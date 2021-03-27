Беларусь
1:1
Первый тайм: 45+'
Стадион: Динамо (Минск)
Эстония
4' Желтая карточкаЛаптев Денис
18' Желтая карточкаКендыш Юрий
0:1
31' ГолАниер Хенри
1:1
45' ПенальтиЛисакович Виталий
23
Кендыш
Юрий
16
Пюрг
Хенрик
19
Аллику
Рауно
20
Поом
Маркус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Кендыш ЮрийПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Чичкан АнтонВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Бахар ИванПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мархель Михаил
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Пюрг ХенрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Аллику РауноПолузащитник
-
20 Поом МаркусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Касе МартинЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Фролов АндреПолузащитник
-
21 Дымов ПавелПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
11 Ыйгус Карл
-
Главный тренер: Thomas Haeberli
Ход матча
4'
18'
31'
0:1
45'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 3
-
5 Угловые 1
-
3 Офсайды 2
-
4 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
62 Владение мячом, % 38
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Аниер Хенри
|2
|1
|2.
|Саппинен Рауно
|1
|0.5
|3.
|Васильев Константин
|0
|0
|4.
|Пури Сандер
|0
|0
|5.
|Лиландер Михаэл
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Лаптев Денис
|1
|0
|2.
|Кендыш Юрий
|1
|0
|#
|Игрок
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Беларусь
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Эстония
|50% (1)
|0
|0
|0
|0
|50% (1)
Предыдущие игры
Беларусь Последние 20 матчей: +6 =3 -11Беларусь 1:1 Гондурас Албания 3:2 Беларусь Беларусь 2:0 Литва Румыния 5:3 Беларусь
Беларусь 2:0 Казахстан Литва 2:2 Беларусь Грузия 1:0 Беларусь Казахстан 1:2 Беларусь Беларусь 0:2 Албания Болгария 0:1 Беларусь Беларусь 1:0 Узбекистан Черногория 2:0 Беларусь Германия 4:0 Беларусь Беларусь 1:2 Голландия Беларусь 0:0 Эстония Уэльс 1:0 Беларусь Эстония 1:2 Беларусь Беларусь 0:1 Северная Ирландия Беларусь 0:2 Германия Северная Ирландия 2:1 Беларусь
Эстония Последние 20 матчей: +1 =5 -14Эстония 2:6 Чехия Грузия 0:0 Эстония Северная Македония 2:1 Эстония Италия 4:0 Эстония
Эстония 1:1 Армения Эстония 3:3 Северная Македония Эстония 1:3 Литва Армения 2:0 Эстония Эстония 0:1 Грузия Голландия 5:0 Эстония Украина 1:0 Эстония Эстония 0:3 Германия Беларусь 0:0 Эстония Эстония 0:4 Голландия Эстония 1:2 Беларусь Германия 8:0 Эстония Эстония 1:2 Северная Ирландия Гибралтар 0:1 Эстония Северная Ирландия 2:0 Эстония Эстония 0:0 Исландия
Последние игры между собой
Беларусь: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Эстония: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Чехия
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|6 - 2
|3
|2.
|Бельгия
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|Эстония
|1:1 Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 7
|1
|4.
|Беларусь
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Уэльс
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бельгия
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|Беларусь
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|Чехия
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Уэльс
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Эстония
|1:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 6
|0
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Беларусь» – «Эстония» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Беларусь» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Эстония» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Беларусь» – «Эстония», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Беларусь 1:1 Эстония
Исход игры
Беларусь
94.6% (139)
Ничья
4.1% (6)
Эстония
1.4% (2)
Тотал 2.5
Больше
41.96% (60)
Меньше
58.04% (83)
Обе команды забьют
Да
43.36% (62)
Нет
56.64% (81)
Популярный счёт
2:1 Беларусь
31.3% (46)
1:0 Беларусь
27.2% (40)
2:0 Беларусь
25.2% (37)
3:1 Беларусь
6.8% (10)
1:1 Ничья
3.4% (5)
3:0 Беларусь
1.4% (2)
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