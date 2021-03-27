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Голландия
1:0
Перерыв

Стадион:
Латвия
0'
1:0
32' Гол
Бергёйс Стивен
34' Желтая карточка
Икаунекс Янис
1
Крул
Тим
22
Дюмфрис
Дензел
3
Де
Лихт
Маттайс
17
Блинд
Дэйли
5
Вайндал
Оуэн
8
Вейналдум
Джорджиньо
6
Классен
Дэви
21
Де
Йонг
Френки
11
Бергёйс
Стивен
19
Де
Йонг
Люк
10
Депай
Мемфис
12
Озолс
Роберт
15
Фёдоров
Владислав
5
Черномордийс
Антонийс
18
Тарасов
Игорь
13
Юрковскис
Райвис
6
Кристерс
Тоберс
17
Зюзин
Артур
7
Камеш
Владимир
10
Икаунекс
Янис
14
Цыганик
Андрей
20
Робертс
Улдрикис
Голландия
4-3-3
Латвия
4-2-3-1

Ход матча

32'
Бергёйс Стивен
(Классен Дэви)
1:0
34'
 
Икаунекс Янис

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 0
  • 5 Угловые 0
  • 2 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 76 Владение мячом, % 24

Бомбардиры внутри турнира

Голландия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Классен Дэви 1 0.5
2. Де Йонг Люк 1 0.5
3. Бергёйс Стивен 1 0.5
4. Депай Мемфис 0 0
Латвия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Икаунекс Янис 1 0.5
2. Камеш Владимир 0 0

Карточки

Голландия
# Игрок      
1. Вейналдум Джорджиньо 1 0
Латвия
# Игрок      
1. Камеш Владимир 1 0
2. Икаунекс Янис 1 0
3. Карклиньш Кришс 1 0
4. Черномордийс Антонийс 1 0
5. Кристерс Тоберс 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Голландия 0 0 0 0 50% (1) 50% (1)
 Латвия 0 0 100% (1) 0 0 0

Предыдущие игры

Голландия Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Турция 4:2 Голландия Польша 1:2 Голландия Голландия 3:1 Босния и Герцеговина Голландия 1:1 Испания
Италия 1:1 Голландия Босния и Герцеговина 0:0 Голландия Голландия 0:1 Мексика Голландия 0:1 Италия Голландия 1:0 Польша Голландия 5:0 Эстония Северная Ирландия 0:0 Голландия Беларусь 1:2 Голландия Голландия 3:1 Северная Ирландия Эстония 0:4 Голландия Германия 2:4 Голландия Португалия 1:0 Голландия Голландия 3:1 Англия Голландия 2:3 Германия Голландия 4:0 Беларусь Германия 2:2 Голландия
Латвия Последние 20 матчей: +3 =6 -11
Латвия 1:2 Черногория Андорра 0:5 Латвия Латвия 1:1 Фарерские острова Сан-Марино 0:3 Латвия
Латвия 0:1 Мальта Фарерские острова 1:1 Латвия Черногория 1:1 Латвия Мальта 1:1 Латвия Латвия 0:0 Андорра Латвия 1:0 Австрия Словения 1:0 Латвия Израиль 3:1 Латвия Латвия 0:3 Польша Латвия 0:2 Северная Македония Австрия 6:0 Латвия Латвия 0:5 Словения Латвия 0:3 Израиль Польша 2:0 Латвия Северная Македония 3:1 Латвия Андорра 0:0 Латвия

Последние игры между собой

Голландия: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Латвия: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Латвия 0:2 Голландия ЕВРО 2016: Отборочные матчи Голландия 6:0 Латвия ЕВРО 2016: Отборочные матчи

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Черногория Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
2. Турция 2:0 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
3. Норвегия 0:2 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
4. Голландия 1:0 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
5. Латвия 0:1 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
6. Гибралтар Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Черногория Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
2. Турция 2:0 Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
3. Голландия 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Латвия 0:1 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
5. Норвегия 0:2 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
6. Гибралтар Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Турция 2:0 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Норвегия 0:2 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Черногория Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Голландия 1:0 Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
5. Латвия 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
6. Гибралтар Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Ничего не добавляет арбитр к первому тайму, при счёте 1-0 уходим на перерыв. 
  • 44'
    В концовке первого тайма хозяева уже не так активно идут в атаку, устраивая перепасовку в центральной зоне. 
  • 42'
    Передача Дэви Классена в штрафную площадку прерывается Черномордийсом. 
  • Штанга
    41'
    Снова разыгран угловой, к чему мы уже привыкли, а затем следует навес и удар головой Люка Де Йонга - во второй раз мяч встречается с перекладиной ворот Латвии. 
  • Угловой
    40'
    Мяч после подачи Оуэна Вейндала выбивается защитником Латвии за лицевую линию - корнер для Голландии. 
  • Фол, нарушение
    39'
    Райвис Юрковскис нарушает правила - арбитр был рядом и фол зафиксировал. 
  • Опасный момент
    38'
    Депай получает мяч, уходит от опекавшего его соперника и стреляет по воротам - промах. 
  • 37'
    Нужно гостям что-то придумывать в атаке. Гол пропустили, теперь оберегать нечего. Но проблема в том, что мало контратак было, не факт, что сейчас картина изменится, ведь хозяева продолжают давить. 
  • 36'
    А теперь и Депай пробует обострить, отправляя мяч верхом в штрафную, но снова первые на мяче игроки сборной Латвии. 
  • 35'
    Классен мягко забросил в штрафную площадку, но высокого выпрыгнул Тарасов и мяч перехватил.
  • Желтая карточка
    34'
    Начинают нервы сдавать у игроков сборной Латвии. Грубо действует Янис Икаунекс, за что видит перед собой карточку жёлтого цвета. 
  • Описание гола
    33'
    ГО-О-О-О-ОЛ!!! 1-0!!! БЕРГЕЙС!!! Бергейс получает мяч от Классена в штрафной площадке, а затем стреляет в левый от себя угол. 
  • 31'
    Райвис Юрковскис подключается к атаке левым флангом и доводит дело до удара, но в створ не попадает. 
  • Офсайд
    29'
    Прервана атака сборной Голландии, судьи усмотрели положение "вне игры". 
  • Штанга
    28'
    Дэви Классен мог забивать, но мяч после его удара головой проверил на прочность перекладину. 
  • 26'
    И снова розыгрыш углового от Голландии мы видим, но опасного продолжения не следует. 
  • Угловой
    25'
    Стивен Бергейс пробивает по воротам головой - мяч попадает в защитника Латвии, а от него уходит на корнер. 
  • 24'
    Голландия доминирует во владении мячом, много бьёт и атакует, но всё это не приносит дивидендов в виде голов, пока стоят гости. 
  • 23'
    На сей раз последовала подача от углового флажка в штрафную, но верх остался за защитниками Латвии. 
  • Угловой
    22'
    Разыграли корнер футболисты сборной Голландии, а затем заработали ещё один - мяч после подачи в штрафную площадь рикошетом от игрока Латвии ушёл за лицевую линию. 
  • Угловой
    20'
    Право на угловой удар получают хозяева, Мемфис Депай отправляется к мячу. 
  • 19'
    Сейчас Стивен Бергейс выступил в качестве ассистента, подав с правого края, но до партнёров мяч не довёл. 
  • Опасный момент
    18'
    Стивен Бергейс стреляет по воротам с правого края штрафной площадки, но немного не попадает - рядом со штангой пролетает круглый. 
  • 16'
    Мемфис Депай определённо сегодня хочет забить. Уже четвёртый либо пятый удар наносит по воротам, в этот раз мяч разминается с целью. 
  • 15'
    Пробуют хозяева при помощи затяжной перепасовки раскачать противника и отыскать свободное пространство. 
  • 14'
    Люк Де Йонг дошёл до штрафной площадки, но бить не стал, а отдал Классена, удар которого пришёлся в Игоря Тарасова. 
  • 12'
    Пока удаётся гостям сдерживать атакующий порыв оппонента, но нужно и самим пытаться атаковать. Контратака на текущий момент была только одна. 
  • 11'
    И снова противостояние Депая и Озолса завершается в пользу голкипера сборной Латвии. 
  • 10'
    И снова Депай угрожает воротам соперника, на сей раз попадает, но Роберт Озолс на месте. 
  • 9'
    Мемфис Депай стреляет на исполнение с левого края штрафной площади, но отправляет мяч выше цели. 
  • Опасный момент
    7'
    Вейналдум выполняет подачу в штрафную площадку с правого фланга, но Классен не сумел довести мяч до ворот - попал в Тарасова. 
  • 6'
    А вот и Латвия проводит атаку, которая завершается ударом Икаунекса - получилось точно, но прямо в руки Крулу. 
  • 5'
    Хозяева претендовали на корнер с правого фланга, но арбитр показал, что предстоит выполнить удар от ворот. Достаточно активно начинают "оранжевые", как и ожидалось. 
  • 4'
    Стандарт игроки Голландии разыграли, а затем последовал кросс в штрафную, но верх снимается защитниками Латвии. 
  • Фол, нарушение
    3'
    Право на штрафной удар получают хозяева на левом фланге, Камеш толкнул в спину Депая. 
  • 2'
    С центра поля начали гости, но провести атаку сразу же не получилось - пас верхом вперёд оказался безадресным. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовый свисток сообщает о начале поединка. 
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    34'
    Икаунекс Янис получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    32'
    Г О О О О Л - Бергёйс Стивен бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Johan Cruijff Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 5 000 ₽ 1.03 26.00 77.00
Бонус: 10 000 ₽ 1.04 17.00 60.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.02 31.00 78.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.01 16.00 34.00

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 5.75 5.75 6 6 6.25 6.25 6.5 6.5 7 7 7.5 7.5
4.86 1.18 3.24 1.34 2.48 1.54 2.04 1.87 1.67 2.20 1.45 2.77 1.30 3.50 1.18 4.84
10.00 1.05 4.60 1.20 2.55 1.52 2.08 1.76 1.71 2.16 1.33 3.35
8.10 1.04 5.10 1.12 4.50 1.17 2.86 1.40 2.38 1.58 1.94 1.96 1.58 2.38 1.41 2.82 1.22 3.90 1.17 4.40 1.06 6.75
9.50 1.05 4.05 1.23 4.00 1.24 2.40 1.57 1.87 1.92 2.03 1.84 1.55 2.45 1.30 3.50 1.22 4.20 1.08 6.50 1.07 7.20 1.05 8.10 1.04 8.40
2.54 1.51 1.85 1.96 1.83 1.97 2.00 1.79 1.90 1.92 1.64 2.23 1.47 2.67
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3
5.90 1.13 2.91 1.41 1.98 1.83 1.52 2.53 1.29 3.60
5.40 1.13 2.14 1.66 1.60 2.25 1.36 3.00
5.70 1.14 5.00 1.17 2.34 1.60 1.75 2.08 1.44 2.79 1.18 4.80
3.90 1.25 2.70 1.45 1.82 1.97 1.23 4.05 1.13 5.80
1.97 1.83 1.56 2.36 2.05 1.77 1.75 2.06 1.50 2.56
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5
9.40 1.06 4.24 1.22 2.91 1.41 2.04 1.78 1.61 2.31 1.35 3.20
8.20 1.06 3.05 1.35 2.31 1.57 1.69 2.09
3.38 1.32 2.62 1.49 1.85 1.95 1.47 2.68 1.32 3.38
3.15 1.35 2.65 1.57 1.75 1.87 1.50 2.55 1.25 3.55

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.40 1.30
6.50 1.11
Букмекер Да Нет
7.10 1.10
15.00 1.01
Букмекер Да Нет
5.60 1.14
8.40 1.07
Где смотреть матч Голландия 1:0 Латвия онлайн

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Прогнозы на матч Голландия 1:0 Латвия

Исход игры
Голландия
99.3% (141)
Ничья
0% (0)
Латвия
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
85.61% (119)
Меньше
14.39% (20)
Обе команды забьют
Да
9.35% (13)
Нет
90.65% (126)
Популярный счёт
3:0 Голландия
37.3% (53)
4:0 Голландия
23.9% (34)
2:0 Голландия
12.7% (18)
5:0 Голландия
11.3% (16)
3:1 Голландия
6.3% (9)
6:0 Голландия
2.1% (3)
1:0 Голландия
1.4% (2)
2:1 Голландия
1.4% (2)
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