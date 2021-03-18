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Казахстан
 
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Стадион:
Франция

Бомбардиры внутри турнира

Казахстан
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Франция
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гризманн Антуан 1 1

Карточки

Казахстан
# Игрок      
Франция
# Игрок      
1. Павар Бенджамен 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Казахстан 0 0 0 0 0 0
 Франция 0 100% (1) 0 0 0 0

Предыдущие игры

Казахстан Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Казахстан 1:2 Литва Албания 3:1 Казахстан Черногория 0:0 Казахстан Беларусь 2:0 Казахстан
Казахстан 0:0 Албания Казахстан 1:2 Беларусь Литва 0:2 Казахстан Шотландия 3:1 Казахстан Сан-Марино 1:3 Казахстан Казахстан 0:2 Бельгия Казахстан 1:2 Кипр РОССИЯ 1:0 Казахстан Кипр 1:1 Казахстан Казахстан 4:0 Сан-Марино Бельгия 3:0 Казахстан Казахстан 0:4 РОССИЯ Казахстан 3:0 Шотландия Казахстан 1:0 Молдова Грузия 2:1 Казахстан Казахстан 1:1 Латвия
Франция Последние 20 матчей: +15 =3 -2
Франция 1:1 Украина Франция 4:2 Швеция Португалия 0:1 Франция Франция 0:2 Финляндия
Хорватия 1:2 Франция Франция 0:0 Португалия Франция 7:1 Украина Франция 4:2 Хорватия Швеция 0:1 Франция Албания 0:2 Франция Франция 2:1 Молдова Франция 1:1 Турция Исландия 0:1 Франция Франция 3:0 Андорра Франция 4:1 Албания Андорра 0:4 Франция Турция 2:0 Франция Франция 2:0 Боливия Франция 4:0 Исландия Молдова 1:4 Франция

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Босния и Герцеговина Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
2. Украина Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
3. Финляндия Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
4. Франция Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Казахстан 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Франция Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
2. Финляндия Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
3. Казахстан 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Украина Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Босния и Герцеговина Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Босния и Герцеговина Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
2. Украина Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
3. Финляндия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Франция Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Казахстан 0 0 0 0 0 - 0 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Казахстан - Франция от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 марта 2021, осталось 2 дня 4 часа 10 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 51
    Казахстан 0% (0)
    X 2% (1)
    Франция 98% (50)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Казахстан
    Ничья
    Франция
    29.00
    9.10
    1.14
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 5 000 ₽ 29.00 9.10 1.14
    Бонус: 5 000 ₽ 26.00 9.10 1.14
    Бонус: 5 000 ₽ 22.00 8.70 1.14

    Самый высокий коэффициент на матч «Казахстан» – «Франция» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Казахстан» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Франция» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Казахстан» – «Франция», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
    4.84 1.18 2.94 1.41 2.20 1.67 1.78 2.08 1.45 2.81 1.26 3.80 1.17 4.90 1.08 7.90
    4.80 1.14 3.88 1.22 2.44 1.53 1.91 1.89 1.61 2.45 1.33 3.32 1.22 4.10 1.08 6.45 1.06 6.90 1.00 11.00
    12.00 1.01 4.80 1.16 4.30 1.23 2.40 1.53 1.99 1.85 1.76 2.12 1.58 2.35 1.30 3.30 1.22 3.95 1.09 6.60 1.07 7.20 1.01 12.00 1.01 11.00
    2.50 1.53 2.24 1.65 1.97 1.85 1.74 2.09 1.60 2.35
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
    3.12 1.36 1.89 1.91 1.44 2.79 1.20 4.54
    3.68 1.28 2.50 1.53 1.63 2.28 1.24 4.05 1.16 5.15
    2.50 1.49 1.64 2.25 1.25 3.80
    3.17 1.36 2.52 1.52 1.88 1.93 1.61 2.33 1.41 2.89
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
    4.54 1.20 2.48 1.54 1.80 2.01 1.40 2.95
    5.30 1.16 3.68 1.28 2.05 1.77 1.53 2.50 1.31 3.45
    2.02 1.74 1.51 2.46 1.30 3.25

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.85 1.40
    2.75 1.45
    Букмекер Да Нет
    6.65 1.10
    6.30 1.10
    Букмекер Да Нет
    5.10 1.17
    4.80 1.16
    Где смотреть матч Казахстан - Франция онлайн

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    Прогнозы на матч Казахстан - Франция

    Исход игры
    Казахстан
    0% (0)
    Ничья
    2% (1)
    Франция
    98% (50)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.31% (32)
    Меньше
    34.69% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    32.65% (16)
    Нет
    67.35% (33)
    Популярный счёт
    0:2 Франция
    31.4% (16)
    0:3 Франция
    25.5% (13)
    1:3 Франция
    17.6% (9)
    1:2 Франция
    7.8% (4)
    0:4 Франция
    7.8% (4)
    1:5 Франция
    3.9% (2)
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