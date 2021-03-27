  1. Футбол
  2. Матчи
Норвегия
0:2
Первый тайм: 45+'

Стадион:
Турция
0'
0:1
4' Гол
Туфан Озан
0:2
28' Гол
Сёюнджю Чаглар
45'+1
1
Ярстейн
Руне
14
Рюэрсон
Юлиан
2
Грегерсен
Стиан
3
Айер
Кристоффер
5
Мелинг
Биргер
18
Мидтше
Фредрик
10
Эдегор
Мартин
11
Эльюнусси
Мохамед
8
Берг
Патрик
23
Холанн
Эрлинг
9
Сорлот
Александр
23
Чакыр
Угурджан
22
Айхан
Кан
3
Мюлдюр
Мерт
4
Сёюнджю
Чаглар
13
Мераш
Умут
5
Йокушлу
Окай
6
Туфан
Озан
19
Караман
Кенан
10
Чалханоглу
Хакан
11
Язиджи
Юсуф
17
Йилмаз
Бурак
Норвегия
4-1-3-2
Турция
4-2-3-1

Ход матча

4'
0:1
Туфан Озан
28'
0:2
Сёюнджю Чаглар
(Язиджи Юсуф)

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 4
  • 0 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 3
  • 1 Офсайды 2
  • 7 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Норвегия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Свенссон Юнас 1 0.5
2. Сорлот Александр 1 0.5
3. Торстведт Кристиан 1 0.5
4. Мидтше Фредрик 0 0
Турция
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Йилмаз Бурак 3 (1) 1.5
2. Чалханоглу Хакан 1 0.5
3. Туфан Озан 1 0.5
4. Сёюнджю Чаглар 1 0.5
5. Мераш Умут 0 0
6. Язиджи Юсуф 0 0

Карточки

Норвегия
# Игрок      
1. Свенссон Юнас 1 0
Турция
# Игрок      
1. Йилмаз Бурак 1 0
2. Туфан Озан 1 0
3. Караман Кенан 1 0
4. Мераш Умут 1 0
5. Кабак Озан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Норвегия 0 0 66.67% (2) 33.33% (1) 0 0
 Турция 25% (1) 0 25% (1) 25% (1) 0 25% (1)

Предыдущие игры

Норвегия Последние 20 матчей: +10 =7 -3
Гибралтар 0:3 Норвегия Австрия 1:1 Норвегия Норвегия 1:0 Северная Ирландия Норвегия 4:0 Румыния
Норвегия 1:2 Сербия Северная Ирландия 1:5 Норвегия Норвегия 1:2 Австрия Мальта 1:2 Норвегия Норвегия 4:0 Фарерские острова Румыния 1:1 Норвегия Норвегия 1:1 Испания Швеция 1:1 Норвегия Норвегия 2:0 Мальта Фарерские острова 0:2 Норвегия Норвегия 2:2 Румыния Норвегия 3:3 Швеция Испания 2:1 Норвегия Кипр 0:2 Норвегия Словения 1:1 Норвегия Норвегия 1:0 Болгария
Турция Последние 20 матчей: +10 =7 -3
Турция 4:2 Голландия Венгрия 2:0 Турция Турция 3:2 РОССИЯ Турция 3:3 Хорватия
Турция 2:2 Сербия РОССИЯ 1:1 Турция Германия 3:3 Турция Сербия 0:0 Турция Турция 0:1 Венгрия Андорра 0:2 Турция Турция 0:0 Исландия Франция 1:1 Турция Турция 1:0 Албания Молдова 0:4 Турция Турция 1:0 Андорра Исландия 2:1 Турция Турция 2:0 Франция Турция 2:0 Узбекистан Турция 2:1 Греция Турция 4:0 Молдова

Последние игры между собой

Норвегия: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Турция: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Норвегия 1:2 Турция Чемпионат Европы 2008 (ЕВРО 2008)

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Черногория Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
2. Турция 2:0 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
3. Норвегия 0:2 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
4. Голландия 1:0 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
5. Латвия 0:1 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
6. Гибралтар Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Черногория Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
2. Турция 2:0 Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
3. Голландия 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Латвия 0:1 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
5. Норвегия 0:2 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
6. Гибралтар Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Турция 2:0 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Норвегия 0:2 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Черногория Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Голландия 1:0 Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
5. Латвия 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
6. Гибралтар Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
  • Первый тайм
  • 43'
    От ворот дальним ударом опытный Ярстейн ввёл мяч в игру. Показал он защитникам, чтобы они плотнее расположились.
  • 42'
    Отлично в центре поля Йокушлу мяч отобрал и забросил в сторону Язичи на фланг. Турок сместился и пробил - мимо.
  • 41'
    Эльюнусси не нашёл никого и отправил мяч направо, где дежурил Берг. Холанда "скушали" защитники сборной Турции в первом тайме.
  • 40'
    Количество точных пасов у сборной Норвегии - 236. У турецкой дружины - 159. Держат пока мяч норвежцы, но без особого продвижения.
  • Фол, нарушение
    39'
    Сёрлот рукой сыграл. Форвард не смог пройти мимо Сёюнджо без нарушения правил.
  • 38'
    По количеству ударов лидируют турки - 7 против 4 у норвежцев. Но счёт на табло, как говорится.
  • 37'
    Язичи выбрал не лучший вариант для завершения атаки - вместо паса на свободного партнёра он слишком сильно пробил по воротам.
  • Опасный момент
    36'
    Опасно! Эльнюусси грамотно сместился в пределах штрафной площадки, а затем нанёс неотразимый удар - Чакыр падал, однако мяч просвистел рядом со штангой.
  • Опасный момент
    35'
    Опасно! Пришлось в воздухе Чакыру двумя руками "гасить" мяч после выхода из ворот!
  • 34'
    Сёрлот не смог переиграть на фланге Мюльдюра, который ловко выставил ногу в момент удара норвежца.
  • Фол, нарушение
    33'
    За пределы поля вылетел Мелинг, которому в грудь пробил Мюльдюр. Вообще, должен нарваться был на жёлтую карточку турок.
  • Угловой
    31'
    Турки пытались ещё забить - Туфан пробил после углового, но мяч пролетел значительно выше ворот.
  • Описание гола
    29'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0-2! СЁЮНДЖО! Головой вколотил защитник "Лестера" мяч в незащищённый угол ворот! Накрывал его Рюэрсон, но Чаглар безупречно сыграл.
  • 29'
    Турки из-за боковой вбрасывают. Норвежцы очень грамотно по зонам перекрывают номинальных хозяев.
  • Опасный момент
    28'
    Опасно! Чалханоглу влетел в штрафную площадь Ярстейна и пробил из-под Берга - мяч улетел на угловой.
  • Штанга
    28'
    Опасно! С линии штрафной Сёрлот в штангу пробил! Вот это мощнейший выстрел!
  • Фол, нарушение
    27'
    Лидер "Милана" Чалханоглу на себе испытал всю мощь Берга. Поправил на газоне гетры турок и с недовольным видом встал.
  • 26'
    Эльюнусси с фланга вырезал с небольшого разворота мяч в сторону Холанда, но Айхан разобрался головой.
  • 25'
    По фолам статистика следующая - 2 против 2. Без жёлтых карточек пока матч складывается. Но внутреннее чутье подсказывает, что "горчичники" ещё будут.
  • 24'
    Эдегор пробил, однако Чакыр без труда зафиксировал мяч в своих руках. Нельзя этот удар назвать опасным.
  • Фол, нарушение
    23'
    Туфан в пылу борьбы завалился на газон, однако судья моментально попросил турка подняться.
  • 22'
    Неспешно строят атаку норвежцы - идёт навес на голову Холанда, но форварда "Боруссии" на 2-м этаже опережает Сёюнджо.
  • 21'
    Мелинг не позволил пройти по флангу Караману, и судья дал туркам возможность выполнить вбрасывание из-за боковой линии.
  • Офсайд
    20'
    Караман вылетал на оперативный простор, но судья незамедлительно поднял флажок. Сколько уже офсайдов было в матче?
  • Фол, нарушение
    19'
    Защитник "Лестера" Чаглар Сёюнджо на газоне оказался. Против него нарушил правила вездесущий Эльнюнусси.
  • 18'
    Не прошёл сильный пас Эдегара в центр штрафной. Не успел Берг откликнуться, и вытолкал Айхан мяч из-под ног норвежца.
  • Травма, повреждение
    17'
    В центре поля столкнулись футболисты, и игрок сборной Турции никак подняться на может. Медики готовятся выйти к Йокушлу.
  • Офсайд
    16'
    Язичи на третьей скорости летел к мячу, очень сильно посланному из глубины поля Йокушлу. Не догнал, разумеется, попутно попав в офсайд.
  • Фол, нарушение
    15'
    Эльюнусси сфолил против Мельдюра - запрыгнул турку на спину норвежец и угодил ему локтем по голове.
  • Офсайд
    14'
    Ещё один офсайд зафиксирован. На сей раз в ловушку угодил Эдегор, устремившийся по флангу.
  • Офсайд
    13'
    Забил гол Сёрлот, но забрался форвард "РБ Лейпциг" в офсайд. Холанд отлично разрезал пасом оборону, кстати.
  • 12'
    Норвежцы создают подобие прессинга - Холанд выкатил в сторону Аера, однако защитник не сориентировался на линии штрафной.
  • 11'
    Мелинг прошёл по флангу, но Мераш отлично в подкате перехватил мяч у норвежца.
  • 10'
    Язичи добежал до штрафной Ярстейна, подключил Чалахноглу, и турок из "Милана" активно искал адресата для передачи.
  • 9'
    Турки строят атаку через фланг - очень много пасов, но они не приводят к опасному выходу.
  • Фол, нарушение
    8'
    На газоне очутился Грегерсен после столкновения с Язичи из "Лилля". Турок не извинился перед норвежцем.
  • 7'
    Интересное наблюдение - наставник турков Гюнеш натянул медицинскую маску чуть ли не на глаза, а Солбаккен руководит норвежцами без неё.
  • Фол, нарушение
    6'
    А вот и первый фол. Йокушлу из "Вест Бромвича" приземлился на газон, но судья даже штрафной не позволил пробить туркам.
  • Описание гола
    5'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0-1! ТУФАН! Прошёл пас в район штрафной площади с фланга, Йылмаз красиво пропустил, и Туфан вколотил снаряд с левой ноги в угол! Классная комбинация удалась туркам.
  • Офсайд
    4'
    Первый офсайд в матче зафиксирован. Забрался в него форвард Йылмаз.
  • 3'
    Пока номинальные гости (матч проходит на территории Испании) контролируют мяч чаще.
  • 2'
    Турецкая сборная сегодня играет в белой форме с красными вставками, в то время как норвежцы появились на поле в красных футболках и шортах.
  • Первый тайм начался
    1'
    Первый тайм начался!
  • До матча
  • Всем привет! Сегодня, двадцать седьмого марта, в рамках второго тура отборочного цикла ЧМ-2022 сойдутся лицом к лицу сборные Норвегии и Турции. Для вас матч прокомментирует Георгий Артмеладзе.
    • Прогнозы 147
    Норвегия 34% (50)
    X 42.9% (63)
    Турция 23.1% (34)
    Все прогнозы
    1.86 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Норвегия
    Ничья
    Турция
    4.64
    6.30
    3.76
    Все Коэффициенты
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio La Rosaleda. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 5 000 ₽ 2.26 3.38 3.48
Бонус: 10 000 ₽ 2.32 3.40 3.20
Бонус: 5 000 ₽ 2.16 3.32 3.76
Бонус: 5 000 ₽ 12.00 6.30 1.23
  4.64 3.40 1.87

Самый высокий коэффициент на матч «Норвегия» – «Турция» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Норвегия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Турция» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Норвегия» – «Турция», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
10.50 1.04 4.60 1.20 2.96 1.40 2.14 1.78 1.64 2.26 1.39 3.12 1.24 4.06 1.11 6.60
8.60 1.07 3.10 1.37 2.35 1.60 1.72 2.14 1.27 3.85 1.09 7.60
7.80 1.02 6.85 1.06 3.18 1.33 2.50 1.53 1.85 2.06 1.44 2.77 1.28 3.50 1.10 5.75 1.07 6.50 1.00 11.75
12.00 1.01 7.70 1.05 6.50 1.11 5.10 1.16 2.10 1.79 5.30 1.15 1.75 2.15 3.90 1.25 2.05 1.75 1.53 2.50 1.31 3.35 1.11 6.50 1.09 7.20 1.01 15.00 1.01 15.00
3.41 1.33 2.96 1.42 2.54 1.55 2.99 1.42 2.30 1.66 1.99 1.88 1.67 2.29 1.49 2.72 1.28 3.81 1.10 7.62
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
2.38 1.58 1.56 2.43 1.27 3.76 1.10 6.95
2.60 1.47 1.71 2.06 1.34 3.10 1.07 7.40
2.68 1.47 1.83 1.98 1.44 2.79 1.12 6.45 1.08 8.00
1.79 1.99 2.00 1.80 1.33 3.25 1.44 2.75 1.05 9.50 1.03 12.00
2.85 1.44 2.34 1.62 1.83 2.04 1.51 2.61 1.84 2.02 1.52 2.59 1.21 4.55
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
3.26 1.34 1.94 1.86 1.47 2.68 1.23 4.18
3.60 1.26 2.46 1.51 1.60 2.25 1.15 5.00
3.95 1.25 2.56 1.51 1.67 2.20 1.29 3.60 1.17 4.85
2.60 1.45 1.66 2.14 1.32 3.60

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.84 1.92
1.87 1.87
1.40 2.90
Букмекер Да Нет
4.44 1.21
4.80 1.16
3.90 1.25
Букмекер Да Нет
3.32 1.33
3.55 1.27
3.30 1.35
Где смотреть матч Норвегия 0:2 Турция онлайн

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Прогнозы на матч Норвегия 0:2 Турция

Исход игры
Норвегия
34% (50)
Ничья
42.9% (63)
Турция
23.1% (34)
Тотал 2.5
Больше
58.04% (83)
Меньше
41.96% (60)
Обе команды забьют
Да
90.21% (129)
Нет
9.79% (14)
Популярный счёт
1:1 Ничья
32% (47)
2:1 Норвегия
24.5% (36)
1:2 Турция
15.6% (23)
2:2 Ничья
9.5% (14)
1:0 Норвегия
5.4% (8)
1:3 Турция
3.4% (5)
3:1 Норвегия
1.4% (2)
0:1 Турция
1.4% (2)
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