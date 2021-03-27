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Ирландия
0:1
Конец матча

Стадион:
Люксембург
0'
13' Желтая карточка
Тилль Оливье
53' Желтая карточка
Стивенс Энда
53' Желтая карточка
Синани Данел
58' Желтая карточка
Жанс Лоран
80' Желтая карточка
Каллен Джош
0:1
85' Гол
Родригес Жерсон
90'+6
16
Базуну
Гэвин
2
Коулмэн
Шеймус
20
О'Ши
Дара
5
Кларк
Киран
7
Доэрти
Мэтт
17
Каллен
Джош
6
Найт
Джейсон
3
Стивенс
Энда
8
Браун
Алан
9
Коллинз
Джеймс
II
12
Робинсон
Каллум
1
Морис
Антони
18
Жанс
Лоран
2
Шано
Максим
3
Махмутович
Энес
15
Тилль
Оливье
8
Мартинс
Кристофер
16
Баррейро
Леандро
22
Граца
Марвин
11
Тиль
Венсан
10
Родригес
Жерсон
9
Синани
Данел
Ирландия
3-4-3
Люксембург
3-4-1-2

Ход матча

13'
 
Тилль Оливье
46'
Брэйди Роберт
Доэрти Мэтт
 
53'
Стивенс Энда
 
53'
 
Синани Данел
58'
 
Жанс Лоран
61'
Макклин Джеймс
Кларк Киран
 
73'
Лонг Шейн
Робинсон Каллум
 
79'
 
Девилль Морис
Тиль Венсан
80'
Каллен Джош
 
85'
0:1
Родригес Жерсон
88'
Пэрротт Трой
Коллинз Джеймс II
 
88'
Моламби Джейсон
Каллен Джош
 
90'
 
Герсон Ларс
Синани Данел

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 4
  • 2 Офсайды 2
  • 16 Нарушения правил 16
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 2
  • 58 Владение мячом, % 42

Бомбардиры внутри турнира

Ирландия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Браун Алан 1 0.5
2. Коллинз Джеймс II 1 0.5
3. Лонг Шейн 0 0
4. Робинсон Каллум 0 0
Люксембург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Родригес Жерсон 1 1

Карточки

Ирландия
# Игрок      
1. Стивенс Энда 1 0
2. Каллен Джош 1 0
Люксембург
# Игрок      
1. Жанс Лоран 1 0
2. Тилль Оливье 1 0
3. Синани Данел 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ирландия 0 50% (1) 0 0 0 50% (1)
 Люксембург 0 0 0 0 0 100% (1)

Предыдущие игры

Ирландия Последние 20 матчей: +5 =8 -7
Сербия 3:2 Ирландия Ирландия 0:0 Болгария Уэльс 1:0 Ирландия Англия 3:0 Ирландия
Финляндия 1:0 Ирландия Ирландия 0:0 Уэльс Словакия 0:0 Ирландия Ирландия 0:1 Финляндия Болгария 1:1 Ирландия Ирландия 1:1 Дания Ирландия 3:1 Новая Зеландия Швейцария 2:0 Ирландия Грузия 0:0 Ирландия Ирландия 3:1 Болгария Ирландия 1:1 Швейцария Ирландия 2:0 Гибралтар Дания 1:1 Ирландия Ирландия 1:0 Грузия Гибралтар 0:1 Ирландия Дания 0:0 Ирландия
Люксембург Последние 20 матчей: +4 =3 -13
Катар 1:0 Люксембург Люксембург 0:0 Азербайджан Кипр 2:1 Люксембург Люксембург 0:3 Австрия
Черногория 1:2 Люксембург Люксембург 2:0 Кипр Люксембург 1:2 Лихтенштейн Люксембург 0:1 Черногория Азербайджан 1:2 Люксембург Люксембург 0:2 Португалия Сербия 3:2 Люксембург Дания 4:0 Люксембург Португалия 3:0 Люксембург Люксембург 1:3 Сербия Северная Ирландия 1:0 Люксембург Украина 1:0 Люксембург Литва 1:1 Люксембург Люксембург 3:3 Мадагаскар Люксембург 1:2 Украина Люксембург 2:1 Литва

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Португалия Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
2. Сербия Заявка 2 1 1 0 5 - 4 4
3. Люксембург Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Азербайджан Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
5. Ирландия Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сербия Заявка 2 1 1 0 5 - 4 4
2. Португалия Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Люксембург Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Азербайджан Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Ирландия Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Люксембург Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Португалия Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
3. Сербия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Азербайджан Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
5. Ирландия Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
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Новости матча
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    13'
    Тилль Оливье получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aviva Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 144
Ирландия 96.5% (139)
X 2.1% (3)
Люксембург 1.4% (2)
Все прогнозы
1.53 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 5 000 ₽ 1.62 3.94 6.15
Бонус: 10 000 ₽ 1.47 4.40 7.60
Бонус: 5 000 ₽ 1.60 3.95 6.30
Бонус: 5 000 ₽ 115.00 11.00 1.05
  3.73 1.46 10.31

Самый высокий коэффициент на матч «Ирландия» – «Люксембург» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ирландия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Люксембург» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ирландия» – «Люксембург», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
8.80 1.06 3.96 1.25 2.60 1.50 1.93 1.97 1.50 2.58 1.29 3.62 1.16 5.15 1.06 8.80
9.20 1.06 3.30 1.34 2.50 1.54 1.79 2.04 1.29 3.60 1.10 7.00
7.90 1.04 6.70 1.08 2.90 1.39 2.24 1.65 1.72 2.25 1.33 3.30 1.23 3.98 1.07 7.10 1.05 7.60 1.01 10.75
1.70 2.15 1.17 4.90 1.08 7.77 1.09 7.20 1.90 1.97 1.07 8.40 1.71 2.14 1.02 13.00 1.01 15.00 1.05 9.50 1.04 10.00 1.01 14.00 1.01 14.50 0.00 22.00
1.51 2.65 1.29 3.73 1.51 2.66 1.33 3.44 1.48 2.76 1.48 2.76 1.60 2.42 1.45 2.86 1.67 2.28 1.50 2.71 1.40 3.01 1.23 4.39
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.20 1.67 1.47 2.68 1.22 4.28 1.07 8.00
2.75 1.42 1.81 1.93 1.37 2.95 1.08 7.00
2.65 1.48 1.73 2.11 1.35 3.20 1.09 7.40 1.06 8.80
1.38 3.00 1.04 10.00 1.02 13.00 1.03 12.00 1.03 12.00
1.24 4.18 1.12 6.56 1.22 4.43 1.46 2.82 1.34 3.44
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.91 1.41 1.80 2.01 1.39 3.00 1.17 5.05
3.70 1.25 2.55 1.48 1.62 2.21 1.16 4.80
3.45 1.31 2.32 1.61 1.57 2.40 1.21 4.40 1.14 5.65
2.25 1.59 1.53 2.39 1.19 4.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.20 1.64
2.24 1.60
6.10 1.12
Букмекер Да Нет
5.80 1.14
5.60 1.12
7.77 1.08
Букмекер Да Нет
4.54 1.20
4.30 1.20
4.20 1.19
Где смотреть матч Ирландия 0:1 Люксембург онлайн

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Прогнозы на матч Ирландия 0:1 Люксембург

Исход игры
Ирландия
96.5% (139)
Ничья
2.1% (3)
Люксембург
1.4% (2)
Тотал 2.5
Больше
30.94% (43)
Меньше
69.06% (96)
Обе команды забьют
Да
25.18% (35)
Нет
74.82% (104)
Популярный счёт
2:0 Ирландия
47.9% (69)
1:0 Ирландия
17.4% (25)
2:1 Ирландия
15.3% (22)
3:0 Ирландия
4.9% (7)
3:1 Ирландия
4.2% (6)
4:0 Ирландия
1.4% (2)
1:2 Люксембург
1.4% (2)
1:1 Ничья
1.4% (2)
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