Вновь судья фиксирует фол со стороны игрока сборной Казахстана. Мужиков был не прав.

Пока сложно сказать, что хочет Казахстан от этой игры. Совсем не атакуют, но в обороне играют достаточно надёжно.

Неудачная подача Казахстана с левого фланга. У Франции очередная возможность потянуть время.

ГОЛ! 0:2! Малый! А вот и первый угловой в матче у нас, у ворот Казахстана он состоялся. Последовал навес в штрафную, а там Малый подставил голову, после чего мяч влетел в угол ворот.

Прозвучал свисток на перерыв! После первого тайма счет на табло – 0:2. Нас ждет 15-минутный перерыв, после чего мы вновь вернемся на поле и продолжим смотреть футбол.

40' Ерланов допускает нарушение правил у центральной линии поля.

39' Франция решается на очередную атаку в концовке тайма, но ничего опасного у ворот Мокина так и нет.

38' Ещё один офсайд в нашей игре. Дембеле на этот раз в него забрался.

37' А сейчас Марсьяль нарушает правила на чужой половине поля.

36' А вот и перехват, только заброс на Федина завершается офсайдом.

35' И снова Франция не позволяет сопернику перейти центральную линию поля. Выдержать бы этот натиск.

34' Франция замечает, что Казахстан не прессингует, решает чуть успокоить игру контролем мяча.

33' Погба сделал слишком сильны пас в штрафную, никто не смог догнать такой мяч. Удар от ворот.

32' Казахстан по-прежнему не может ничего создать в атаке. Работы у обороны Франции очень мало.

31' Талгат Байсуфинов от бровки не отходит, что-то постоянно подсказывает своим подопечным.

30' Отскакивает мяч к Валиуллину, но 7 номер хозяев отправил круглого на пустые трибуны.

29' Валиуллин зарабатывает перспективный штрафной у левого края французской штрафной.

28' Марсьяль с нарушением правил отобрал мяч у Быстрова.

27' Конечно, Казахстан не разваливается, но нервозность некоторая в их действиях начинает проявляться.

26' Н'Домбеле нарушает правила в середине поля.

25' Талгат Байсуфинов заметно взволнован, его команда толком не атакует, в скорости уступая сопернику на всех фронтах.

24' У гостей сил ещё очень много. Они накрывают прессингом Казахстан и не дают даже отойти от штрафной.

23' Вступает в игру Льорис, но просто лишь для того, чтобы начать новую атаку своей сборной, получил он мяч от партнёра по команде.

22' Казахстан на фоне активности гостей пока выглядит академично, если не сказать безынициативно.

21' Франция мощно прессингует. Не дает шансов хозяевам начать свою атаку.

20' ГОЛ! 0:1! Дембеле!

Марсьяль развернулся, прошёл по центру и отдал на Дембеле, 11 номер сборной Франции с 12 метров положил мяч точно в угол ворот сборной Казахстана.

20' Талгат Байсуфинов активно подсказывает по тактике своим подопечным.

19' Старается Казахстан наконец-то взять мяч под свой контроль. Но получается это только на своей половине поля.

18' 57% владения мячом у Франции, хотя по игре ощущение, что больше.

18' Дюбуа прихватил соперника на половине поля Казахстана. Судья всё видел.

17' Казахстан обороняется большими силами. Большой жёлтый автобус припарковался возле штрафной.

16' Погба организовал заброс к вратарской, защита Казахстана спокойно справляется с такой угрозой.

15' Гризманну досталось сейчас по ногам. До ворот около 29 метров.

14' На своей половине поля контролируют мяч игроки Франции, пытаются растянуть они оборону соперника, пока безуспешно.

13' Много борьбы в центре поля. Казахстан пока не может наладить стабильную доставку мяча к чужой штрафной.

12' Валиуллин нарушает правила на левом фланге атаки.

11' Примитивными забросами гости пытаются создать панику в штрафной Казахстана, но хозяева очень легко справляются.

10' Динь забежал в офсайд на левом фланге. Прав судья.

9' Под постоянным прессингом очень нечасто получается у хозяев перейти с мячом центральную линию.

8' Погба в очередной раз с нарушением правил отбирает мяч у своего соперника. Опять Федин в пострадавших.

7' Хозяева забрали мяч под контроль, но приблизиться к чужой штрафной пока не получается, французы перекрывают все зоны.

6' Сумбурная игра идет в центре поля. Обе команды стараются взять мяч под свой контроль и играть первым номером в этом матче.

5' Федин получает по ногам от Погба у центрального круга.

4' Ударов по воротам пока нет, да и рассчитывать на это было бы самонадеянно, цена ошибки очень высока.

3' Пытаются гости наладить свои комбинационные действия. Но Казахстан легко просчитывает такие комбинации.

2' Обслуживает встречу бригада арбитров под руководством Алексея Кульбакова. Он и фиксирует первый фол в матче, нарушает Погба в середине поля.

1' Казахстан проводит матч в традиционном комплекте формы жёлтого цвета, в синей форме игроки сборной Франции.