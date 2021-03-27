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Словения (до 21 года)
1:0
Перерыв

Стадион:
Чехия (до 21 года)
0'
28' Желтая карточка
Гранечни Денис
1:0
32' Гол
Матко Алёша
38' Желтая карточка
Медвед Жан
1
Векич
Игор
13
Жинич
Андраж
4
Брекало
Давид
20
Шоштарич-Карич
Свен
23
Колманич
Жан
5
Залетел
Жан
16
Гнезда-Черин
Адам
17
Матко
Алёша
10
Элшник
Тими
19
Прелец
Ник
9
Медвед
Жан
16
Едличка
Мартин
4
Голик
Либор
3
Халуш
Матей
11
Крейчи
Ладислав
II
18
Гранечни
Денис
9
Яношек
Доминик
6
Садилек
Михал
13
Когут
Михал
10
Шашинка
Ондржей
7
Буха
Павел
12
Лингр
Ондржей
Словения (до 21 года)
4-2-3-1
Чехия (до 21 года)
4-2-3-1

Ход матча

28'
 
Гранечни Денис
32'
Матко Алёша
1:0
38'
Медвед Жан
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 0
  • 2 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

Предыдущие игры

Словения (до 21 года) Последние 20 матчей: +5 =9 -6
Словения (до 21 года) 0:3 Испания (до 21 года) Словения (до 21 года) 2:2 Россия (до 21 года) Германия (до 21 года) 1:1 Словения (до 21 года) Венгрия (до 21 года) 3:3 Словения (до 21 года)
Италия (до 21 года) 2:1 Словения (до 21 года) Португалия (до 21 года) 0:0 Словения (до 21 года) Словения (до 21 года) 1:0 Венгрия (до 21 года) Словения (до 21 года) 2:2 Англия (до 21 года) Словения (до 21 года) 1:1 Грузия (до 21 года) Швейцария (до 21 года) 1:2 Словения (до 21 года) Грузия (до 21 года) 3:0 Словения (до 21 года) Франция (до 21 года) 1:1 Словения (до 21 года) Словения (до 21 года) 1:1 Болгария (до 21 года) Словения (до 21 года) 2:1 Казахстан (до 21 года) Казахстан (до 21 года) 0:0 Словения (до 21 года) Словения (до 21 года) 3:0 Израиль (до 21 года) Словения (до 21 года) 3:1 Греция (до 21 года) Болгария (до 21 года) 3:0 Словения (до 21 года) Словения (до 21 года) 2:3 Украина (до 21 года) Словения (до 21 года) 1:3 Франция (до 21 года)
Чехия (до 21 года) Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Чехия (до 21 года) 1:1 Италия (до 21 года) Греция (до 21 года) 0:2 Чехия (до 21 года) Литва (до 21 года) 0:1 Чехия (до 21 года) Шотландия (до 21 года) 2:0 Чехия (до 21 года)
Чехия (до 21 года) 0:0 Хорватия (до 21 года) Сан-Марино (до 21 года) 0:6 Чехия (до 21 года) Хорватия (до 21 года) 1:2 Чехия (до 21 года) Чехия (до 21 года) 6:0 Сан-Марино (до 21 года) Чехия (до 21 года) 0:0 Шотландия (до 21 года) Чехия (до 21 года) 1:1 Греция (до 21 года) Франция (до 21 года) 3:1 Чехия (до 21 года) Чехия (до 21 года) 2:0 Литва (до 21 года) Чехия (до 21 года) 2:1 Словакия (до 21 года) Чехия (до 21 года) 1:0 Россия (до 21 года) Чехия (до 21 года) 1:1 Исландия (до 21 года) Чехия (до 21 года) 1:0 Молдова (до 21 года) Беларусь (до 21 года) 1:0 Чехия (до 21 года) Чехия (до 21 года) 1:2 Греция (до 21 года) Сан-Марино (до 21 года) 0:2 Чехия (до 21 года) Австрия (до 21 года) 2:3 Чехия (до 21 года)
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Ничего не стал добавлять арбитр, первый тайм завершен. Минимальное преимущество сборной Словении. 
  • 44'
    Идут заключительные минуты первого тайма, никуда не спешат хозяева, спокойно доводят его до победы. 
  • 43'
    Поменялись у нас коэффициенты, сейчас уже на победу Словении букмекеры дают 1.8, а на гостей - больше 5. 
  • Офсайд
    41'
    Словенцы продолжают действовать крайне активно, еще одна длинная передача из глубины поля на Прелеца, но тот оказался в положении "вне игры". 
  • Угловой
    40'
    Словаки заработали для себя угловой удар, если я не ошибаюсь, то это первый корнер в нашем матче, но добиться успеха после стандарта не удалось. 
  • 38'
    Матко здорово прорвался по флангу, обыграл сразу двоих защитников, а потом выполнил прострел в штрафную площадь - результата не достиг. 
  • 37'
    Уверенно футболисты сборной Словении действуют, не подпускают они к мячу своего соперника. 
  • Желтая карточка
    35'
    Медвед получил желтую карточку, уровнял он статистику по предупреждениям, достаточно грубо он сыграл против Халуша. 
  • 34'
    Десять минут осталось до конца первого тайма, в некой растерянности находятся сейчас чехи, даже не получается у них завладеть мячом. 
  • 33'
    Стоит отметить тот факт, что свои последние домашние матчи словаки играют не совсем уверенно, в пяти встречах была 1 победа, 3 ничьи и поражение. 
  • 31'
    И теперь уже чехам нужно действовать максимально активно и агрессивно, если они хотят претендовать на очки в этой встрече. 
  • Описание гола
    30'
    Г-О-О-О-О-Л. 1:0. Забивают словаки. Неожиданно. Вот теперь картина игры должна поменяться, провели свою очередную позиционную атаку хозяева, после серии рикошетов мяч долетел до штрафной, там его принял Матко и пробил прямо в сетку. 
  • 28'
    Пытаются чехи действовать немного агрессивней, бегут вперед, но допускают слишком много неточностей, но и стоит отметить оборону соперника. 
  • 27'
    Шашинка из-за пределов штрафной площади пробил сильно по воротам, но и ему не удалось потревожить кипера, снаряд угодил в защитника. 
  • 26'
    Половина первого тайма уже позади, не самый красочный матч мы пока смотрим, думаю, картина игры поменяется, если кто-то сможет выйти вперед по счету. 
  • Желтая карточка
    24'
    Гранечны сыграл достаточно грубо против Жинича, за что и был наказан желтой карточкой. Первое предупреждение у нас. 
  • 23'
    Крайне осторожно действуют команды, как только теряется мяч, практически все игроки сразу возвращаются в обороне и не идут в активный прессинг.
  • 22'
    Эти команды между собой уже встречались, но это был товарищеский матч в 2013 году, и тогда чехи минимально выиграли. 
  • 20'
    Ответная атака сборной Словении через центр поля, Элшник метров с 23 решил пробить по воротам - угодил в защитника он. 
  • 19'
    Чехи за счет длинных передач достаточно уверенно подбираются к штрафной соперника, но вот часто эти пасы не находят адресата. 
  • 18'
    Совершенно равная игра у нас, 50% игрового времени мяч находится под контролем сборной Словении. 
  • 17'
    Продолжают чухи доминировать, удалось им перехватить инициативу сейчас, Яношек из-за пределов штрафной пробил - вратарь справился с этой угрозой. 
  • 15'
    Штрафной заработали чехи, Крейчи исполнил его, решился он на удар, но и ему не удалось поразить цель, мимо. 
  • 14'
    Лингр взял на себя инициативу, и решил пробить по воротам с линии штрафной площади - получилось сильно, но мимо. 
  • Офсайд
    12'
    Ответная атака футболистов сборной Словении, передача на Медведа, но судья зафиксировал тоже офсайд. 
  • Офсайд
    10'
    Провели первую атаку футболисты сборной Чехии, последовала передача на Лингра, но тот оказался в положении "вне игры". 
  • 9'
    Отличная погода царит сегодня в Словении, градусник термометра показывает +15 по Цельсию. Идеальное состояние поля. 
  • 8'
    Перед матчем коэффициент на победу Словении были 3.8, а на чехов - 2, на ничью букмекеры давали 3.38. 
  • 6'
    Много нарушений на старте мы видим, пока команды не могут подобраться к воротам друг-друга, идет борьба за инициативу. 
  • 5'
    В спокойном тепе проходят стартовые минуты, напомню, что именно сборная Чехии является фаворитом этой встречи. 
  • 4'
    В первом туре молодежного ЕВРО футболисты сборной Чехии сыграли ничью с Италией (1:1), а словаки проиграли испанцам - 0:3. 
  • 3'
    В белой форме играют футболисты сборной Словении, а игроки чешской команды одеты в желтую экипировку. 
  • 2'
    С нарушения правил началась наша встреча, игрок сборной Чехии сыграл не по правилам, быстро разыграли стандарт хозяева. Смотрим дальше. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовый свисток прозвучал! Матч начался! 
  • До матча
  • Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Сегодня мы с Вами посмотрим матч молодежных сборных Словении и Чехии. Комментировать буду я, Цапкин Иван. 
    • Прогнозы 142
    Словения (до 21 года) 7% (10)
    X 28.2% (40)
    Чехия (до 21 года) 64.8% (92)
    Все прогнозы
    1.84 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Словения (до 21 года)
    Ничья
    Чехия (до 21 года)
    3.42
    3.61
    5.04
    Все Коэффициенты
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Z'dezele. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 5 000 ₽ 3.42 3.42 2.12
Бонус: 5 000 ₽ 1.82 3.25 4.50
  1.75 3.61 5.04

Самый высокий коэффициент на матч «Словения (до 21 года)» – «Чехия (до 21 года)» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Словения (до 21 года)» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Чехия (до 21 года)» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Словения (до 21 года)» – «Чехия (до 21 года)», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
8.40 1.03 7.30 1.06 3.12 1.33 2.40 1.56 1.79 2.11 1.39 2.95 1.26 3.62 1.09 6.20 1.06 6.85 1.00 11.25
6.80 1.08 5.20 1.14 5.30 1.13 3.90 1.23 1.99 1.82 2.05 1.72 1.50 2.48 1.17 4.70 1.05 6.25 1.04 7.00 1.01 11.50 1.01 11.00 0.00 18.00
2.67 1.49 2.31 1.64 3.66 1.29 2.48 1.56 2.02 1.84 1.75 2.13 1.47 2.74 1.26 4.01 1.10 7.83
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.75 1.44 1.81 1.98 1.37 3.04
2.01 1.75 1.32 3.20 1.17 4.70 1.03 10.00 1.02 11.00
1.88 1.98 1.55 2.51 1.23 4.27 1.50 2.69 1.24 4.15 1.12 6.54
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.47 1.53 1.61 2.28 1.24 3.96
2.48 1.50 1.61 2.23 1.23 3.85

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.38 2.90
Букмекер Да Нет
4.20 1.20
Букмекер Да Нет
3.45 1.28
Где смотреть матч Словения (до 21 года) 1:0 Чехия (до 21 года) онлайн

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Прогнозы на матч Словения (до 21 года) 1:0 Чехия (до 21 года)

Исход игры
Словения (до 21 года)
7% (10)
Ничья
28.2% (40)
Чехия (до 21 года)
64.8% (92)
Тотал 2.5
Больше
47.06% (64)
Меньше
52.94% (72)
Обе команды забьют
Да
70.59% (96)
Нет
29.41% (40)
Популярный счёт
1:2 Чехия (до 21 года)
35.2% (50)
1:1 Ничья
23.9% (34)
0:1 Чехия (до 21 года)
20.4% (29)
2:1 Словения (до 21 года)
3.5% (5)
0:2 Чехия (до 21 года)
2.8% (4)
2:2 Ничья
2.8% (4)
0:3 Чехия (до 21 года)
1.4% (2)
1:0 Словения (до 21 года)
1.4% (2)
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