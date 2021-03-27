  1. Футбол
  2. Матчи
Беларусь
1:1
Первый тайм: 45+'

Стадион:
Эстония
0'
4' Желтая карточка
Лаптев Денис
18' Желтая карточка
Кендыш Юрий
0:1
31' Гол
Аниер Хенри
1:1
45' Пенальти
Лисакович Виталий
45'+2
1
Гутор
Александр
2
Юзепчук
Роман
4
Наумов
Никита
21
Бордачёв
Максим
13
Золотов
Николай
9
Эбонг
Макс
23
Кендыш
Юрий
14
Яблонский
Евгений
22
Стасевич
Игорь
17
Лисакович
Виталий
7
Лаптев
Денис
1
Игонен
Матвей
2
Кууск
Мяртен
16
Пюрг
Хенрик
3
Паскочи
Максим
13
Лиландер
Михаэл
19
Аллику
Рауно
20
Поом
Маркус
23
Bogdan
Vastsuk
8
Аниер
Хенри
15
Саппинен
Рауно
14
Васильев
Константин
Беларусь
4-4-2
Эстония
4-4-2

Ход матча

4'
Лаптев Денис
 
18'
Кендыш Юрий
 
31'
0:1
Аниер Хенри
(Лиландер Михаэл)
45'
Лисакович Виталий
1:1

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 1
  • 3 Офсайды 2
  • 4 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 62 Владение мячом, % 38

Бомбардиры внутри турнира

Беларусь
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Эстония
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Аниер Хенри 2 1
2. Саппинен Рауно 1 0.5
3. Васильев Константин 0 0
4. Пури Сандер 0 0
5. Лиландер Михаэл 0 0

Карточки

Беларусь
# Игрок      
1. Лаптев Денис 1 0
2. Кендыш Юрий 1 0
Эстония
# Игрок      

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Беларусь 0 0 0 0 0 0
 Эстония 50% (1) 0 0 0 0 50% (1)

Предыдущие игры

Беларусь Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Беларусь 1:1 Гондурас Албания 3:2 Беларусь Беларусь 2:0 Литва Румыния 5:3 Беларусь
Беларусь 2:0 Казахстан Литва 2:2 Беларусь Грузия 1:0 Беларусь Казахстан 1:2 Беларусь Беларусь 0:2 Албания Болгария 0:1 Беларусь Беларусь 1:0 Узбекистан Черногория 2:0 Беларусь Германия 4:0 Беларусь Беларусь 1:2 Голландия Беларусь 0:0 Эстония Уэльс 1:0 Беларусь Эстония 1:2 Беларусь Беларусь 0:1 Северная Ирландия Беларусь 0:2 Германия Северная Ирландия 2:1 Беларусь
Эстония Последние 20 матчей: +1 =5 -14
Эстония 2:6 Чехия Грузия 0:0 Эстония Северная Македония 2:1 Эстония Италия 4:0 Эстония
Эстония 1:1 Армения Эстония 3:3 Северная Македония Эстония 1:3 Литва Армения 2:0 Эстония Эстония 0:1 Грузия Голландия 5:0 Эстония Украина 1:0 Эстония Эстония 0:3 Германия Беларусь 0:0 Эстония Эстония 0:4 Голландия Эстония 1:2 Беларусь Германия 8:0 Эстония Эстония 1:2 Северная Ирландия Гибралтар 0:1 Эстония Северная Ирландия 2:0 Эстония Эстония 0:0 Исландия

Последние игры между собой

Беларусь: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Эстония: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Беларусь 0:0 Эстония ЕВРО 2020 Эстония 1:2 Беларусь ЕВРО 2020 Эстония 0:2 Беларусь Товарищеские матчи

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Чехия Заявка 1 1 0 0 6 - 2 3
2. Бельгия Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Эстония 1:1 Заявка 2 0 1 1 3 - 7 1
4. Беларусь 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Уэльс Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бельгия Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
2. Беларусь 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
3. Чехия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Уэльс Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Эстония 1:1 Заявка 1 0 0 1 2 - 6 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Чехия Заявка 1 1 0 0 6 - 2 3
2. Эстония 1:1 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
3. Беларусь 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Бельгия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Уэльс Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Свисток арбитра сообщает о наступлении перерыва. 
  • 45'
    Наступление Беларуси завершилось подачей в штрафную площадь с левого края, но вышел Игонен и забрал мяч. 
  • Дополнительное время
    45'
    +2 минуты. 
  • Пенальти
    45'
    ГО-О-О-О-ОЛ!!! 1-1!!! ЛИСАКОВИЧ!!! Влево от себя бьёт Лисакович, вратарь летит вправо. 
  • Пенальти!
    45'
    Арбитр назначает пенальти в ворота Эстонии - Ващук в подкате срезает Эбонга.
  • Угловой
    44'
    Стасевич обыграл соперника один в один и прострелил - мяч от другого оппонента ушёл на очередной корнер. 
  • Фол, нарушение
    43'
    Наступление сборной Эстонии через центральную зону завершается нарушением правил. 
  • Травма, повреждение
    42'
    Фолят гости. На газоне оказывается Денис Лаптев и держится за ногу. 
  • 41'
    У Беларуси наблюдаются трудности с выходом из обороны в атаку, даже центр поля не получается перейти. 
  • 39'
    Забитый гол придал эстонцам уверенности, они продолжают проводить атаку за атакой, не желая довольствоваться минимальным перевесом. 
  • 38'
    Мяртен Кууск проходит по правому флангу и подаёт - Рауно Саппинену не удаётся выиграть борьбу за мяч на втором этаже. 
  • Фол, нарушение
    37'
    Мяч перейдёт во владение Эстонии, так как нарушил правила Эбонг. 
  • 36'
    Сразу же несутся в атаку хозяева, но эстонцы всей командой за линией мяча, устраивая эшелонированную оборону. 
  • 34'
    Можно сказать, что доиграли белорусы. Начали лучше, много атаковали, а в последние минуты стали многое позволять сопернику.
  • Описание гола
    33'
    Гол. 0-1. Аниер. Длинная передача из глубины поля. Аниер берёт мяч, входит в штрафную площадку правым краем и поражает ближний угол. 
  • 32'
    А сборная Эстонии начинает действовать смелее, уже и процент владения мячом повышается, да и удары в последние минуты есть. 
  • Фол, нарушение
    31'
    Маркус Поом активно вступил в отбор мяч на своей части поля, но перестарался и нарушил правила. 
  • Офсайд
    29'
    Попытались хозяева обострить ситуацию при помощи заброса, но один из игроков оказался в офсайде. 
  • 28'
    Маркус Поом решается на удар с дальней дистанции - мяч летит сильно, но выше цели. 
  • Угловой
    27'
    Игорь Стасевич выполняет подачу с углового на ближний угол вратарской, но эстонцы отбиваются. 
  • 26'
    Игорь Стасевич встретился с мячом в штрафной площади, попытался убрать на замахе соперника и пробить, но Максим Паскочи раскусил замысел противника и игровой снаряд отобрал. 
  • 25'
    Александр Гутор выходит из ворот и забирает мяч после заброса в его штрафную площадку. Вот и у стража ворот Беларуси появилась работа. 
  • 23'
    Виталий Лисакович до штрафной площадки через центральную зону, а затем притормозил, так как соперников было трое, а партнёров - ни одного. 
  • 22'
    Вроде и больше работают с мячом белорусы, но их наступлениям явно не хватает креатива. Всё завершается банальными кроссами с флангов. 
  • Желтая карточка
    21'
    Юрий Кендыш нарушает правила в центре поля, сбивая Ващука - жёлтая карточка показана.
  • 20'
    68 на 32 процент владения мячом, хотя визуально выглядит так, будто гости вообще с мячом встречаются по праздникам. 
  • 19'
    Эстония продолжается отчаянно отбиваться, даже не помышляя об контратакующих действиях. 
  • Угловой
    18'
    Два корнера подряд с правого фланга исполнили белорусы, но ни один из них к акцентированному удару по воротам не привёл. 
  • 17'
    Роман Юзепчук разогнал атаку правым краем, а вот выполнить навес не смог, соперники взяли числом. 
  • 16'
    Сборная Эстонии попыталась убежать в контратаку правым флангом, но довести дело до удара не получилось, пришлось довольствоваться только аутом. 
  • Фол, нарушение
    15'
    Не получился удар у Игоря Стасевича, мяч попал в стенку, отскочил вправо, а затем уже и сами хозяева допустили фол. 
  • Фол, нарушение
    13'
    Сборная Беларуси зарабатывает право на штрафной удар, к мячу подходит капитан Игорь Стасевич. 
  • Фол, нарушение
    12'
    Максим Бордачёв слишком активно вступает в отбор мяча, в результате чего нарушает правила. 
  • 11'
    Хозяева продолжают владеть инициативой, а вот гостей в атаке мы не видим, даже с мячом они редко встречаются. 
  • 10'
    Эбонг скидывает на Лаптева, который стреляет в касание из-за штрафной, но попадает в соперника. 
  • 8'
    Атака Беларуси левым флангом приводит к заработанному ауту. 
  • Желтая карточка
    7'
    Жёлтая карточка в руках арбитра, её уже в начале матча получает Денис Лаптев. 
  • 6'
    Роман Юзепчук вновь попытался пройти вперёд по правому флангу, но на сей раз столкнулся с сопротивлением со стороны Михаэла Лиландера.
  • 4'
    Николай Золотов с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, но  игроки сборной Эстонии сыграли внимательно и без особого труда перехватили мяч.
  • 3'
    Макс Эбонг не успел укротить мяч на правом фланге, пущенный из центральной зоны Яблонским.
  • 2'
    Сборная Беларуси контролирует мяч на старте поединке, но пока преимущественно на своей половине поля.
  • Первый тайм начался
    1'
    Противостояние Беларуси и Эстонии начинается. 
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Dinamo Stadion, Minsk. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 5 000 ₽ 1.49 4.44 8.10
Бонус: 10 000 ₽ 1.29 5.60 12.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.48 4.45 8.20
Бонус: 5 000 ₽ 2.80 3.20 2.60
  3.17 2.98 2.53

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6
13.00 1.02 4.72 1.18 3.16 1.32 2.20 1.60 1.82 2.09 1.46 2.72 1.28 3.96 1.14 6.20 1.10 6.75
4.00 1.25 2.06 1.77 1.62 2.32 1.41 2.95 1.16 5.40 1.06 9.80
9.50 1.02 8.20 1.05 3.70 1.26 2.75 1.45 1.95 1.95 1.57 2.40 1.32 3.26 1.15 4.80 1.11 5.40 1.02 9.50 1.04 7.70
7.50 1.08 5.80 1.13 5.30 1.15 4.05 1.23 2.17 1.74 1.50 2.55 1.72 2.20 1.22 4.20 1.16 3.25 1.11 10.00 1.09 10.00 1.06 15.00 1.03 15.00 0.00 19.00
2.46 1.58 2.13 1.76 4.33 1.23 2.60 1.53 2.05 1.83 1.77 2.13 1.49 2.74 1.49 2.73 1.30 3.62 1.11 7.42
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.48 1.54 1.65 2.34 1.28 3.68 1.11 6.10
3.10 1.34 2.08 1.70 1.47 2.55 1.11 6.00
3.10 1.37 1.91 1.89 1.44 2.79 1.15 5.45 1.10 6.75
2.05 1.75 1.31 3.35 1.37 5.10 1.04 10.00 1.03 12.00
1.87 2.00 1.54 2.54 1.22 4.38 1.55 2.51 1.24 4.12 1.12 6.43
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
3.60 1.29 2.09 1.74 1.55 2.45 1.27 3.76
4.20 1.20 1.78 1.97 1.22 4.00
4.65 1.19 2.91 1.41 1.77 2.05 1.28 3.64 1.19 3.95
2.60 1.42 1.67 2.10 1.29 3.60

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.35 1.56
2.34 1.56
1.27 3.70
Букмекер Да Нет
5.25 1.16
5.60 1.12
3.70 1.27
Букмекер Да Нет
3.84 1.26
4.30 1.19
3.75 1.25
Где смотреть матч Беларусь 1:1 Эстония онлайн

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Прогнозы на матч Беларусь 1:1 Эстония

Исход игры
Беларусь
94.6% (139)
Ничья
4.1% (6)
Эстония
1.4% (2)
Тотал 2.5
Больше
41.96% (60)
Меньше
58.04% (83)
Обе команды забьют
Да
43.36% (62)
Нет
56.64% (81)
Популярный счёт
2:1 Беларусь
31.3% (46)
1:0 Беларусь
27.2% (40)
2:0 Беларусь
25.2% (37)
3:1 Беларусь
6.8% (10)
1:1 Ничья
3.4% (5)
3:0 Беларусь
1.4% (2)
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