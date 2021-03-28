Албания
0:0
Первый тайм: 19'
Стадион: Arena Kombetare
Англия
14
Ляци
Казим
11
Узуни
Мюрто
17
Броя
Армандо
1
Поуп
Ник
3
Шоу
Люк
11
Маунт
Мэйсон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Ляци КазимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Узуни МюртоПолузащитник
-
17 Броя АрмандоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
19 Дока АльбиЗащитник
- Защитник
-
13 Айети АрлиндЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Манай РейНападающий
-
Главный тренер: Рейя Эдуардо
- Основной состав
-
1 Поуп НикВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
3 Шоу ЛюкЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Маунт МэйсонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Джонстон СэмВратарь
-
19 Мингс ТайронЗащитник
-
20 Чилуэлл БенЗащитник
- Защитник
-
15 Коди КонорЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Уоткинс ОллиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Саутгейт Гарет
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
19 Владение мячом, % 81
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Леняни Эрмир
|1
|0.5
|2.
|Баре Кейди
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Калверт-Льюин Доминик
|2
|1
|2.
|Стерлинг Рахим
|1
|0.5
|3.
|Уорд-Праус Джеймс
|1
|0.5
|4.
|Уоткинс Олли
|1
|0.5
|5.
|Лингард Джесси
|0
|0
|6.
|Чилуэлл Бен
|0
|0
|7.
|Маунт Мэйсон
|0
|0
|8.
|Фоден Фил
|0
|0
|9.
|Джеймс Рис II
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Мемушай Ледиан
|1
|0
|2.
|Джимсити Берат
|1
|0
|3.
|Гьясула Клаус
|1
|0
|4.
|Чикалеши Сокол
|1
|0
|5.
|Манай Рей
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Мингс Тайрон
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Албания
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
|0
|Англия
|20% (1)
|20% (1)
|20% (1)
|20% (1)
|0
|20% (1)
Предыдущие игры
Албания Последние 20 матчей: +10 =3 -7Андорра 0:1 Албания Албания 3:2 Беларусь Албания 3:1 Казахстан Албания 2:1 Косово
Литва 0:0 Албания Казахстан 0:0 Албания Албания 0:1 Литва Беларусь 0:2 Албания Албания 0:2 Франция Албания 2:2 Андорра Молдова 0:4 Албания Турция 1:0 Албания Албания 4:2 Исландия Франция 4:1 Албания Албания 2:0 Молдова Исландия 1:0 Албания Андорра 0:3 Албания Албания 0:2 Турция Албания 1:0 Уэльс Албания 0:4 Шотландия
Англия Последние 20 матчей: +15 =1 -4Англия 5:0 Сан-Марино Англия 4:0 Исландия Бельгия 2:0 Англия Англия 3:0 Ирландия
Англия 0:1 Дания Англия 2:1 Бельгия Англия 3:0 Уэльс Дания 0:0 Англия Исландия 0:1 Англия Косово 0:4 Англия Англия 7:0 Черногория Болгария 0:6 Англия Чехия 2:1 Англия Англия 5:3 Косово Англия 4:0 Болгария Швейцария 0:0 Англия Голландия 3:1 Англия Черногория 1:5 Англия Англия 5:0 Чехия Англия 2:1 Хорватия
Группа I
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Англия
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 0
|4
|2.
|Албания
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|3.
|Польша
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|4.
|Венгрия
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|5.
|Андорра
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|6.
|Сан-Марино
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|0
Группа I
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Англия
|0:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 0
|3
|2.
|Албания
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|Венгрия
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|4.
|Польша
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Сан-Марино
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Андорра
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
- — Выход на чемпионат мира в Катаре
- — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Албания» – «Англия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Албания» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Англия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Албания» – «Англия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Албания 0:0 Англия
Исход игры
Албания
0% (0)
Ничья
2% (3)
Англия
98% (144)
Тотал 2.5
Больше
54.17% (78)
Меньше
45.83% (66)
Обе команды забьют
Да
34.72% (50)
Нет
65.28% (94)
Популярный счёт
0:2 Англия
40.8% (60)
1:3 Англия
19% (28)
0:3 Англия
17% (25)
1:2 Англия
9.5% (14)
0:1 Англия
2.7% (4)
1:4 Англия
2.7% (4)
0:4 Англия
2% (3)
0:5 Англия
1.4% (2)
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