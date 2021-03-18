Англия
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Стадион: Уэмбли
Сан-Марино
Предыдущие игры
Англия Последние 20 матчей: +15 =1 -4Англия 4:0 Исландия Бельгия 2:0 Англия Англия 3:0 Ирландия Англия 0:1 Дания
Англия 2:1 Бельгия Англия 3:0 Уэльс Дания 0:0 Англия Исландия 0:1 Англия Косово 0:4 Англия Англия 7:0 Черногория Болгария 0:6 Англия Чехия 2:1 Англия Англия 5:3 Косово Англия 4:0 Болгария Швейцария 0:0 Англия Голландия 3:1 Англия Черногория 1:5 Англия Англия 5:0 Чехия Англия 2:1 Хорватия Англия 3:0 США
Сан-Марино Последние 20 матчей: +6 =8 -6Сан-Марино 0:0 Гибралтар Сан-Марино 0:3 Латвия Лихтенштейн 0:0 Сан-Марино Словения 4:0 Сан-Марино
Сан-Марино 0:2 Лихтенштейн Гибралтар 1:0 Сан-Марино Атлетико Фрегене 0:4 Сан-Марино Сан-Марино 1:0 Санджустезе Real Giulianova 1:1 Сан-Марино Сан-Марино 1:0 Кьети Сан-Марино 1:0 Montegiorgio Реканатезе 1:1 Сан-Марино Сан-Марино 1:1 Олимпия Аньонезе ASD Porto Sant Elpidio 1:1 Сан-Марино Сан-Марино 1:2 Мателика Сан-Марино 2:1 Пинето Вастезе 2:1 Сан-Марино Сан-Марино 2:0 Авеццано Tolentino 1:1 Сан-Марино Сан-Марино 1:1 Джезина
Последние игры между собой
Англия: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 0
Сан-Марино: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 4
Группа A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ирландия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Азербайджан
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Португалия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Сербия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Катар
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Люксембург
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа B
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Косово
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Грузия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Испания
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Швеция
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Греция
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа C
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Литва
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Северная Ирландия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Италия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Болгария
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Швейцария
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа D
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Казахстан
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Босния и Герцеговина
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Украина
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Финляндия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Франция
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа E
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беларусь
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Эстония
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Чехия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Бельгия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Уэльс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа F
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Молдова
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Шотландия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Фарерские острова
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Австрия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Израиль
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Дания
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа G
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Норвегия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Латвия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Гибралтар
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Черногория
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Голландия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Турция
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа H
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РОССИЯ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Кипр
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Словения
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Мальта
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Словакия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Хорватия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ирландия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Азербайджан
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Португалия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Сербия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Люксембург
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Катар
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа B
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Косово
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Грузия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Испания
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Швеция
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Греция
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа C
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Литва
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Северная Ирландия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Италия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Болгария
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Швейцария
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа D
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Казахстан
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Босния и Герцеговина
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Украина
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Финляндия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Франция
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа E
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беларусь
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Эстония
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Чехия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Бельгия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Уэльс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа F
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Молдова
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Шотландия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Фарерские острова
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Австрия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Дания
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Израиль
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа G
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Норвегия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Латвия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Гибралтар
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Черногория
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Турция
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Голландия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа H
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РОССИЯ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Кипр
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Словения
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Мальта
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Хорватия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Словакия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ирландия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Азербайджан
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Португалия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Сербия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Люксембург
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Катар
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа B
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Косово
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Грузия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Испания
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Швеция
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Греция
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа C
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Литва
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Северная Ирландия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Италия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Болгария
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Швейцария
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа D
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Казахстан
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Босния и Герцеговина
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Украина
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Финляндия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Франция
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа E
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беларусь
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Эстония
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Чехия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Бельгия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Уэльс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа F
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Молдова
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Шотландия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Фарерские острова
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Австрия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Дания
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Израиль
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа G
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Норвегия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Латвия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Гибралтар
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Черногория
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Турция
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Голландия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа H
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РОССИЯ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Кипр
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Словения
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Мальта
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Хорватия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Словакия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Англия» – «Сан-Марино» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Англия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сан-Марино» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Англия» – «Сан-Марино», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Англия - Сан-Марино
Исход игры
Англия
98.1% (52)
Ничья
1.9% (1)
Сан-Марино
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
98% (49)
Меньше
2% (1)
Обе команды забьют
Да
8% (4)
Нет
92% (46)
Популярный счёт
5:0 Англия
35.8% (19)
3:0 Англия
13.2% (7)
4:0 Англия
13.2% (7)
7:0 Англия
11.3% (6)
6:0 Англия
11.3% (6)
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