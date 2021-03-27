  1. Футбол
  2. Матчи
Хорватия
1:0
Первый тайм: 45+'

Стадион:
Кипр
0'
1:0
40' Гол
Пашалич Марио
45'+2
1
Ливакович
Доминик
2
Врсалько
Шиме
6
Ловрен
Деян
5
Чалета-Цар
Дуе
3
Баришич
Борна
11
Брозович
Марсело
7
Брекало
Йосип
10
Модрич
Лука
15
Пашалич
Марио
4
Перишич
Иван
14
Будимир
Анте
12
Деметриу
Деметрис
13
Кусулос
Янис
16
Сотериу
Костас
19
Лайфис
Константинос
2
Псалтис
Парис
18
Артиматас
Костакис
8
Кириаку
Хараламбос
4
Иоанну
Николас
21
Ционис
Маринос
9
Элиа
Мариос
23
Питтас
Яннис
Хорватия
4-1-4-1
Кипр
3-4-3

Ход матча

39'
 
Михаил Неофитос
Деметриу Деметрис
40'
Пашалич Марио
1:0

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 2 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 71 Владение мячом, % 29

Бомбардиры внутри турнира

Хорватия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пашалич Марио 1 0.5
Кипр
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Хорватия
# Игрок      
1. Вида Домагой 1 0
2. Врсалько Шиме 1 0
3. Брозович Марсело 1 0
4. Будимир Анте 1 0
5. Баришич Борна 1 0
Кипр
# Игрок      
1. Питтас Яннис 1 0
2. Деметриу Деметрис 1 0

Предыдущие игры

Хорватия Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Словения 1:0 Хорватия Хорватия 2:3 Португалия Швеция 2:1 Хорватия Турция 3:3 Хорватия
Хорватия 1:2 Франция Хорватия 2:1 Швеция Швейцария 1:2 Хорватия Франция 4:2 Хорватия Португалия 4:1 Хорватия Хорватия 2:1 Грузия Хорватия 3:1 Словакия Уэльс 1:1 Хорватия Хорватия 3:0 Венгрия Азербайджан 1:1 Хорватия Словакия 0:4 Хорватия Хорватия 1:2 Тунис Хорватия 2:1 Уэльс Венгрия 2:1 Хорватия Хорватия 2:1 Азербайджан Англия 2:1 Хорватия
Кипр Последние 20 матчей: +4 =3 -13
Кипр 0:0 Словакия Черногория 4:0 Кипр Кипр 2:1 Люксембург Греция 2:1 Кипр
Азербайджан 0:0 Кипр Люксембург 2:0 Кипр Кипр 1:2 Чехия Кипр 0:1 Азербайджан Кипр 0:2 Черногория Бельгия 6:1 Кипр Кипр 1:2 Шотландия Кипр 0:5 РОССИЯ Казахстан 1:2 Кипр Сан-Марино 0:4 Кипр Кипр 1:1 Казахстан РОССИЯ 1:0 Кипр Шотландия 2:1 Кипр Кипр 0:2 Бельгия Кипр 5:0 Сан-Марино Кипр 0:2 Норвегия

Последние игры между собой

Хорватия: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Кипр: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Хорватия 2:0 Кипр Товарищеские матчи

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. РОССИЯ Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
2. Словения Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
3. Хорватия 1:0 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
4. Словакия Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Кипр 0:1 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
6. Мальта Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. РОССИЯ Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Словения Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Хорватия 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Кипр 0:1 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Словакия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Мальта Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. РОССИЯ Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
2. Словакия Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Мальта Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Словения Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
5. Хорватия 1:0 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
6. Кипр 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Модрич навесил с правофлангового углового в руки Неофтиосу, и прозвучал свисток на перерыв.
  • 45'
    Гости отметились ударом со второго этажа после подачи штрафного - Ливакович поймал.
  • Офсайд
    45'
    Модрич доставил мяч к вратарской со штрафного, последовал отражённый Неофитосом удар, и Будимир отправил мяч в чужие ворота на добивании - но офсайд.
  • Дополнительное время
    45'
    3 минуты добавлено к первому тайму.
  • Фол, нарушение
    45'
    Вернулись хорваты к атакующей практике. Игра рукой Циониса осле подачи Баришича зафиксирована арбитром. 
  • Фол, нарушение
    44'
    Киприоты, пропустив, пошли в атаку, но нарушили правила - Брозович пострадал.
  • Фол, нарушение
    43'
    Элиа заработал на себе фол в центре поля - Чалета-Цар его откровенно придержал.
  • 42'
    Кое-какой удар по воротам состоялся в исполнении гостей, но это было далеко не опасно для Ливаковича и компании.
  • 41'
    К Пашаличу в голевом эпизоде мяч прилетел от головы Сотериу.
  • Описание гола
    40'
    ГО-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:0! Марио Пашалич!
    Только вышел у киприотов новый вратарь - и сразу пропустил. После серии отскоков мяч прилетел к Пашаличу, который из пределов вратарской проткнул сферу головой в створ мимо Неофитоса.
  • Замена
    39'
    Замена вратаря из-за травмы в сборной Кипра. Деметриу увезли с поля на электрокаре, и он захромал в подтрибунное помещение. Вместо него в игру вступил Неофитос.
  • Судья
    38'
    Главные тренеры тем временем получают время для ситуативного тайм-аута.
  • Травма, повреждение
    37'
    Деметриу присел на газон и держится за бедро, выбегают к нему врач и массажист. Вратарь Кипра потянул мышцу, когда выбивал мяч, и будет он заменён.
  • 37'
    Модрич попытал счастье с дальней дистанции - левее и выше створа. Естественно, недоволен Лука, отчего ж ему радоваться-то?
  • 36'
    Подача хозяев справа - и мяч летит слишком далеко влево, то есть в аут.
  • 35'
    Ционис получил мяч возле чужой штрафной, но пока думал, его обокрали в футбольном плане.
  • 34'
    Неэффективны большинство хорватских подач - в основном отбивают их защитники островной команды.
  • Фол, нарушение
    33'
    Судья считает, что Псалтис на правом флангу на чужой половине поля сфолил против Пашалича. Псалтис недоволен, но он ведь действительно нарушил правила, влетев Пашаличу в ноги.
  • 32'
    Сборная Кипра довольно неплохо себя чувствует в позиционной игре - в смысле, в обороне. А вот сейчас гости пробуют и атаку.
  • 31'
    Напомним, что хорватам нужно набирать максимум очков в этом матче, чтобы не слишком отстать от сборной России.
  • 30'
    Контратака хорватов, и тянувшийся к подаче справа от Врсалько Пашалич пробил головой мимо на левой штанге. 
  • 30'
    Киприоты чуть попробовали что-то сделать на чужой половине - опять безрезультатно.
  • Фол, нарушение
    29'
    Навес Модрича - в мяч два раза играют игроки гостей, и дальше фолит Брозович.
  • Угловой
    29'
    Угловой удар с правой стороны исполнит Модрич.
  • 28'
    Впрочем, вскоре Ционис упустил мяч за правую бровку.
  • 28'
    Гости подзадержались сейчас на чужой половине поля.
  • 27'
    И опять прилетевший от хорватов мяч становится добычей кипрского вратаря.
  • 26'
    Но большой ли в этом смысл, если новый заброс летит в руки Деметриу?
  • 26'
    По владению мячом Хорватия превосходит Кипр в 3,34 раза.
  • 25'
    Подача Брекало с правого фланга прилетает в руки Деметриу.
  • 24'
    Перишич переводил мяч в центр с левого полуфланга и попал в защитника гостей.
  • Опасный момент
    23'
    Опасно! Брозович после скидки Перишича нанёс дальний удар, и мяч прошёл рядом с левой девяткой.
  • 22'
    Киприоты явно играют на ничью, причём на нулевую.
  • 21'
    Аут на левом фланге заработали хорваты. Далеко не первый раз уже такая картина.
  • 20'
    А вот это неплохо Модрич приложился издали с подбора! Но выше створа оказалось.
  • 19'
    Кипр смог заработать аут на чужой половине, но это в центре поля.
  • Фол, нарушение
    19'
    Разыграли штрафной "шахматные", а потом сами отметились нарушением правил.
  • Фол, нарушение
    18'
    Элиа сфолил на фланге. Штрафной с левого края исполнят хозяева.
  • 17'
    Врсалько с правого полуфланга с линии штрафной запулил мяч выше створа.
  • 16'
    Продолжают хорваты играть в атаке позиционно без остроты.
  • Судья
    15'
    Никос Костеноглу показывает с бровки своим подопечным, в чём именно им нужно улучшить разрушение хорватских атак. Хотя те и так неплохо справляются.
  • 14'
    Перишич догнал мяч в левом углу поля, но смог лишь оставить его в пределах большого зелёного прямоугольника, дальше снаряд забрал вратарь гостей.
  • 14'
    Очередной аут в пользу хорватов.
  • 13'
    Голевых моментов в игре ещё не наблюдалось.
  • 12'
    Пашалич не смог обыграть Кусулова на левом фланге, и они обоюдно упали за пределы поля, свистка нет.
  • Офсайд
    11'
    Хорваты тяготеют в своих атаках к левому флангу, но вот сейчас пошла подача справа - и новый офсайд. Будимир действительно был "вне игры".
  • Офсайд
    10'
    Зафиксирован офсайд у Перишича, хотя весьма спорное это "вне игры".
  • 9'
    Баришич навесил слева, за мяч верхом поборолись Пашалич и Сотириу, после чего свечку поймал Деметриу.
  • 8'
    Модрич отдал влево Баришичу, чей прострел нашёл ноги игрока киприотов.
  • 7'
    Теперь с полуфланга навесил Перишич - и снова на голову сопернику.
  • 6'
    Перишич навесил с левого края, и первым на мяче был игрок гостевой команды.
  • 5'
    Мариос Элиа всё-таки продрался к штрафной хорватов, но дальше сыграл невнятно и потерял мяч.
  • 5'
    Потеряли мяч хорваты в центре поля, однако гостям трудно начать свою атаку.
  • 4'
    Экс-спартаковец Пашалич пробивал головой после навеса с правого фланга - получилось гораздо левее створа. 
  • 4'
    Долго позиционно разыгрывают мяч подопечные Златко Далича, у которого в тренерском штабе теперь нет ушедшего в ЦСКА Ивицы Олича.
  • 3'
    Кипр в нападении пока ещё не участвовал, а хорваты заработали второй аут за минуту.
  • 2'
    Хозяева предпочитают начинать свои атаки длинными забросами.
  • 2'
    Сборная Хорватии, любящая играть в синих цветах, вышла в красно-белой расцветке, а синяя форма, наоборот, у киприотов.
  • 1'
    И первый неточный длинный заброс мы видим со стороны хорватов.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовый свисток прозвучал!
  • До матча
  • У сборной России уже шесть очков в этой группе, а у Хорватии всё ещё скудный ноль, так что "шахматные" наверняка будут рвать и метать после поражения от Словении.
  • Всем добрый вечер! Во втором туре отборочного этапа к чемпионату мира 2022 года сборная Хорватии примет сборную Кипра. Текстовую трансляцию этого матча на LiveResult.Ru проведёт Кирилл Иванцов.
    • Прогнозы 144
    Хорватия 97.9% (141)
    X 2.1% (3)
    Кипр 0% (0)
    Все прогнозы
    1.75 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Хорватия
    Ничья
    Кипр
    1.20
    8.90
    23.00
    Все Коэффициенты
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Rujevica. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 5 000 ₽ 1.17 8.90 23.00
Бонус: 10 000 ₽ 1.18 7.60 17.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.16 8.70 17.75
Бонус: 5 000 ₽ 1.20 5.70 18.50
  1.20 5.75 20.63

Самый высокий коэффициент на матч «Хорватия» – «Кипр» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Хорватия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Кипр» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Хорватия» – «Кипр», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7
6.10 1.12 3.60 1.29 2.60 1.50 2.04 1.89 1.62 2.30 1.39 3.01 1.24 4.04 1.12 5.95
5.40 1.15 2.60 1.50 2.07 1.76 1.66 2.23 1.28 3.75 1.11 6.80
6.15 1.08 5.45 1.12 2.99 1.37 2.43 1.56 1.88 2.02 1.50 2.59 1.35 3.10 1.15 4.80 1.11 5.30 1.03 8.90
7.20 1.09 5.80 1.13 2.50 1.53 1.82 1.97 1.47 2.65 1.19 4.60 2.04 1.87 1.14 5.55 1.03 12.00 1.03 12.00 1.04 10.00 1.04 10.00 1.05 9.50 1.04 10.00 0.00 15.00
3.20 1.36 2.38 1.61 2.04 1.83 1.68 2.24 1.49 2.70 1.83 2.04 1.63 2.33 1.44 2.85 2.06 1.81 1.83 2.03 1.65 2.30 1.47 2.76
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
3.74 1.26 2.09 1.74 1.55 2.45 1.26 3.84
3.75 1.24 2.60 1.46 1.65 2.16 1.17 4.60
4.60 1.20 3.15 1.36 1.80 2.01 1.35 3.20 1.23 4.20
1.47 2.65 1.06 8.80 1.03 12.00 1.07 8.40 1.05 9.50
1.29 3.60 1.15 5.51 1.44 2.80 1.29 3.60 1.77 2.07 1.54 2.50 1.31 3.47
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3
5.35 1.16 2.83 1.42 1.95 1.85 1.49 2.62 1.28 3.66
5.20 1.14 2.09 1.69 1.55 2.35 1.33 3.15
6.00 1.13 4.75 1.19 2.31 1.61 1.71 2.14 1.42 2.88 1.17 5.10
2.21 1.62 1.65 2.17 1.39 2.85

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.23 1.62
2.29 1.58
5.10 1.16
Букмекер Да Нет
5.00 1.18
5.20 1.14
9.50 1.05
Букмекер Да Нет
3.84 1.26
4.00 1.22
3.90 1.17
Где смотреть матч Хорватия 1:0 Кипр онлайн

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Прогнозы на матч Хорватия 1:0 Кипр

Исход игры
Хорватия
97.9% (141)
Ничья
2.1% (3)
Кипр
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
45.32% (63)
Меньше
54.68% (76)
Обе команды забьют
Да
11.51% (16)
Нет
88.49% (123)
Популярный счёт
2:0 Хорватия
43.8% (63)
3:0 Хорватия
28.5% (41)
1:0 Хорватия
7.6% (11)
3:1 Хорватия
4.9% (7)
4:0 Хорватия
3.5% (5)
2:1 Хорватия
2.8% (4)
5:0 Хорватия
2.1% (3)
4:1 Хорватия
1.4% (2)
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