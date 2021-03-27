18
Боржил
Ян
21
Голеш
Томаш
13
Провод
Лукас
15
Соучек
Томаш
14
Янкто
Якуб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Боржил ЯнЗащитник
-
21 Голеш ТомашПолузащитник
-
13 Провод ЛукасПолузащитник
-
15 Соучек ТомашПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Янкто ЯкубПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Нгуиэн ФилипВратарь
-
16 Мандоус АлешВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Пешек ЯкубНападающий
-
20 Выдра МатейНападающий
-
Главный тренер: Шилхавы Ярослав
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Мертенс ДрисНападающий
- Нападающий
-
22 Шадли НасерНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
16 Фокет ТомасЗащитник
-
17 Ванакен ХансПолузащитник
-
19 Прат ДеннисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Бачуайи МишиНападающий
- Нападающий
-
18 Янузай АднанНападающий
-
Главный тренер: Мартинес Роберто
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Соучек Томаш
|3
|3
|2.
|Шик Патрик
|1
|1
|3.
|Янкто Якуб
|1
|1
|4.
|Барак Антонин
|1
|1
|5.
|Дарида Владимир
|0
|0
|6.
|Кадержабек Павел
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Азар Торган
|1
|1
|2.
|Де Брёйне Кевин
|1
|1
|3.
|Лукаку Ромелу
|1 (1)
|1
|4.
|Мёнье Тома
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|#
|Игрок
|1.
|Азар Торган
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Чехия
|0
|33.33% (2)
|33.33% (2)
|33.33% (2)
|0
|0
|Бельгия
|0
|66.67% (2)
|0
|0
|33.33% (1)
|0
Предыдущие игры
Чехия Последние 20 матчей: +12 =0 -8Эстония 2:6 Чехия Чехия 2:0 Словакия Чехия 1:0 Израиль Германия 1:0 Чехия
Шотландия 1:0 Чехия Израиль 1:2 Чехия Кипр 1:2 Чехия Чехия 1:2 Шотландия Словакия 1:3 Чехия Болгария 1:0 Чехия Чехия 2:1 Косово Чехия 2:3 Северная Ирландия Чехия 2:1 Англия Черногория 0:3 Чехия Косово 2:1 Чехия Чехия 3:0 Черногория Чехия 2:1 Болгария Чехия 1:3 Бразилия Англия 5:0 Чехия Чехия 1:0 Словакия
Бельгия Последние 20 матчей: +17 =1 -2Бельгия 3:1 Уэльс Бельгия 4:2 Дания Бельгия 2:0 Англия Бельгия 2:1 Швейцария
Исландия 1:2 Бельгия Англия 2:1 Бельгия Бельгия 1:1 Кот-д'Ивуар Бельгия 5:1 Исландия Дания 0:2 Бельгия Бельгия 6:1 Кипр РОССИЯ 1:4 Бельгия Казахстан 0:2 Бельгия Бельгия 9:0 Сан-Марино Шотландия 0:4 Бельгия Сан-Марино 0:4 Бельгия Бельгия 3:0 Шотландия Бельгия 3:0 Казахстан Кипр 0:2 Бельгия Бельгия 3:1 РОССИЯ Швейцария 5:2 Бельгия
Последние игры между собой
Чехия: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Бельгия: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Чехия
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|6 - 2
|3
|2.
|Беларусь
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|3.
|Бельгия
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|Уэльс
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|5.
|Эстония
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|4 - 10
|0
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беларусь
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|2.
|Бельгия
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|Уэльс
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Чехия
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Эстония
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 6
|0
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Чехия» – «Бельгия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Чехия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Бельгия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Чехия» – «Бельгия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Чехия - Бельгия
Исход игры
Чехия
4.9% (7)
Ничья
7% (10)
Бельгия
88% (125)
Тотал 2.5
Больше
78.99% (109)
Меньше
21.01% (29)
Обе команды забьют
Да
84.06% (116)
Нет
15.94% (22)
Популярный счёт
1:2 Бельгия
51.4% (73)
1:3 Бельгия
13.4% (19)
0:2 Бельгия
7.7% (11)
0:1 Бельгия
7% (10)
1:1 Ничья
4.9% (7)
2:1 Чехия
4.9% (7)
2:3 Бельгия
4.2% (6)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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