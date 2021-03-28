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Албания
0:0
Первый тайм: 19'

Стадион:
Англия
0' 19'
1
Бериша
Этрит
18
Исмайли
Ардиан
6
Джимсити
Берат
5
Весели
Фредерик
4
Хюсай
Эльсейд
14
Ляци
Казим
7
Баре
Кейди
2
Мемола
Хюсен
16
Чикалеши
Сокол
11
Узуни
Мюрто
17
Броя
Армандо
1
Поуп
Ник
2
Уокер
Кайл
5
Стоунс
Джон
6
Магуайр
Гарри
3
Шоу
Люк
8
Филлипс
Кэлвин
4
Райс
Деклан
10
Стерлинг
Рахим
11
Маунт
Мэйсон
7
Фоден
Фил
9
Кейн
Гарри
Албания
3-4-2-1
Англия
4-2-3-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 19 Владение мячом, % 81

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Албания
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Леняни Эрмир 1 0.5
2. Баре Кейди 0 0
Англия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Калверт-Льюин Доминик 2 1
2. Стерлинг Рахим 1 0.5
3. Уорд-Праус Джеймс 1 0.5
4. Уоткинс Олли 1 0.5
5. Лингард Джесси 0 0
6. Чилуэлл Бен 0 0
7. Маунт Мэйсон 0 0
8. Фоден Фил 0 0
9. Джеймс Рис II 0 0

Карточки

Албания
# Игрок      
1. Мемушай Ледиан 1 0
2. Джимсити Берат 1 0
3. Гьясула Клаус 1 0
4. Чикалеши Сокол 1 0
5. Манай Рей 1 0
Англия
# Игрок      
1. Мингс Тайрон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Албания 0 0 100% (1) 0 0 0
 Англия 20% (1) 20% (1) 20% (1) 20% (1) 0 20% (1)

Предыдущие игры

Албания Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Андорра 0:1 Албания Албания 3:2 Беларусь Албания 3:1 Казахстан Албания 2:1 Косово
Литва 0:0 Албания Казахстан 0:0 Албания Албания 0:1 Литва Беларусь 0:2 Албания Албания 0:2 Франция Албания 2:2 Андорра Молдова 0:4 Албания Турция 1:0 Албания Албания 4:2 Исландия Франция 4:1 Албания Албания 2:0 Молдова Исландия 1:0 Албания Андорра 0:3 Албания Албания 0:2 Турция Албания 1:0 Уэльс Албания 0:4 Шотландия
Англия Последние 20 матчей: +15 =1 -4
Англия 5:0 Сан-Марино Англия 4:0 Исландия Бельгия 2:0 Англия Англия 3:0 Ирландия
Англия 0:1 Дания Англия 2:1 Бельгия Англия 3:0 Уэльс Дания 0:0 Англия Исландия 0:1 Англия Косово 0:4 Англия Англия 7:0 Черногория Болгария 0:6 Англия Чехия 2:1 Англия Англия 5:3 Косово Англия 4:0 Болгария Швейцария 0:0 Англия Голландия 3:1 Англия Черногория 1:5 Англия Англия 5:0 Чехия Англия 2:1 Хорватия

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Англия 0:0 Заявка 2 1 1 0 5 - 0 4
2. Албания 0:0 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
3. Польша Заявка 1 0 1 0 3 - 3 1
4. Венгрия Заявка 1 0 1 0 3 - 3 1
5. Андорра Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
6. Сан-Марино Заявка 1 0 0 1 0 - 5 0

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Англия 0:0 Заявка 1 1 0 0 5 - 0 3
2. Албания 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Венгрия Заявка 1 0 1 0 3 - 3 1
4. Польша Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Сан-Марино Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Андорра Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Албания 0:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Англия 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Польша Заявка 1 0 1 0 3 - 3 1
4. Венгрия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Андорра Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Сан-Марино Заявка 1 0 0 1 0 - 5 0
  • — Выход на чемпионат мира в Катаре
  • — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)
  • Первый тайм
  • 18'
    Сборная Англии снова принялась комбинировать у центрального круга без продвижения вперёд.
  • Фол, нарушение
    17'
    Узуни в центре поля прихватил руками Магуайра.
  • Угловой
    16'
    Фоден исполнил очередной угловой удар. Стерлинг в штрафной площади не по правилам сыграл против Чикалеши.
  • 14'
    Джимсити на фланге в подкате выбил мяч у Кейна.
  • Опасный момент
    13'
    Быструю контратаку провели хозяева. Хюсай по центру вывел к воротам Узуни, который с линии штрафной площади пробил чуть выше перекладины.
  • Угловой
    13'
    Подача Фодена от углового флага к воротам обороной хозяев вынесена.
  • 12'
    Фоден на левом фланге прессинговал Исмайли и заработал угловой удар.
  • Угловой
    11'
    Фоден от углового флага навесил к дальней штанге, где Стоунс головой пробил выше ворот.
  • 10'
    Фоден слева навесил на Маунта, которому Джимсити помешал головой пробить по воротам.
  • 9'
    Албанцы стартовые минут проводят в обороне. Длинные забросы хозяев вперёд для обороны соперников проблем не представляют.
  • Фол, нарушение
    8'
    Баре в центральном круге подтолкнул в спину Филлипса.
  • 7'
    Маунт справа прошёл вперёд, но и ему не удалось доставить мяч поближе к воротам.
  • 6'
    Шоу с Фоденом активно действуют на левом фланге, но разогнать атаку им не удаётся.
  • 5'
    Стерлинг перед чужой штрафной площадью пошёл справа к центр, а пас на Филлипса Рахим сделал слабо.
  • 4'
    Англичане контролируют мяч в центре поля. Вперёд продвинуться гостям пока не удаётся.
  • 3'
    Шоу по левому флангу прошёл вперёд, но обостряющей передачи в центр Люку не удалось сделать.
  • 2'
    Сборная Албании играет в красных футболках и чёрных трусах, сборная Англии - в белой форме.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Эйр Албания Стэдиуме"!
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Kombetare. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 5 000 ₽ 17.00 6.55 1.24
Бонус: 10 000 ₽ 13.00 5.80 1.26
Бонус: 5 000 ₽ 18.00 6.85 1.25
Бонус: 5 000 ₽ 15.00 6.20 1.23
  14.58 6.11 1.24

Самый высокий коэффициент на матч «Албания» – «Англия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Албания» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Англия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Албания» – «Англия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6
15.00 1.01 5.80 1.14 3.78 1.26 2.45 1.55 1.92 2.02 1.50 2.60 1.30 3.46 1.16 5.30 1.08 7.90
4.20 1.24 3.15 1.35 2.06 1.77 1.62 2.31 1.41 2.80 1.20 4.40 1.17 5.20 1.06 8.50 1.06 9.80
12.50 1.00 11.25 1.01 4.10 1.22 3.32 1.33 2.25 1.79 1.62 2.30 1.43 2.74 1.19 4.30 1.13 4.85 1.03 8.60
14.00 1.01 9.60 1.03 4.00 1.23 3.15 1.36 2.10 1.78 1.88 1.99 1.65 2.33 1.42 2.85 1.21 4.50 1.15 5.10 1.05 9.00 1.04 9.30 0.00 15.50
4.14 1.25 3.11 1.40 2.47 1.58 2.09 1.78 1.86 2.02 1.61 2.39 1.48 2.75 1.39 3.08 1.14 6.05
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.91 1.41 1.77 2.05 1.36 3.13 1.16 5.35
3.10 1.32 2.08 1.70 1.47 2.50 1.12 5.80
3.60 1.29 2.38 1.58 1.56 2.43 1.21 4.40 1.14 5.70
2.15 1.70 1.50 2.75 1.17 5.10
3.35 1.35 2.77 1.48 2.18 1.74 1.70 2.22 1.50 2.69 1.34 3.39
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
3.68 1.28 2.06 1.76 1.53 2.50 1.27 3.76
4.40 1.19 1.82 1.92 1.23 3.90
3.85 1.26 2.77 1.44 1.75 2.08 1.32 3.38 1.21 4.40
3.05 1.35 1.80 1.94 1.36 3.00

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.50 1.50
2.36 1.55
2.35 1.58
Букмекер Да Нет
5.60 1.14
5.60 1.12
6.10 1.10
Букмекер Да Нет
5.10 1.17
4.30 1.19
4.50 1.17
Где смотреть матч Албания 0:0 Англия онлайн

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Прогнозы на матч Албания 0:0 Англия

Исход игры
Албания
0% (0)
Ничья
2% (3)
Англия
98% (144)
Тотал 2.5
Больше
54.17% (78)
Меньше
45.83% (66)
Обе команды забьют
Да
34.72% (50)
Нет
65.28% (94)
Популярный счёт
0:2 Англия
40.8% (60)
1:3 Англия
19% (28)
0:3 Англия
17% (25)
1:2 Англия
9.5% (14)
0:1 Англия
2.7% (4)
1:4 Англия
2.7% (4)
0:4 Англия
2% (3)
0:5 Англия
1.4% (2)
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