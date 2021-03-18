  1. Футбол
  2. Матчи
РОССИЯ
 
Позже

Стадион:
Словения

Бомбардиры внутри турнира

РОССИЯ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дзюба Артём 1 1
2. Фернандес Марио 1 1
3. Соболев Александр Сергеевич 1 1
4. Миранчук Алексей 0 0
5. Фомин Даниил 0 0
Словения
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ловрич Санди 1 1

Карточки

РОССИЯ
# Игрок      
1. Жемалетдинов Рифат 1 0
Словения
# Игрок      
1. Мевля Миха 1 0
2. Куртич Ясмин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 РОССИЯ 0 33.33% (1) 33.33% (1) 0 0 33.33% (1)
 Словения 100% (1) 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

РОССИЯ Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Мальта 1:3 РОССИЯ Сербия 5:0 РОССИЯ Турция 3:2 РОССИЯ Молдова 0:0 РОССИЯ
РОССИЯ 0:0 Венгрия РОССИЯ 1:1 Турция РОССИЯ 1:2 Швеция Венгрия 2:3 РОССИЯ РОССИЯ 3:1 Сербия Сан-Марино 0:5 РОССИЯ РОССИЯ 1:4 Бельгия Кипр 0:5 РОССИЯ РОССИЯ 4:0 Шотландия РОССИЯ 1:0 Казахстан Шотландия 1:2 РОССИЯ РОССИЯ 1:0 Кипр РОССИЯ 9:0 Сан-Марино РОССИЯ 6:0 Чертаново Казахстан 0:4 РОССИЯ Бельгия 3:1 РОССИЯ
Словения Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Словения 1:0 Хорватия Греция 0:0 Словения Словения 2:1 Косово Словения 0:0 Азербайджан
Молдова 0:4 Словения Косово 0:1 Словения Словения 4:0 Сан-Марино Словения 1:0 Молдова Словения 0:0 Греция Польша 3:2 Словения Словения 1:0 Латвия Словения 0:1 Австрия Северная Македония 2:1 Словения Словения 3:2 Израиль Словения 2:0 Польша Латвия 0:5 Словения Австрия 1:0 Словения Словения 1:1 Северная Македония Израиль 1:1 Словения Болгария 1:1 Словения

Последние игры между собой

РОССИЯ: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Словения: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Словения 1:0 РОССИЯ Чемпионат Мира РОССИЯ 2:1 Словения Чемпионат Мира

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. РОССИЯ Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
2. Словения Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Кипр Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Словакия Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Хорватия Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
6. Мальта Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Словения Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Кипр Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Хорватия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. РОССИЯ Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Словакия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Мальта Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. РОССИЯ Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
2. Словакия Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Словения Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Кипр Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Мальта Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Хорватия Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча РОССИЯ - Словения от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 марта 2021, осталось 2 дня 11 часов 10 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 52
    РОССИЯ 86.5% (45)
    X 11.5% (6)
    Словения 1.9% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    РОССИЯ
    Ничья
    Словения
    1.85
    3.54
    5.90
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 5 000 ₽ 1.83 3.46 5.50
    Бонус: 10 000 ₽ 1.78 3.30 5.60
    Бонус: 5 000 ₽ 1.85 3.54 5.75
    Бонус: 5 000 ₽ 1.79 3.35 5.90
      1.76 3.25 5.76

    Самый высокий коэффициент на матч «РОССИЯ» – «Словения» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «РОССИЯ» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Словения» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «РОССИЯ» – «Словения», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    7.50 1.08 3.76 1.27 2.56 1.51 1.93 2.01 1.50 2.58 1.29 3.62 1.17 5.05 1.07 8.50
    7.60 1.09 6.60 1.10 3.05 1.39 2.25 1.65 1.66 2.23 1.33 3.25 1.25 4.00 1.09 7.00 1.08 8.20 1.02 12.50 1.01 15.00
    6.95 1.06 5.95 1.10 2.86 1.40 2.20 1.67 1.74 2.34 1.34 3.26 1.24 3.88 1.07 6.85 1.05 7.40
    8.80 1.05 6.90 1.10 2.90 1.40 2.26 1.68 1.89 1.97 1.68 2.26 1.32 3.35 1.22 4.10 1.09 7.10 1.06 7.80 1.01 14.00 0.00 14.50 0.00 22.00
    3.02 1.39 2.64 1.49 2.25 1.66 1.88 1.96 1.66 2.25 1.49 2.66 1.23 4.26
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
    2.08 1.75 1.45 2.75 1.22 4.28 1.07 8.20
    2.60 1.46 1.71 2.06 1.34 3.10 1.07 7.60
    2.48 1.54 1.67 2.21 1.34 3.26 1.09 7.50 1.06 8.90
    1.69 2.17 1.32 3.30 1.09 7.60
    2.68 1.48 2.20 1.69 1.70 2.19 1.45 2.81 1.32 3.42
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
    2.91 1.41 1.82 1.99 1.41 2.91 1.18 4.90
    3.35 1.30 2.28 1.59 1.55 2.36 1.13 5.40
    3.45 1.31 2.34 1.60 1.59 2.36 1.22 4.30 1.15 5.45
    2.30 1.58 1.55 2.35 1.20 4.20

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.14 1.67
    2.06 1.71
    2.01 1.80
    Букмекер Да Нет
    5.60 1.14
    5.40 1.13
    5.60 1.12
    Букмекер Да Нет
    3.94 1.25
    4.00 1.22
    3.90 1.23
    Где смотреть матч РОССИЯ - Словения онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет (список матчей)

    Париматч

    БетСити + Фрибет 10 000 руб

    Winline



    Прогнозы на матч РОССИЯ - Словения

    Исход игры
    РОССИЯ
    86.5% (45)
    Ничья
    11.5% (6)
    Словения
    1.9% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.5% (30)
    Меньше
    37.5% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    68.75% (33)
    Нет
    31.25% (15)
    Популярный счёт
    2:1 РОССИЯ
    40.4% (21)
    1:0 РОССИЯ
    13.5% (7)
    2:0 РОССИЯ
    13.5% (7)
    3:1 РОССИЯ
    11.5% (6)
    1:1 Ничья
    7.7% (4)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


    Рейтинг букмекеров
    1 Бонус: 100 $ Отзывы (3) Обзор Играть
    2 Бонус: 100 $ Отзывы (12) Обзор Играть
    3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     