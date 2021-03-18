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Черногория
 
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Стадион:
Гибралтар

Бомбардиры внутри турнира

Черногория
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Йоветич Стеван 2 2
2. Йовович Владимир 0 0
Гибралтар
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Черногория
# Игрок      
1. Вуячич Игор 1 0
Гибралтар
# Игрок      
1. Барнетт Эрин 1 0
2. Муэли Айман 1 0
3. Эннсли Лу 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Черногория 0 0 50% (1) 0 0 50% (1)
 Гибралтар 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Черногория Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Латвия 1:2 Черногория Черногория 4:0 Кипр Азербайджан 0:0 Черногория Черногория 0:0 Казахстан
Черногория 1:2 Люксембург Черногория 2:0 Азербайджан Черногория 1:1 Латвия Люксембург 0:1 Черногория Кипр 0:2 Черногория Черногория 2:0 Беларусь Англия 7:0 Черногория Косово 2:0 Черногория Черногория 0:0 Болгария Черногория 0:3 Чехия Черногория 2:1 Венгрия Чехия 3:0 Черногория Черногория 1:1 Косово Черногория 1:5 Англия Болгария 1:1 Черногория Черногория 0:1 Румыния
Гибралтар Последние 20 матчей: +3 =2 -15
Гибралтар 0:3 Норвегия Гибралтар 1:1 Лихтенштейн Сан-Марино 0:0 Гибралтар Болгария 3:0 Гибралтар
Лихтенштейн 0:1 Гибралтар Мальта 2:0 Гибралтар Гибралтар 1:0 Сан-Марино Гибралтар 1:6 Швейцария Дания 6:0 Гибралтар Гибралтар 2:3 Грузия Косово 1:0 Гибралтар Швейцария 4:0 Гибралтар Гибралтар 0:6 Дания Ирландия 2:0 Гибралтар Грузия 3:0 Гибралтар Гибралтар 0:1 Эстония Гибралтар 0:1 Ирландия Северная Македония 4:0 Гибралтар Гибралтар 2:6 Армения Гибралтар 2:1 Лихтенштейн

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Норвегия Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Турция Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
3. Черногория Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Латвия Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
5. Голландия Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
6. Гибралтар Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Турция Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
2. Норвегия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Черногория Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Голландия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Латвия Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
6. Гибралтар Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Норвегия Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Черногория Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Гибралтар Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Турция Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Латвия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Голландия Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Черногория - Гибралтар от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 марта 2021, осталось 22 часа 20 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 92
    Черногория 98.9% (91)
    X 0% (0)
    Гибралтар 1.1% (1)
    Все прогнозы
    1.85 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Черногория
    Ничья
    Гибралтар
    1.07
    14.25
    60.00
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 5 000 ₽ 1.07 14.00 60.00
    Бонус: 10 000 ₽ 1.07 12.00 50.00
    Бонус: 5 000 ₽ 1.07 14.25 56.00
    Бонус: 5 000 ₽ 1.06 11.50 45.00

    Самый высокий коэффициент на матч «Черногория» – «Гибралтар» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Черногория» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Гибралтар» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Черногория» – «Гибралтар», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
    5.25 1.16 3.24 1.34 2.39 1.58 1.90 2.00 1.53 2.50 1.36 3.16 1.21 4.42 1.11 6.35
    2.65 1.49
    5.20 1.12 4.45 1.18 2.70 1.44 2.11 1.73 1.76 2.18 1.39 3.00 1.28 3.54 1.11 5.70 1.08 6.15 1.01 9.90
    12.00 1.01 5.10 1.14 4.20 1.20 2.50 1.49 2.03 1.80 1.79 2.04 1.64 2.26 1.33 3.15 1.25 3.75 1.11 6.10 1.09 6.70 1.01 11.00 1.01 11.00
    2.56 1.50 2.41 1.56 2.11 1.71 1.84 1.96 1.66 2.20 1.51 2.54
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
    3.38 1.32 1.97 1.84 1.50 2.59 1.22 4.24
    4.05 1.24 2.77 1.44 1.68 2.19 1.29 3.60 1.18 4.80
    2.48 1.50 1.66 2.26 1.23 3.85
    3.35 1.32 2.68 1.46 1.95 1.85 1.65 2.22 1.44 2.74
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
    4.90 1.18 2.69 1.47 1.88 1.92 1.45 2.75
    5.65 1.14 4.20 1.23 2.19 1.68 1.60 2.34 1.38 3.04
    2.05 1.72 1.55 2.37 1.32 3.20

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    4.88 1.16
    3.85 1.23
    Букмекер Да Нет
    9.40 1.06
    9.00 1.05
    Букмекер Да Нет
    7.30 1.09
    6.50 1.08
    Где смотреть матч Черногория - Гибралтар онлайн

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    Прогнозы на матч Черногория - Гибралтар

    Исход игры
    Черногория
    98.9% (91)
    Ничья
    0% (0)
    Гибралтар
    1.1% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.5% (55)
    Меньше
    37.5% (33)
    Обе команды забьют
    Да
    6.82% (6)
    Нет
    93.18% (82)
    Популярный счёт
    3:0 Черногория
    35.9% (33)
    2:0 Черногория
    31.5% (29)
    4:0 Черногория
    10.9% (10)
    5:0 Черногория
    6.5% (6)
    1:0 Черногория
    4.3% (4)
    2:1 Черногория
    3.3% (3)
    3:1 Черногория
    3.3% (3)
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