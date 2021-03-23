Словения (до 21 года)
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Стадион: Stadion Z'dezele
Чехия (до 21 года)
Предыдущие игры
Словения (до 21 года) Последние 20 матчей: +5 =9 -6Словения (до 21 года) 0:3 Испания (до 21 года) Словения (до 21 года) 2:2 Россия (до 21 года) Германия (до 21 года) 1:1 Словения (до 21 года) Венгрия (до 21 года) 3:3 Словения (до 21 года)
Италия (до 21 года) 2:1 Словения (до 21 года) Португалия (до 21 года) 0:0 Словения (до 21 года) Словения (до 21 года) 1:0 Венгрия (до 21 года) Словения (до 21 года) 2:2 Англия (до 21 года) Словения (до 21 года) 1:1 Грузия (до 21 года) Швейцария (до 21 года) 1:2 Словения (до 21 года) Грузия (до 21 года) 3:0 Словения (до 21 года) Франция (до 21 года) 1:1 Словения (до 21 года) Словения (до 21 года) 1:1 Болгария (до 21 года) Словения (до 21 года) 2:1 Казахстан (до 21 года) Казахстан (до 21 года) 0:0 Словения (до 21 года) Словения (до 21 года) 3:0 Израиль (до 21 года) Словения (до 21 года) 3:1 Греция (до 21 года) Болгария (до 21 года) 3:0 Словения (до 21 года) Словения (до 21 года) 2:3 Украина (до 21 года) Словения (до 21 года) 1:3 Франция (до 21 года)
Чехия (до 21 года) Последние 20 матчей: +11 =5 -4Чехия (до 21 года) 1:1 Италия (до 21 года) Греция (до 21 года) 0:2 Чехия (до 21 года) Литва (до 21 года) 0:1 Чехия (до 21 года) Шотландия (до 21 года) 2:0 Чехия (до 21 года)
Чехия (до 21 года) 0:0 Хорватия (до 21 года) Сан-Марино (до 21 года) 0:6 Чехия (до 21 года) Хорватия (до 21 года) 1:2 Чехия (до 21 года) Чехия (до 21 года) 6:0 Сан-Марино (до 21 года) Чехия (до 21 года) 0:0 Шотландия (до 21 года) Чехия (до 21 года) 1:1 Греция (до 21 года) Франция (до 21 года) 3:1 Чехия (до 21 года) Чехия (до 21 года) 2:0 Литва (до 21 года) Чехия (до 21 года) 2:1 Словакия (до 21 года) Чехия (до 21 года) 1:0 Россия (до 21 года) Чехия (до 21 года) 1:1 Исландия (до 21 года) Чехия (до 21 года) 1:0 Молдова (до 21 года) Беларусь (до 21 года) 1:0 Чехия (до 21 года) Чехия (до 21 года) 1:2 Греция (до 21 года) Сан-Марино (до 21 года) 0:2 Чехия (до 21 года) Австрия (до 21 года) 2:3 Чехия (до 21 года)
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Испания (до 21 года)
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Италия (до 21 года)
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|Чехия (до 21 года)
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|Словения (до 21 года)
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
Победитель
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Тотал
Прогнозы на матч Словения (до 21 года) - Чехия (до 21 года)
Исход игры
Словения (до 21 года)
11.4% (5)
Ничья
43.2% (19)
Чехия (до 21 года)
45.5% (20)
Тотал 2.5
Больше
47.5% (19)
Меньше
52.5% (21)
Обе команды забьют
Да
87.5% (35)
Нет
12.5% (5)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36.4% (16)
1:2 Чехия (до 21 года)
29.5% (13)
1:0 Словения (до 21 года)
4.5% (2)
2:1 Словения (до 21 года)
4.5% (2)
2:2 Ничья
4.5% (2)
0:1 Чехия (до 21 года)
4.5% (2)
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