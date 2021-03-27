Катар
0:1
Первый тайм: 45'
Стадион: Дженерали Арена
Азербайджан
0:1
16' ПенальтиШейдаев Рамиль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Ахмед ХомамЗащитник
-
16 Хухи БуалемЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Мадибо АссимПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Али АльмоэзПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Санчес Феликс
- Основной состав
- Вратарь
- Полузащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Эмрели МахирНападающий
-
Главный тренер: Джованни Де Биаси
Ход матча
16'
0:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мунтари Мохаммед
|1
|0.5
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Шейдаев Рамиль
|1 (1)
|0.5
Карточки
|#
|Игрок
|#
|Игрок
|1.
|Мадатов Махир
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Катар
|100% (1)
|0
|0
|0
|0
|0
|Азербайджан
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Катар Последние 20 матчей: +10 =3 -7Катар 1:0 Люксембург Катар 5:0 Бангладеш Катар 1:2 Южная Корея Катар 1:1 Коста-Рика
Азербайджан Последние 20 матчей: +3 =6 -11Португалия 1:0 Азербайджан Люксембург 0:0 Азербайджан Азербайджан 0:0 Черногория Словения 0:0 Азербайджан
Азербайджан 0:0 Кипр Черногория 2:0 Азербайджан Кипр 0:1 Азербайджан Азербайджан 1:2 Люксембург Словакия 2:0 Азербайджан Азербайджан 0:2 Уэльс Венгрия 1:0 Азербайджан Бахрейн 2:3 Азербайджан Азербайджан 1:1 Хорватия Уэльс 2:1 Азербайджан Азербайджан 1:5 Словакия Азербайджан 1:3 Венгрия Азербайджан 0:0 Литва Хорватия 2:1 Азербайджан Косово 4:0 Азербайджан Азербайджан 2:0 Фарерские острова
Последние игры между собой
Катар: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Азербайджан: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Португалия
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Сербия
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|3.
|Азербайджан
|1:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|4.
|Катар
|0:1 Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|5.
|Люксембург
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|6.
|Ирландия
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Португалия
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Сербия
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|3.
|Катар
|0:1 Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|4.
|Азербайджан
|1:0 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Люксембург
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Ирландия
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Азербайджан
|1:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|2.
|Сербия
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Португалия
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Катар
|0:1 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Люксембург
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|6.
|Ирландия
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Катар» – «Азербайджан» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Катар» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Азербайджан» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Катар» – «Азербайджан», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Катар 0:1 Азербайджан
Исход игры
Катар
66.2% (94)
Ничья
26.1% (37)
Азербайджан
7.7% (11)
Тотал 2.5
Больше
28.26% (39)
Меньше
71.74% (99)
Обе команды забьют
Да
50% (69)
Нет
50% (69)
Популярный счёт
1:0 Катар
35.2% (50)
1:1 Ничья
21.8% (31)
2:1 Катар
21.1% (30)
2:0 Катар
6.3% (9)
1:2 Азербайджан
4.9% (7)
0:0 Ничья
3.5% (5)
0:1 Азербайджан
1.4% (2)
0:2 Азербайджан
1.4% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!