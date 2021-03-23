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Словения (до 21 года)
 
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Чехия (до 21 года)

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Словения (до 21 года) Последние 20 матчей: +5 =9 -6
Словения (до 21 года) 0:3 Испания (до 21 года) Словения (до 21 года) 2:2 Россия (до 21 года) Германия (до 21 года) 1:1 Словения (до 21 года) Венгрия (до 21 года) 3:3 Словения (до 21 года)
Италия (до 21 года) 2:1 Словения (до 21 года) Португалия (до 21 года) 0:0 Словения (до 21 года) Словения (до 21 года) 1:0 Венгрия (до 21 года) Словения (до 21 года) 2:2 Англия (до 21 года) Словения (до 21 года) 1:1 Грузия (до 21 года) Швейцария (до 21 года) 1:2 Словения (до 21 года) Грузия (до 21 года) 3:0 Словения (до 21 года) Франция (до 21 года) 1:1 Словения (до 21 года) Словения (до 21 года) 1:1 Болгария (до 21 года) Словения (до 21 года) 2:1 Казахстан (до 21 года) Казахстан (до 21 года) 0:0 Словения (до 21 года) Словения (до 21 года) 3:0 Израиль (до 21 года) Словения (до 21 года) 3:1 Греция (до 21 года) Болгария (до 21 года) 3:0 Словения (до 21 года) Словения (до 21 года) 2:3 Украина (до 21 года) Словения (до 21 года) 1:3 Франция (до 21 года)
Чехия (до 21 года) Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Чехия (до 21 года) 1:1 Италия (до 21 года) Греция (до 21 года) 0:2 Чехия (до 21 года) Литва (до 21 года) 0:1 Чехия (до 21 года) Шотландия (до 21 года) 2:0 Чехия (до 21 года)
Чехия (до 21 года) 0:0 Хорватия (до 21 года) Сан-Марино (до 21 года) 0:6 Чехия (до 21 года) Хорватия (до 21 года) 1:2 Чехия (до 21 года) Чехия (до 21 года) 6:0 Сан-Марино (до 21 года) Чехия (до 21 года) 0:0 Шотландия (до 21 года) Чехия (до 21 года) 1:1 Греция (до 21 года) Франция (до 21 года) 3:1 Чехия (до 21 года) Чехия (до 21 года) 2:0 Литва (до 21 года) Чехия (до 21 года) 2:1 Словакия (до 21 года) Чехия (до 21 года) 1:0 Россия (до 21 года) Чехия (до 21 года) 1:1 Исландия (до 21 года) Чехия (до 21 года) 1:0 Молдова (до 21 года) Беларусь (до 21 года) 1:0 Чехия (до 21 года) Чехия (до 21 года) 1:2 Греция (до 21 года) Сан-Марино (до 21 года) 0:2 Чехия (до 21 года) Австрия (до 21 года) 2:3 Чехия (до 21 года)
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Словения (до 21 года) - Чехия (до 21 года) от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 марта 2021, осталось 2 дня 14 часов 8 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 44
    Словения (до 21 года) 11.4% (5)
    X 43.2% (19)
    Чехия (до 21 года) 45.5% (20)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Словения (до 21 года)
    Ничья
    Чехия (до 21 года)
    3.85
    3.58
    1.99
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 5 000 ₽ 3.68 3.58 1.97
    Бонус: 5 000 ₽ 3.75 3.50 1.99
      3.85 3.55 1.98

    Самый высокий коэффициент на матч «Словения (до 21 года)» – «Чехия (до 21 года)» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Словения (до 21 года)» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Чехия (до 21 года)» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Словения (до 21 года)» – «Чехия (до 21 года)», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    9.30 1.02 8.20 1.04 3.42 1.28 2.68 1.46 1.91 1.96 1.47 2.64 1.31 3.26 1.12 5.40 1.08 6.05 1.00 10.75
    11.50 1.02 8.20 1.06 3.40 1.29 2.65 1.45 2.15 1.70 1.87 1.93 1.48 2.65 1.31 3.25 1.13 5.40 1.10 6.10 1.02 10.50 1.01 11.00 0.00 17.00
    3.64 1.29 2.77 1.45 2.18 1.69 1.88 1.94 1.68 2.22 1.47 2.71 1.32 3.42 1.11 6.92
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2
    2.90 1.40 1.91 1.87 1.42 2.82
    1.90 1.90 1.40 2.85 1.12 5.80
    3.01 1.40 2.47 1.55 1.93 1.91 1.57 2.44 1.41 2.97
    Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
    2.68 1.46 1.69 2.14 1.28 3.60
    2.70 1.44 1.68 2.11 1.28 3.45

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.76 1.99
    Букмекер Да Нет
    4.60 1.17
    Букмекер Да Нет
    3.30 1.31
    Где смотреть матч Словения (до 21 года) - Чехия (до 21 года) онлайн

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    Прогнозы на матч Словения (до 21 года) - Чехия (до 21 года)

    Исход игры
    Словения (до 21 года)
    11.4% (5)
    Ничья
    43.2% (19)
    Чехия (до 21 года)
    45.5% (20)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.5% (19)
    Меньше
    52.5% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    87.5% (35)
    Нет
    12.5% (5)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    36.4% (16)
    1:2 Чехия (до 21 года)
    29.5% (13)
    1:0 Словения (до 21 года)
    4.5% (2)
    2:1 Словения (до 21 года)
    4.5% (2)
    2:2 Ничья
    4.5% (2)
    0:1 Чехия (до 21 года)
    4.5% (2)
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