Самый высокий коэффициент на матч «Болгария» – «Швейцария» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Болгария» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Швейцария» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Болгария» – «Швейцария», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6
9.60 1.05 4.42 1.21 2.88 1.42 2.12 1.81 1.63 2.27 1.36 3.11 1.22 4.30 1.10 6.80 1.09 7.20
9.80 1.05 8.50 1.06 3.55 1.30 2.70 1.47 1.88 1.93 1.49 2.65 1.34 3.30 1.15 5.25 1.12 6.40 1.03 11.00 1.02 12.50
8.20 1.03 7.20 1.06 3.26 1.32 2.56 1.51 1.86 2.05 1.44 2.77 1.30 3.40 1.11 5.65 1.08 6.20 1.00 11.00
10.50 1.03 7.60 1.07 3.30 1.33 2.60 1.52 2.10 1.79 1.83 2.04 1.74 2.17 1.42 2.85 1.30 3.55 1.12 6.20 1.09 6.60 1.03 12.00 1.01 12.50 0.00 19.50
3.57 1.31 2.68 1.50 2.12 1.76 1.84 2.04 1.64 2.33 1.45 2.88 1.30 3.61 1.11 7.47
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.30 1.62 1.54 2.48 1.26 3.84 1.10 7.00
2.90 1.38 1.90 1.84 1.41 2.80 1.09 6.60
2.72 1.46 1.83 1.98 1.40 2.95 1.12 6.35 1.08 7.70
1.85 1.95 1.39 3.00 1.12 6.40
2.98 1.42 2.45 1.59 1.91 1.96 1.56 2.51 1.40 3.06
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
3.30 1.35 1.94 1.86 1.47 2.68 1.22 4.24
3.85 1.23 2.70 1.43 1.68 2.11 1.18 4.50
3.76 1.27 2.62 1.49 1.68 2.19 1.28 3.68 1.18 4.80
2.50 1.49 1.63 2.18 1.25 3.70

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.34 1.57
2.10 1.69
2.33 1.61
Букмекер Да Нет
6.05 1.12
5.20 1.14
5.80 1.11
Букмекер Да Нет
4.44 1.21
3.95 1.23
4.30 1.19
Где смотреть матч Болгария 0:3 Швейцария онлайн

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Прогнозы на матч Болгария 0:3 Швейцария

Исход игры
Болгария
8% (12)
Ничья
14% (21)
Швейцария
78% (117)
Тотал 2.5
Больше
58.22% (85)
Меньше
41.78% (61)
Обе команды забьют
Да
70.55% (103)
Нет
29.45% (43)
Популярный счёт
1:2 Швейцария
46% (69)
0:1 Швейцария
13.3% (20)
0:2 Швейцария
12.7% (19)
1:1 Ничья
12.7% (19)
1:3 Швейцария
4% (6)
2:1 Болгария
4% (6)
2:0 Болгария
1.3% (2)
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