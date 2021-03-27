Венгрия (до 21 года)
0:0
Перерыв
Стадион: Божик Йожеф
Румыния (до 21 года)
5' Желтая карточкаЧоботарю Денис
7' Желтая карточкаСзоке Адриан
7' Желтая карточкаМоруцан Олимпиу
13' Желтая карточкаКиш Тамаш
23' Желтая карточкаМочи Отилла
43' Вторая желтая карточкаСзоке Адриан
45' Желтая карточкаЧонко Ондраш
12
Беше
Балаж
19
Деуч
Ласло
21
Чонко
Ондраш
11
Шкрибек
Ален
10
Сзоке
Адриан
16
Харуц
Денис
22
Олару
Дариус
- Основной состав
-
12 Беше БалажВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Деуч ЛаслоЗащитник
-
21 Чонко ОндрашПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Шкрибек АленПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Сзоке АдрианНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
13 Тамаш ОливерЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Ката МихайПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Букта ЧабаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Донат БараньНападающий
-
Главный тренер: Гера Золтан
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Харуц ДенисЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Олару ДариусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Айоани МихайВратарь
-
23 Эшану МихайВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Иту КэтэлинПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Оайдэ РэзванПолузащитник
-
21 Петре АдрианНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Муту Адриан
Ход матча
7'
13'
23'
43'
45'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 0
-
2 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 6
-
3 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
43 Владение мячом, % 57
Владение мячом
Предыдущие игры
Венгрия (до 21 года) Последние 20 матчей: +4 =5 -11Венгрия (до 21 года) 0:3 Германия (до 21 года) Венгрия (до 21 года) 2:0 Россия (до 21 года) Венгрия (до 21 года) 3:3 Словения (до 21 года) Венгрия (до 21 года) 0:1 Австрия (до 21 года)
Словения (до 21 года) 1:0 Венгрия (до 21 года) Венгрия (до 21 года) 1:4 Хорватия (до 21 года) Венгрия (до 21 года) 0:3 Норвегия (до 21 года) Дания (до 21 года) 0:0 Венгрия (до 21 года) Венгрия (до 21 года) 1:2 Турция (до 21 года) Мальта (до 21 года) 2:1 Венгрия (до 21 года) Венгрия (до 21 года) 0:3 Бельгия (до 21 года) Швеция (до 21 года) 1:0 Венгрия (до 21 года) Азербайджан (до 21 года) 3:3 Венгрия (до 21 года) Бельгия (до 21 года) 3:0 Венгрия (до 21 года) Венгрия (до 21 года) 4:0 Кипр (до 21 года) Кипр (до 21 года) 0:2 Венгрия (до 21 года) Венгрия (до 21 года) 2:2 Швеция (до 21 года) Турция (до 21 года) 0:0 Венгрия (до 21 года) Венгрия (до 21 года) 2:6 Италия (до 21 года) Венгрия (до 21 года) 2:1 Мальта (до 21 года)
Румыния (до 21 года) Последние 20 матчей: +11 =5 -4Румыния (до 21 года) 1:1 Голландия (до 21 года) Румыния (до 21 года) 1:1 Дания (до 21 года) Румыния (до 21 года) 4:1 Мальта (до 21 года) Украина (до 21 года) 1:0 Румыния (до 21 года)
Мальта (до 21 года) 0:3 Румыния (до 21 года) Финляндия (до 21 года) 1:3 Румыния (до 21 года) Северная Ирландия (до 21 года) 0:0 Румыния (до 21 года) Румыния (до 21 года) 4:1 Финляндия (до 21 года) Румыния (до 21 года) 3:0 Северная Ирландия (до 21 года) Румыния (до 21 года) 3:0 Украина (до 21 года) Дания (до 21 года) 2:1 Румыния (до 21 года) Германия (до 21 года) 4:2 Румыния (до 21 года) Франция (до 21 года) 0:0 Румыния (до 21 года) Англия (до 21 года) 2:4 Румыния (до 21 года) Румыния (до 21 года) 4:1 Хорватия (до 21 года) Испания (до 21 года) 1:0 Румыния (до 21 года) Румыния (до 21 года) 3:3 Бельгия (до 21 года) Румыния (до 21 года) 4:0 Лихтенштейн (до 21 года) Румыния (до 21 года) 2:0 Уэльс (до 21 года) Румыния (до 21 года) 2:0 Босния и Герцеговина (до 21 года)
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Германия (до 21 года)
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Румыния (до 21 года)
|0:0 Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|3.
|Голландия (до 21 года)
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|Венгрия (до 21 года)
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Венгрия (до 21 года)» – «Румыния (до 21 года)» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Венгрия (до 21 года)» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Румыния (до 21 года)» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Венгрия (до 21 года)» – «Румыния (до 21 года)», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Венгрия (до 21 года) 0:0 Румыния (до 21 года)
Исход игры
Венгрия (до 21 года)
34.3% (49)
Ничья
32.2% (46)
Румыния (до 21 года)
33.6% (48)
Тотал 2.5
Больше
50.74% (69)
Меньше
49.26% (67)
Обе команды забьют
Да
77.21% (105)
Нет
22.79% (31)
Популярный счёт
1:1 Ничья
25.9% (37)
2:1 Венгрия (до 21 года)
22.4% (32)
1:2 Румыния (до 21 года)
18.9% (27)
0:1 Румыния (до 21 года)
11.9% (17)
1:0 Венгрия (до 21 года)
7% (10)
2:2 Ничья
4.2% (6)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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