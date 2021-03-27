Сёрлот рукой сыграл. Форвард не смог пройти мимо Сёюнджо без нарушения правил.

Количество точных пасов у сборной Норвегии - 236. У турецкой дружины - 159. Держат пока мяч норвежцы, но без особого продвижения.

Эльюнусси не нашёл никого и отправил мяч направо, где дежурил Берг. Холанда "скушали" защитники сборной Турции в первом тайме.

Отлично в центре поля Йокушлу мяч отобрал и забросил в сторону Язичи на фланг. Турок сместился и пробил - мимо.

От ворот дальним ударом опытный Ярстейн ввёл мяч в игру. Показал он защитникам, чтобы они плотнее расположились.

38' По количеству ударов лидируют турки - 7 против 4 у норвежцев. Но счёт на табло, как говорится.

37' Язичи выбрал не лучший вариант для завершения атаки - вместо паса на свободного партнёра он слишком сильно пробил по воротам.

36' Опасно! Эльнюусси грамотно сместился в пределах штрафной площадки, а затем нанёс неотразимый удар - Чакыр падал, однако мяч просвистел рядом со штангой.

35' Опасно! Пришлось в воздухе Чакыру двумя руками "гасить" мяч после выхода из ворот!

34' Сёрлот не смог переиграть на фланге Мюльдюра, который ловко выставил ногу в момент удара норвежца.

33' За пределы поля вылетел Мелинг, которому в грудь пробил Мюльдюр. Вообще, должен нарваться был на жёлтую карточку турок.

31' Турки пытались ещё забить - Туфан пробил после углового, но мяч пролетел значительно выше ворот.

29' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0-2! СЁЮНДЖО! Головой вколотил защитник "Лестера" мяч в незащищённый угол ворот! Накрывал его Рюэрсон, но Чаглар безупречно сыграл.

29' Турки из-за боковой вбрасывают. Норвежцы очень грамотно по зонам перекрывают номинальных хозяев.

28' Опасно! Чалханоглу влетел в штрафную площадь Ярстейна и пробил из-под Берга - мяч улетел на угловой.

28' Опасно! С линии штрафной Сёрлот в штангу пробил! Вот это мощнейший выстрел!

27' Лидер "Милана" Чалханоглу на себе испытал всю мощь Берга. Поправил на газоне гетры турок и с недовольным видом встал.

26' Эльюнусси с фланга вырезал с небольшого разворота мяч в сторону Холанда, но Айхан разобрался головой.

25' По фолам статистика следующая - 2 против 2. Без жёлтых карточек пока матч складывается. Но внутреннее чутье подсказывает, что "горчичники" ещё будут.

24' Эдегор пробил, однако Чакыр без труда зафиксировал мяч в своих руках. Нельзя этот удар назвать опасным.

23' Туфан в пылу борьбы завалился на газон, однако судья моментально попросил турка подняться.

22' Неспешно строят атаку норвежцы - идёт навес на голову Холанда, но форварда "Боруссии" на 2-м этаже опережает Сёюнджо.

21' Мелинг не позволил пройти по флангу Караману, и судья дал туркам возможность выполнить вбрасывание из-за боковой линии.

20' Караман вылетал на оперативный простор, но судья незамедлительно поднял флажок. Сколько уже офсайдов было в матче?

19' Защитник "Лестера" Чаглар Сёюнджо на газоне оказался. Против него нарушил правила вездесущий Эльнюнусси.

18' Не прошёл сильный пас Эдегара в центр штрафной. Не успел Берг откликнуться, и вытолкал Айхан мяч из-под ног норвежца.

17' В центре поля столкнулись футболисты, и игрок сборной Турции никак подняться на может. Медики готовятся выйти к Йокушлу.

16' Язичи на третьей скорости летел к мячу, очень сильно посланному из глубины поля Йокушлу. Не догнал, разумеется, попутно попав в офсайд.

15' Эльюнусси сфолил против Мельдюра - запрыгнул турку на спину норвежец и угодил ему локтем по голове.

14' Ещё один офсайд зафиксирован. На сей раз в ловушку угодил Эдегор, устремившийся по флангу.

13' Забил гол Сёрлот, но забрался форвард "РБ Лейпциг" в офсайд. Холанд отлично разрезал пасом оборону, кстати.

12' Норвежцы создают подобие прессинга - Холанд выкатил в сторону Аера, однако защитник не сориентировался на линии штрафной.

11' Мелинг прошёл по флангу, но Мераш отлично в подкате перехватил мяч у норвежца.

10' Язичи добежал до штрафной Ярстейна, подключил Чалахноглу, и турок из "Милана" активно искал адресата для передачи.

9' Турки строят атаку через фланг - очень много пасов, но они не приводят к опасному выходу.

8' На газоне очутился Грегерсен после столкновения с Язичи из "Лилля". Турок не извинился перед норвежцем.

7' Интересное наблюдение - наставник турков Гюнеш натянул медицинскую маску чуть ли не на глаза, а Солбаккен руководит норвежцами без неё.

6' А вот и первый фол. Йокушлу из "Вест Бромвича" приземлился на газон, но судья даже штрафной не позволил пробить туркам.

5' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0-1! ТУФАН! Прошёл пас в район штрафной площади с фланга, Йылмаз красиво пропустил, и Туфан вколотил снаряд с левой ноги в угол! Классная комбинация удалась туркам.

4' Первый офсайд в матче зафиксирован. Забрался в него форвард Йылмаз.

3' Пока номинальные гости (матч проходит на территории Испании) контролируют мяч чаще.

2' Турецкая сборная сегодня играет в белой форме с красными вставками, в то время как норвежцы появились на поле в красных футболках и шортах.