Словения (до 21 года)
1:0
Перерыв
Стадион: Stadion Z'dezele
Чехия (до 21 года)
28' Желтая карточкаГранечни Денис
1:0
32' ГолМатко Алёша
38' Желтая карточкаМедвед Жан
13
Жинич
Андраж
23
Колманич
Жан
17
Матко
Алёша
10
Элшник
Тими
19
Прелец
Ник
13
Когут
Михал
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Жинич АндражЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Колманич ЖанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Матко АлёшаПолузащитник
-
10 Элшник ТимиПолузащитник
-
19 Прелец НикПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Турк МартинВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Плой АляжЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Целар ЖанНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Milenko Acimovic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Когут МихалПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Трмал МатоушВратарь
- Защитник
-
15 Фукала МихалЗащитник
- Защитник
-
21 Шулц ПавелПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Карабец АдамПолузащитник
-
17 Острак ТомашПолузащитник
-
14 Житны ПатрикПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Дрхал ВацлавНападающий
-
Главный тренер: Крейчи Карел
Ход матча
28'
32'
1:0
38'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
0 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 2
-
1 Угловые 0
-
2 Офсайды 2
-
8 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
44 Владение мячом, % 56
Владение мячом
Предыдущие игры
Словения (до 21 года) Последние 20 матчей: +5 =9 -6Словения (до 21 года) 0:3 Испания (до 21 года) Словения (до 21 года) 2:2 Россия (до 21 года) Германия (до 21 года) 1:1 Словения (до 21 года) Венгрия (до 21 года) 3:3 Словения (до 21 года)
Италия (до 21 года) 2:1 Словения (до 21 года) Португалия (до 21 года) 0:0 Словения (до 21 года) Словения (до 21 года) 1:0 Венгрия (до 21 года) Словения (до 21 года) 2:2 Англия (до 21 года) Словения (до 21 года) 1:1 Грузия (до 21 года) Швейцария (до 21 года) 1:2 Словения (до 21 года) Грузия (до 21 года) 3:0 Словения (до 21 года) Франция (до 21 года) 1:1 Словения (до 21 года) Словения (до 21 года) 1:1 Болгария (до 21 года) Словения (до 21 года) 2:1 Казахстан (до 21 года) Казахстан (до 21 года) 0:0 Словения (до 21 года) Словения (до 21 года) 3:0 Израиль (до 21 года) Словения (до 21 года) 3:1 Греция (до 21 года) Болгария (до 21 года) 3:0 Словения (до 21 года) Словения (до 21 года) 2:3 Украина (до 21 года) Словения (до 21 года) 1:3 Франция (до 21 года)
Чехия (до 21 года) Последние 20 матчей: +11 =5 -4Чехия (до 21 года) 1:1 Италия (до 21 года) Греция (до 21 года) 0:2 Чехия (до 21 года) Литва (до 21 года) 0:1 Чехия (до 21 года) Шотландия (до 21 года) 2:0 Чехия (до 21 года)
Чехия (до 21 года) 0:0 Хорватия (до 21 года) Сан-Марино (до 21 года) 0:6 Чехия (до 21 года) Хорватия (до 21 года) 1:2 Чехия (до 21 года) Чехия (до 21 года) 6:0 Сан-Марино (до 21 года) Чехия (до 21 года) 0:0 Шотландия (до 21 года) Чехия (до 21 года) 1:1 Греция (до 21 года) Франция (до 21 года) 3:1 Чехия (до 21 года) Чехия (до 21 года) 2:0 Литва (до 21 года) Чехия (до 21 года) 2:1 Словакия (до 21 года) Чехия (до 21 года) 1:0 Россия (до 21 года) Чехия (до 21 года) 1:1 Исландия (до 21 года) Чехия (до 21 года) 1:0 Молдова (до 21 года) Беларусь (до 21 года) 1:0 Чехия (до 21 года) Чехия (до 21 года) 1:2 Греция (до 21 года) Сан-Марино (до 21 года) 0:2 Чехия (до 21 года) Австрия (до 21 года) 2:3 Чехия (до 21 года)
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Испания (до 21 года)
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Словения (до 21 года)
|1:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|3.
|Италия (до 21 года)
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|Чехия (до 21 года)
|0:1 Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Словения (до 21 года)» – «Чехия (до 21 года)» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Словения (до 21 года)» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Чехия (до 21 года)» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Словения (до 21 года)» – «Чехия (до 21 года)», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Словения (до 21 года) 1:0 Чехия (до 21 года)
Исход игры
Словения (до 21 года)
7% (10)
Ничья
28.2% (40)
Чехия (до 21 года)
64.8% (92)
Тотал 2.5
Больше
47.06% (64)
Меньше
52.94% (72)
Обе команды забьют
Да
70.59% (96)
Нет
29.41% (40)
Популярный счёт
1:2 Чехия (до 21 года)
35.2% (50)
1:1 Ничья
23.9% (34)
0:1 Чехия (до 21 года)
20.4% (29)
2:1 Словения (до 21 года)
3.5% (5)
0:2 Чехия (до 21 года)
2.8% (4)
2:2 Ничья
2.8% (4)
0:3 Чехия (до 21 года)
1.4% (2)
1:0 Словения (до 21 года)
1.4% (2)
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