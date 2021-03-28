  1. Футбол
  2. Матчи
Казахстан
0:2
Перерыв

Стадион:
Франция
0'
0:1
20' Гол
Дембеле Усман
0:2
44' Гол в свои ворота
Малый Сергей
15
Мокин
Александр
23
Быстров
Марат
4
Ерланов
Темирлан
2
Малый
Сергей
3
Алип
Нуралы
7
Валиуллин
Руслан
10
Мужиков
Серикжан
8
Тагыберген
Асхат
14
Васильев
Владислав
13
Нургалиев
Азат
20
Федин
Максим
1
Льорис
Уго
12
Дюбуа
Лео
18
Зума
Курт
5
Ленгле
Клеман
19
Динь
Люка
13
Н'Домбеле
Тангай
6
Погба
Поль
11
Дембеле
Усман
7
Гризманн
Антуан
8
Лемар
Тома
20
Марсьяль
Антони
Казахстан
5-4-1
Франция
4-2-3-1

Ход матча

20'
0:1
Дембеле Усман
(Марсьяль Антони)
44'
0:2
Малый Сергей

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 1
  • 2 Офсайды 2
  • 4 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 37 Владение мячом, % 63

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Казахстан
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Франция
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гризманн Антуан 1 0.5
2. Дембеле Усман 1 0.5
3. Марсьяль Антони 0 0

Карточки

Казахстан
# Игрок      
Франция
# Игрок      
1. Павар Бенджамен 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Казахстан 0 0 0 0 0 0
 Франция 0 100% (1) 0 0 0 0

Предыдущие игры

Казахстан Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Казахстан 1:2 Литва Албания 3:1 Казахстан Черногория 0:0 Казахстан Беларусь 2:0 Казахстан
Казахстан 0:0 Албания Казахстан 1:2 Беларусь Литва 0:2 Казахстан Шотландия 3:1 Казахстан Сан-Марино 1:3 Казахстан Казахстан 0:2 Бельгия Казахстан 1:2 Кипр РОССИЯ 1:0 Казахстан Кипр 1:1 Казахстан Казахстан 4:0 Сан-Марино Бельгия 3:0 Казахстан Казахстан 0:4 РОССИЯ Казахстан 3:0 Шотландия Казахстан 1:0 Молдова Грузия 2:1 Казахстан Казахстан 1:1 Латвия
Франция Последние 20 матчей: +15 =3 -2
Франция 1:1 Украина Франция 4:2 Швеция Португалия 0:1 Франция Франция 0:2 Финляндия
Хорватия 1:2 Франция Франция 0:0 Португалия Франция 7:1 Украина Франция 4:2 Хорватия Швеция 0:1 Франция Албания 0:2 Франция Франция 2:1 Молдова Франция 1:1 Турция Исландия 0:1 Франция Франция 3:0 Андорра Франция 4:1 Албания Андорра 0:4 Франция Турция 2:0 Франция Франция 2:0 Боливия Франция 4:0 Исландия Молдова 1:4 Франция

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Франция 2:0 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
2. Босния и Герцеговина Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
3. Украина Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Финляндия Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
5. Казахстан 0:2 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Франция 2:0 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
2. Финляндия Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
3. Босния и Герцеговина Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Украина Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Казахстан 0:2 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Франция 2:0 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Босния и Герцеговина Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
3. Украина Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Финляндия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Казахстан 0:2 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход на чемпионат мира в Катаре
  • — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Прозвучал свисток на перерыв! После первого тайма счет на табло – 0:2. Нас ждет 15-минутный перерыв, после чего мы вновь вернемся на поле и продолжим смотреть футбол.
  • Гол в свои ворота
    44'
    ГОЛ! 0:2! Малый!
    А вот и первый угловой в матче у нас, у ворот Казахстана он состоялся. Последовал навес в штрафную, а там Малый подставил голову, после чего мяч влетел в угол ворот.
  • 43'
    Неудачная подача Казахстана с левого фланга. У Франции очередная возможность потянуть время.
  • 42'
    Пока сложно сказать, что хочет Казахстан от этой игры. Совсем не атакуют, но в обороне играют достаточно надёжно.
  • Фол, нарушение
    41'
    Вновь судья фиксирует фол со стороны игрока сборной Казахстана. Мужиков был не прав.
  • Фол, нарушение
    40'
    Ерланов допускает нарушение правил у центральной линии поля.
  • 39'
    Франция решается на очередную атаку в концовке тайма, но ничего опасного у ворот Мокина так и нет.
  • Офсайд
    38'
    Ещё один офсайд в нашей игре. Дембеле на этот раз в него забрался.
  • Фол, нарушение
    37'
    А сейчас Марсьяль нарушает правила на чужой половине поля.
  • Офсайд
    36'
    А вот и перехват, только заброс на Федина завершается офсайдом.
  • 35'
    И снова Франция не позволяет сопернику перейти центральную линию поля. Выдержать бы этот натиск.
  • 34'
    Франция замечает, что Казахстан не прессингует, решает чуть успокоить игру контролем мяча.
  • 33'
    Погба сделал слишком сильны пас в штрафную, никто не смог догнать такой мяч. Удар от ворот.
  • 32'
    Казахстан по-прежнему не может ничего создать в атаке. Работы у обороны Франции очень мало.
  • 31'
    Талгат Байсуфинов от бровки не отходит, что-то постоянно подсказывает своим подопечным.
  • 30'
    Отскакивает мяч к Валиуллину, но 7 номер хозяев отправил круглого на пустые трибуны.
  • Фол, нарушение
    29'
    Валиуллин зарабатывает перспективный штрафной у левого края французской штрафной.
  • Фол, нарушение
    28'
    Марсьяль с нарушением правил отобрал мяч у Быстрова.
  • 27'
    Конечно, Казахстан не разваливается, но нервозность некоторая в их действиях начинает проявляться.
  • Фол, нарушение
    26'
    Н'Домбеле нарушает правила в середине поля.
  • 25'
    Талгат Байсуфинов заметно взволнован, его команда толком не атакует, в скорости уступая сопернику на всех фронтах.
  • 24'
    У гостей сил ещё очень много. Они накрывают прессингом Казахстан и не дают даже отойти от штрафной.
  • 23'
    Вступает в игру Льорис, но просто лишь для того, чтобы начать новую атаку своей сборной, получил он мяч от партнёра по команде.
  • 22'
    Казахстан на фоне активности гостей пока выглядит академично, если не сказать безынициативно.
  • 21'
    Франция мощно прессингует. Не дает шансов хозяевам начать свою атаку.
  • Описание гола
    20'
    ГОЛ! 0:1! Дембеле!
    Марсьяль развернулся, прошёл по центру и отдал на Дембеле, 11 номер сборной Франции с 12 метров положил мяч точно в угол ворот сборной Казахстана.
  • 20'
    Талгат Байсуфинов активно подсказывает по тактике своим подопечным.
  • 19'
    Старается Казахстан наконец-то взять мяч под свой контроль. Но получается это только на своей половине поля.
  • 18'
    57% владения мячом у Франции, хотя по игре ощущение, что больше.
  • Фол, нарушение
    18'
    Дюбуа прихватил соперника на половине поля Казахстана. Судья всё видел.
  • 17'
    Казахстан обороняется большими силами. Большой жёлтый автобус припарковался возле штрафной.
  • 16'
    Погба организовал заброс к вратарской, защита Казахстана спокойно справляется с такой угрозой.
  • Фол, нарушение
    15'
    Гризманну досталось сейчас по ногам. До ворот около 29 метров.
  • 14'
    На своей половине поля контролируют мяч игроки Франции, пытаются растянуть они оборону соперника, пока безуспешно.
  • 13'
    Много борьбы в центре поля. Казахстан пока не может наладить стабильную доставку мяча к чужой штрафной.
  • Фол, нарушение
    12'
    Валиуллин нарушает правила на левом фланге атаки.
  • 11'
    Примитивными забросами гости пытаются создать панику в штрафной Казахстана, но хозяева очень легко справляются.
  • Офсайд
    10'
    Динь забежал в офсайд на левом фланге. Прав судья.
  • 9'
    Под постоянным прессингом очень нечасто получается у хозяев перейти с мячом центральную линию.
  • Фол, нарушение
    8'
    Погба в очередной раз с нарушением правил отбирает мяч у своего соперника. Опять Федин в пострадавших.
  • 7'
    Хозяева забрали мяч под контроль, но приблизиться к чужой штрафной пока не получается, французы перекрывают все зоны.
  • 6'
    Сумбурная игра идет в центре поля. Обе команды стараются взять мяч под свой контроль и играть первым номером в этом матче.
  • Фол, нарушение
    5'
    Федин получает по ногам от Погба у центрального круга.
  • 4'
    Ударов по воротам пока нет, да и рассчитывать на это было бы самонадеянно, цена ошибки очень высока.
  • 3'
    Пытаются гости наладить свои комбинационные действия. Но Казахстан легко просчитывает такие комбинации.
  • Фол, нарушение
    2'
    Обслуживает встречу бригада арбитров под руководством Алексея Кульбакова. Он и фиксирует первый фол в матче, нарушает Погба в середине поля.
  • 1'
    Казахстан проводит матч в традиционном комплекте формы жёлтого цвета, в синей форме игроки сборной Франции.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался! Первыми с центра поля встречу начали игроки Казахстана.
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Astana Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 5 000 ₽ 36.00 10.50 1.10
Бонус: 10 000 ₽ 35.00 11.00 1.09
Бонус: 5 000 ₽ 33.00 11.75 1.10
Бонус: 5 000 ₽ 45.00 18.00 1.03
  31.24 9.85 1.07

Самый высокий коэффициент на матч «Казахстан» – «Франция» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Казахстан» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Франция» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Казахстан» – «Франция», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
6.15 1.12 3.58 1.29 2.66 1.48 2.06 1.85 1.65 2.24 1.41 2.92 1.27 3.76 1.14 5.60
6.20 1.12 5.00 1.16 2.95 1.41 2.35 1.60 1.81 2.01 1.48 2.70 1.35 3.25 1.16 5.00 1.14 5.80
5.80 1.09 5.05 1.14 2.86 1.40 2.32 1.61 1.84 2.07 1.47 2.68 1.33 3.20 1.15 4.95 1.11 5.45 1.02 9.10
16.00 0.00 14.50 1.02 7.77 1.08 6.10 1.12 2.70 1.45 2.08 1.80 2.04 1.77 2.02 1.85 1.45 2.70 1.22 3.70 1.17 4.44 1.05 8.10 1.04 8.50 1.04 9.30 1.03 9.90
3.02 1.37 2.32 1.59 2.01 1.81 1.67 2.19 1.48 2.61 1.86 1.94 1.66 2.20 1.47 2.64
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
3.62 1.28 2.09 1.74 1.55 2.45 1.27 3.76
4.10 1.21 1.74 2.02 1.21 4.10
4.25 1.22 2.95 1.40 1.75 2.08 1.33 3.32 1.22 4.30
3.05 1.37 2.04 1.77 1.80 2.00 1.20 4.44 1.12 6.10
3.56 1.27 2.89 1.39 2.07 1.74 1.26 3.63 1.13 5.48 1.43 2.73 1.28 3.44
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3
5.85 1.13 2.91 1.41 2.00 1.81 1.53 2.50 1.30 3.52
5.80 1.11 2.27 1.59 1.68 2.11 1.40 2.85
5.60 1.14 4.65 1.20 2.30 1.62 1.71 2.14 1.41 2.91 1.17 5.15
4.75 1.15 3.55 1.25 2.18 1.62 1.62 2.27 1.37 2.90 1.13 5.00

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.10 1.34
2.85 1.39
3.70 1.30
Букмекер Да Нет
6.70 1.10
6.20 1.10
10.00 1.04
Букмекер Да Нет
5.15 1.17
4.80 1.16
6.70 1.09
Где смотреть матч Казахстан 0:2 Франция онлайн

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Прогнозы на матч Казахстан 0:2 Франция

Исход игры
Казахстан
0.7% (1)
Ничья
0.7% (1)
Франция
98.7% (150)
Тотал 2.5
Больше
58.11% (86)
Меньше
41.89% (62)
Обе команды забьют
Да
17.57% (26)
Нет
82.43% (122)
Популярный счёт
0:2 Франция
38.8% (59)
0:3 Франция
28.9% (44)
1:3 Франция
11.8% (18)
0:4 Франция
8.6% (13)
1:2 Франция
3.9% (6)
0:5 Франция
1.3% (2)
0:1 Франция
1.3% (2)
1:5 Франция
1.3% (2)
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