19
Шоне
Лассе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Шоне ЛассеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Лоссль ЙонасВратарь
- Вратарь
-
18 Васс ДаниэльЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Йонссон ЙенсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Винд ЖонасНападающий
-
Главный тренер: Хьюлманд Каспер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Раца ВадимПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Драган ИонПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Жардан ИонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бордин Роберто
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
85 Владение мячом, % 15
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Винд Жонас
|1
|0.5
|2.
|Брайтвайт Мартин
|1
|0.5
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Николаеску Йон
|1
|0.5
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Шмейхель Каспер
|1
|0
|2.
|Брайтвайт Мартин
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Армаш Игорь
|1
|0
|2.
|Ионице Артур
|1
|0
|3.
|Раца Вадим
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Дания
|50% (1)
|0
|0
|0
|50% (1)
|0
|Молдова
|100% (1)
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Дания Последние 20 матчей: +11 =7 -2Израиль 0:2 Дания Бельгия 4:2 Дания Дания 2:1 Исландия Дания 2:0 Швеция
Англия 0:1 Дания Исландия 0:3 Дания Дания 4:0 Фарерские острова Дания 0:0 Англия Дания 0:2 Бельгия Ирландия 1:1 Дания Дания 6:0 Гибралтар Дания 4:0 Люксембург Дания 1:0 Швейцария Грузия 0:0 Дания Гибралтар 0:6 Дания Дания 5:1 Грузия Дания 1:1 Ирландия Швейцария 3:3 Дания Косово 2:2 Дания Дания 0:0 Ирландия
Молдова Последние 20 матчей: +1 =3 -16Молдова 1:1 Фарерские острова Косово 1:0 Молдова Молдова 0:2 Греция Молдова 0:0 РОССИЯ
Молдова 0:4 Словения Греция 2:0 Молдова Италия 6:0 Молдова Словения 1:0 Молдова Молдова 1:1 Косово Швеция 1:0 Молдова Молдова 1:2 Исландия Франция 2:1 Молдова Молдова 0:4 Албания Андорра 1:0 Молдова Молдова 0:4 Турция Исландия 3:0 Молдова Албания 2:0 Молдова Молдова 1:0 Андорра Турция 4:0 Молдова Молдова 1:4 Франция
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дания
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|2.
|Молдова
|0:0 Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|3.
|Австрия
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|4.
|Шотландия
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|5.
|Фарерские острова
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Израиль
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шотландия
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|2.
|Дания
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|Молдова
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|Австрия
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Фарерские острова
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Израиль
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
- — Выход на чемпионат мира в Катаре
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Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Дания» – «Молдова» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Дания» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Молдова» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Дания» – «Молдова», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Дания 0:0 Молдова
Исход игры
Дания
99.3% (144)
Ничья
0.7% (1)
Молдова
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
55.63% (79)
Меньше
44.37% (63)
Обе команды забьют
Да
9.15% (13)
Нет
90.85% (129)
Популярный счёт
2:0 Дания
41.4% (60)
3:0 Дания
33.1% (48)
4:0 Дания
10.3% (15)
2:1 Дания
5.5% (8)
3:1 Дания
2.1% (3)
1:0 Дания
1.4% (2)
6:0 Дания
1.4% (2)
5:0 Дания
1.4% (2)
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