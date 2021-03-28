Датчане ведут перепасовку у центрального круга, но теперь уже под прессингом соперников.

Перерыв! Исландия (до 21 года) - Дания (до 21 года) - 0:2.

42' У Юлманда не прошёл заброс верхом в чужую штрафную площадь по центру.

40' Кристенсен отразил удар Гудьонсена с одиннадцатиметровой отметки. При игре на добивании исландцы нарушили правила.

39' Пенальти! Тордарсон выбросил мяч из аута к воротам. Оувлафссон пробил головой выше, но при этом получил удар кулаком в голову от Кристенсена.

38' Подача у Дарами слева на дальнюю штангу не получилась точной. Мяч улетел за пределы поля.

37' Расмуссену на фланге мяч попал в руку, но арбитр на это не стал никак реагировать.

36' Хольсе не позволил Гудьонсену по центру прорваться в штрафную площадь датчан.

34' Юлманд у центрального круга сбил Гудьонсена.

32' Тордарсон на чужой половине поля сбил Хольсе.

30' Дарами у чужой штрафной площади поборолся с Хейкссоном, но мяч отобрать у исландца не смог.

28' Датчане забрали мяч и катают его у центрального круга, сбивая наступательный порыв соперников.

27' Гудьонсен с двадцати метров низом пробил рядом с правой штангой.

26' Небольшая потасовка на половину поля датчан. Нельссон и Торстейнссон получили по жёлтой карточке.

25' Торстейнссон слева по линии попытался прорваться к воротам, но упустил мяч за пределы поля.

24' Исландцам удалось подержать мяч на чужой половине поля. Заработана пара "стандартов".

22' Хольсе в центре поля врезал по ногам Андерсону.

21' Расмуссен на правом фланге оказался в офсайде.

19' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

0:2!!!

БЕХ!!! Уже после выноса мяча от ворот последовал обратный заброс. На рикошет откликнулся Бех и слева с двенадцати метров низом точно пробил в дальний угол.

19' Андерсен от углового флага навесил на дальнюю штангу. После серии рикошетов по воротам никто не пробил.

18' Андерлсон со штрафного пробил в стенку, от которой мяч улетел за пределы поля.

17' Тордарсон наступил на ногу Андерсену. Тридцать метров до ворот.

16' До Кристенсена пока мячи долетают только после длинных забросов вперёд. С Оливером при этом бороться никто не идёт.

14' Датчане уверенно контролируют мяч, но явно перебарщивают скандинавы с передачами.

12' Дарами на левом фланге не смог пройти Андерсона и подтолкнул Микаэля в спину.

10' Датчане активно прессингуют соперника на чужой половине поля и не позволяют островитянам переходить через центральную линию поля.

8' Гудьонсен в центре поля завалил на газон Юлманда.

7' Заброс вперёд по левому флангу на ход Хольсе получился слишком сильным.

5' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

0:1!!!

ИСАКСЕН!!! Юлманд отличной передачей отправил Исаксена справа вперёд. Густав вошёл в штрафную площадь, обыграл соперника и точно пробил в дальний угол.

4' Датчане расположились на чужой половине поля и переводят мяч с фланга на фланг.

3' Длинные забросы вперёд попробовали команды. Мяч после таких передач легко достался соперникам.

2' Сборная Исландии играет в синей форме, сборная Дании - в белой.