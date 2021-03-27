Модрич доставил мяч к вратарской со штрафного, последовал отражённый Неофитосом удар, и Будимир отправил мяч в чужие ворота на добивании - но офсайд.

Гости отметились ударом со второго этажа после подачи штрафного - Ливакович поймал.

Модрич навесил с правофлангового углового в руки Неофтиосу, и прозвучал свисток на перерыв.

44' Киприоты, пропустив, пошли в атаку, но нарушили правила - Брозович пострадал.

43' Элиа заработал на себе фол в центре поля - Чалета-Цар его откровенно придержал.

42' Кое-какой удар по воротам состоялся в исполнении гостей, но это было далеко не опасно для Ливаковича и компании.

41' К Пашаличу в голевом эпизоде мяч прилетел от головы Сотериу.

40' ГО-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:0! Марио Пашалич!

Только вышел у киприотов новый вратарь - и сразу пропустил. После серии отскоков мяч прилетел к Пашаличу, который из пределов вратарской проткнул сферу головой в створ мимо Неофитоса.

39' Замена вратаря из-за травмы в сборной Кипра. Деметриу увезли с поля на электрокаре, и он захромал в подтрибунное помещение. Вместо него в игру вступил Неофитос.

38' Главные тренеры тем временем получают время для ситуативного тайм-аута.

37' Деметриу присел на газон и держится за бедро, выбегают к нему врач и массажист. Вратарь Кипра потянул мышцу, когда выбивал мяч, и будет он заменён.

37' Модрич попытал счастье с дальней дистанции - левее и выше створа. Естественно, недоволен Лука, отчего ж ему радоваться-то?

36' Подача хозяев справа - и мяч летит слишком далеко влево, то есть в аут.

35' Ционис получил мяч возле чужой штрафной, но пока думал, его обокрали в футбольном плане.

34' Неэффективны большинство хорватских подач - в основном отбивают их защитники островной команды.

33' Судья считает, что Псалтис на правом флангу на чужой половине поля сфолил против Пашалича. Псалтис недоволен, но он ведь действительно нарушил правила, влетев Пашаличу в ноги.

32' Сборная Кипра довольно неплохо себя чувствует в позиционной игре - в смысле, в обороне. А вот сейчас гости пробуют и атаку.

31' Напомним, что хорватам нужно набирать максимум очков в этом матче, чтобы не слишком отстать от сборной России.

30' Контратака хорватов, и тянувшийся к подаче справа от Врсалько Пашалич пробил головой мимо на левой штанге.

30' Киприоты чуть попробовали что-то сделать на чужой половине - опять безрезультатно.

29' Навес Модрича - в мяч два раза играют игроки гостей, и дальше фолит Брозович.

29' Угловой удар с правой стороны исполнит Модрич.

28' Впрочем, вскоре Ционис упустил мяч за правую бровку.

28' Гости подзадержались сейчас на чужой половине поля.

27' И опять прилетевший от хорватов мяч становится добычей кипрского вратаря.

26' Но большой ли в этом смысл, если новый заброс летит в руки Деметриу?

26' По владению мячом Хорватия превосходит Кипр в 3,34 раза.

25' Подача Брекало с правого фланга прилетает в руки Деметриу.

24' Перишич переводил мяч в центр с левого полуфланга и попал в защитника гостей.

23' Опасно! Брозович после скидки Перишича нанёс дальний удар, и мяч прошёл рядом с левой девяткой.

22' Киприоты явно играют на ничью, причём на нулевую.

21' Аут на левом фланге заработали хорваты. Далеко не первый раз уже такая картина.

20' А вот это неплохо Модрич приложился издали с подбора! Но выше створа оказалось.

19' Кипр смог заработать аут на чужой половине, но это в центре поля.

19' Разыграли штрафной "шахматные", а потом сами отметились нарушением правил.

18' Элиа сфолил на фланге. Штрафной с левого края исполнят хозяева.

17' Врсалько с правого полуфланга с линии штрафной запулил мяч выше створа.

16' Продолжают хорваты играть в атаке позиционно без остроты.

15' Никос Костеноглу показывает с бровки своим подопечным, в чём именно им нужно улучшить разрушение хорватских атак. Хотя те и так неплохо справляются.

14' Перишич догнал мяч в левом углу поля, но смог лишь оставить его в пределах большого зелёного прямоугольника, дальше снаряд забрал вратарь гостей.

14' Очередной аут в пользу хорватов.

13' Голевых моментов в игре ещё не наблюдалось.

12' Пашалич не смог обыграть Кусулова на левом фланге, и они обоюдно упали за пределы поля, свистка нет.

11' Хорваты тяготеют в своих атаках к левому флангу, но вот сейчас пошла подача справа - и новый офсайд. Будимир действительно был "вне игры".

10' Зафиксирован офсайд у Перишича, хотя весьма спорное это "вне игры".

9' Баришич навесил слева, за мяч верхом поборолись Пашалич и Сотириу, после чего свечку поймал Деметриу.

8' Модрич отдал влево Баришичу, чей прострел нашёл ноги игрока киприотов.

7' Теперь с полуфланга навесил Перишич - и снова на голову сопернику.

6' Перишич навесил с левого края, и первым на мяче был игрок гостевой команды.

5' Мариос Элиа всё-таки продрался к штрафной хорватов, но дальше сыграл невнятно и потерял мяч.

5' Потеряли мяч хорваты в центре поля, однако гостям трудно начать свою атаку.

4' Экс-спартаковец Пашалич пробивал головой после навеса с правого фланга - получилось гораздо левее створа.

4' Долго позиционно разыгрывают мяч подопечные Златко Далича, у которого в тренерском штабе теперь нет ушедшего в ЦСКА Ивицы Олича.

3' Кипр в нападении пока ещё не участвовал, а хорваты заработали второй аут за минуту.

2' Хозяева предпочитают начинать свои атаки длинными забросами.

2' Сборная Хорватии, любящая играть в синих цветах, вышла в красно-белой расцветке, а синяя форма, наоборот, у киприотов.

1' И первый неточный длинный заброс мы видим со стороны хорватов.