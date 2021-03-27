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Венгрия (до 21 года)
0:0
Перерыв

Стадион:
Румыния (до 21 года)
0'
5' Желтая карточка
Чоботарю Денис
7' Желтая карточка
Сзоке Адриан
7' Желтая карточка
Моруцан Олимпиу
13' Желтая карточка
Киш Тамаш
23' Желтая карточка
Мочи Отилла
43' Вторая желтая карточка
Сзоке Адриан
45' Желтая карточка
Чонко Ондраш
12
Беше
Балаж
18
Болла
Бендегуз
4
Болог
Ботонд
3
Мочи
Отилла
19
Деуч
Ласло
21
Чонко
Ондраш
8
Мезей
Саболч
11
Шкрибек
Ален
16
Сендреи
Норберт
7
Киш
Тамаш
10
Сзоке
Адриан
1
Влад
Даниэл
16
Харуц
Денис
13
Чоботарю
Денис
4
Пашкану
Александру
2
Раду
Бобок
22
Олару
Дариус
8
Марин
Мариус
11
Чобану
Андрей
10
Моруцан
Олимпиу
9
Ганя
Джордже
20
Мэцан
Александру
Венгрия (до 21 года)
4-2-3-1
Румыния (до 21 года)
4-3-3

Ход матча

5'
 
Чоботарю Денис
7'
Сзоке Адриан
 
7'
 
Моруцан Олимпиу
13'
Киш Тамаш
 
23'
Мочи Отилла
 
43'
Сзоке Адриан
 
45'
Чонко Ондраш
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 15 Нарушения правил 6
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

Предыдущие игры

Венгрия (до 21 года) Последние 20 матчей: +4 =5 -11
Венгрия (до 21 года) 0:3 Германия (до 21 года) Венгрия (до 21 года) 2:0 Россия (до 21 года) Венгрия (до 21 года) 3:3 Словения (до 21 года) Венгрия (до 21 года) 0:1 Австрия (до 21 года)
Словения (до 21 года) 1:0 Венгрия (до 21 года) Венгрия (до 21 года) 1:4 Хорватия (до 21 года) Венгрия (до 21 года) 0:3 Норвегия (до 21 года) Дания (до 21 года) 0:0 Венгрия (до 21 года) Венгрия (до 21 года) 1:2 Турция (до 21 года) Мальта (до 21 года) 2:1 Венгрия (до 21 года) Венгрия (до 21 года) 0:3 Бельгия (до 21 года) Швеция (до 21 года) 1:0 Венгрия (до 21 года) Азербайджан (до 21 года) 3:3 Венгрия (до 21 года) Бельгия (до 21 года) 3:0 Венгрия (до 21 года) Венгрия (до 21 года) 4:0 Кипр (до 21 года) Кипр (до 21 года) 0:2 Венгрия (до 21 года) Венгрия (до 21 года) 2:2 Швеция (до 21 года) Турция (до 21 года) 0:0 Венгрия (до 21 года) Венгрия (до 21 года) 2:6 Италия (до 21 года) Венгрия (до 21 года) 2:1 Мальта (до 21 года)
Румыния (до 21 года) Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Румыния (до 21 года) 1:1 Голландия (до 21 года) Румыния (до 21 года) 1:1 Дания (до 21 года) Румыния (до 21 года) 4:1 Мальта (до 21 года) Украина (до 21 года) 1:0 Румыния (до 21 года)
Мальта (до 21 года) 0:3 Румыния (до 21 года) Финляндия (до 21 года) 1:3 Румыния (до 21 года) Северная Ирландия (до 21 года) 0:0 Румыния (до 21 года) Румыния (до 21 года) 4:1 Финляндия (до 21 года) Румыния (до 21 года) 3:0 Северная Ирландия (до 21 года) Румыния (до 21 года) 3:0 Украина (до 21 года) Дания (до 21 года) 2:1 Румыния (до 21 года) Германия (до 21 года) 4:2 Румыния (до 21 года) Франция (до 21 года) 0:0 Румыния (до 21 года) Англия (до 21 года) 2:4 Румыния (до 21 года) Румыния (до 21 года) 4:1 Хорватия (до 21 года) Испания (до 21 года) 1:0 Румыния (до 21 года) Румыния (до 21 года) 3:3 Бельгия (до 21 года) Румыния (до 21 года) 4:0 Лихтенштейн (до 21 года) Румыния (до 21 года) 2:0 Уэльс (до 21 года) Румыния (до 21 года) 2:0 Босния и Герцеговина (до 21 года)
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв! Венгрия (до 21 года) - Румыния (до 21 года) - 0:0.
  • Опасный момент
    45'
    После прострела Харуца справа Ганя в касание пробил рядом с ближней штангой.
  • 45'
    Шкрибек на правом фланге попытался убежать от Чоботарю, но на подстраховке удачно сыграл Марин и мяч забрал.
  • Травма, повреждение
    45'
    Мэцану медики оказывают помощь. Пауза в матче.
  • Дополнительное время
    45'
    2 минуты добавил Виссер в первом тайме.
  • Желтая карточка
    45'
    Чонко в центре поля врезал по ногам убегавшему вперёд Мэцану и получил жёлтую карточку.
  • Фол, нарушение
    44'
    Марин на чужой половине поля нарушил правила.
  • Жёлтая и сразу красная
    42'
    УДАЛЕНИЕ!!! Сзоке у центрального круга локтем ударил в лицо в верховой борьбе Чоботарю и получил жёлтую карточку, которая сегодня для него оказалась второй.
  • Опасный момент
    41'
    РАДУ!!! Чобану исполнил перевод направо на Моруцана. Олимпиу в касание прострелил в центр. Ганя пропустил мяч на Раду, котоырй с пятнадцати метров пробил чуть выше перекладины.
  • 40'
    Киш слева не смог прорваться в чужую штрафную площадь.
  • Фол, нарушение
    38'
    Чонко у центрального круга влетел в ноги Моруцану.
  • 37'
    Шкрибек попытался по центру вывести к воротам Киша, но передачу сделал слишком сильно.
  • Угловой
    36'
    Чобану от углового флага навесил на дальнюю штангу, откуда венгры мяч выбили.
  • 35'
    Ганя слева в штрафной площади получил мяч, но к удару готовился непростительно долго. Венгерские защитники мяч выбили.
  • Фол, нарушение
    34'
    Сендреи на чужой половине поля грубо сыграл против Олару.
  • Угловой
    33'
    Шкрибек от углового флага навесил на дальнюю штангу, где высоко летящий мяч никто не достал.
  • Опасный момент
    32'
    Мезей со штрафного пробил в правую "девятку". Влад успел сместиться к штанге и в прыжке отбил мяч.
  • Фол, нарушение
    31'
    Чоботарю сзади по ногам ударил Сендреи. Тридцать метров до ворот.
  • 30'
    Прострел Шкрибека справа в штрафную площадь прервал Марин.
  • 29'
    Навес Чобану слева со штрафного опасным не получился. Деуч выбил мяч от ворот.
  • Фол, нарушение
    28'
    Болла на фланге сбил Ганю.
  • 26'
    Навес Моруцана справа не дошёл до Гани.
  • 25'
    Чобану со штрафного пробил выше ворот.
  • Желтая карточка
    24'
    Мочи в метре от линии штрафной площади сбил Мэцана и получил жёлтую карточку.
  • 23'
    Мэцан слева в штрафной площади увлёкся обводкой соперников, что забыл о цели атаки. После серии финтов пришлось делать передачу назад, так как всё было перекрыто.
  • 22'
    Раду слева убежал в отрыв, но при входе в штрафную площадь притормозил и не смог исполнить подачу на Ганю к воротам.
  • Фол, нарушение
    21'
    Шкрибек в центре поля врезал шипами по колену Марину.
  • Фол, нарушение
    20'
    Сзоке в центре поля сбил Чоботарю.
  • 19'
    Ганя получил пас на ход по центру, но Беше выскочил к линии штрафной площади и забрал мяч в ногах у Джордже.
  • Фол, нарушение
    18'
    Раду в центре поля подтолкнул в спину Шкрибека.
  • 17'
    Подачу Сендреи справа к воротам заблокировал Марин.
  • Офсайд
    16'
    Ганя оказался в офсайде.
  • 15'
    Марин у центрального круга попал мячом в соперника, попытавшись сделать передачу вперёд.
  • 14'
    Раду слева навесил на Ганю, который головой с десяти метров пробил правее ворот.
  • Желтая карточка
    13'
    Киш на фланге наступил на ногу Харуцу и получил жёлтую карточку.
  • Фол, нарушение
    12'
    Сендреи в центре поля ударил по ногам Раду.
  • Угловой
    11'
    Чобану от углового флага навесил к дальней штанге. Беше сыграл на выходе кулаком и отправил мяч за пределы штрафной площади.
  • Угловой
    10'
    Мезейй неудачно исполнил первый угловой удар в матче. Мяч в воздухе покинул пределы поля.
  • Опасный момент
    9'
    Болла с двадцати пяти метров пробил под перекладину. Влад в прыжке с умел перевести мяч на угловой.
  • 8'
    Обе команды стараются использовать длинные передачи вперёд, которым явно не достаёт точности.
  • Желтая карточка
    7'
    Сзоке и Марин устроили потасовку у ворот румын и получили по жёлтой карточке.
  • 6'
    Мезей справа со штрафного навесил на дальнюю штангу, где румыны выиграли борьбу вверху и мяч выбили.
  • Желтая карточка
    5'
    Чоботарю у угла штрафной площади сбил Киша и получил первую жёлтую карточку в матче.
  • Фол, нарушение
    4'
    Шкрибек на чужой половине поля придержал руками Чобану.
  • 3'
    Навес Шкрибека справа в штрафную площадь получился безадресным. Румыны спокойно забрали мяч.
  • 2'
    Сборная Венгрии играет в красных футболках и белых трусах, сборная Румынии - в синей форме.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Божике Йожефе"!
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча первого тура группы А молодёжного чемпионата Европы, в котором сыграют сборные Венгрии и Румынии. Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
    • Прогнозы 143
    Венгрия (до 21 года) 34.3% (49)
    X 32.2% (46)
    Румыния (до 21 года) 33.6% (48)
    Все прогнозы
    1.88 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Венгрия (до 21 года)
    Ничья
    Румыния (до 21 года)
    5.25
    3.94
    1.77
    Все Коэффициенты
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bozsik Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 5 000 ₽ 5.05 3.94 1.65
Бонус: 5 000 ₽ 5.25 3.10 1.77

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
9.60 1.02 8.50 1.04 3.70 1.25 2.75 1.44 1.94 1.93 1.51 2.52 1.33 3.14 1.14 5.10 1.09 5.75 1.01 9.90
5.50 1.12 4.00 1.22 2.11 1.68 1.58 2.30 1.35 3.05 1.70 2.15 1.13 5.40 1.10 6.25 1.02 11.00 1.01 12.60 1.02 10.00 1.01 10.50 0.00 16.50
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.95 1.39 1.95 1.83 1.43 2.78
1.44 2.65 1.05 8.50 1.03 10.00 1.03 10.00 1.02 11.00
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.75 1.44 1.72 2.10 1.30 3.45
2.75 1.42 1.70 2.10 1.28 3.45

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.65 1.44
Букмекер Да Нет
7.00 1.08
Букмекер Да Нет
3.50 1.28
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Прогнозы на матч Венгрия (до 21 года) 0:0 Румыния (до 21 года)

Исход игры
Венгрия (до 21 года)
34.3% (49)
Ничья
32.2% (46)
Румыния (до 21 года)
33.6% (48)
Тотал 2.5
Больше
50.74% (69)
Меньше
49.26% (67)
Обе команды забьют
Да
77.21% (105)
Нет
22.79% (31)
Популярный счёт
1:1 Ничья
25.9% (37)
2:1 Венгрия (до 21 года)
22.4% (32)
1:2 Румыния (до 21 года)
18.9% (27)
0:1 Румыния (до 21 года)
11.9% (17)
1:0 Венгрия (до 21 года)
7% (10)
2:2 Ничья
4.2% (6)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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