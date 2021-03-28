Казахстан
0:2
Перерыв
Стадион: Астана-Арена
Франция
0:1
20' ГолДембеле Усман
0:2
44' Гол в свои воротаМалый Сергей
20
Федин
Максим
12
Дюбуа
Лео
18
Зума
Курт
19
Динь
Люка
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Федин МаксимНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Байсуфинов Талгат
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Дюбуа ЛеоЗащитник
-
18 Зума КуртЗащитник
- Защитник
-
19 Динь ЛюкаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Меньян МайкВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Рабио АдриенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дешам Дидье
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
20'
0:1
44'
0:2
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
1 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 2
-
0 Угловые 1
-
2 Офсайды 2
-
4 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
37 Владение мячом, % 63
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гризманн Антуан
|1
|0.5
|2.
|Дембеле Усман
|1
|0.5
|3.
|Марсьяль Антони
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|#
|Игрок
|1.
|Павар Бенджамен
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Казахстан
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Франция
|0
|100% (1)
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Казахстан Последние 20 матчей: +5 =4 -11Казахстан 1:2 Литва Албания 3:1 Казахстан Черногория 0:0 Казахстан Беларусь 2:0 Казахстан
Казахстан 0:0 Албания Казахстан 1:2 Беларусь Литва 0:2 Казахстан Шотландия 3:1 Казахстан Сан-Марино 1:3 Казахстан Казахстан 0:2 Бельгия Казахстан 1:2 Кипр РОССИЯ 1:0 Казахстан Кипр 1:1 Казахстан Казахстан 4:0 Сан-Марино Бельгия 3:0 Казахстан Казахстан 0:4 РОССИЯ Казахстан 3:0 Шотландия Казахстан 1:0 Молдова Грузия 2:1 Казахстан Казахстан 1:1 Латвия
Франция Последние 20 матчей: +15 =3 -2Франция 1:1 Украина Франция 4:2 Швеция Португалия 0:1 Франция Франция 0:2 Финляндия
Хорватия 1:2 Франция Франция 0:0 Португалия Франция 7:1 Украина Франция 4:2 Хорватия Швеция 0:1 Франция Албания 0:2 Франция Франция 2:1 Молдова Франция 1:1 Турция Исландия 0:1 Франция Франция 3:0 Андорра Франция 4:1 Албания Андорра 0:4 Франция Турция 2:0 Франция Франция 2:0 Боливия Франция 4:0 Исландия Молдова 1:4 Франция
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Франция
|2:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|2.
|Босния и Герцеговина
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|3.
|Украина
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|Финляндия
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|5.
|Казахстан
|0:2 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Франция
|2:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|2.
|Финляндия
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|3.
|Босния и Герцеговина
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Украина
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Казахстан
|0:2 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
- — Выход на чемпионат мира в Катаре
- — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Казахстан» – «Франция» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Казахстан» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Франция» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Казахстан» – «Франция», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Казахстан 0:2 Франция
Исход игры
Казахстан
0.7% (1)
Ничья
0.7% (1)
Франция
98.7% (150)
Тотал 2.5
Больше
58.11% (86)
Меньше
41.89% (62)
Обе команды забьют
Да
17.57% (26)
Нет
82.43% (122)
Популярный счёт
0:2 Франция
38.8% (59)
0:3 Франция
28.9% (44)
1:3 Франция
11.8% (18)
0:4 Франция
8.6% (13)
1:2 Франция
3.9% (6)
0:5 Франция
1.3% (2)
0:1 Франция
1.3% (2)
1:5 Франция
1.3% (2)
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