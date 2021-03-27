Ирландия
0:1
Конец матча
Стадион: Авива
Люксембург
13' Желтая карточкаТилль Оливье
53' Желтая карточкаСтивенс Энда
53' Желтая карточкаСинани Данел
58' Желтая карточкаЖанс Лоран
80' Желтая карточкаКаллен Джош
0:1
85' ГолРодригес Жерсон
16
Базуну
Гэвин
20
О'Ши
Дара
17
Каллен
Джош
18
Жанс
Лоран
15
Тилль
Оливье
22
Граца
Марвин
11
Тиль
Венсан
- Основной состав
-
16 Базуну ГэвинВратарь
- Защитник
-
20 О'Ши ДараЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Каллен ДжошПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 О'Хара КиранВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Пэрротт ТройПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Хорган ДэрилПолузащитник
-
18 Лонг ШейнНападающий
-
Главный тренер: Кенни Стивен
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Жанс ЛоранЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Тилль ОливьеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Граца МарвинПолузащитник
-
11 Тиль ВенсанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Щон РальфВратарь
-
23 Фокс ЛукасВратарь
-
17 Пинту МикаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хольц Люк
Ход матча
13'
53'
53'
58'
80'
85'
0:1
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 4
-
3 Угловые 4
-
2 Офсайды 2
-
16 Нарушения правил 16
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 2
-
58 Владение мячом, % 42
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Браун Алан
|1
|0.5
|2.
|Коллинз Джеймс II
|1
|0.5
|3.
|Лонг Шейн
|0
|0
|4.
|Робинсон Каллум
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Родригес Жерсон
|1
|1
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Стивенс Энда
|1
|0
|2.
|Каллен Джош
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Жанс Лоран
|1
|0
|2.
|Тилль Оливье
|1
|0
|3.
|Синани Данел
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ирландия
|0
|50% (1)
|0
|0
|0
|50% (1)
|Люксембург
|0
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
Предыдущие игры
Ирландия Последние 20 матчей: +5 =8 -7Сербия 3:2 Ирландия Ирландия 0:0 Болгария Уэльс 1:0 Ирландия Англия 3:0 Ирландия
Финляндия 1:0 Ирландия Ирландия 0:0 Уэльс Словакия 0:0 Ирландия Ирландия 0:1 Финляндия Болгария 1:1 Ирландия Ирландия 1:1 Дания Ирландия 3:1 Новая Зеландия Швейцария 2:0 Ирландия Грузия 0:0 Ирландия Ирландия 3:1 Болгария Ирландия 1:1 Швейцария Ирландия 2:0 Гибралтар Дания 1:1 Ирландия Ирландия 1:0 Грузия Гибралтар 0:1 Ирландия Дания 0:0 Ирландия
Люксембург Последние 20 матчей: +4 =3 -13Катар 1:0 Люксембург Люксембург 0:0 Азербайджан Кипр 2:1 Люксембург Люксембург 0:3 Австрия
Черногория 1:2 Люксембург Люксембург 2:0 Кипр Люксембург 1:2 Лихтенштейн Люксембург 0:1 Черногория Азербайджан 1:2 Люксембург Люксембург 0:2 Португалия Сербия 3:2 Люксембург Дания 4:0 Люксембург Португалия 3:0 Люксембург Люксембург 1:3 Сербия Северная Ирландия 1:0 Люксембург Украина 1:0 Люксембург Литва 1:1 Люксембург Люксембург 3:3 Мадагаскар Люксембург 1:2 Украина Люксембург 2:1 Литва
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Португалия
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|2.
|Сербия
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|3.
|Люксембург
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Азербайджан
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|5.
|Ирландия
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сербия
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|2.
|Португалия
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Люксембург
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Азербайджан
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Ирландия
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Люксембург
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Португалия
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|3.
|Сербия
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Азербайджан
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|5.
|Ирландия
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
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- — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Ирландия» – «Люксембург» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ирландия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Люксембург» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ирландия» – «Люксембург», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Ирландия 0:1 Люксембург
Исход игры
Ирландия
96.5% (139)
Ничья
2.1% (3)
Люксембург
1.4% (2)
Тотал 2.5
Больше
30.94% (43)
Меньше
69.06% (96)
Обе команды забьют
Да
25.18% (35)
Нет
74.82% (104)
Популярный счёт
2:0 Ирландия
47.9% (69)
1:0 Ирландия
17.4% (25)
2:1 Ирландия
15.3% (22)
3:0 Ирландия
4.9% (7)
3:1 Ирландия
4.2% (6)
4:0 Ирландия
1.4% (2)
1:2 Люксембург
1.4% (2)
1:1 Ничья
1.4% (2)
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