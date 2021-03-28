Исландия (до 21 года)
0:2
Перерыв
Стадион: Gyirmoti Stadion
Дания (до 21 года)
0:1
5' ГолИсаксен Густав
0:2
19' ГолБех Мадс
26' Желтая карточкаТорстейнссон Йон
26' Желтая карточкаНельссон Виктор
0:2
39' Не забитый пенальтиГудьонсен Свейнн
23
Лейфссон
Ари
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Лейфссон АриЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: David Snorri Jonasson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
4 Бех МадсЗащитник
-
21 Хольсе КарлоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Фагир ВахидНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Капельяс Альберт
Ход матча
5'
0:1
19'
0:2
26'
26'
39'
0:2
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
1 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 2
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
29 Владение мячом, % 71
Владение мячом
Предыдущие игры
Исландия (до 21 года) Последние 20 матчей: +8 =4 -8Россия (до 21 года) 4:1 Исландия (до 21 года) Ирландия (до 21 года) 1:2 Исландия (до 21 года) Исландия (до 21 года) 1:2 Италия (до 21 года) Люксембург (до 21 года) 0:2 Исландия (до 21 года)
Исландия (до 21 года) 1:0 Швеция (до 21 года) Италия (до 21 года) 3:0 Исландия (до 21 года) Исландия (до 21 года) 1:0 Ирландия (до 21 года) Швеция (до 21 года) 5:0 Исландия (до 21 года) Исландия (до 21 года) 6:1 Армения (до 21 года) Исландия (до 21 года) 3:0 Люксембург (до 21 года) Катар (до 21 года) 0:3 Исландия (до 21 года) Чехия (до 21 года) 1:1 Исландия (до 21 года) Thailand U21 1:1 Исландия (до 21 года) Китай (до 21 года) 1:1 Исландия (до 21 года) Исландия (до 21 года) 0:2 Мексика (до 21 года) Исландия (до 21 года) 2:7 Испания (до 21 года) Исландия (до 21 года) 0:1 Северная Ирландия (до 21 года) Исландия (до 21 года) 2:3 Словакия (до 21 года) Исландия (до 21 года) 5:2 Эстония (до 21 года) Северная Ирландия (до 21 года) 0:0 Исландия (до 21 года)
Дания (до 21 года) Последние 20 матчей: +13 =3 -4Франция (до 21 года) 0:1 Дания (до 21 года) Румыния (до 21 года) 1:1 Дания (до 21 года) Дания (до 21 года) 2:1 Финляндия (до 21 года) Мальта (до 21 года) 1:3 Дания (до 21 года)
Северная Ирландия (до 21 года) 0:1 Дания (до 21 года) Дания (до 21 года) 1:1 Украина (до 21 года) Дания (до 21 года) 5:1 Мальта (до 21 года) Украина (до 21 года) 2:3 Дания (до 21 года) Финляндия (до 21 года) 0:1 Дания (до 21 года) Дания (до 21 года) 2:1 Северная Ирландия (до 21 года) Дания (до 21 года) 2:1 Румыния (до 21 года) Дания (до 21 года) 0:0 Венгрия (до 21 года) Дания (до 21 года) 2:0 Сербия (до 21 года) Дания (до 21 года) 3:1 Австрия (до 21 года) Германия (до 21 года) 3:1 Дания (до 21 года) Хорватия (до 21 года) 1:0 Дания (до 21 года) Франция (до 21 года) 0:1 Дания (до 21 года) Дания (до 21 года) 3:2 Бельгия (до 21 года) Дания (до 21 года) 1:5 Англия (до 21 года) Испания (до 21 года) 4:1 Дания (до 21 года)
Последние игры между собой
Исландия (до 21 года): победы: 1, ничьи: 2, поражения: 2
Дания (до 21 года): победы: 2, ничьи: 2, поражения: 1
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дания (до 21 года)
|2:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|Россия (до 21 года)
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|3.
|Франция (до 21 года)
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|4.
|Исландия (до 21 года)
|0:2 Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
- — Выход в плей-офф
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Исландия (до 21 года)» – «Дания (до 21 года)» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Исландия (до 21 года)» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Дания (до 21 года)» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Исландия (до 21 года)» – «Дания (до 21 года)», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Исландия (до 21 года) 0:2 Дания (до 21 года)
Исход игры
Исландия (до 21 года)
10.8% (15)
Ничья
12.2% (17)
Дания (до 21 года)
77% (107)
Тотал 2.5
Больше
52.59% (71)
Меньше
47.41% (64)
Обе команды забьют
Да
63.7% (86)
Нет
36.3% (49)
Популярный счёт
1:2 Дания (до 21 года)
36% (50)
0:1 Дания (до 21 года)
16.5% (23)
0:2 Дания (до 21 года)
15.1% (21)
1:1 Ничья
12.2% (17)
2:1 Исландия (до 21 года)
7.2% (10)
1:3 Дания (до 21 года)
6.5% (9)
1:0 Исландия (до 21 года)
1.4% (2)
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