Сербия
Позже
Стадион: Райко Митич
Португалия
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Митрович Александр
|2
|2
|2.
|Влахович Душан
|1
|1
|3.
|Тадич Душан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Карточки
|#
|Игрок
|#
|Игрок
|1.
|Фернандеш Бруну
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сербия
|0
|0
|33.33% (1)
|0
|66.67% (2)
|0
|Португалия
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Сербия Последние 20 матчей: +8 =7 -5Сербия 3:2 Ирландия Панама 0:0 Сербия Доминиканская Республика 0:0 Сербия Сербия 5:0 РОССИЯ
Венгрия 1:1 Сербия Сербия 1:1 Шотландия Турция 2:2 Сербия Сербия 0:1 Венгрия Норвегия 1:2 Сербия Сербия 0:0 Турция РОССИЯ 3:1 Сербия Сербия 2:2 Украина Сербия 3:2 Люксембург Литва 1:2 Сербия Сербия 1:0 Парагвай Люксембург 1:3 Сербия Сербия 2:4 Португалия Сербия 4:1 Литва Украина 5:0 Сербия Португалия 1:1 Сербия
Португалия Последние 20 матчей: +13 =5 -2Португалия 1:0 Азербайджан Хорватия 2:3 Португалия Португалия 0:1 Франция Португалия 7:0 Андорра
Португалия 3:0 Швеция Франция 0:0 Португалия Португалия 0:0 Испания Швеция 0:2 Португалия Португалия 4:1 Хорватия Люксембург 0:2 Португалия Португалия 6:0 Литва Украина 2:1 Португалия Португалия 3:0 Люксембург Литва 1:5 Португалия Сербия 2:4 Португалия Португалия 1:0 Голландия Португалия 3:1 Швейцария Португалия 1:1 Сербия Португалия 0:0 Украина Португалия 1:1 Польша
Последние игры между собой
Сербия: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 3
Португалия: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Португалия
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Сербия
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|3.
|Катар
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Ирландия
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|5.
|Люксембург
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|6.
|Азербайджан
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Португалия
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Сербия
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|3.
|Катар
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Ирландия
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Азербайджан
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Люксембург
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Португалия
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Сербия
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Катар
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Ирландия
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|5.
|Азербайджан
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|6.
|Люксембург
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Сербия» – «Португалия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сербия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Португалия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сербия» – «Португалия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Сербия - Португалия
Исход игры
Сербия
0% (0)
Ничья
20.5% (9)
Португалия
79.5% (35)
Тотал 2.5
Больше
58.54% (24)
Меньше
41.46% (17)
Обе команды забьют
Да
78.05% (32)
Нет
21.95% (9)
Популярный счёт
1:2 Португалия
47.7% (21)
1:1 Ничья
18.2% (8)
0:2 Португалия
13.6% (6)
0:1 Португалия
6.8% (3)
1:3 Португалия
6.8% (3)
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