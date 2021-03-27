Арбитр назначает пенальти в ворота Эстонии - Ващук в подкате срезает Эбонга.

ГО-О-О-О-ОЛ!!! 1-1!!! ЛИСАКОВИЧ!!! Влево от себя бьёт Лисакович, вратарь летит вправо.

Наступление Беларуси завершилось подачей в штрафную площадь с левого края, но вышел Игонен и забрал мяч.

44' Стасевич обыграл соперника один в один и прострелил - мяч от другого оппонента ушёл на очередной корнер.

43' Наступление сборной Эстонии через центральную зону завершается нарушением правил.

42' Фолят гости. На газоне оказывается Денис Лаптев и держится за ногу.

41' У Беларуси наблюдаются трудности с выходом из обороны в атаку, даже центр поля не получается перейти.

39' Забитый гол придал эстонцам уверенности, они продолжают проводить атаку за атакой, не желая довольствоваться минимальным перевесом.

38' Мяртен Кууск проходит по правому флангу и подаёт - Рауно Саппинену не удаётся выиграть борьбу за мяч на втором этаже.

37' Мяч перейдёт во владение Эстонии, так как нарушил правила Эбонг.

36' Сразу же несутся в атаку хозяева, но эстонцы всей командой за линией мяча, устраивая эшелонированную оборону.

34' Можно сказать, что доиграли белорусы. Начали лучше, много атаковали, а в последние минуты стали многое позволять сопернику.

33' Гол. 0-1. Аниер. Длинная передача из глубины поля. Аниер берёт мяч, входит в штрафную площадку правым краем и поражает ближний угол.

32' А сборная Эстонии начинает действовать смелее, уже и процент владения мячом повышается, да и удары в последние минуты есть.

31' Маркус Поом активно вступил в отбор мяч на своей части поля, но перестарался и нарушил правила.

29' Попытались хозяева обострить ситуацию при помощи заброса, но один из игроков оказался в офсайде.

28' Маркус Поом решается на удар с дальней дистанции - мяч летит сильно, но выше цели.

27' Игорь Стасевич выполняет подачу с углового на ближний угол вратарской, но эстонцы отбиваются.

26' Игорь Стасевич встретился с мячом в штрафной площади, попытался убрать на замахе соперника и пробить, но Максим Паскочи раскусил замысел противника и игровой снаряд отобрал.

25' Александр Гутор выходит из ворот и забирает мяч после заброса в его штрафную площадку. Вот и у стража ворот Беларуси появилась работа.

23' Виталий Лисакович до штрафной площадки через центральную зону, а затем притормозил, так как соперников было трое, а партнёров - ни одного.

22' Вроде и больше работают с мячом белорусы, но их наступлениям явно не хватает креатива. Всё завершается банальными кроссами с флангов.

21' Юрий Кендыш нарушает правила в центре поля, сбивая Ващука - жёлтая карточка показана.

20' 68 на 32 процент владения мячом, хотя визуально выглядит так, будто гости вообще с мячом встречаются по праздникам.

19' Эстония продолжается отчаянно отбиваться, даже не помышляя об контратакующих действиях.

18' Два корнера подряд с правого фланга исполнили белорусы, но ни один из них к акцентированному удару по воротам не привёл.

17' Роман Юзепчук разогнал атаку правым краем, а вот выполнить навес не смог, соперники взяли числом.

16' Сборная Эстонии попыталась убежать в контратаку правым флангом, но довести дело до удара не получилось, пришлось довольствоваться только аутом.

15' Не получился удар у Игоря Стасевича, мяч попал в стенку, отскочил вправо, а затем уже и сами хозяева допустили фол.

13' Сборная Беларуси зарабатывает право на штрафной удар, к мячу подходит капитан Игорь Стасевич.

12' Максим Бордачёв слишком активно вступает в отбор мяча, в результате чего нарушает правила.

11' Хозяева продолжают владеть инициативой, а вот гостей в атаке мы не видим, даже с мячом они редко встречаются.

10' Эбонг скидывает на Лаптева, который стреляет в касание из-за штрафной, но попадает в соперника.

8' Атака Беларуси левым флангом приводит к заработанному ауту.

7' Жёлтая карточка в руках арбитра, её уже в начале матча получает Денис Лаптев.

6' Роман Юзепчук вновь попытался пройти вперёд по правому флангу, но на сей раз столкнулся с сопротивлением со стороны Михаэла Лиландера.

4' Николай Золотов с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, но игроки сборной Эстонии сыграли внимательно и без особого труда перехватили мяч.

3' Макс Эбонг не успел укротить мяч на правом фланге, пущенный из центральной зоны Яблонским.

2' Сборная Беларуси контролирует мяч на старте поединке, но пока преимущественно на своей половине поля.