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Катар
0:1
Первый тайм: 45'

Стадион:
Азербайджан
0'
0:1
16' Пенальти
Шейдаев Рамиль
45'
Катар
Азербайджан

Ход матча

16'
0:1
Шейдаев Рамиль

Бомбардиры внутри турнира

Катар
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мунтари Мохаммед 1 0.5
Азербайджан
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Шейдаев Рамиль 1 (1) 0.5

Карточки

Катар
# Игрок      
Азербайджан
# Игрок      
1. Мадатов Махир 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Катар 100% (1) 0 0 0 0 0
 Азербайджан 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Катар Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Катар 1:0 Люксембург Катар 5:0 Бангладеш Катар 1:2 Южная Корея Катар 1:1 Коста-Рика
Гана 5:1 Катар Саудовская Аравия 1:0 Катар Катар 4:2 ОАЭ Йемен 0:6 Катар Катар 1:2 Ирак Афганистан 0:1 Катар Катар 2:0 Сингапур Катар 2:1 Оман Бангладеш 0:2 Катар Катар 0:0 Индия Катар 6:0 Афганистан Катар 0:2 Аргентина Колумбия 1:0 Катар Парагвай 2:2 Катар Бразилия 2:0 Катар Япония 1:3 Катар
Азербайджан Последние 20 матчей: +3 =6 -11
Португалия 1:0 Азербайджан Люксембург 0:0 Азербайджан Азербайджан 0:0 Черногория Словения 0:0 Азербайджан
Азербайджан 0:0 Кипр Черногория 2:0 Азербайджан Кипр 0:1 Азербайджан Азербайджан 1:2 Люксембург Словакия 2:0 Азербайджан Азербайджан 0:2 Уэльс Венгрия 1:0 Азербайджан Бахрейн 2:3 Азербайджан Азербайджан 1:1 Хорватия Уэльс 2:1 Азербайджан Азербайджан 1:5 Словакия Азербайджан 1:3 Венгрия Азербайджан 0:0 Литва Хорватия 2:1 Азербайджан Косово 4:0 Азербайджан Азербайджан 2:0 Фарерские острова

Последние игры между собой

Катар: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Азербайджан: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Катар 1:2 Азербайджан Товарищеские матчи

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Португалия Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Сербия Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
3. Азербайджан 1:0 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
4. Катар 0:1 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
5. Люксембург Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
6. Ирландия Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Португалия Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Сербия Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
3. Катар 0:1 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
4. Азербайджан 1:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Люксембург Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Ирландия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Азербайджан 1:0 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
2. Сербия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Португалия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Катар 0:1 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Люксембург Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
6. Ирландия Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    43'
    Муталлимов подтолкнул сзади соперника, завалил его на газон. Получает он устные внушения от главного арбитра встречи.
  • 42'
    К слову, корнер не самым лучшим образом разыграли азербайджанцы. Сферу они потеряли после неудачного навеса с левого фланга.
  • Угловой
    41'
    Альмоэз выполнил прострел с левого фланга, но попал в одного из защитников. В итоге сборная Азербайджана заработала угловой удар.
  • 40'
    Алиев на сей раз отметился навесом, но снова безрезультатным. Мяч полетел далеко и высоко.
  • 39'
    Еще один проход сборной Азербайджана. Исаев пытается выполнить подачу на дальнюю штангу с правого края - получается слишком сильно.
  • 37'
    Исаеву удалось в чужой штрафной пробить головой по воротам катарцев - мяч проходит выше цели. Не самая лучшая попытка отличиться.
  • 36'
    Хассан попытался перебросить сейчас голкипера, выйдя на свидание с ним, однако исполнить сей маневр как следует ему не удалось.
  • 35'
    Еще один проход от Хухи, которого сбивает в районе центрального круга.
  • 34'
    Хухи! Прицельный удар по воротам соперника произвел футболист - мяч полетел значительно левее цели.
  • 33'
    Мадибо снова фолит в районе центрального круга. Слишком много подобных фолов, за которые рефери вполне мог показать карточку желтого цвета.
  • 32'
    Скучновато, конечно, наблюдать за ходом встречи без болельщиков, но что поделать. Тяжелое коронавирусное время дает знать о себе.
  • Желтая карточка
    30'
    Теперь Алиев фолит на своей половине поля. До ворот 22 метра. Желтую карточку игрок сборной Азербайджана получает. Отметим ее в протоколе.
  • 29'
    Алиеву удалось с бровки выполнить подачу из-под одного из защитников. Снаряд прилетел прямиком в руки голкиперу сборной Катара.
  • Фол, нарушение
    28'
    Дважды фолили сейчас гости у ворот соперника, но мяч оставался у игроков Катара, и именно поэтому свистка арбитра не раздавалось.
  • 27'
    Бассам с левого фланга выполнял навесную передачу на дальнюю штангу - слишком сильный пас для партнеров. Сфера за пределы футбольного поля улетает.
  • 25'
    25 минут встречи позади. Катар подал угловой у ворот соперника, но розыгрыш стандартного положения оставлял желать лучшего.
  • 24'
    Исаев пытался с правого фланга доставить сферу до своего партнера, но слишком сильный пас у игрока получился. До адресата снаряд не дошел.
  • 23'
    Теперь и самому Мадибо достается от соперника в районе центрального круга. Но на глазах у возмущенного футболиста Катара его соперника карточкой не наказывают.
  • Желтая карточка
    21'
    Получает Мадибо карточку желтого цвета за фол против своего соперника. Первый "горчичник" в этом поединке последовал. Заслуженный, надо признать.
  • 20'
    20 минут откатали соперники на поле. Стоит отметить, что футболисты сборной Катара пока никак не могут подобрать ключики к воротам своего оппонента.
  • Фол, нарушение
    19'
    В подкате сыграл Шейдаев сейчас. Нарушил он откровенно правила против оппонента. На фол среагировал арбитр, который зафиксировал факт фола.
  • 17'
    Перекатывают мяч на своей половине поля гости. Неплохой для них старт. Что же касается сборной Катара, то хозяева пока смотрятся неважно.
  • Пенальти
    16'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0-1! ШЕЙДАЕВ!
    Уверенно пробил азербайджанский форвард в правый нижний угол ворот!
  • Пенальти!
    15'
    ПЕНАЛЬТИ! Нуриева в штрафной площади сборной Катара, Аль Байати нарушил правила.
  • 14'
    Голкипер сборной Катара Саад выглядит почти как Петр Чех. Аналогичный шлем у него. Выглядит самобытно.
  • Опасный момент
    13'
    Ибрахимли сейчас пульнул метров с двадцати пяти! Саад кулаками справился с выстрелом!
  • 12'
    Шейдаев сделал пас на Нуриева, тот бил низом. Удар был заблокирован.
  • 11'
    Неплохими моментами обменялись сборные. Не исключено, что скоро гол увидим.
  • Опасный момент
    10'
    А вот теперь момент у ворот Азербайджана! Абдулсалам пробивал метров с десяти в дальний угол. Вратарь потерял ворота, а Мустафазада отбил мяч буквально с линии.
  • Опасный момент
    9'
    КАКОЙ МОМЕНТ! Шейдаев получил мяч в чужой штрафной, добежал практически до лицевой и прострелил к вратарской. Оттуда Эмрели пробил мимо ворот. Как он это умудрился сделать? Проще было бы в створ попасть.
  • 8'
    Пока что азербайджанцы чаще владеют мячом, но прицельных ударов по воротам Катара ещё не было.
  • 7'
    Катару нужно готовиться к домашнему чемпионату мира, чтобы не опозориться. Для этого сначала играли на Кубке Америки, теперь мучают европейцев своими товарняками.
  • 6'
    Удар метров с тридцати пяти по воротам Азербайджана. Вратарь гостей легко забирает мяч в руки.
  • Офсайд
    5'
    Попытка гостей провести атаку левым флангом, но судья фиксирует офсайд у Шейдаева.
  • 4'
    Азербайджанцы катают мяч на своей половине поля и ждут прессинга от катарцев. Его пока что нет и не видно.
  • 3'
    Если вы ещё не в курсе, почему Катар играет с европейскими сборными. Читайте об этом в нашем специальном материале.
  • 2'
    Катар сегодня играет в белой форме, а Азербайджан - в красной. Последовал  дальний удар Аль Хайдоса по воротам Балаева. Вратарь сборной Азербайджана отбил мяч перед собой, но потом забрал его в руки.
  • Первый тайм начался
    1'
    Первый тайм стартовал! С центра поля мяч разыграли футболисты сборной Катара.
  • До матча
  • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к товарищеским играм. В рамках одного из поединков сойдутся команды Катара и Азербайджана. Встреча состоится в венгерском городе Дебрецен, на стадионе «Надьердеи».

    Для вас текстовую трансляцию игры проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру, дамы и господа!
     
Прогнозы 142
Катар 66.2% (94)
X 26.1% (37)
Азербайджан 7.7% (11)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Катар
Ничья
Азербайджан
6.00
3.44
5.75
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 5 000 ₽ 1.72 3.22 5.75
Бонус: 5 000 ₽ 6.00 3.25 1.65
  1.73 3.44 5.58

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6
5.90 1.09 3.14 1.30 2.14 1.65 1.59 2.17 1.32 3.03 1.16 4.50 1.08 6.25 1.01 12.00
7.00 1.08 5.20 1.15 3.75 1.25 2.21 1.67 2.48 1.50 1.67 2.20 1.62 2.20 1.58 3.90 1.35 5.00 1.03 10.00 1.02 11.00 1.02 11.00 1.01 12.60 0.00 22.00
7.15 1.10 2.56 1.52 2.23 1.67 1.90 1.93 1.65 2.28 1.50 2.62 1.43 2.84 1.17 5.18
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.95 1.80 1.35 2.99 1.15 4.94
1.55 2.48 1.77 3.75 1.20 4.20 1.11 5.80
2.42 1.58 1.98 1.85 1.53 2.53 1.35 3.24
Букмекер 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2
2.48 1.50 1.60 2.25 1.28 3.46
1.97 1.78 1.42 2.70 1.13 5.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.55 1.49
1.60 2.25
Букмекер Да Нет
6.10 1.10
5.40 1.13
Букмекер Да Нет
4.60 1.17
4.80 1.16
Где смотреть матч Катар 0:1 Азербайджан онлайн

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Прогнозы на матч Катар 0:1 Азербайджан

Исход игры
Катар
66.2% (94)
Ничья
26.1% (37)
Азербайджан
7.7% (11)
Тотал 2.5
Больше
28.26% (39)
Меньше
71.74% (99)
Обе команды забьют
Да
50% (69)
Нет
50% (69)
Популярный счёт
1:0 Катар
35.2% (50)
1:1 Ничья
21.8% (31)
2:1 Катар
21.1% (30)
2:0 Катар
6.3% (9)
1:2 Азербайджан
4.9% (7)
0:0 Ничья
3.5% (5)
0:1 Азербайджан
1.4% (2)
0:2 Азербайджан
1.4% (2)
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