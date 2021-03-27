Мяч после подачи Оуэна Вейндала выбивается защитником Латвии за лицевую линию - корнер для Голландии.

Снова разыгран угловой, к чему мы уже привыкли, а затем следует навес и удар головой Люка Де Йонга - во второй раз мяч встречается с перекладиной ворот Латвии.

В концовке первого тайма хозяева уже не так активно идут в атаку, устраивая перепасовку в центральной зоне.

Ничего не добавляет арбитр к первому тайму, при счёте 1-0 уходим на перерыв.

39' Райвис Юрковскис нарушает правила - арбитр был рядом и фол зафиксировал.

38' Депай получает мяч, уходит от опекавшего его соперника и стреляет по воротам - промах.

37' Нужно гостям что-то придумывать в атаке. Гол пропустили, теперь оберегать нечего. Но проблема в том, что мало контратак было, не факт, что сейчас картина изменится, ведь хозяева продолжают давить.

36' А теперь и Депай пробует обострить, отправляя мяч верхом в штрафную, но снова первые на мяче игроки сборной Латвии.

35' Классен мягко забросил в штрафную площадку, но высокого выпрыгнул Тарасов и мяч перехватил.

34' Начинают нервы сдавать у игроков сборной Латвии. Грубо действует Янис Икаунекс, за что видит перед собой карточку жёлтого цвета.

33' ГО-О-О-О-ОЛ!!! 1-0!!! БЕРГЕЙС!!! Бергейс получает мяч от Классена в штрафной площадке, а затем стреляет в левый от себя угол.

31' Райвис Юрковскис подключается к атаке левым флангом и доводит дело до удара, но в створ не попадает.

29' Прервана атака сборной Голландии, судьи усмотрели положение "вне игры".

28' Дэви Классен мог забивать, но мяч после его удара головой проверил на прочность перекладину.

26' И снова розыгрыш углового от Голландии мы видим, но опасного продолжения не следует.

25' Стивен Бергейс пробивает по воротам головой - мяч попадает в защитника Латвии, а от него уходит на корнер.

24' Голландия доминирует во владении мячом, много бьёт и атакует, но всё это не приносит дивидендов в виде голов, пока стоят гости.

23' На сей раз последовала подача от углового флажка в штрафную, но верх остался за защитниками Латвии.

22' Разыграли корнер футболисты сборной Голландии, а затем заработали ещё один - мяч после подачи в штрафную площадь рикошетом от игрока Латвии ушёл за лицевую линию.

20' Право на угловой удар получают хозяева, Мемфис Депай отправляется к мячу.

19' Сейчас Стивен Бергейс выступил в качестве ассистента, подав с правого края, но до партнёров мяч не довёл.

18' Стивен Бергейс стреляет по воротам с правого края штрафной площадки, но немного не попадает - рядом со штангой пролетает круглый.

16' Мемфис Депай определённо сегодня хочет забить. Уже четвёртый либо пятый удар наносит по воротам, в этот раз мяч разминается с целью.

15' Пробуют хозяева при помощи затяжной перепасовки раскачать противника и отыскать свободное пространство.

14' Люк Де Йонг дошёл до штрафной площадки, но бить не стал, а отдал Классена, удар которого пришёлся в Игоря Тарасова.

12' Пока удаётся гостям сдерживать атакующий порыв оппонента, но нужно и самим пытаться атаковать. Контратака на текущий момент была только одна.

11' И снова противостояние Депая и Озолса завершается в пользу голкипера сборной Латвии.

10' И снова Депай угрожает воротам соперника, на сей раз попадает, но Роберт Озолс на месте.

9' Мемфис Депай стреляет на исполнение с левого края штрафной площади, но отправляет мяч выше цели.

7' Вейналдум выполняет подачу в штрафную площадку с правого фланга, но Классен не сумел довести мяч до ворот - попал в Тарасова.

6' А вот и Латвия проводит атаку, которая завершается ударом Икаунекса - получилось точно, но прямо в руки Крулу.

5' Хозяева претендовали на корнер с правого фланга, но арбитр показал, что предстоит выполнить удар от ворот. Достаточно активно начинают "оранжевые", как и ожидалось.

4' Стандарт игроки Голландии разыграли, а затем последовал кросс в штрафную, но верх снимается защитниками Латвии.

3' Право на штрафной удар получают хозяева на левом фланге, Камеш толкнул в спину Депая.

2' С центра поля начали гости, но провести атаку сразу же не получилось - пас верхом вперёд оказался безадресным.