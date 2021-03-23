Венгрия (до 21 года)
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Стадион: Божик Йожеф
Румыния (до 21 года)
Предыдущие игры
Венгрия (до 21 года) Последние 20 матчей: +4 =5 -11Венгрия (до 21 года) 0:3 Германия (до 21 года) Венгрия (до 21 года) 2:0 Россия (до 21 года) Венгрия (до 21 года) 3:3 Словения (до 21 года) Венгрия (до 21 года) 0:1 Австрия (до 21 года)
Словения (до 21 года) 1:0 Венгрия (до 21 года) Венгрия (до 21 года) 1:4 Хорватия (до 21 года) Венгрия (до 21 года) 0:3 Норвегия (до 21 года) Дания (до 21 года) 0:0 Венгрия (до 21 года) Венгрия (до 21 года) 1:2 Турция (до 21 года) Мальта (до 21 года) 2:1 Венгрия (до 21 года) Венгрия (до 21 года) 0:3 Бельгия (до 21 года) Швеция (до 21 года) 1:0 Венгрия (до 21 года) Азербайджан (до 21 года) 3:3 Венгрия (до 21 года) Бельгия (до 21 года) 3:0 Венгрия (до 21 года) Венгрия (до 21 года) 4:0 Кипр (до 21 года) Кипр (до 21 года) 0:2 Венгрия (до 21 года) Венгрия (до 21 года) 2:2 Швеция (до 21 года) Турция (до 21 года) 0:0 Венгрия (до 21 года) Венгрия (до 21 года) 2:6 Италия (до 21 года) Венгрия (до 21 года) 2:1 Мальта (до 21 года)
Румыния (до 21 года) Последние 20 матчей: +11 =5 -4Румыния (до 21 года) 1:1 Голландия (до 21 года) Румыния (до 21 года) 1:1 Дания (до 21 года) Румыния (до 21 года) 4:1 Мальта (до 21 года) Украина (до 21 года) 1:0 Румыния (до 21 года)
Мальта (до 21 года) 0:3 Румыния (до 21 года) Финляндия (до 21 года) 1:3 Румыния (до 21 года) Северная Ирландия (до 21 года) 0:0 Румыния (до 21 года) Румыния (до 21 года) 4:1 Финляндия (до 21 года) Румыния (до 21 года) 3:0 Северная Ирландия (до 21 года) Румыния (до 21 года) 3:0 Украина (до 21 года) Дания (до 21 года) 2:1 Румыния (до 21 года) Германия (до 21 года) 4:2 Румыния (до 21 года) Франция (до 21 года) 0:0 Румыния (до 21 года) Англия (до 21 года) 2:4 Румыния (до 21 года) Румыния (до 21 года) 4:1 Хорватия (до 21 года) Испания (до 21 года) 1:0 Румыния (до 21 года) Румыния (до 21 года) 3:3 Бельгия (до 21 года) Румыния (до 21 года) 4:0 Лихтенштейн (до 21 года) Румыния (до 21 года) 2:0 Уэльс (до 21 года) Румыния (до 21 года) 2:0 Босния и Герцеговина (до 21 года)
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Германия (до 21 года)
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Голландия (до 21 года)
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|Румыния (до 21 года)
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|Венгрия (до 21 года)
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
Победитель
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Тотал
Прогнозы на матч Венгрия (до 21 года) - Румыния (до 21 года)
Исход игры
Венгрия (до 21 года)
52.3% (23)
Ничья
43.2% (19)
Румыния (до 21 года)
4.5% (2)
Тотал 2.5
Больше
52.5% (21)
Меньше
47.5% (19)
Обе команды забьют
Да
85% (34)
Нет
15% (6)
Популярный счёт
2:1 Венгрия (до 21 года)
36.4% (16)
1:1 Ничья
31.8% (14)
1:0 Венгрия (до 21 года)
9.1% (4)
2:2 Ничья
6.8% (3)
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