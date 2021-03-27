1:0
40' ГолПашалич Марио
10
Модрич
Лука
14
Будимир
Анте
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Модрич ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Будимир АнтеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Слуга СимонВратарь
-
21 Вида ДомагойЗащитник
-
22 Мелняк ДариоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Бадель МиланПолузащитник
-
18 Оршич МиславПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Далич Златко
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Кусулос ЯнисЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Питтас ЯннисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Лойзу ЛойзосНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Nikos Kostenoglou
Ход матча
40'
1:0
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
2 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
71 Владение мячом, % 29
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пашалич Марио
|1
|0.5
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Вида Домагой
|1
|0
|2.
|Врсалько Шиме
|1
|0
|3.
|Брозович Марсело
|1
|0
|4.
|Будимир Анте
|1
|0
|5.
|Баришич Борна
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Питтас Яннис
|1
|0
|2.
|Деметриу Деметрис
|1
|0
Предыдущие игры
Хорватия Последние 20 матчей: +8 =3 -9Словения 1:0 Хорватия Хорватия 2:3 Португалия Швеция 2:1 Хорватия Турция 3:3 Хорватия
Хорватия 1:2 Франция Хорватия 2:1 Швеция Швейцария 1:2 Хорватия Франция 4:2 Хорватия Португалия 4:1 Хорватия Хорватия 2:1 Грузия Хорватия 3:1 Словакия Уэльс 1:1 Хорватия Хорватия 3:0 Венгрия Азербайджан 1:1 Хорватия Словакия 0:4 Хорватия Хорватия 1:2 Тунис Хорватия 2:1 Уэльс Венгрия 2:1 Хорватия Хорватия 2:1 Азербайджан Англия 2:1 Хорватия
Кипр Последние 20 матчей: +4 =3 -13Кипр 0:0 Словакия Черногория 4:0 Кипр Кипр 2:1 Люксембург Греция 2:1 Кипр
Последние игры между собой
Хорватия: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Кипр: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РОССИЯ
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|2.
|Словения
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|3.
|Хорватия
|1:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|4.
|Словакия
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|Кипр
|0:1 Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|6.
|Мальта
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РОССИЯ
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|Словения
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Хорватия
|1:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Кипр
|0:1 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|Словакия
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Мальта
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Хорватия» – «Кипр» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Хорватия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Кипр» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Хорватия» – «Кипр», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Хорватия 1:0 Кипр
Исход игры
Хорватия
97.9% (141)
Ничья
2.1% (3)
Кипр
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
45.32% (63)
Меньше
54.68% (76)
Обе команды забьют
Да
11.51% (16)
Нет
88.49% (123)
Популярный счёт
2:0 Хорватия
43.8% (63)
3:0 Хорватия
28.5% (41)
1:0 Хорватия
7.6% (11)
3:1 Хорватия
4.9% (7)
4:0 Хорватия
3.5% (5)
2:1 Хорватия
2.8% (4)
5:0 Хорватия
2.1% (3)
4:1 Хорватия
1.4% (2)
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