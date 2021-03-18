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Стадион:
Сан-Марино

Предыдущие игры

Англия Последние 20 матчей: +15 =1 -4
Англия 4:0 Исландия Бельгия 2:0 Англия Англия 3:0 Ирландия Англия 0:1 Дания
Англия 2:1 Бельгия Англия 3:0 Уэльс Дания 0:0 Англия Исландия 0:1 Англия Косово 0:4 Англия Англия 7:0 Черногория Болгария 0:6 Англия Чехия 2:1 Англия Англия 5:3 Косово Англия 4:0 Болгария Швейцария 0:0 Англия Голландия 3:1 Англия Черногория 1:5 Англия Англия 5:0 Чехия Англия 2:1 Хорватия Англия 3:0 США
Сан-Марино Последние 20 матчей: +6 =8 -6
Сан-Марино 0:0 Гибралтар Сан-Марино 0:3 Латвия Лихтенштейн 0:0 Сан-Марино Словения 4:0 Сан-Марино
Сан-Марино 0:2 Лихтенштейн Гибралтар 1:0 Сан-Марино Атлетико Фрегене 0:4 Сан-Марино Сан-Марино 1:0 Санджустезе Real Giulianova 1:1 Сан-Марино Сан-Марино 1:0 Кьети Сан-Марино 1:0 Montegiorgio Реканатезе 1:1 Сан-Марино Сан-Марино 1:1 Олимпия Аньонезе ASD Porto Sant Elpidio 1:1 Сан-Марино Сан-Марино 1:2 Мателика Сан-Марино 2:1 Пинето Вастезе 2:1 Сан-Марино Сан-Марино 2:0 Авеццано Tolentino 1:1 Сан-Марино Сан-Марино 1:1 Джезина

Последние игры между собой

Англия: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 0
Сан-Марино: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 4
Сан-Марино 0:6 Англия ЕВРО 2016: Отборочные матчи Англия 5:0 Сан-Марино ЕВРО 2016: Отборочные матчи Сан-Марино 0:8 Англия Чемпионат Мира Англия 5:0 Сан-Марино Чемпионат Мира

Группа A

Команда И В Н П Г О
1. Ирландия 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Азербайджан 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Португалия 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Сербия 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Катар 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Люксембург 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа B

Команда И В Н П Г О
1. Косово 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Грузия 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Испания 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Швеция 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Греция 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа C

Команда И В Н П Г О
1. Литва 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Северная Ирландия 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Италия 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Болгария 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Швейцария 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа D

Команда И В Н П Г О
1. Казахстан 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Босния и Герцеговина 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Украина 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Финляндия 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Франция 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа E

Команда И В Н П Г О
1. Беларусь 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Эстония 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Чехия 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Бельгия 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Уэльс 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа F

Команда И В Н П Г О
1. Молдова 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Шотландия 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Фарерские острова 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Австрия 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Израиль 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Дания 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа G

Команда И В Н П Г О
1. Норвегия 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Латвия 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Гибралтар 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Черногория 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Голландия 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Турция 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа H

Команда И В Н П Г О
1. РОССИЯ 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Кипр 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Словения 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Мальта 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Словакия 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Хорватия 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа A

Команда И В Н П Г О
1. Ирландия 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Азербайджан 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Португалия 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Сербия 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Люксембург 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Катар 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа B

Команда И В Н П Г О
1. Косово 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Грузия 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Испания 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Швеция 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Греция 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа C

Команда И В Н П Г О
1. Литва 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Северная Ирландия 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Италия 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Болгария 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Швейцария 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа D

Команда И В Н П Г О
1. Казахстан 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Босния и Герцеговина 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Украина 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Финляндия 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Франция 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа E

Команда И В Н П Г О
1. Беларусь 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Эстония 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Чехия 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Бельгия 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Уэльс 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа F

Команда И В Н П Г О
1. Молдова 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Шотландия 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Фарерские острова 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Австрия 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Дания 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Израиль 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа G

Команда И В Н П Г О
1. Норвегия 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Латвия 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Гибралтар 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Черногория 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Турция 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Голландия 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа H

Команда И В Н П Г О
1. РОССИЯ 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Кипр 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Словения 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Мальта 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Хорватия 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Словакия 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа A

Команда И В Н П Г О
1. Ирландия 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Азербайджан 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Португалия 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Сербия 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Люксембург 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Катар 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа B

Команда И В Н П Г О
1. Косово 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Грузия 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Испания 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Швеция 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Греция 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа C

Команда И В Н П Г О
1. Литва 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Северная Ирландия 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Италия 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Болгария 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Швейцария 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа D

Команда И В Н П Г О
1. Казахстан 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Босния и Герцеговина 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Украина 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Финляндия 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Франция 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа E

Команда И В Н П Г О
1. Беларусь 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Эстония 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Чехия 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Бельгия 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Уэльс 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа F

Команда И В Н П Г О
1. Молдова 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Шотландия 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Фарерские острова 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Австрия 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Дания 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Израиль 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа G

Команда И В Н П Г О
1. Норвегия 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Латвия 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Гибралтар 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Черногория 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Турция 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Голландия 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа H

Команда И В Н П Г О
1. РОССИЯ 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Кипр 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Словения 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Мальта 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Хорватия 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Словакия 0 0 0 0 0 - 0 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Англия - Сан-Марино от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 марта 2021, осталось 2 дня 13 часов 47 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 53
    Англия 98.1% (52)
    X 1.9% (1)
    Сан-Марино 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Англия
    Ничья
    Сан-Марино
    1.00
    51.00
    80.00
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 5 000 ₽ 1.00 51.00 110.00
    Бонус: 10 000 ₽ 1.00 35.00 80.00
    Бонус: 5 000 ₽ 0.00 45.00 160.00

    Самый высокий коэффициент на матч «Англия» – «Сан-Марино» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Англия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сан-Марино» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Англия» – «Сан-Марино», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 5.75 5.75 6 6 6.25 6.25 6.5 6.5 6.75 6.75 7 7 7.25 7.25 7.5 7.5 7.75 7.75 8 8 8.25 8.25 8.5 8.5 8.75 8.75 9 9 9.25 9.25 9.5 9.5 10 10
    3.19 1.36 2.58 1.52 2.15 1.73 1.90 2.00 1.60 2.34 1.45 2.75 1.34 3.36 1.22 4.32
    6.20 1.13 3.65 1.29 2.44 1.56 2.09 1.75 1.80 2.03
    4.90 1.13 3.26 1.28 2.92 1.36 2.30 1.59 2.00 1.81 1.78 2.15 1.53 2.53 1.40 2.86 1.23 3.80 1.19 4.10 1.12 5.20
    5.40 1.12 4.90 1.14 3.40 1.29 2.95 1.36 2.30 1.58 2.02 1.80 1.86 1.94 1.74 2.10 1.49 2.50 1.39 2.85 1.25 3.75 1.21 4.20 1.10 5.70
    3.95 1.24 2.50 1.51 2.31 1.60 2.10 1.72 1.90 1.90 1.75 2.06 1.61 2.29 1.35 3.10 1.15 5.32
    Букмекер 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4
    2.91 1.41 2.19 1.68 1.70 2.15 1.44 2.79
    3.95 1.25 2.43 1.56 1.92 1.88 1.59 2.36 1.32 3.38
    2.55 1.48 2.05 1.77 1.63 2.20
    2.43 1.55 2.09 1.72 1.80 2.01 1.62 2.28 1.46 2.68
    Букмекер 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5
    2.62 1.49 2.05 1.77 1.71 2.14 1.45 2.75
    3.32 1.33 2.30 1.62 1.87 1.93 1.59 2.36 1.34 3.26
    2.17 1.64 1.77 1.98 1.52 2.41

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    14.00 1.00
    7.00 1.08
    Букмекер Да Нет
    14.00 1.02
    12.50 1.01
    Букмекер Да Нет
    12.00 1.03
    10.50 1.03
    Где смотреть матч Англия - Сан-Марино онлайн

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    Прогнозы на матч Англия - Сан-Марино

    Исход игры
    Англия
    98.1% (52)
    Ничья
    1.9% (1)
    Сан-Марино
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    98% (49)
    Меньше
    2% (1)
    Обе команды забьют
    Да
    8% (4)
    Нет
    92% (46)
    Популярный счёт
    5:0 Англия
    35.8% (19)
    3:0 Англия
    13.2% (7)
    4:0 Англия
    13.2% (7)
    7:0 Англия
    11.3% (6)
    6:0 Англия
    11.3% (6)
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