7' Желтая карточкаБрайтвайт Мартин
0:1
13' ГолБрайтвайт Мартин
54' Желтая карточкаШмейхель Каспер
59' Желтая карточкаЛави Нета
64' Желтая карточкаТиби Эйтан
0:2
67' ГолВинд Жонас
21
Тиби
Эйтан
12
Менахем
Сун
10
Даббур
Мунас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Тиби ЭйтанЗащитник
- Защитник
-
12 Менахем СунЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Даббур МунасНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
5 Таа ЛоайЗащитник
-
13 Арад ОфриЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Голаса ЭйялПолузащитник
-
15 Лави НетаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Вайссман ШонНападающий
-
-
Главный тренер: Willibald Ruttensteiner
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Васс ДаниэльЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Винд ЖонасНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Лоссль ЙонасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Шоне ЛассеПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Йонссон ЙенсПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Хьюлманд Каспер
Ход матча
13'
0:1
54'
59'
64'
67'
0:2
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
3 Удары по воротам 5
-
2 Удары в створ 7
-
5 Угловые 8
-
2 Офсайды 2
-
8 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Винд Жонас
|1
|1
|2.
|Брайтвайт Мартин
|1
|1
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Тиби Эйтан
|1
|0
|2.
|Лави Нета
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Шмейхель Каспер
|1
|0
|2.
|Брайтвайт Мартин
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Израиль
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Дания
|50% (1)
|0
|0
|0
|50% (1)
|0
Предыдущие игры
Израиль Последние 20 матчей: +7 =4 -9Израиль 1:0 Шотландия Чехия 1:0 Израиль Словакия 2:3 Израиль Израиль 1:2 Чехия
Шотландия 0:0 Израиль Израиль 1:1 Словакия Шотландия 1:1 Израиль Северная Македония 1:0 Израиль Израиль 1:2 Польша Израиль 3:1 Латвия Австрия 3:1 Израиль Словения 3:2 Израиль Израиль 1:1 Северная Македония Польша 4:0 Израиль Латвия 0:3 Израиль Израиль 4:2 Австрия Израиль 1:1 Словения Шотландия 3:2 Израиль Израиль 7:0 Гватемала Израиль 2:0 Албания
Дания Последние 20 матчей: +11 =7 -2Бельгия 4:2 Дания Дания 2:1 Исландия Дания 2:0 Швеция Англия 0:1 Дания
Исландия 0:3 Дания Дания 4:0 Фарерские острова Дания 0:0 Англия Дания 0:2 Бельгия Ирландия 1:1 Дания Дания 6:0 Гибралтар Дания 4:0 Люксембург Дания 1:0 Швейцария Грузия 0:0 Дания Гибралтар 0:6 Дания Дания 5:1 Грузия Дания 1:1 Ирландия Швейцария 3:3 Дания Косово 2:2 Дания Дания 0:0 Ирландия Уэльс 1:2 Дания
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дания
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Австрия
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|3.
|Молдова
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|Шотландия
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|5.
|Фарерские острова
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Израиль
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шотландия
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|2.
|Молдова
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|Фарерские острова
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Австрия
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Дания
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Израиль
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Израиль» – «Дания» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Израиль» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Дания» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Израиль» – «Дания», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Израиль 0:2 Дания
Исход игры
Израиль
6.1% (9)
Ничья
15.5% (23)
Дания
78.4% (116)
Тотал 2.5
Больше
58.33% (84)
Меньше
41.67% (60)
Обе команды забьют
Да
70.14% (101)
Нет
29.86% (43)
Популярный счёт
1:2 Дания
46.6% (69)
0:1 Дания
20.9% (31)
1:1 Ничья
11.5% (17)
0:2 Дания
6.8% (10)
2:1 Израиль
5.4% (8)
2:2 Ничья
2.7% (4)
1:3 Дания
1.4% (2)
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