Шкрибек на правом фланге попытался убежать от Чоботарю, но на подстраховке удачно сыграл Марин и мяч забрал.

После прострела Харуца справа Ганя в касание пробил рядом с ближней штангой.

Перерыв! Венгрия (до 21 года) - Румыния (до 21 года) - 0:0.

45' Чонко в центре поля врезал по ногам убегавшему вперёд Мэцану и получил жёлтую карточку.

44' Марин на чужой половине поля нарушил правила.

42' УДАЛЕНИЕ!!! Сзоке у центрального круга локтем ударил в лицо в верховой борьбе Чоботарю и получил жёлтую карточку, которая сегодня для него оказалась второй.

41' РАДУ!!! Чобану исполнил перевод направо на Моруцана. Олимпиу в касание прострелил в центр. Ганя пропустил мяч на Раду, котоырй с пятнадцати метров пробил чуть выше перекладины.

40' Киш слева не смог прорваться в чужую штрафную площадь.

38' Чонко у центрального круга влетел в ноги Моруцану.

37' Шкрибек попытался по центру вывести к воротам Киша, но передачу сделал слишком сильно.

36' Чобану от углового флага навесил на дальнюю штангу, откуда венгры мяч выбили.

35' Ганя слева в штрафной площади получил мяч, но к удару готовился непростительно долго. Венгерские защитники мяч выбили.

34' Сендреи на чужой половине поля грубо сыграл против Олару.

33' Шкрибек от углового флага навесил на дальнюю штангу, где высоко летящий мяч никто не достал.

32' Мезей со штрафного пробил в правую "девятку". Влад успел сместиться к штанге и в прыжке отбил мяч.

31' Чоботарю сзади по ногам ударил Сендреи. Тридцать метров до ворот.

30' Прострел Шкрибека справа в штрафную площадь прервал Марин.

29' Навес Чобану слева со штрафного опасным не получился. Деуч выбил мяч от ворот.

28' Болла на фланге сбил Ганю.

26' Навес Моруцана справа не дошёл до Гани.

25' Чобану со штрафного пробил выше ворот.

24' Мочи в метре от линии штрафной площади сбил Мэцана и получил жёлтую карточку.

23' Мэцан слева в штрафной площади увлёкся обводкой соперников, что забыл о цели атаки. После серии финтов пришлось делать передачу назад, так как всё было перекрыто.

22' Раду слева убежал в отрыв, но при входе в штрафную площадь притормозил и не смог исполнить подачу на Ганю к воротам.

21' Шкрибек в центре поля врезал шипами по колену Марину.

20' Сзоке в центре поля сбил Чоботарю.

19' Ганя получил пас на ход по центру, но Беше выскочил к линии штрафной площади и забрал мяч в ногах у Джордже.

18' Раду в центре поля подтолкнул в спину Шкрибека.

17' Подачу Сендреи справа к воротам заблокировал Марин.

16' Ганя оказался в офсайде.

15' Марин у центрального круга попал мячом в соперника, попытавшись сделать передачу вперёд.

14' Раду слева навесил на Ганю, который головой с десяти метров пробил правее ворот.

13' Киш на фланге наступил на ногу Харуцу и получил жёлтую карточку.

12' Сендреи в центре поля ударил по ногам Раду.

11' Чобану от углового флага навесил к дальней штанге. Беше сыграл на выходе кулаком и отправил мяч за пределы штрафной площади.

10' Мезейй неудачно исполнил первый угловой удар в матче. Мяч в воздухе покинул пределы поля.

9' Болла с двадцати пяти метров пробил под перекладину. Влад в прыжке с умел перевести мяч на угловой.

8' Обе команды стараются использовать длинные передачи вперёд, которым явно не достаёт точности.

7' Сзоке и Марин устроили потасовку у ворот румын и получили по жёлтой карточке.

6' Мезей справа со штрафного навесил на дальнюю штангу, где румыны выиграли борьбу вверху и мяч выбили.

5' Чоботарю у угла штрафной площади сбил Киша и получил первую жёлтую карточку в матче.

4' Шкрибек на чужой половине поля придержал руками Чобану.

3' Навес Шкрибека справа в штрафную площадь получился безадресным. Румыны спокойно забрали мяч.

2' Сборная Венгрии играет в красных футболках и белых трусах, сборная Румынии - в синей форме.