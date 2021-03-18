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Голландия
 
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Стадион:
Латвия

Бомбардиры внутри турнира

Голландия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Де Йонг Люк 1 1
2. Классен Дэви 1 1
3. Депай Мемфис 0 0
Латвия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Икаунекс Янис 1 1
2. Камеш Владимир 0 0

Карточки

Голландия
# Игрок      
1. Вейналдум Джорджиньо 1 0
Латвия
# Игрок      
1. Камеш Владимир 1 0
2. Карклиньш Кришс 1 0
3. Черномордийс Антонийс 1 0
4. Кристерс Тоберс 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Голландия 0 0 0 0 50% (1) 50% (1)
 Латвия 0 0 100% (1) 0 0 0

Предыдущие игры

Голландия Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Турция 4:2 Голландия Польша 1:2 Голландия Голландия 3:1 Босния и Герцеговина Голландия 1:1 Испания
Италия 1:1 Голландия Босния и Герцеговина 0:0 Голландия Голландия 0:1 Мексика Голландия 0:1 Италия Голландия 1:0 Польша Голландия 5:0 Эстония Северная Ирландия 0:0 Голландия Беларусь 1:2 Голландия Голландия 3:1 Северная Ирландия Эстония 0:4 Голландия Германия 2:4 Голландия Португалия 1:0 Голландия Голландия 3:1 Англия Голландия 2:3 Германия Голландия 4:0 Беларусь Германия 2:2 Голландия
Латвия Последние 20 матчей: +3 =6 -11
Латвия 1:2 Черногория Андорра 0:5 Латвия Латвия 1:1 Фарерские острова Сан-Марино 0:3 Латвия
Латвия 0:1 Мальта Фарерские острова 1:1 Латвия Черногория 1:1 Латвия Мальта 1:1 Латвия Латвия 0:0 Андорра Латвия 1:0 Австрия Словения 1:0 Латвия Израиль 3:1 Латвия Латвия 0:3 Польша Латвия 0:2 Северная Македония Австрия 6:0 Латвия Латвия 0:5 Словения Латвия 0:3 Израиль Польша 2:0 Латвия Северная Македония 3:1 Латвия Андорра 0:0 Латвия

Последние игры между собой

Голландия: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Латвия: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Латвия 0:2 Голландия ЕВРО 2016: Отборочные матчи Голландия 6:0 Латвия ЕВРО 2016: Отборочные матчи

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Норвегия Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Турция Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
3. Черногория Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Латвия Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
5. Голландия Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
6. Гибралтар Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Турция Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
2. Норвегия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Черногория Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Голландия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Латвия Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
6. Гибралтар Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Норвегия Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Черногория Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Гибралтар Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Турция Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Латвия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Голландия Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Голландия - Латвия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 марта 2021, осталось 2 дня 14 часов 8 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 46
    Голландия 97.8% (45)
    X 2.2% (1)
    Латвия 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Голландия
    Ничья
    Латвия
    1.04
    22.00
    75.00
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 5 000 ₽ 1.04 20.00 63.00
    Бонус: 10 000 ₽ 1.04 17.00 60.00
    Бонус: 5 000 ₽ 1.04 20.00 61.00
    Бонус: 5 000 ₽ 1.02 22.00 75.00

    Самый высокий коэффициент на матч «Голландия» – «Латвия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Голландия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Латвия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Голландия» – «Латвия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 5.75 5.75 6 6 6.25 6.25 6.5 6.5 7 7 7.5 7.5
    4.16 1.24 2.86 1.42 2.26 1.64 1.89 2.01 1.55 2.48 1.37 3.12 1.24 4.06 1.13 5.75
    10.00 1.05 4.60 1.20 2.55 1.53 2.07 1.76 1.70 2.16 1.33 3.35
    8.20 1.03 4.20 1.18 3.54 1.26 2.43 1.53 2.04 1.78 1.73 2.23 1.42 2.88 1.30 3.40 1.14 5.10 1.10 5.40 1.03 8.40
    8.80 1.05 4.60 1.18 3.85 1.27 2.48 1.52 2.10 1.78 1.87 1.99 1.72 2.20 1.42 2.85 1.32 3.35 1.16 4.70 1.14 5.40 1.05 8.70 1.04 9.20
    2.31 1.60 2.05 1.76 1.82 1.99 1.66 2.20 1.51 2.52
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
    5.10 1.18 2.65 1.48 1.86 1.94 1.45 2.77
    5.40 1.13 2.14 1.66 1.59 2.26 1.36 3.00
    5.75 1.14 4.20 1.23 2.12 1.72 1.59 2.36 1.37 3.10
    2.18 1.68 1.60 2.30 1.36 3.10
    2.73 1.45 2.15 1.69 1.86 1.94 1.55 2.41 1.41 2.86
    Букмекер 0.5 0.5 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5
    2.62 1.49 1.91 1.89 1.52 2.53 1.30 3.52
    8.20 1.06 3.05 1.35 2.31 1.57 1.69 2.09
    3.00 1.39 2.30 1.62 1.69 2.17 1.36 3.15 1.25 3.95
    3.00 1.36 2.28 1.59 1.68 2.11 1.36 2.95

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    3.24 1.32
    3.00 1.39
    Букмекер Да Нет
    7.00 1.10
    6.10 1.11
    Букмекер Да Нет
    5.50 1.15
    5.10 1.15
    Где смотреть матч Голландия - Латвия онлайн

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    Прогнозы на матч Голландия - Латвия

    Исход игры
    Голландия
    97.8% (45)
    Ничья
    2.2% (1)
    Латвия
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    88.64% (39)
    Меньше
    11.36% (5)
    Обе команды забьют
    Да
    11.36% (5)
    Нет
    88.64% (39)
    Популярный счёт
    3:0 Голландия
    39.1% (18)
    4:0 Голландия
    26.1% (12)
    5:0 Голландия
    8.7% (4)
    2:0 Голландия
    8.7% (4)
    3:1 Голландия
    4.3% (2)
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