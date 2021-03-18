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Швеция
 
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Грузия

Предыдущие игры

Швеция Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Франция 4:2 Швеция Швеция 2:1 Хорватия Дания 2:0 Швеция Португалия 3:0 Швеция
Хорватия 2:1 Швеция РОССИЯ 1:2 Швеция Швеция 0:2 Португалия Швеция 0:1 Франция Швеция 1:0 Косово Швеция 1:0 Молдова Швеция 3:0 Фарерские острова Румыния 0:2 Швеция Швеция 1:1 Испания Мальта 0:4 Швеция Швеция 1:1 Норвегия Фарерские острова 0:4 Швеция Испания 3:0 Швеция Швеция 3:0 Мальта Норвегия 3:3 Швеция Швеция 2:1 Румыния
Грузия Последние 20 матчей: +5 =8 -7
Грузия 0:0 Эстония Грузия 1:2 Армения Грузия 0:1 Северная Македония Северная Македония 1:1 Грузия
Армения 2:2 Грузия Грузия 1:0 Беларусь Грузия 1:1 Северная Македония Эстония 0:1 Грузия Хорватия 2:1 Грузия Швейцария 1:0 Грузия Гибралтар 2:3 Грузия Грузия 0:0 Ирландия Грузия 0:0 Дания Грузия 2:2 Южная Корея Дания 5:1 Грузия Грузия 3:0 Гибралтар Ирландия 1:0 Грузия Грузия 0:2 Швейцария Грузия 2:1 Казахстан Андорра 1:1 Грузия

Группа B

Команда И В Н П Г О
1. Косово 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Грузия 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Испания 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Швеция 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Греция 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа B

Команда И В Н П Г О
1. Косово 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Грузия 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Испания 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Швеция 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Греция 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа B

Команда И В Н П Г О
1. Косово 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Грузия 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Испания 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Швеция 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Греция 0 0 0 0 0 - 0 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Швеция - Грузия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 марта 2021, осталось 2 дня 13 часов 47 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 52
    Швеция 96.2% (50)
    X 1.9% (1)
    Грузия 1.9% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Швеция
    Ничья
    Грузия
    1.30
    5.82
    13.50
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 5 000 ₽ 1.30 5.65 13.50
    Бонус: 10 000 ₽ 1.28 5.40 13.00
    Бонус: 5 000 ₽ 1.30 5.50 11.75
    Бонус: 5 000 ₽ 1.28 5.60 13.00
      1.25 5.82 13.32

    Самый высокий коэффициент на матч «Швеция» – «Грузия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Швеция» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Грузия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Швеция» – «Грузия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    11.00 1.03 4.74 1.19 3.06 1.38 2.19 1.75 1.67 2.20 1.39 3.01 1.24 4.06 1.11 6.50
    9.60 1.06 3.40 1.32 2.60 1.50 1.84 1.98 1.45 2.75 1.31 3.45 1.11 6.80
    9.20 1.02 8.20 1.05 3.46 1.29 2.62 1.49 1.89 2.01 1.46 2.72 1.31 3.32 1.11 5.60 1.08 6.20 1.00 11.00
    10.50 1.03 7.90 1.07 3.40 1.30 2.65 1.52 2.14 1.76 1.86 2.01 1.74 2.10 1.45 2.75 1.31 3.45 1.13 5.90 1.10 6.60 1.01 11.50 1.01 12.00 0.00 19.00
    3.56 1.30 2.73 1.47 2.17 1.70 1.88 1.95 1.67 2.23 1.45 2.78 1.30 3.54 1.10 7.32
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
    2.43 1.56 1.58 2.38 1.27 3.76 1.10 6.75
    2.85 1.39 1.87 1.87 1.39 2.85 1.08 6.80
    2.83 1.43 1.90 1.90 1.43 2.83 1.12 6.20 1.09 7.50
    1.86 1.94 1.41 2.90 1.13 6.10
    2.97 1.41 2.44 1.57 1.90 1.93 1.55 2.48 1.39 3.03
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
    3.30 1.33 1.97 1.84 1.49 2.62 1.23 4.18
    3.75 1.24 2.60 1.46 1.65 2.16 1.17 4.70
    3.95 1.25 2.65 1.48 1.68 2.19 1.28 3.68 1.18 4.85
    2.50 1.49 1.62 2.17 1.25 3.80

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.62 1.45
    2.75 1.42
    2.80 1.44
    Букмекер Да Нет
    6.65 1.10
    6.60 1.09
    6.70 1.09
    Букмекер Да Нет
    5.45 1.17
    5.20 1.14
    5.20 1.14
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    Прогнозы на матч Швеция - Грузия

    Исход игры
    Швеция
    96.2% (50)
    Ничья
    1.9% (1)
    Грузия
    1.9% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    39.58% (19)
    Меньше
    60.42% (29)
    Обе команды забьют
    Да
    33.33% (16)
    Нет
    66.67% (32)
    Популярный счёт
    2:0 Швеция
    50% (26)
    2:1 Швеция
    19.2% (10)
    3:1 Швеция
    7.7% (4)
    3:0 Швеция
    5.8% (3)
    1:0 Швеция
    3.8% (2)
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