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Израиль
0:1
Первый тайм: 31'

Стадион:
Дания
0'
7' Желтая карточка
Брайтвайт Мартин
0:1
13' Гол
Брайтвайт Мартин
31'
18
Марсиано
Офир
2
Даса
Элазар
17
Эль-Хамид
Хатем
Абд
21
Тиби
Эйтан
20
Абу-Ханна
Джоэл
12
Менахем
Сун
8
Перец
Дор
6
Натхо
Бибрас
11
Манор
Соломон
10
Даббур
Мунас
7
Захави
Эран
1
Шмейхель
Каспер
18
Васс
Даниэль
4
Кьяер
Симон
6
Кристенсен
Андреас
5
Меле
Йоаким
23
Хёйбьерг
Пьер-Эмиль
10
Эриксен
Кристиан
8
Делани
Томас
20
Поульсен
Юссуф
21
Винд
Жонас
9
Брайтвайт Мартин
Израиль
5-3-2
Дания
4-3-3

Ход матча

7'
 
Брайтвайт Мартин
13'
0:1
Брайтвайт Мартин
(Винд Жонас)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 4
  • 0 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Израиль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Дания
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Брайтвайт Мартин 1 1
2. Винд Жонас 0 0

Карточки

Израиль
# Игрок      
Дания
# Игрок      
1. Брайтвайт Мартин 1 0

Предыдущие игры

Израиль Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Израиль 1:0 Шотландия Чехия 1:0 Израиль Словакия 2:3 Израиль Израиль 1:2 Чехия
Шотландия 0:0 Израиль Израиль 1:1 Словакия Шотландия 1:1 Израиль Северная Македония 1:0 Израиль Израиль 1:2 Польша Израиль 3:1 Латвия Австрия 3:1 Израиль Словения 3:2 Израиль Израиль 1:1 Северная Македония Польша 4:0 Израиль Латвия 0:3 Израиль Израиль 4:2 Австрия Израиль 1:1 Словения Шотландия 3:2 Израиль Израиль 7:0 Гватемала Израиль 2:0 Албания
Дания Последние 20 матчей: +11 =7 -2
Бельгия 4:2 Дания Дания 2:1 Исландия Дания 2:0 Швеция Англия 0:1 Дания
Исландия 0:3 Дания Дания 4:0 Фарерские острова Дания 0:0 Англия Дания 0:2 Бельгия Ирландия 1:1 Дания Дания 6:0 Гибралтар Дания 4:0 Люксембург Дания 1:0 Швейцария Грузия 0:0 Дания Гибралтар 0:6 Дания Дания 5:1 Грузия Дания 1:1 Ирландия Швейцария 3:3 Дания Косово 2:2 Дания Дания 0:0 Ирландия Уэльс 1:2 Дания

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дания 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Молдова Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Шотландия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Фарерские острова Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Австрия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Израиль 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дания 1:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Молдова Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Шотландия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Фарерские острова Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Австрия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Израиль 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дания 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Молдова Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Шотландия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Фарерские острова Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Израиль 0:1 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Австрия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bloomfield Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 143
Израиль 6.3% (9)
X 16.1% (23)
Дания 77.6% (111)
Все прогнозы
1.78 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Израиль
Ничья
Дания
5.55
6.44
1.79
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 5 000 ₽ 4.74 3.74 1.79
Бонус: 10 000 ₽ 5.20 3.65 1.74
Бонус: 5 000 ₽ 5.55 3.75 1.75
Бонус: 5 000 ₽ 13.00 5.70 1.25
  4.70 3.59 1.80

Самый высокий коэффициент на матч «Израиль» – «Дания» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Израиль» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Дания» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Израиль» – «Дания», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
10.00 1.04 4.36 1.21 2.83 1.43 2.06 1.85 1.59 2.36 1.34 3.26 1.20 4.56 1.08 7.50
8.20 1.08 7.00 1.09 3.10 1.38 2.32 1.62 1.70 2.16 1.35 3.15 1.26 3.90 1.10 6.60 1.08 7.80
8.60 1.03 7.60 1.06 3.18 1.33 2.45 1.55 1.82 2.10 1.41 2.91 1.27 3.62 1.09 6.20 1.06 6.75
8.10 1.03 7.40 1.07 6.80 1.10 5.30 1.15 2.04 1.83 2.50 1.53 1.85 1.95 1.50 2.55 1.22 4.20 1.16 5.10 1.03 9.50 1.03 9.50 0.00 21.00
3.26 1.36 2.88 1.44 2.47 1.58 2.02 1.86 1.76 2.13 1.57 2.48 1.26 3.98
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.34 1.60 1.53 2.50 1.25 3.94 1.09 7.30
2.60 1.46 1.72 2.04 1.34 3.10 1.07 7.40
2.83 1.43 1.83 1.97 1.39 3.00 1.11 6.65 1.08 8.00
2.70 1.45 1.77 2.04 2.00 1.80 1.31 3.35 1.17 4.90
2.79 1.46 2.29 1.65 1.78 2.09 1.49 2.68 1.35 3.26
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
3.12 1.36 1.90 1.90 1.44 2.79 1.20 4.58
3.50 1.28 2.38 1.54 1.57 2.30 1.14 5.20
3.68 1.28 2.50 1.53 1.63 2.28 1.25 3.95 1.16 5.15
3.60 1.28 2.65 1.45 1.66 2.14 1.27 4.05 1.14 4.90

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.12 1.69
2.05 1.72
1.77 2.04
Букмекер Да Нет
5.05 1.17
5.20 1.14
3.90 1.25
Букмекер Да Нет
3.68 1.28
3.95 1.22
3.50 1.28
Где смотреть матч Израиль 0:1 Дания онлайн

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Прогнозы на матч Израиль 0:1 Дания

Исход игры
Израиль
6.1% (9)
Ничья
15.5% (23)
Дания
78.4% (116)
Тотал 2.5
Больше
58.33% (84)
Меньше
41.67% (60)
Обе команды забьют
Да
70.14% (101)
Нет
29.86% (43)
Популярный счёт
1:2 Дания
46.6% (69)
0:1 Дания
20.9% (31)
1:1 Ничья
11.5% (17)
0:2 Дания
6.8% (10)
2:1 Израиль
5.4% (8)
2:2 Ничья
2.7% (4)
1:3 Дания
1.4% (2)
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