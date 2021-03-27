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Сербия
 
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Стадион:
Португалия
1
Дмитрович
Марко
4
Миленкович
Никола
13
Митрович
Стефан
2
Павлович
Страхиня
22
Лазович
Дарко
20
Милинкович-Савич
Сергей
8
Гудель
Неманья
17
Костич
Филип
10
Тадич
Душан
18
Влахович
Душан
9
Митрович
Александр
12
Лопеш
Антони
20
Канселу
Жоау
4
Диаш
Рубен
6
Фонте
Жозе
21
Седрик
Соареш
8
Фернандеш
Бруну
14
Оливейра
Сержиу
13
Данилу
Перейра
17
Жота
Диогу
7
Роналду
Криштиану
10
Силва
Бернарду
Сербия
3-4-1-2
Португалия
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Сербия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Митрович Александр 2 2
2. Влахович Душан 1 1
3. Тадич Душан 0 0
Португалия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Сербия
# Игрок      
Португалия
# Игрок      
1. Фернандеш Бруну 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сербия 0 0 33.33% (1) 0 66.67% (2) 0
 Португалия 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Сербия Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Сербия 3:2 Ирландия Панама 0:0 Сербия Доминиканская Республика 0:0 Сербия Сербия 5:0 РОССИЯ
Венгрия 1:1 Сербия Сербия 1:1 Шотландия Турция 2:2 Сербия Сербия 0:1 Венгрия Норвегия 1:2 Сербия Сербия 0:0 Турция РОССИЯ 3:1 Сербия Сербия 2:2 Украина Сербия 3:2 Люксембург Литва 1:2 Сербия Сербия 1:0 Парагвай Люксембург 1:3 Сербия Сербия 2:4 Португалия Сербия 4:1 Литва Украина 5:0 Сербия Португалия 1:1 Сербия
Португалия Последние 20 матчей: +13 =5 -2
Португалия 1:0 Азербайджан Хорватия 2:3 Португалия Португалия 0:1 Франция Португалия 7:0 Андорра
Португалия 3:0 Швеция Франция 0:0 Португалия Португалия 0:0 Испания Швеция 0:2 Португалия Португалия 4:1 Хорватия Люксембург 0:2 Португалия Португалия 6:0 Литва Украина 2:1 Португалия Португалия 3:0 Люксембург Литва 1:5 Португалия Сербия 2:4 Португалия Португалия 1:0 Голландия Португалия 3:1 Швейцария Португалия 1:1 Сербия Португалия 0:0 Украина Португалия 1:1 Польша

Последние игры между собой

Сербия: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 3
Португалия: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 0
Сербия 2:4 Португалия ЕВРО 2020 Португалия 1:1 Сербия ЕВРО 2020 Сербия 1:2 Португалия ЕВРО 2016: Отборочные матчи Португалия 2:1 Сербия ЕВРО 2016: Отборочные матчи

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Катар Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
2. Португалия Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Сербия Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
4. Ирландия Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
5. Люксембург Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
6. Азербайджан Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Катар Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
2. Португалия Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Сербия Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
4. Ирландия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Азербайджан Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Люксембург Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Катар Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Португалия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Сербия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Ирландия Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
5. Люксембург Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
6. Азербайджан Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Сербия - Португалия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 марта 2021, осталось 29 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 140
    Сербия 3.6% (5)
    X 25% (35)
    Португалия 71.4% (100)
    Все прогнозы
    2 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Сербия
    Ничья
    Португалия
    5.35
    4.08
    1.77
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 5 000 ₽ 5.55 4.08 1.69
    Бонус: 10 000 ₽ 4.60 3.85 1.77
    Бонус: 5 000 ₽ 5.65 3.86 1.71
    Бонус: 5 000 ₽ 5.30 3.95 1.69
      5.37 3.81 1.70

    Самый высокий коэффициент на матч «Сербия» – «Португалия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сербия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Португалия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сербия» – «Португалия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    12.50 1.02 4.66 1.20 2.92 1.40 2.11 1.84 1.65 2.23 1.34 3.26 1.20 4.30 1.09 7.40
    9.80 1.06 3.50 1.31 2.70 1.48 1.86 1.95 1.48 2.70 1.33 3.35 1.12 6.40
    9.70 1.02 8.80 1.04 3.32 1.31 2.53 1.52 1.89 2.11 1.45 2.75 1.30 3.40 1.10 5.95 1.07 6.50 1.00 11.75
    10.00 1.03 7.40 1.07 3.35 1.35 2.55 1.52 2.06 1.82 1.85 2.06 1.84 2.03 1.44 2.80 1.29 3.65 1.12 6.40 1.08 6.80 1.01 12.00 1.01 12.50 0.00 20.00
    3.47 1.32 3.05 1.41 2.60 1.53 2.08 1.81 1.79 2.08 1.61 2.40 1.44 2.88 1.46 2.77 1.29 3.72 1.10 7.78
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
    2.43 1.56 1.56 2.43 1.27 3.84 1.09 6.90
    2.80 1.40 1.86 1.87 1.40 2.80 1.09 6.60
    2.91 1.41 1.93 1.87 1.41 2.91 1.12 6.30 1.08 7.80
    1.82 1.99 1.38 3.05 1.11 6.60
    2.87 1.45 2.35 1.63 1.83 2.04 1.52 2.62 1.38 3.19
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
    3.15 1.36 1.88 1.92 1.44 2.79 1.19 4.64
    3.90 1.23 2.70 1.43 1.68 2.11 1.18 4.50
    3.76 1.27 2.56 1.51 1.63 2.28 1.25 3.95 1.17 5.10
    2.48 1.44 1.68 2.11 1.28 3.50

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.00 1.77
    1.87 1.86
    2.01 1.80
    Букмекер Да Нет
    4.90 1.18
    4.70 1.17
    5.20 1.14
    Букмекер Да Нет
    3.68 1.28
    3.50 1.27
    3.70 1.25
    Где смотреть матч Сербия - Португалия онлайн

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    Прогнозы на матч Сербия - Португалия

    Исход игры
    Сербия
    3.6% (5)
    Ничья
    25% (35)
    Португалия
    71.4% (100)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.88% (76)
    Меньше
    44.12% (60)
    Обе команды забьют
    Да
    77.21% (105)
    Нет
    22.79% (31)
    Популярный счёт
    1:2 Португалия
    45.7% (64)
    1:1 Ничья
    20.7% (29)
    0:1 Португалия
    14.3% (20)
    0:2 Португалия
    5.7% (8)
    1:3 Португалия
    4.3% (6)
    2:1 Сербия
    1.4% (2)
    2:2 Ничья
    1.4% (2)
    0:0 Ничья
    1.4% (2)
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