Голландия
Позже
Стадион: Йохан Кройф Арена
Латвия
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Де Йонг Люк
|1
|1
|2.
|Классен Дэви
|1
|1
|3.
|Депай Мемфис
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Икаунекс Янис
|1
|1
|2.
|Камеш Владимир
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Вейналдум Джорджиньо
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Камеш Владимир
|1
|0
|2.
|Карклиньш Кришс
|1
|0
|3.
|Черномордийс Антонийс
|1
|0
|4.
|Кристерс Тоберс
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Голландия
|0
|0
|0
|0
|50% (1)
|50% (1)
|Латвия
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Голландия Последние 20 матчей: +10 =5 -5Турция 4:2 Голландия Польша 1:2 Голландия Голландия 3:1 Босния и Герцеговина Голландия 1:1 Испания
Италия 1:1 Голландия Босния и Герцеговина 0:0 Голландия Голландия 0:1 Мексика Голландия 0:1 Италия Голландия 1:0 Польша Голландия 5:0 Эстония Северная Ирландия 0:0 Голландия Беларусь 1:2 Голландия Голландия 3:1 Северная Ирландия Эстония 0:4 Голландия Германия 2:4 Голландия Португалия 1:0 Голландия Голландия 3:1 Англия Голландия 2:3 Германия Голландия 4:0 Беларусь Германия 2:2 Голландия
Латвия Последние 20 матчей: +3 =6 -11Латвия 1:2 Черногория Андорра 0:5 Латвия Латвия 1:1 Фарерские острова Сан-Марино 0:3 Латвия
Латвия 0:1 Мальта Фарерские острова 1:1 Латвия Черногория 1:1 Латвия Мальта 1:1 Латвия Латвия 0:0 Андорра Латвия 1:0 Австрия Словения 1:0 Латвия Израиль 3:1 Латвия Латвия 0:3 Польша Латвия 0:2 Северная Македония Австрия 6:0 Латвия Латвия 0:5 Словения Латвия 0:3 Израиль Польша 2:0 Латвия Северная Македония 3:1 Латвия Андорра 0:0 Латвия
Последние игры между собой
Голландия: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Латвия: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Норвегия
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Турция
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|3.
|Черногория
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Латвия
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|5.
|Голландия
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|6.
|Гибралтар
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Турция
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|2.
|Норвегия
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Черногория
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Голландия
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Латвия
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|6.
|Гибралтар
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Голландия» – «Латвия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Голландия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Латвия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Голландия» – «Латвия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Голландия - Латвия
Исход игры
Голландия
97.8% (45)
Ничья
2.2% (1)
Латвия
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
88.64% (39)
Меньше
11.36% (5)
Обе команды забьют
Да
11.36% (5)
Нет
88.64% (39)
Популярный счёт
3:0 Голландия
39.1% (18)
4:0 Голландия
26.1% (12)
5:0 Голландия
8.7% (4)
2:0 Голландия
8.7% (4)
3:1 Голландия
4.3% (2)
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