Словаки заработали для себя угловой удар, если я не ошибаюсь, то это первый корнер в нашем матче, но добиться успеха после стандарта не удалось.

Словенцы продолжают действовать крайне активно, еще одна длинная передача из глубины поля на Прелеца, но тот оказался в положении "вне игры".

Поменялись у нас коэффициенты, сейчас уже на победу Словении букмекеры дают 1.8, а на гостей - больше 5.

Идут заключительные минуты первого тайма, никуда не спешат хозяева, спокойно доводят его до победы.

Ничего не стал добавлять арбитр, первый тайм завершен. Минимальное преимущество сборной Словении.

38' Матко здорово прорвался по флангу, обыграл сразу двоих защитников, а потом выполнил прострел в штрафную площадь - результата не достиг.

37' Уверенно футболисты сборной Словении действуют, не подпускают они к мячу своего соперника.

35' Медвед получил желтую карточку, уровнял он статистику по предупреждениям, достаточно грубо он сыграл против Халуша.

34' Десять минут осталось до конца первого тайма, в некой растерянности находятся сейчас чехи, даже не получается у них завладеть мячом.

33' Стоит отметить тот факт, что свои последние домашние матчи словаки играют не совсем уверенно, в пяти встречах была 1 победа, 3 ничьи и поражение.

31' И теперь уже чехам нужно действовать максимально активно и агрессивно, если они хотят претендовать на очки в этой встрече.

30' Г-О-О-О-О-Л. 1:0. Забивают словаки. Неожиданно. Вот теперь картина игры должна поменяться, провели свою очередную позиционную атаку хозяева, после серии рикошетов мяч долетел до штрафной, там его принял Матко и пробил прямо в сетку.

28' Пытаются чехи действовать немного агрессивней, бегут вперед, но допускают слишком много неточностей, но и стоит отметить оборону соперника.

27' Шашинка из-за пределов штрафной площади пробил сильно по воротам, но и ему не удалось потревожить кипера, снаряд угодил в защитника.

26' Половина первого тайма уже позади, не самый красочный матч мы пока смотрим, думаю, картина игры поменяется, если кто-то сможет выйти вперед по счету.

24' Гранечны сыграл достаточно грубо против Жинича, за что и был наказан желтой карточкой. Первое предупреждение у нас.

23' Крайне осторожно действуют команды, как только теряется мяч, практически все игроки сразу возвращаются в обороне и не идут в активный прессинг.

22' Эти команды между собой уже встречались, но это был товарищеский матч в 2013 году, и тогда чехи минимально выиграли.

20' Ответная атака сборной Словении через центр поля, Элшник метров с 23 решил пробить по воротам - угодил в защитника он.

19' Чехи за счет длинных передач достаточно уверенно подбираются к штрафной соперника, но вот часто эти пасы не находят адресата.

18' Совершенно равная игра у нас, 50% игрового времени мяч находится под контролем сборной Словении.

17' Продолжают чухи доминировать, удалось им перехватить инициативу сейчас, Яношек из-за пределов штрафной пробил - вратарь справился с этой угрозой.

15' Штрафной заработали чехи, Крейчи исполнил его, решился он на удар, но и ему не удалось поразить цель, мимо.

14' Лингр взял на себя инициативу, и решил пробить по воротам с линии штрафной площади - получилось сильно, но мимо.

12' Ответная атака футболистов сборной Словении, передача на Медведа, но судья зафиксировал тоже офсайд.

10' Провели первую атаку футболисты сборной Чехии, последовала передача на Лингра, но тот оказался в положении "вне игры".

9' Отличная погода царит сегодня в Словении, градусник термометра показывает +15 по Цельсию. Идеальное состояние поля.

8' Перед матчем коэффициент на победу Словении были 3.8, а на чехов - 2, на ничью букмекеры давали 3.38.

6' Много нарушений на старте мы видим, пока команды не могут подобраться к воротам друг-друга, идет борьба за инициативу.

5' В спокойном тепе проходят стартовые минуты, напомню, что именно сборная Чехии является фаворитом этой встречи.

4' В первом туре молодежного ЕВРО футболисты сборной Чехии сыграли ничью с Италией (1:1), а словаки проиграли испанцам - 0:3.

3' В белой форме играют футболисты сборной Словении, а игроки чешской команды одеты в желтую экипировку.

2' С нарушения правил началась наша встреча, игрок сборной Чехии сыграл не по правилам, быстро разыграли стандарт хозяева. Смотрим дальше.