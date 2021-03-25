  1. Футбол
  2. Матчи
Андорра
0:1
Конец матча

Стадион:
Албания
0'
8' Желтая карточка
Виейра Марсио
17' Желтая карточка
Мемушай Ледиан
20' Желтая карточка
Чикалеши Сокол
26' Желтая карточка
Ребес Марк
0:1
41' Гол
Леняни Эрмир
44' Желтая карточка
Рубио Хесус II
53' Желтая карточка
Манай Рею
56' Желтая карточка
Джимсити Берат
60' Желтая карточка
Гьясула Клаус
90'+4
1
Гомес
Хосе
II
18
Рубио
Хесус
II
20
Льовера
Макс
3
Валес
Марк
15
Сан-Никола
Мойсес
16
Мартинес
Алекс
II
4
Ребес
Марк
8
Виейра
Марсио
17
Сервос
Жоан
10
Алаез
Жорди
22
Фернандес
Рикард
1
Бериша
Этрит
6
Джимсити
Берат
18
Исмайли
Ардиан
15
Кумбулла
Мараш
4
Хюсай
Эльсейд
9
Мемушай
Ледиан
7
Баре
Кейди
8
Гьясула
Клаус
3
Леняни
Эрмир
16
Чикалеши
Сокол
10
Манай
Рею
Андорра
4-4-2
Албания
3-5-2

Ход матча

8'
Виейра Марсио
 
17'
 
Мемушай Ледиан
20'
 
Чикалеши Сокол
26'
Ребес Марк
 
41'
0:1
Леняни Эрмир
(Баре Кейди)
44'
Рубио Хесус II
 
53'
 
Манай Рею
56'
 
Джимсити Берат
56'
Алаведра Альберт
Рубио Хесус II
 
60'
 
Гьясула Клаус
62'
 
Узуни Мюрто
Манай Рею
62'
 
Ляци Казим
Мемушай Ледиан
70'
Санчес Аарон
Мартинес Алекс II
 
70'
Мартинес Кристиан II
Фернандес Рикард
 
79'
Пуйоль Марк
Виейра Марсио
 
79'
Морено Серхио
Ребес Марк
 
81'
 
Роши Одисе
Леняни Эрмир
81'
 
Броя Армандо
Чикалеши Сокол

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 6
  • 2 Удары в створ 4
  • 1 Угловые 6
  • 1 Офсайды 2
  • 25 Нарушения правил 13
  • 3 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 32 Владение мячом, % 68

Бомбардиры внутри турнира

Андорра
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Албания
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Леняни Эрмир 1 1
2. Баре Кейди 0 0

Карточки

Андорра
# Игрок      
1. Виейра Марсио 1 0
2. Ребес Марк 1 0
3. Рубио Хесус II 1 0
Албания
# Игрок      
1. Мемушай Ледиан 1 0
2. Джимсити Берат 1 0
3. Гьясула Клаус 1 0
4. Чикалеши Сокол 1 0
5. Манай Рею 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Андорра 0 0 0 0 0 0
 Албания 0 0 100% (1) 0 0 0

Предыдущие игры

Андорра Последние 20 матчей: +2 =4 -14
Андорра 0:5 Латвия Мальта 3:1 Андорра Португалия 7:0 Андорра Фарерские острова 2:0 Андорра
Андорра 0:0 Мальта Андорра 1:2 Кабо-Верде Оспиталет 1:1 Андорра Андорра 0:1 Фарерские острова Монтаньеса 0:5 Андорра Латвия 0:0 Андорра Андорра 0:2 Турция Албания 2:2 Андорра Исландия 2:0 Андорра Андорра 1:0 Молдова Франция 3:0 Андорра Турция 1:0 Андорра Андорра 0:4 Франция Молдова 1:0 Андорра Андорра 0:3 Албания Андорра 0:2 Исландия
Албания Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Албания 3:2 Беларусь Албания 3:1 Казахстан Албания 2:1 Косово Литва 0:0 Албания
Казахстан 0:0 Албания Албания 0:1 Литва Беларусь 0:2 Албания Албания 0:2 Франция Албания 2:2 Андорра Молдова 0:4 Албания Турция 1:0 Албания Албания 4:2 Исландия Франция 4:1 Албания Албания 2:0 Молдова Исландия 1:0 Албания Андорра 0:3 Албания Албания 0:2 Турция Албания 1:0 Уэльс Албания 0:4 Шотландия Израиль 2:0 Албания

Последние игры между собой

Андорра: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Албания: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Албания 2:2 Андорра ЕВРО 2020 Андорра 0:3 Албания ЕВРО 2020 Албания 1:0 Андорра Товарищеские матчи

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Португалия Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Сербия Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
3. Катар Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Ирландия Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
5. Люксембург Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
6. Азербайджан Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Швеция Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Греция Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
3. Испания Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Косово 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Грузия Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Италия Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Швейцария 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Литва 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Северная Ирландия Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
5. Болгария 1 0 0 1 1 - 3 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Босния и Герцеговина Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
2. Украина Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
3. Финляндия Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
4. Франция Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Казахстан 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Чехия Заявка 1 1 0 0 6 - 2 3
2. Бельгия Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Беларусь 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Уэльс Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
5. Эстония Заявка 1 0 0 1 2 - 6 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дания Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Австрия Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
3. Молдова Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Шотландия Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
5. Фарерские острова Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Израиль Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Норвегия Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Турция Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
3. Черногория Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Латвия Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
5. Голландия Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
6. Гибралтар Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. РОССИЯ Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
2. Словения Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Кипр Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Словакия Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Хорватия Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
6. Мальта Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Португалия Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Сербия Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
3. Катар Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Ирландия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Азербайджан Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Люксембург Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Швеция Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Испания Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
3. Косово 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Греция Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Грузия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Италия Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Швейцария 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Литва 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Северная Ирландия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Болгария 1 0 0 1 1 - 3 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Франция Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
2. Финляндия Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
3. Казахстан 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Украина Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Босния и Герцеговина Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бельгия Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
2. Чехия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Беларусь 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Уэльс Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Эстония Заявка 1 0 0 1 2 - 6 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шотландия Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
2. Молдова Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
3. Фарерские острова Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Австрия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Дания Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Израиль Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Турция Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
2. Норвегия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Черногория Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Голландия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Латвия Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
6. Гибралтар Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Словения Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Кипр Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Хорватия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. РОССИЯ Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Словакия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Мальта Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Португалия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Сербия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Катар Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Ирландия Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
5. Азербайджан Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
6. Люксембург Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Греция Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
2. Швеция Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Испания Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Косово 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Грузия Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Швейцария 1 1 0 0 3 - 1 3
2. Италия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Литва 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Болгария 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Северная Ирландия Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Босния и Герцеговина Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
2. Украина Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
3. Финляндия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Франция Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Казахстан 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Чехия Заявка 1 1 0 0 6 - 2 3
2. Бельгия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Беларусь 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Эстония Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Уэльс Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дания Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Фарерские острова Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
3. Австрия Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
4. Молдова Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Шотландия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Израиль Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Норвегия Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Черногория Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Гибралтар Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Турция Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Латвия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Голландия Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. РОССИЯ Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
2. Словакия Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Словения Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Кипр Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Мальта Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Хорватия Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
Новости матча
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Рубио Хесус II получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    41'
    Г О О О О Л - Леняни Эрмир бьет в цель!
  • Желтая карточка
    26'
    Ребес Марк получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    20'
    Чикалеши Сокол получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    17'
    Мемушай Ледиан получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    8'
    Виейра Марсио получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadi Nacional d'Andorra. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 149
Андорра 1.3% (2)
X 10.7% (16)
Албания 87.9% (131)
Все прогнозы
2.13 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 5 000 ₽ 12.50 5.95 1.36
Бонус: 10 000 ₽ 16.00 5.60 1.25
Бонус: 5 000 ₽ 12.75 5.30 1.35
Бонус: 5 000 ₽ 83.00 11.00 1.05
  12.44 3.99 1.39

Самый высокий коэффициент на матч «Андорра» – «Албания» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Андорра» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Албания» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Андорра» – «Албания», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
9.70 1.04 4.50 1.22 2.74 1.45 2.00 1.90 1.56 2.42 1.32 3.16 1.20 4.76 1.08 7.90
9.20 1.06 8.00 1.07 3.20 1.36 2.42 1.57 1.76 2.08 1.43 2.85 1.28 3.75 1.13 5.70 1.09 7.40
9.00 1.02 8.00 1.07 3.26 1.32 2.53 1.52 1.86 2.05 1.44 2.79 1.29 3.46 1.08 6.60 1.06 6.40
5.30 1.15 3.90 1.25 1.09 7.20 1.20 4.44 1.92 1.85 1.12 6.10 1.14 5.55 1.10 6.80 1.03 12.00 1.02 13.00 1.01 12.50 0.00 13.00 0.00 19.00
3.65 1.30 2.40 1.61 1.52 2.63 1.30 3.68 1.71 2.21 1.44 2.89 1.31 3.57 1.40 3.09 1.41 2.98 1.24 4.25 1.10 7.56
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.31 1.61 1.51 2.56 1.23 4.18 1.10 7.30
2.75 1.42 1.79 1.95 1.36 2.95 1.07 7.20
2.88 1.42 1.88 1.92 1.40 2.95 1.10 6.35 1.08 7.70
1.55 2.45 1.08 7.77 1.05 9.50 1.06 8.80 1.04 10.00
1.35 3.24 1.19 4.83 1.37 3.16 1.25 4.04 1.36 3.29
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
3.20 1.35 1.93 1.87 1.43 2.79 1.19 4.74
3.60 1.26 2.45 1.51 1.59 2.26 1.15 5.00
3.60 1.29 2.59 1.50 1.66 2.22 1.27 3.76 1.15 4.95
2.45 1.53 1.57 2.31 1.21 4.10

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.95 1.38
3.15 1.33
6.80 1.10
Букмекер Да Нет
7.30 1.10
7.40 1.07
9.50 1.05
Букмекер Да Нет
5.35 1.16
5.80 1.11
5.00 1.15
Где смотреть матч Андорра 0:1 Албания онлайн

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Прогнозы на матч Андорра 0:1 Албания

Исход игры
Андорра
1.3% (2)
Ничья
10.7% (16)
Албания
87.9% (131)
Тотал 2.5
Больше
38.89% (56)
Меньше
61.11% (88)
Обе команды забьют
Да
30.56% (44)
Нет
69.44% (100)
Популярный счёт
0:2 Албания
36.2% (54)
1:2 Албания
16.1% (24)
0:3 Албания
14.1% (21)
0:1 Албания
12.8% (19)
1:1 Ничья
7.4% (11)
1:3 Албания
5.4% (8)
0:0 Ничья
2% (3)
0:4 Албания
1.3% (2)
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