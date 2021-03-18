Черногория
Позже
Стадион: Под Горицом
Гибралтар
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Йоветич Стеван
|2
|2
|2.
|Йовович Владимир
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Вуячич Игор
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Барнетт Эрин
|1
|0
|2.
|Муэли Айман
|1
|0
|3.
|Эннсли Лу
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Черногория
|0
|0
|50% (1)
|0
|0
|50% (1)
|Гибралтар
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Черногория Последние 20 матчей: +7 =6 -7Латвия 1:2 Черногория Черногория 4:0 Кипр Азербайджан 0:0 Черногория Черногория 0:0 Казахстан
Черногория 1:2 Люксембург Черногория 2:0 Азербайджан Черногория 1:1 Латвия Люксембург 0:1 Черногория Кипр 0:2 Черногория Черногория 2:0 Беларусь Англия 7:0 Черногория Косово 2:0 Черногория Черногория 0:0 Болгария Черногория 0:3 Чехия Черногория 2:1 Венгрия Чехия 3:0 Черногория Черногория 1:1 Косово Черногория 1:5 Англия Болгария 1:1 Черногория Черногория 0:1 Румыния
Гибралтар Последние 20 матчей: +3 =2 -15Гибралтар 0:3 Норвегия Гибралтар 1:1 Лихтенштейн Сан-Марино 0:0 Гибралтар Болгария 3:0 Гибралтар
Лихтенштейн 0:1 Гибралтар Мальта 2:0 Гибралтар Гибралтар 1:0 Сан-Марино Гибралтар 1:6 Швейцария Дания 6:0 Гибралтар Гибралтар 2:3 Грузия Косово 1:0 Гибралтар Швейцария 4:0 Гибралтар Гибралтар 0:6 Дания Ирландия 2:0 Гибралтар Грузия 3:0 Гибралтар Гибралтар 0:1 Эстония Гибралтар 0:1 Ирландия Северная Македония 4:0 Гибралтар Гибралтар 2:6 Армения Гибралтар 2:1 Лихтенштейн
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Норвегия
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Турция
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|3.
|Черногория
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Латвия
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|5.
|Голландия
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|6.
|Гибралтар
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Турция
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|2.
|Норвегия
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Черногория
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Голландия
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Латвия
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|6.
|Гибралтар
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Черногория» – «Гибралтар» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Черногория» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Гибралтар» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Черногория» – «Гибралтар», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Черногория - Гибралтар
Исход игры
Черногория
98.9% (91)
Ничья
0% (0)
Гибралтар
1.1% (1)
Тотал 2.5
Больше
62.5% (55)
Меньше
37.5% (33)
Обе команды забьют
Да
6.82% (6)
Нет
93.18% (82)
Популярный счёт
3:0 Черногория
35.9% (33)
2:0 Черногория
31.5% (29)
4:0 Черногория
10.9% (10)
5:0 Черногория
6.5% (6)
1:0 Черногория
4.3% (4)
2:1 Черногория
3.3% (3)
3:1 Черногория
3.3% (3)
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