Норвегия
0:2
Первый тайм: 45+'
Стадион: Ла Росаледа
Турция
0:1
4' ГолТуфан Озан
0:2
28' ГолСёюнджю Чаглар
22
Айхан
Кан
13
Мераш
Умут
11
Язиджи
Юсуф
17
Йилмаз
Бурак
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Хансен АндреВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Хёуге ЙенсПолузащитник
-
19 Фоссум ИверПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Столе Сольбаккен
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Айхан КанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Мераш УмутЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Язиджи ЮсуфПолузащитник
-
17 Йилмаз БуракНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
15 Кабак ОзанЗащитник
- Защитник
-
18 Эркин ДжанерЗащитник
- Полузащитник
-
20 Тюрюдж ДенизПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Унал ЭнесНападающий
-
Главный тренер: Гюнеш Шенол
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
4'
0:1
28'
0:2
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
3 Удары по воротам 4
-
0 Удары в створ 2
-
1 Угловые 3
-
1 Офсайды 2
-
7 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
57 Владение мячом, % 43
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Свенссон Юнас
|1
|0.5
|2.
|Сорлот Александр
|1
|0.5
|3.
|Торстведт Кристиан
|1
|0.5
|4.
|Мидтше Фредрик
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Йилмаз Бурак
|3 (1)
|1.5
|2.
|Чалханоглу Хакан
|1
|0.5
|3.
|Туфан Озан
|1
|0.5
|4.
|Сёюнджю Чаглар
|1
|0.5
|5.
|Мераш Умут
|0
|0
|6.
|Язиджи Юсуф
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Свенссон Юнас
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Йилмаз Бурак
|1
|0
|2.
|Туфан Озан
|1
|0
|3.
|Караман Кенан
|1
|0
|4.
|Мераш Умут
|1
|0
|5.
|Кабак Озан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Норвегия
|0
|0
|66.67% (2)
|33.33% (1)
|0
|0
|Турция
|25% (1)
|0
|25% (1)
|25% (1)
|0
|25% (1)
Предыдущие игры
Норвегия Последние 20 матчей: +10 =7 -3Гибралтар 0:3 Норвегия Австрия 1:1 Норвегия Норвегия 1:0 Северная Ирландия Норвегия 4:0 Румыния
Норвегия 1:2 Сербия Северная Ирландия 1:5 Норвегия Норвегия 1:2 Австрия Мальта 1:2 Норвегия Норвегия 4:0 Фарерские острова Румыния 1:1 Норвегия Норвегия 1:1 Испания Швеция 1:1 Норвегия Норвегия 2:0 Мальта Фарерские острова 0:2 Норвегия Норвегия 2:2 Румыния Норвегия 3:3 Швеция Испания 2:1 Норвегия Кипр 0:2 Норвегия Словения 1:1 Норвегия Норвегия 1:0 Болгария
Турция Последние 20 матчей: +10 =7 -3Турция 4:2 Голландия Венгрия 2:0 Турция Турция 3:2 РОССИЯ Турция 3:3 Хорватия
Турция 2:2 Сербия РОССИЯ 1:1 Турция Германия 3:3 Турция Сербия 0:0 Турция Турция 0:1 Венгрия Андорра 0:2 Турция Турция 0:0 Исландия Франция 1:1 Турция Турция 1:0 Албания Молдова 0:4 Турция Турция 1:0 Андорра Исландия 2:1 Турция Турция 2:0 Франция Турция 2:0 Узбекистан Турция 2:1 Греция Турция 4:0 Молдова
Последние игры между собой
Норвегия: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Турция: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Черногория
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|2.
|Турция
|2:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|3.
|Норвегия
|0:2 Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|4.
|Голландия
|1:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|5.
|Латвия
|0:1 Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|6.
|Гибралтар
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Черногория
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|2.
|Турция
|2:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|3.
|Голландия
|1:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Латвия
|0:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|5.
|Норвегия
|0:2 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|6.
|Гибралтар
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Норвегия» – «Турция» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Норвегия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Турция» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Норвегия» – «Турция», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Норвегия 0:2 Турция
Исход игры
Норвегия
34% (50)
Ничья
42.9% (63)
Турция
23.1% (34)
Тотал 2.5
Больше
58.04% (83)
Меньше
41.96% (60)
Обе команды забьют
Да
90.21% (129)
Нет
9.79% (14)
Популярный счёт
1:1 Ничья
32% (47)
2:1 Норвегия
24.5% (36)
1:2 Турция
15.6% (23)
2:2 Ничья
9.5% (14)
1:0 Норвегия
5.4% (8)
1:3 Турция
3.4% (5)
3:1 Норвегия
1.4% (2)
0:1 Турция
1.4% (2)
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