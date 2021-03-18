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Стадион:
Эстония

Бомбардиры внутри турнира

Беларусь
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Эстония
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Аниер Хенри 1 1
2. Саппинен Рауно 1 1
3. Васильев Константин 0 0
4. Пури Сандер 0 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Беларусь 0 0 0 0 0 0
 Эстония 50% (1) 0 0 0 0 50% (1)

Предыдущие игры

Беларусь Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Беларусь 1:1 Гондурас Албания 3:2 Беларусь Беларусь 2:0 Литва Румыния 5:3 Беларусь
Беларусь 2:0 Казахстан Литва 2:2 Беларусь Грузия 1:0 Беларусь Казахстан 1:2 Беларусь Беларусь 0:2 Албания Болгария 0:1 Беларусь Беларусь 1:0 Узбекистан Черногория 2:0 Беларусь Германия 4:0 Беларусь Беларусь 1:2 Голландия Беларусь 0:0 Эстония Уэльс 1:0 Беларусь Эстония 1:2 Беларусь Беларусь 0:1 Северная Ирландия Беларусь 0:2 Германия Северная Ирландия 2:1 Беларусь
Эстония Последние 20 матчей: +1 =5 -14
Эстония 2:6 Чехия Грузия 0:0 Эстония Северная Македония 2:1 Эстония Италия 4:0 Эстония
Эстония 1:1 Армения Эстония 3:3 Северная Македония Эстония 1:3 Литва Армения 2:0 Эстония Эстония 0:1 Грузия Голландия 5:0 Эстония Украина 1:0 Эстония Эстония 0:3 Германия Беларусь 0:0 Эстония Эстония 0:4 Голландия Эстония 1:2 Беларусь Германия 8:0 Эстония Эстония 1:2 Северная Ирландия Гибралтар 0:1 Эстония Северная Ирландия 2:0 Эстония Эстония 0:0 Исландия

Последние игры между собой

Беларусь: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Эстония: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Беларусь 0:0 Эстония ЕВРО 2020 Эстония 1:2 Беларусь ЕВРО 2020 Эстония 0:2 Беларусь Товарищеские матчи

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Чехия Заявка 1 1 0 0 6 - 2 3
2. Бельгия Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Беларусь 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Уэльс Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
5. Эстония Заявка 1 0 0 1 2 - 6 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бельгия Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
2. Чехия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Беларусь 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Уэльс Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Эстония Заявка 1 0 0 1 2 - 6 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Чехия Заявка 1 1 0 0 6 - 2 3
2. Бельгия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Беларусь 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Эстония Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Уэльс Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Беларусь - Эстония от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 марта 2021, осталось 2 дня 14 часов 9 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 50
    Беларусь 90% (45)
    X 10% (5)
    Эстония 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Беларусь
    Ничья
    Эстония
    1.28
    6.20
    15.50
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 5 000 ₽ 1.28 6.20 11.50
    Бонус: 10 000 ₽ 1.28 6.00 13.00
    Бонус: 5 000 ₽ 1.27 6.20 13.00
    Бонус: 5 000 ₽ 1.27 5.80 15.50
      1.27 5.48 12.08

    Самый высокий коэффициент на матч «Беларусь» – «Эстония» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Беларусь» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Эстония» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Беларусь» – «Эстония», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6
    14.50 1.02 5.40 1.15 3.40 1.29 2.42 1.56 1.90 2.00 1.50 2.59 1.31 3.44 1.16 5.15 1.10 6.95
    4.20 1.24 2.06 1.77 1.62 2.32 1.41 2.95 1.17 5.20 1.06 9.80
    11.50 1.01 9.90 1.03 3.88 1.24 3.12 1.36 2.07 1.84 1.63 2.28 1.44 2.70 1.18 4.45 1.12 5.05 1.03 8.80 1.04 7.70
    13.00 1.01 9.20 1.02 3.75 1.21 3.30 1.38 2.14 1.71 2.04 1.80 1.87 2.01 1.64 2.25 1.44 2.95 1.21 4.70 1.18 5.40 1.06 8.20 1.03 9.70 0.00 15.00
    4.16 1.23 2.47 1.55 2.08 1.76 1.85 1.97 1.62 2.32 1.49 2.64 1.40 2.95 1.15 5.70
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
    2.62 1.49 1.66 2.22 1.33 3.36 1.13 5.95
    3.10 1.34 2.08 1.70 1.47 2.50 1.12 6.00
    3.32 1.33 2.11 1.73 1.49 2.62 1.16 4.85 1.11 6.60
    2.10 1.75 1.47 2.60 1.15 5.40
    2.86 1.34 2.49 1.47 2.06 1.74 1.62 2.23 1.39 2.70 1.33 3.32
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
    3.64 1.28 2.17 1.69 1.57 2.40 1.30 3.50
    4.20 1.19 1.78 1.97 1.23 3.90
    4.80 1.20 3.20 1.35 1.82 1.99 1.38 3.04 1.24 4.05
    3.25 1.32 1.76 1.99 1.40 3.15

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.50 1.50
    2.38 1.54
    2.44 1.59
    Букмекер Да Нет
    6.30 1.14
    5.80 1.12
    5.70 1.13
    Букмекер Да Нет
    4.70 1.19
    4.40 1.18
    4.40 1.22
    Где смотреть матч Беларусь - Эстония онлайн

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    Прогнозы на матч Беларусь - Эстония

    Исход игры
    Беларусь
    90% (45)
    Ничья
    10% (5)
    Эстония
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    40.43% (19)
    Меньше
    59.57% (28)
    Обе команды забьют
    Да
    48.94% (23)
    Нет
    51.06% (24)
    Популярный счёт
    2:1 Беларусь
    36% (18)
    1:0 Беларусь
    30% (15)
    2:0 Беларусь
    16% (8)
    1:1 Ничья
    8% (4)
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