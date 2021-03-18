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Молдова
 
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Стадион:
Фарерские острова

Предыдущие игры

Молдова Последние 20 матчей: +1 =2 -17
Косово 1:0 Молдова Молдова 0:2 Греция Молдова 0:0 РОССИЯ Молдова 0:4 Словения
Греция 2:0 Молдова Италия 6:0 Молдова Словения 1:0 Молдова Молдова 1:1 Косово Швеция 1:0 Молдова Молдова 1:2 Исландия Франция 2:1 Молдова Молдова 0:4 Албания Андорра 1:0 Молдова Молдова 0:4 Турция Исландия 3:0 Молдова Албания 2:0 Молдова Молдова 1:0 Андорра Турция 4:0 Молдова Молдова 1:4 Франция Казахстан 1:0 Молдова
Фарерские острова Последние 20 матчей: +4 =4 -12
Мальта 1:1 Фарерские острова Латвия 1:1 Фарерские острова Литва 2:1 Фарерские острова Фарерские острова 2:0 Андорра
Фарерские острова 1:1 Латвия Дания 4:0 Фарерские острова Андорра 0:1 Фарерские острова Фарерские острова 3:2 Мальта Швеция 3:0 Фарерские острова Норвегия 4:0 Фарерские острова Фарерские острова 1:0 Мальта Фарерские острова 0:3 Румыния Испания 4:0 Фарерские острова Фарерские острова 0:4 Швеция Фарерские острова 0:2 Норвегия Фарерские острова 1:4 Испания Румыния 4:1 Фарерские острова Мальта 2:1 Фарерские острова Мальта 1:1 Фарерские острова Азербайджан 2:0 Фарерские острова

Группа F

Команда И В Н П Г О
1. Молдова 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Шотландия 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Фарерские острова 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Австрия 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Израиль 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Дания 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа F

Команда И В Н П Г О
1. Молдова 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Шотландия 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Фарерские острова 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Австрия 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Дания 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Израиль 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа F

Команда И В Н П Г О
1. Молдова 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Шотландия 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Фарерские острова 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Австрия 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Дания 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Израиль 0 0 0 0 0 - 0 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Молдова - Фарерские острова от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 марта 2021, осталось 2 дня 13 часов 47 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 51
    Молдова 70.6% (36)
    X 21.6% (11)
    Фарерские острова 7.8% (4)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Молдова
    Ничья
    Фарерские острова
    2.62
    3.15
    3.17
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 5 000 ₽ 2.62 3.15 3.17
    Бонус: 10 000 ₽ 2.55 3.05 3.15
    Бонус: 5 000 ₽ 2.60 3.08 3.12
    Бонус: 5 000 ₽ 2.60 2.95 3.05
      2.57 2.99 3.12

    Самый высокий коэффициент на матч «Молдова» – «Фарерские острова» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Молдова» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Фарерские острова» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Молдова» – «Фарерские острова», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5
    5.70 1.14 3.04 1.38 2.11 1.80 1.57 2.41 1.32 3.46 1.15 5.40 1.06 8.80
    6.00 1.13 2.34 1.60 1.73 2.12 1.43 2.85 1.14 5.80
    6.15 1.10 5.00 1.17 2.44 1.62 1.77 2.05 1.44 2.70 1.17 4.60 1.11 5.30 1.01 10.25 1.00 11.25
    2.37 1.59 2.07 1.76 1.76 2.07
    6.48 1.12 3.09 1.38 2.40 1.58 2.09 1.77 1.75 2.10 1.55 2.48 1.43 2.84 1.13 6.10
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
    1.93 1.87 1.33 3.30 1.16 5.50 1.04 10.50
    2.16 1.65 1.43 2.70 1.22 3.95 1.03 9.80
    2.30 1.62 1.50 2.59 1.24 4.05 1.05 10.25 1.03 11.75
    1.48 2.65 1.23 3.90
    2.31 1.62 1.89 1.93 1.47 2.73 1.31 3.49
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
    2.40 1.57 1.55 2.40 1.27 3.76 1.10 6.85
    2.90 1.38 1.89 1.84 1.40 2.80 1.08 6.80
    2.91 1.41 1.90 1.90 1.42 2.88 1.12 6.20 1.09 7.50

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.32 1.58
    2.27 1.59
    2.21 1.62
    Букмекер Да Нет
    6.30 1.12
    6.20 1.10
    6.20 1.10
    Букмекер Да Нет
    4.60 1.20
    4.50 1.18
    Где смотреть матч Молдова - Фарерские острова онлайн

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    Прогнозы на матч Молдова - Фарерские острова

    Исход игры
    Молдова
    70.6% (36)
    Ничья
    21.6% (11)
    Фарерские острова
    7.8% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    21.28% (10)
    Меньше
    78.72% (37)
    Обе команды забьют
    Да
    40.43% (19)
    Нет
    59.57% (28)
    Популярный счёт
    1:0 Молдова
    31.4% (16)
    1:1 Ничья
    21.6% (11)
    2:0 Молдова
    17.6% (9)
    2:1 Молдова
    11.8% (6)
    3:0 Молдова
    3.9% (2)
    1:2 Фарерские острова
    3.9% (2)
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