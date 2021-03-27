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Чехия
 
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Стадион:
Бельгия
1
Вацлик
Томаш
5
Цоуфал
Владимир
3
Челюстка
Ондржей
17
Кудела
Ондрей
18
Боржил
Ян
21
Голеш
Томаш
13
Провод
Лукас
15
Соучек
Томаш
7
Барак
Антонин
14
Янкто
Якуб
11
Крменчик
Михал
1
Куртуа
Тибо
2
Алдервейрельд
Тоби
4
Денайер
Джейсон
5
Вертонген
Ян
21
Кастань
Тимоти
7
Де
Брёйне
Кевин
6
Дендонкер
Леандер
8
Тилеманс
Юри
14
Мертенс
Дрис
10
Лукаку
Ромелу
22
Шадли
Насер
Чехия
4-1-4-1
Бельгия
3-4-3

Бомбардиры внутри турнира

Чехия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Соучек Томаш 3 3
2. Шик Патрик 1 1
3. Янкто Якуб 1 1
4. Барак Антонин 1 1
5. Дарида Владимир 0 0
6. Кадержабек Павел 0 0
Бельгия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Азар Торган 1 1
2. Де Брёйне Кевин 1 1
3. Лукаку Ромелу 1 (1) 1
4. Мёнье Тома 0 0

Карточки

Чехия
# Игрок      
Бельгия
# Игрок      
1. Азар Торган 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Чехия 0 33.33% (2) 33.33% (2) 33.33% (2) 0 0
 Бельгия 0 66.67% (2) 0 0 33.33% (1) 0

Предыдущие игры

Чехия Последние 20 матчей: +12 =0 -8
Эстония 2:6 Чехия Чехия 2:0 Словакия Чехия 1:0 Израиль Германия 1:0 Чехия
Шотландия 1:0 Чехия Израиль 1:2 Чехия Кипр 1:2 Чехия Чехия 1:2 Шотландия Словакия 1:3 Чехия Болгария 1:0 Чехия Чехия 2:1 Косово Чехия 2:3 Северная Ирландия Чехия 2:1 Англия Черногория 0:3 Чехия Косово 2:1 Чехия Чехия 3:0 Черногория Чехия 2:1 Болгария Чехия 1:3 Бразилия Англия 5:0 Чехия Чехия 1:0 Словакия
Бельгия Последние 20 матчей: +17 =1 -2
Бельгия 3:1 Уэльс Бельгия 4:2 Дания Бельгия 2:0 Англия Бельгия 2:1 Швейцария
Исландия 1:2 Бельгия Англия 2:1 Бельгия Бельгия 1:1 Кот-д'Ивуар Бельгия 5:1 Исландия Дания 0:2 Бельгия Бельгия 6:1 Кипр РОССИЯ 1:4 Бельгия Казахстан 0:2 Бельгия Бельгия 9:0 Сан-Марино Шотландия 0:4 Бельгия Сан-Марино 0:4 Бельгия Бельгия 3:0 Шотландия Бельгия 3:0 Казахстан Кипр 0:2 Бельгия Бельгия 3:1 РОССИЯ Швейцария 5:2 Бельгия

Последние игры между собой

Чехия: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Бельгия: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Бельгия 2:1 Чехия Товарищеские матчи Чехия 3:1 Бельгия Товарищеские матчи

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Чехия Заявка 1 1 0 0 6 - 2 3
2. Беларусь 1 1 0 0 4 - 2 3
3. Бельгия Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
4. Уэльс Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
5. Эстония Заявка 2 0 0 2 4 - 10 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Беларусь 1 1 0 0 4 - 2 3
2. Бельгия Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Уэльс Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Чехия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Эстония Заявка 1 0 0 1 2 - 6 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Чехия Заявка 1 1 0 0 6 - 2 3
2. Беларусь 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Бельгия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Уэльс Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
5. Эстония Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
  • До матча
  • Рады приветствовать всех любителей футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча Чехия - Бельгия, которую проведу я - Кирилл Дудник. 
Прогнозы 141
Чехия 5% (7)
X 7.1% (10)
Бельгия 87.9% (124)
Все прогнозы
2.1 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Чехия
Ничья
Бельгия
5.60
4.00
1.78
Все Коэффициенты
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 5 000 ₽ 5.05 3.88 1.72
Бонус: 10 000 ₽ 5.60 3.90 1.66
Бонус: 5 000 ₽ 5.15 3.95 1.78
Бонус: 5 000 ₽ 4.80 3.75 1.76
  5.09 3.88 1.71

Самый высокий коэффициент на матч «Чехия» – «Бельгия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Чехия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Бельгия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Чехия» – «Бельгия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6
14.50 1.02 5.50 1.14 3.70 1.30 2.38 1.58 1.89 2.06 1.45 2.74 1.32 3.36 1.14 5.70 1.09 7.40
10.00 1.05 3.90 1.26 3.00 1.39 2.00 1.82 1.58 2.39 1.40 3.00 1.15 5.60
11.75 1.01 9.70 1.02 4.10 1.22 3.26 1.34 2.12 1.85 1.60 2.34 1.42 2.78 1.15 4.65 1.11 5.45 1.02 9.70
13.00 1.01 8.90 1.03 3.75 1.23 2.90 1.39 2.15 1.70 2.03 1.87 1.79 2.06 1.57 2.44 1.37 3.10 1.18 5.10 1.16 5.60 1.05 9.90 1.04 9.90 0.00 15.00
4.02 1.26 3.12 1.39 2.41 1.61 2.06 1.83 1.81 2.05 1.59 2.45 1.47 2.80 1.38 3.12 1.13 6.42
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.62 1.49 1.67 2.21 1.35 3.20 1.13 5.90
3.05 1.35 2.02 1.74 1.45 2.60 1.11 6.00
3.32 1.33 2.08 1.73 1.51 2.56 1.16 5.30 1.11 6.55
1.94 1.86 1.48 2.80 1.16 5.60
3.19 1.38 2.63 1.52 2.07 1.82 1.65 2.32 1.46 2.82
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
3.64 1.27 2.19 1.68 1.60 2.34 1.29 3.60
4.10 1.21 1.75 2.00 1.21 4.10
4.45 1.21 3.15 1.36 1.83 1.98 1.37 3.10 1.22 4.25
2.90 1.38 1.76 1.96 1.35 3.05

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.84 1.92
1.82 1.92
1.78 2.07
Букмекер Да Нет
4.24 1.22
4.50 1.18
4.40 1.19
Букмекер Да Нет
3.10 1.37
3.35 1.29
3.10 1.33
Где смотреть матч Чехия - Бельгия онлайн

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Прогнозы на матч Чехия - Бельгия

Исход игры
Чехия
4.9% (7)
Ничья
7% (10)
Бельгия
88% (125)
Тотал 2.5
Больше
78.99% (109)
Меньше
21.01% (29)
Обе команды забьют
Да
84.06% (116)
Нет
15.94% (22)
Популярный счёт
1:2 Бельгия
51.4% (73)
1:3 Бельгия
13.4% (19)
0:2 Бельгия
7.7% (11)
0:1 Бельгия
7% (10)
1:1 Ничья
4.9% (7)
2:1 Чехия
4.9% (7)
2:3 Бельгия
4.2% (6)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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