Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дзюба Артём
|1
|1
|2.
|Фернандес Марио
|1
|1
|3.
|Соболев Александр Сергеевич
|1
|1
|4.
|Миранчук Алексей
|0
|0
|5.
|Фомин Даниил
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ловрич Санди
|1
|1
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Жемалетдинов Рифат
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Мевля Миха
|1
|0
|2.
|Куртич Ясмин
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|РОССИЯ
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|0
|0
|33.33% (1)
|Словения
|100% (1)
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
РОССИЯ Последние 20 матчей: +12 =3 -5Мальта 1:3 РОССИЯ Сербия 5:0 РОССИЯ Турция 3:2 РОССИЯ Молдова 0:0 РОССИЯ
РОССИЯ 0:0 Венгрия РОССИЯ 1:1 Турция РОССИЯ 1:2 Швеция Венгрия 2:3 РОССИЯ РОССИЯ 3:1 Сербия Сан-Марино 0:5 РОССИЯ РОССИЯ 1:4 Бельгия Кипр 0:5 РОССИЯ РОССИЯ 4:0 Шотландия РОССИЯ 1:0 Казахстан Шотландия 1:2 РОССИЯ РОССИЯ 1:0 Кипр РОССИЯ 9:0 Сан-Марино РОССИЯ 6:0 Чертаново Казахстан 0:4 РОССИЯ Бельгия 3:1 РОССИЯ
Словения Последние 20 матчей: +10 =6 -4Словения 1:0 Хорватия Греция 0:0 Словения Словения 2:1 Косово Словения 0:0 Азербайджан
Молдова 0:4 Словения Косово 0:1 Словения Словения 4:0 Сан-Марино Словения 1:0 Молдова Словения 0:0 Греция Польша 3:2 Словения Словения 1:0 Латвия Словения 0:1 Австрия Северная Македония 2:1 Словения Словения 3:2 Израиль Словения 2:0 Польша Латвия 0:5 Словения Австрия 1:0 Словения Словения 1:1 Северная Македония Израиль 1:1 Словения Болгария 1:1 Словения
Последние игры между собой
РОССИЯ: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Словения: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РОССИЯ
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|Словения
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Кипр
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Словакия
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|Хорватия
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|6.
|Мальта
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Словения
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Кипр
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|Хорватия
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|РОССИЯ
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Словакия
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Мальта
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «РОССИЯ» – «Словения» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «РОССИЯ» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Словения» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «РОССИЯ» – «Словения», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч РОССИЯ - Словения
Исход игры
РОССИЯ
86.5% (45)
Ничья
11.5% (6)
Словения
1.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
62.5% (30)
Меньше
37.5% (18)
Обе команды забьют
Да
68.75% (33)
Нет
31.25% (15)
Популярный счёт
2:1 РОССИЯ
40.4% (21)
1:0 РОССИЯ
13.5% (7)
2:0 РОССИЯ
13.5% (7)
3:1 РОССИЯ
11.5% (6)
1:1 Ничья
7.7% (4)
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