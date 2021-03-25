8' Желтая карточкаВиейра Марсио
17' Желтая карточкаМемушай Ледиан
20' Желтая карточкаЧикалеши Сокол
26' Желтая карточкаРебес Марк
0:1
41' ГолЛеняни Эрмир
44' Желтая карточкаРубио Хесус II
53' Желтая карточкаМанай Рею
56' Желтая карточкаДжимсити Берат
60' Желтая карточкаГьясула Клаус
20
Льовера
Макс
17
Сервос
Жоан
10
Алаез
Жорди
10
Манай
Рею
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Льовера МаксЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Сервос ЖоанПолузащитник
-
10 Алаез ЖордиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Гарсия МаркЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Альварес Хесус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Манай РеюНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
19 Дока АльбиЗащитник
-
13 Айети АрлиндЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Ляци КазимПолузащитник
-
21 Роши ОдисеНападающий
- Нападающий
-
17 Броя АрмандоНападающий
-
11 Узуни МюртоНападающий
-
Главный тренер: Рейя Эдуардо
Ход матча
17'
20'
26'
41'
0:1
44'
53'
56'
60'
62'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 6
-
2 Удары в створ 4
-
1 Угловые 6
-
1 Офсайды 2
-
25 Нарушения правил 13
-
3 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
32 Владение мячом, % 68
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Леняни Эрмир
|1
|1
|2.
|Баре Кейди
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Виейра Марсио
|1
|0
|2.
|Ребес Марк
|1
|0
|3.
|Рубио Хесус II
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Мемушай Ледиан
|1
|0
|2.
|Джимсити Берат
|1
|0
|3.
|Гьясула Клаус
|1
|0
|4.
|Чикалеши Сокол
|1
|0
|5.
|Манай Рею
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Андорра
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Албания
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Андорра Последние 20 матчей: +2 =4 -14Андорра 0:5 Латвия Мальта 3:1 Андорра Португалия 7:0 Андорра Фарерские острова 2:0 Андорра
Андорра 0:0 Мальта Андорра 1:2 Кабо-Верде Оспиталет 1:1 Андорра Андорра 0:1 Фарерские острова Монтаньеса 0:5 Андорра Латвия 0:0 Андорра Андорра 0:2 Турция Албания 2:2 Андорра Исландия 2:0 Андорра Андорра 1:0 Молдова Франция 3:0 Андорра Турция 1:0 Андорра Андорра 0:4 Франция Молдова 1:0 Андорра Андорра 0:3 Албания Андорра 0:2 Исландия
Албания Последние 20 матчей: +9 =3 -8Албания 3:2 Беларусь Албания 3:1 Казахстан Албания 2:1 Косово Литва 0:0 Албания
Казахстан 0:0 Албания Албания 0:1 Литва Беларусь 0:2 Албания Албания 0:2 Франция Албания 2:2 Андорра Молдова 0:4 Албания Турция 1:0 Албания Албания 4:2 Исландия Франция 4:1 Албания Албания 2:0 Молдова Исландия 1:0 Албания Андорра 0:3 Албания Албания 0:2 Турция Албания 1:0 Уэльс Албания 0:4 Шотландия Израиль 2:0 Албания
Последние игры между собой
Андорра: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Албания: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Португалия
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Сербия
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|3.
|Катар
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Ирландия
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|5.
|Люксембург
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|6.
|Азербайджан
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Швеция
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Греция
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|Испания
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|Косово
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Грузия
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Италия
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Швейцария
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|Литва
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Северная Ирландия
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|5.
|Болгария
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Босния и Герцеговина
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|2.
|Украина
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|Финляндия
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|4.
|Франция
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Казахстан
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Чехия
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|6 - 2
|3
|2.
|Бельгия
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|Беларусь
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Уэльс
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|5.
|Эстония
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 6
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дания
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Австрия
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|3.
|Молдова
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|Шотландия
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|5.
|Фарерские острова
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Израиль
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Норвегия
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Турция
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|3.
|Черногория
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Латвия
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|5.
|Голландия
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|6.
|Гибралтар
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РОССИЯ
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|Словения
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Кипр
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Словакия
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|Хорватия
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|6.
|Мальта
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Португалия
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Сербия
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|3.
|Катар
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Ирландия
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Азербайджан
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Люксембург
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Швеция
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Испания
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|Косово
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Греция
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Грузия
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Италия
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Швейцария
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Литва
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Северная Ирландия
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Болгария
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Франция
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|2.
|Финляндия
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|3.
|Казахстан
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Украина
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Босния и Герцеговина
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бельгия
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|Чехия
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Беларусь
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Уэльс
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Эстония
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 6
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шотландия
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|2.
|Молдова
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|Фарерские острова
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Австрия
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Дания
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Израиль
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Турция
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|2.
|Норвегия
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Черногория
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Голландия
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Латвия
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|6.
|Гибралтар
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Словения
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Кипр
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|Хорватия
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|РОССИЯ
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Словакия
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Мальта
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Португалия
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Сербия
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Катар
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Ирландия
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|5.
|Азербайджан
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|6.
|Люксембург
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Греция
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|2.
|Швеция
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Испания
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Косово
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Грузия
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Швейцария
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|Италия
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Литва
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Болгария
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Северная Ирландия
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Босния и Герцеговина
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|2.
|Украина
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|Финляндия
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Франция
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Казахстан
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Чехия
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|6 - 2
|3
|2.
|Бельгия
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Беларусь
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Эстония
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Уэльс
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дания
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Фарерские острова
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|Австрия
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|4.
|Молдова
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Шотландия
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Израиль
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Норвегия
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Черногория
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Гибралтар
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Турция
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Латвия
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Голландия
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РОССИЯ
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|Словакия
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|Словения
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Кипр
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Мальта
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Хорватия
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Андорра» – «Албания» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Андорра» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Албания» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Андорра» – «Албания», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Андорра 0:1 Албания
Исход игры
Андорра
1.3% (2)
Ничья
10.7% (16)
Албания
87.9% (131)
Тотал 2.5
Больше
38.89% (56)
Меньше
61.11% (88)
Обе команды забьют
Да
30.56% (44)
Нет
69.44% (100)
Популярный счёт
0:2 Албания
36.2% (54)
1:2 Албания
16.1% (24)
0:3 Албания
14.1% (21)
0:1 Албания
12.8% (19)
1:1 Ничья
7.4% (11)
1:3 Албания
5.4% (8)
0:0 Ничья
2% (3)
0:4 Албания
1.3% (2)
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