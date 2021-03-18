Швеция
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Стадион: Френдс Арена
Грузия
Предыдущие игры
Швеция Последние 20 матчей: +10 =3 -7Франция 4:2 Швеция Швеция 2:1 Хорватия Дания 2:0 Швеция Португалия 3:0 Швеция
Хорватия 2:1 Швеция РОССИЯ 1:2 Швеция Швеция 0:2 Португалия Швеция 0:1 Франция Швеция 1:0 Косово Швеция 1:0 Молдова Швеция 3:0 Фарерские острова Румыния 0:2 Швеция Швеция 1:1 Испания Мальта 0:4 Швеция Швеция 1:1 Норвегия Фарерские острова 0:4 Швеция Испания 3:0 Швеция Швеция 3:0 Мальта Норвегия 3:3 Швеция Швеция 2:1 Румыния
Грузия Последние 20 матчей: +5 =8 -7Грузия 0:0 Эстония Грузия 1:2 Армения Грузия 0:1 Северная Македония Северная Македония 1:1 Грузия
Армения 2:2 Грузия Грузия 1:0 Беларусь Грузия 1:1 Северная Македония Эстония 0:1 Грузия Хорватия 2:1 Грузия Швейцария 1:0 Грузия Гибралтар 2:3 Грузия Грузия 0:0 Ирландия Грузия 0:0 Дания Грузия 2:2 Южная Корея Дания 5:1 Грузия Грузия 3:0 Гибралтар Ирландия 1:0 Грузия Грузия 0:2 Швейцария Грузия 2:1 Казахстан Андорра 1:1 Грузия
Группа B
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Косово
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Грузия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Испания
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Швеция
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Греция
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа B
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Косово
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Грузия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Испания
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Швеция
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Греция
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Швеция» – «Грузия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Швеция» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Грузия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Швеция» – «Грузия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Швеция - Грузия
Исход игры
Швеция
96.2% (50)
Ничья
1.9% (1)
Грузия
1.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
39.58% (19)
Меньше
60.42% (29)
Обе команды забьют
Да
33.33% (16)
Нет
66.67% (32)
Популярный счёт
2:0 Швеция
50% (26)
2:1 Швеция
19.2% (10)
3:1 Швеция
7.7% (4)
3:0 Швеция
5.8% (3)
1:0 Швеция
3.8% (2)
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