Молдова
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Стадион: Зимбру
Фарерские острова
Предыдущие игры
Молдова Последние 20 матчей: +1 =2 -17Косово 1:0 Молдова Молдова 0:2 Греция Молдова 0:0 РОССИЯ Молдова 0:4 Словения
Греция 2:0 Молдова Италия 6:0 Молдова Словения 1:0 Молдова Молдова 1:1 Косово Швеция 1:0 Молдова Молдова 1:2 Исландия Франция 2:1 Молдова Молдова 0:4 Албания Андорра 1:0 Молдова Молдова 0:4 Турция Исландия 3:0 Молдова Албания 2:0 Молдова Молдова 1:0 Андорра Турция 4:0 Молдова Молдова 1:4 Франция Казахстан 1:0 Молдова
Фарерские острова Последние 20 матчей: +4 =4 -12Мальта 1:1 Фарерские острова Латвия 1:1 Фарерские острова Литва 2:1 Фарерские острова Фарерские острова 2:0 Андорра
Фарерские острова 1:1 Латвия Дания 4:0 Фарерские острова Андорра 0:1 Фарерские острова Фарерские острова 3:2 Мальта Швеция 3:0 Фарерские острова Норвегия 4:0 Фарерские острова Фарерские острова 1:0 Мальта Фарерские острова 0:3 Румыния Испания 4:0 Фарерские острова Фарерские острова 0:4 Швеция Фарерские острова 0:2 Норвегия Фарерские острова 1:4 Испания Румыния 4:1 Фарерские острова Мальта 2:1 Фарерские острова Мальта 1:1 Фарерские острова Азербайджан 2:0 Фарерские острова
Группа F
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Молдова
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Шотландия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Фарерские острова
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Австрия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Израиль
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Дания
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа F
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Молдова
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Шотландия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Фарерские острова
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Австрия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Дания
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Израиль
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Молдова» – «Фарерские острова» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Молдова» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Фарерские острова» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Молдова» – «Фарерские острова», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Молдова - Фарерские острова
Исход игры
Молдова
70.6% (36)
Ничья
21.6% (11)
Фарерские острова
7.8% (4)
Тотал 2.5
Больше
21.28% (10)
Меньше
78.72% (37)
Обе команды забьют
Да
40.43% (19)
Нет
59.57% (28)
Популярный счёт
1:0 Молдова
31.4% (16)
1:1 Ничья
21.6% (11)
2:0 Молдова
17.6% (9)
2:1 Молдова
11.8% (6)
3:0 Молдова
3.9% (2)
1:2 Фарерские острова
3.9% (2)
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