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Исландия (до 21 года)
0:2
Перерыв

Стадион:
Дания (до 21 года)
0'
0:1
5' Гол
Исаксен Густав
0:2
19' Гол
Бех Мадс
26' Желтая карточка
Торстейнссон Йон
26' Желтая карточка
Нельссон Виктор
0:2
39' Не забитый пенальти
Гудьонсен Свейнн
13
Гуннарссон
Патрик
20
Финнссон
Кольбейн
23
Лейфссон
Ари
5
Оулафссон
Исак
16
Гуннарссон
Хердюр-Инги
9
Тордарсон
Стефан-Тейтюр
6
Хейкссон
Алекс
18
Виллюмссон
Виллюм
10
Андерсон
Микаэль
17
Гудьонсен
Свейнн
11
Торстейнссон
Йон
1
Кристенсен
Оливер
2
Расмуссен
Мадс
5
Нельссон
Виктор
4
Бех
Мадс
21
Хольсе
Карло
7
Лаурсен
Николай
14
Юлманд
Мортен
20
Андерсен
Магнус
II
19
Исаксен
Густав
9
Фредериксен
Николай
17
Дарами
Мохаммед
Исландия (до 21 года)
4-3-3
Дания (до 21 года)
4-3-3

Ход матча

5'
0:1
Исаксен Густав
(Юлманд Мортен)
19'
0:2
Бех Мадс
26'
Торстейнссон Йон
 
26'
 
Нельссон Виктор
39'
Гудьонсен Свейнн
0:2

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 1 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 29 Владение мячом, % 71

Владение мячом

Предыдущие игры

Исландия (до 21 года) Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Россия (до 21 года) 4:1 Исландия (до 21 года) Ирландия (до 21 года) 1:2 Исландия (до 21 года) Исландия (до 21 года) 1:2 Италия (до 21 года) Люксембург (до 21 года) 0:2 Исландия (до 21 года)
Исландия (до 21 года) 1:0 Швеция (до 21 года) Италия (до 21 года) 3:0 Исландия (до 21 года) Исландия (до 21 года) 1:0 Ирландия (до 21 года) Швеция (до 21 года) 5:0 Исландия (до 21 года) Исландия (до 21 года) 6:1 Армения (до 21 года) Исландия (до 21 года) 3:0 Люксембург (до 21 года) Катар (до 21 года) 0:3 Исландия (до 21 года) Чехия (до 21 года) 1:1 Исландия (до 21 года) Thailand U21 1:1 Исландия (до 21 года) Китай (до 21 года) 1:1 Исландия (до 21 года) Исландия (до 21 года) 0:2 Мексика (до 21 года) Исландия (до 21 года) 2:7 Испания (до 21 года) Исландия (до 21 года) 0:1 Северная Ирландия (до 21 года) Исландия (до 21 года) 2:3 Словакия (до 21 года) Исландия (до 21 года) 5:2 Эстония (до 21 года) Северная Ирландия (до 21 года) 0:0 Исландия (до 21 года)
Дания (до 21 года) Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Франция (до 21 года) 0:1 Дания (до 21 года) Румыния (до 21 года) 1:1 Дания (до 21 года) Дания (до 21 года) 2:1 Финляндия (до 21 года) Мальта (до 21 года) 1:3 Дания (до 21 года)
Северная Ирландия (до 21 года) 0:1 Дания (до 21 года) Дания (до 21 года) 1:1 Украина (до 21 года) Дания (до 21 года) 5:1 Мальта (до 21 года) Украина (до 21 года) 2:3 Дания (до 21 года) Финляндия (до 21 года) 0:1 Дания (до 21 года) Дания (до 21 года) 2:1 Северная Ирландия (до 21 года) Дания (до 21 года) 2:1 Румыния (до 21 года) Дания (до 21 года) 0:0 Венгрия (до 21 года) Дания (до 21 года) 2:0 Сербия (до 21 года) Дания (до 21 года) 3:1 Австрия (до 21 года) Германия (до 21 года) 3:1 Дания (до 21 года) Хорватия (до 21 года) 1:0 Дания (до 21 года) Франция (до 21 года) 0:1 Дания (до 21 года) Дания (до 21 года) 3:2 Бельгия (до 21 года) Дания (до 21 года) 1:5 Англия (до 21 года) Испания (до 21 года) 4:1 Дания (до 21 года)

Последние игры между собой

Исландия (до 21 года): победы: 1, ничьи: 2, поражения: 2
Дания (до 21 года): победы: 2, ничьи: 2, поражения: 1
Исландия (до 21 года) 1:1 Дания (до 21 года) Отборочный турнир Евро-2015 (до 21 года) Дания (до 21 года) 0:0 Исландия (до 21 года) Отборочный турнир Евро-2015 (до 21 года) Исландия (до 21 года) 3:1 Дания (до 21 года) Европа Дания (до 21 года) 3:2 Исландия (до 21 года) Товарищеские матчи
Исландия (до 21 года) 0:2 Дания (до 21 года) Товарищеские матчи

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дания (до 21 года) 2:0 Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
2. Россия (до 21 года) Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
3. Франция (до 21 года) Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
4. Исландия (до 21 года) 0:2 Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
  • — Выход в плей-офф
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв! Исландия (до 21 года) - Дания (до 21 года) - 0:2.
  • Офсайд
    45'
    Фредериксен забрался в офсайд.
  • Дополнительное время
    45'
    1 минуту добавил Мелер в первом тайме.
  • 45'
    Датчане ведут перепасовку у центрального круга, но теперь уже под прессингом соперников.
  • Фол, нарушение
    44'
    Хейкссон у центрального круга сбил Юлманда.
  • 42'
    У Юлманда не прошёл заброс верхом в чужую штрафную площадь по центру.
  • Не забитый пенальти
    40'
    Кристенсен отразил удар Гудьонсена с одиннадцатиметровой отметки. При игре на добивании исландцы нарушили правила.
  • Пенальти!
    39'
    Пенальти! Тордарсон выбросил мяч из аута к воротам. Оувлафссон пробил головой выше, но при этом получил удар кулаком в голову от Кристенсена.
  • 38'
    Подача у Дарами слева на дальнюю штангу не получилась точной. Мяч улетел за пределы поля.
  • 37'
    Расмуссену на фланге мяч попал в руку, но арбитр на это не стал никак реагировать.
  • 36'
    Хольсе не позволил Гудьонсену по центру прорваться в штрафную площадь датчан.
  • Фол, нарушение
    34'
    Юлманд у центрального круга сбил Гудьонсена.
  • Фол, нарушение
    32'
    Тордарсон на чужой половине поля сбил Хольсе.
  • 30'
    Дарами у чужой штрафной площади поборолся с Хейкссоном, но мяч отобрать у исландца не смог.
  • 28'
    Датчане забрали мяч и катают его у центрального круга, сбивая наступательный порыв соперников.
  • Опасный момент
    27'
    Гудьонсен с двадцати метров низом пробил рядом с правой штангой.
  • Желтая карточка
    26'
    Небольшая потасовка на половину поля датчан. Нельссон и Торстейнссон получили по жёлтой карточке.
  • 25'
    Торстейнссон слева по линии попытался прорваться к воротам, но упустил мяч за пределы поля.
  • 24'
    Исландцам удалось подержать мяч на чужой половине поля. Заработана пара "стандартов".
  • Фол, нарушение
    22'
    Хольсе в центре поля врезал по ногам Андерсону.
  • Офсайд
    21'
    Расмуссен на правом фланге оказался в офсайде.
  • Описание гола
    19'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    0:2!!!
    БЕХ!!! Уже после выноса мяча от ворот последовал обратный заброс. На рикошет откликнулся Бех и слева с двенадцати метров низом точно пробил в дальний угол.
  • Угловой
    19'
    Андерсен от углового флага навесил на дальнюю штангу. После серии рикошетов по воротам никто не пробил.
  • 18'
    Андерлсон со штрафного пробил в стенку, от которой мяч улетел за пределы поля.
  • Фол, нарушение
    17'
    Тордарсон наступил на ногу Андерсену. Тридцать метров до ворот.
  • 16'
    До Кристенсена пока мячи долетают только после длинных забросов вперёд. С Оливером при  этом бороться никто не идёт.
  • 14'
    Датчане уверенно контролируют мяч, но явно перебарщивают скандинавы с передачами.
  • Фол, нарушение
    12'
    Дарами на левом фланге не смог пройти Андерсона и подтолкнул Микаэля в спину.
  • 10'
    Датчане активно прессингуют соперника на чужой половине поля и не позволяют островитянам переходить через центральную линию поля.
  • Фол, нарушение
    8'
    Гудьонсен в центре поля завалил на газон Юлманда.
  • 7'
    Заброс вперёд по левому флангу на ход Хольсе получился слишком сильным.
  • Описание гола
    5'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    0:1!!!
    ИСАКСЕН!!! Юлманд отличной передачей отправил Исаксена справа вперёд. Густав вошёл в штрафную площадь, обыграл соперника и точно пробил в дальний угол.
  • 4'
    Датчане расположились на чужой половине поля и переводят мяч с фланга на фланг.
  • 3'
    Длинные забросы вперёд попробовали команды. Мяч после таких передач легко достался соперникам.
  • 2'
    Сборная Исландии играет в синей форме, сборная Дании - в белой.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Дьирмоте"!
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча второго тура группы С молодёжного чемпионата Европы для игроков моложе 21 года, в котором сыграют сборные Исландии и Дании. Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
    • Прогнозы 139
    Исландия (до 21 года) 10.8% (15)
    X 12.2% (17)
    Дания (до 21 года) 77% (107)
    Все прогнозы
    1.72 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Исландия (до 21 года)
    Ничья
    Дания (до 21 года)
    7.30
    4.75
    1.51
    Все Коэффициенты
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gyirmoti Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 5 000 ₽ 7.30 4.75 1.46
Бонус: 5 000 ₽ 32.00 12.00 1.04
  6.45 4.31 1.51

Самый высокий коэффициент на матч «Исландия (до 21 года)» – «Дания (до 21 года)» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Исландия (до 21 года)» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Дания (до 21 года)» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Исландия (до 21 года)» – «Дания (до 21 года)», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
10.50 1.01 9.50 1.02 3.90 1.23 3.04 1.37 2.12 1.78 1.60 2.31 1.40 2.81 1.16 4.55 1.12 5.00 1.02 9.10 1.03 8.30
13.50 0.00 9.50 1.04 7.77 1.05 5.80 1.11 5.90 1.10 1.84 1.97 4.20 1.20 2.20 1.62 1.62 2.20 1.37 2.95 1.14 5.20 1.11 5.80 1.02 11.00 1.02 11.00
3.89 1.27 3.04 1.40 2.36 1.62 2.02 1.85 1.79 2.08 3.80 1.27 2.51 1.55 2.03 1.83 1.75 2.13 1.47 2.73 1.78 2.09 1.59 2.42 1.44 2.85
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5
3.14 1.35 2.07 1.74 1.49 2.58
2.10 1.73 2.01 1.75 1.35 3.05 1.44 2.65 1.05 8.50 1.03 10.00
3.15 1.37 2.60 1.52 2.04 1.83 1.63 2.33 1.45 2.83 1.35 3.38 1.22 4.43 1.11 7.00 1.29 3.66
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
3.08 1.36 1.79 2.00 1.36 3.10
3.00 1.36 1.78 1.97 1.35 3.05

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.77 1.97
Букмекер Да Нет
5.40 1.13
Букмекер Да Нет
3.65 1.25
Где смотреть матч Исландия (до 21 года) 0:2 Дания (до 21 года) онлайн

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Прогнозы на матч Исландия (до 21 года) 0:2 Дания (до 21 года)

Исход игры
Исландия (до 21 года)
10.8% (15)
Ничья
12.2% (17)
Дания (до 21 года)
77% (107)
Тотал 2.5
Больше
52.59% (71)
Меньше
47.41% (64)
Обе команды забьют
Да
63.7% (86)
Нет
36.3% (49)
Популярный счёт
1:2 Дания (до 21 года)
36% (50)
0:1 Дания (до 21 года)
16.5% (23)
0:2 Дания (до 21 года)
15.1% (21)
1:1 Ничья
12.2% (17)
2:1 Исландия (до 21 года)
7.2% (10)
1:3 Дания (до 21 года)
6.5% (9)
1:0 Исландия (до 21 года)
1.4% (2)
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