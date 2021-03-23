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Венгрия (до 21 года)
 
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Венгрия (до 21 года) Последние 20 матчей: +4 =5 -11
Венгрия (до 21 года) 0:3 Германия (до 21 года) Венгрия (до 21 года) 2:0 Россия (до 21 года) Венгрия (до 21 года) 3:3 Словения (до 21 года) Венгрия (до 21 года) 0:1 Австрия (до 21 года)
Словения (до 21 года) 1:0 Венгрия (до 21 года) Венгрия (до 21 года) 1:4 Хорватия (до 21 года) Венгрия (до 21 года) 0:3 Норвегия (до 21 года) Дания (до 21 года) 0:0 Венгрия (до 21 года) Венгрия (до 21 года) 1:2 Турция (до 21 года) Мальта (до 21 года) 2:1 Венгрия (до 21 года) Венгрия (до 21 года) 0:3 Бельгия (до 21 года) Швеция (до 21 года) 1:0 Венгрия (до 21 года) Азербайджан (до 21 года) 3:3 Венгрия (до 21 года) Бельгия (до 21 года) 3:0 Венгрия (до 21 года) Венгрия (до 21 года) 4:0 Кипр (до 21 года) Кипр (до 21 года) 0:2 Венгрия (до 21 года) Венгрия (до 21 года) 2:2 Швеция (до 21 года) Турция (до 21 года) 0:0 Венгрия (до 21 года) Венгрия (до 21 года) 2:6 Италия (до 21 года) Венгрия (до 21 года) 2:1 Мальта (до 21 года)
Румыния (до 21 года) Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Румыния (до 21 года) 1:1 Голландия (до 21 года) Румыния (до 21 года) 1:1 Дания (до 21 года) Румыния (до 21 года) 4:1 Мальта (до 21 года) Украина (до 21 года) 1:0 Румыния (до 21 года)
Мальта (до 21 года) 0:3 Румыния (до 21 года) Финляндия (до 21 года) 1:3 Румыния (до 21 года) Северная Ирландия (до 21 года) 0:0 Румыния (до 21 года) Румыния (до 21 года) 4:1 Финляндия (до 21 года) Румыния (до 21 года) 3:0 Северная Ирландия (до 21 года) Румыния (до 21 года) 3:0 Украина (до 21 года) Дания (до 21 года) 2:1 Румыния (до 21 года) Германия (до 21 года) 4:2 Румыния (до 21 года) Франция (до 21 года) 0:0 Румыния (до 21 года) Англия (до 21 года) 2:4 Румыния (до 21 года) Румыния (до 21 года) 4:1 Хорватия (до 21 года) Испания (до 21 года) 1:0 Румыния (до 21 года) Румыния (до 21 года) 3:3 Бельгия (до 21 года) Румыния (до 21 года) 4:0 Лихтенштейн (до 21 года) Румыния (до 21 года) 2:0 Уэльс (до 21 года) Румыния (до 21 года) 2:0 Босния и Герцеговина (до 21 года)
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Венгрия (до 21 года) - Румыния (до 21 года) от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 марта 2021, осталось 2 дня 14 часов 8 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 44
    Венгрия (до 21 года) 52.3% (23)
    X 43.2% (19)
    Румыния (до 21 года) 4.5% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Венгрия (до 21 года)
    Ничья
    Румыния (до 21 года)
    3.70
    3.58
    2.01
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 5 000 ₽ 3.58 3.58 2.00
    Бонус: 5 000 ₽ 3.70 3.55 2.01

    Самый высокий коэффициент на матч «Венгрия (до 21 года)» – «Румыния (до 21 года)» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Венгрия (до 21 года)» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Румыния (до 21 года)» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Венгрия (до 21 года)» – «Румыния (до 21 года)», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 6 6
    9.80 1.01 8.70 1.03 3.54 1.27 2.82 1.42 1.97 1.90 1.53 2.47 1.34 3.10 1.14 5.00 1.10 5.65 1.01 10.25
    12.00 1.01 8.70 1.05 3.55 1.27 2.80 1.41 1.94 1.86 1.74 2.10 1.53 2.50 1.35 3.10 1.15 5.00 1.12 5.70 1.02 9.60 0.00 16.00
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
    2.99 1.38 1.98 1.81 1.44 2.75
    1.97 1.83 1.42 2.75 1.13 5.50
    Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
    2.82 1.42 1.73 2.08 1.31 3.38
    2.80 1.40 1.72 2.04 1.31 3.30

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.71 2.06
    Букмекер Да Нет
    4.40 1.19
    Букмекер Да Нет
    3.15 1.33
    Где смотреть матч Венгрия (до 21 года) - Румыния (до 21 года) онлайн

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    Прогнозы на матч Венгрия (до 21 года) - Румыния (до 21 года)

    Исход игры
    Венгрия (до 21 года)
    52.3% (23)
    Ничья
    43.2% (19)
    Румыния (до 21 года)
    4.5% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.5% (21)
    Меньше
    47.5% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    85% (34)
    Нет
    15% (6)
    Популярный счёт
    2:1 Венгрия (до 21 года)
    36.4% (16)
    1:1 Ничья
    31.8% (14)
    1:0 Венгрия (до 21 года)
    9.1% (4)
    2:2 Ничья
    6.8% (3)
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