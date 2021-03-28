  1. Футбол
  2. Матчи
Дания
0:0
Первый тайм: 18'

Стадион:
Молдова
0' 18'
1
Шмейхель
Каспер
17
Стрюгер-Ларсен
Йенс
2
Андерсен
Йоаким
3
Вестергор
Янник
5
Бойлесен
Николай
19
Шоне
Лассе
15
Норгор
Кристиан
8
Йенсен
Матиас
11
Ольсен
Сков
Андреас
12
Дольберг
Каспер
14
Дамсгор
Миккель
1
Намашко
Станислав
13
Архирий
Игорь
6
Епуряну
Александр
4
Армаш
Игорь
2
Рябчук
Олег
7
Ионице
Артур
8
Карп
Кэтэлин
16
Антонюк
Александр
22
Раца
Вадим
5
Плэтикэ
Сергиу
19
Николаеску
Йон
Дания
4-3-3
Молдова
4-2-3-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 85 Владение мячом, % 15

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Дания
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Винд Жонас 1 0.5
2. Брайтвайт Мартин 1 0.5
Молдова
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Николаеску Йон 1 0.5

Карточки

Дания
# Игрок      
1. Шмейхель Каспер 1 0
2. Брайтвайт Мартин 1 0
Молдова
# Игрок      
1. Армаш Игорь 1 0
2. Ионице Артур 1 0
3. Раца Вадим 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Дания 50% (1) 0 0 0 50% (1) 0
 Молдова 100% (1) 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Дания Последние 20 матчей: +11 =7 -2
Израиль 0:2 Дания Бельгия 4:2 Дания Дания 2:1 Исландия Дания 2:0 Швеция
Англия 0:1 Дания Исландия 0:3 Дания Дания 4:0 Фарерские острова Дания 0:0 Англия Дания 0:2 Бельгия Ирландия 1:1 Дания Дания 6:0 Гибралтар Дания 4:0 Люксембург Дания 1:0 Швейцария Грузия 0:0 Дания Гибралтар 0:6 Дания Дания 5:1 Грузия Дания 1:1 Ирландия Швейцария 3:3 Дания Косово 2:2 Дания Дания 0:0 Ирландия
Молдова Последние 20 матчей: +1 =3 -16
Молдова 1:1 Фарерские острова Косово 1:0 Молдова Молдова 0:2 Греция Молдова 0:0 РОССИЯ
Молдова 0:4 Словения Греция 2:0 Молдова Италия 6:0 Молдова Словения 1:0 Молдова Молдова 1:1 Косово Швеция 1:0 Молдова Молдова 1:2 Исландия Франция 2:1 Молдова Молдова 0:4 Албания Андорра 1:0 Молдова Молдова 0:4 Турция Исландия 3:0 Молдова Албания 2:0 Молдова Молдова 1:0 Андорра Турция 4:0 Молдова Молдова 1:4 Франция

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дания 0:0 Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
2. Молдова 0:0 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
3. Австрия Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
4. Шотландия Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
5. Фарерские острова Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Израиль Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шотландия Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
2. Дания 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Молдова 0:0 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Австрия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Фарерские острова Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Израиль Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дания 0:0 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Молдова 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Австрия Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
4. Фарерские острова Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Израиль Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Шотландия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход на чемпионат мира в Катаре
  • — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    19'
    Жёлтая карточка Карпу.
  • Пенальти!
    19'
    Розыгрыш этого штрафного завершается фолом всё того же Карпа в собственной штрафной. Судья указывает на точку.
  • Фол, нарушение
    18'
    Карп грубовато сыграл против Стрюгер-Ларсена. Судья всё видел.
  • 17'
    Хорошо разыгрывают датчане свои комбинации, но не хватает последнего паса.
  • Фол, нарушение
    16'
    Дамсгор в очередной раз нарушает правила в штрафной соперника.
  • 15'
    Основательно хозяева себе мяч присвоили и чужую штрафную осадили. Но подопечные Роберто Бордина играют плотно.
  • 14'
    Хорошо работает прессинг Дании, с огромным трудом гости от своей штрафной отходят, вся надежда пока на длинные забросы вперед.
  • Фол, нарушение
    13'
    Армаш пострадал в собственной штрафной. Дамсгор был не прав в атаке.
  • 12'
    Хозяева уже не выпускают соперника на чужую половину поля. Нагнетают датчане, с каждой минутой давление становится все больше и больше.
  • Офсайд
    11'
    Заброс по флангу на Плэтикэ завершается офсайдом.
  • 10'
    Никак не получается у Молдовы вернуть себе мяч. Дания решительно настроена добыть победу в этом противостоянии.
  • Опасный момент
    9'
    А вот это уже опаснее было. Намашко отбивает мощный выстрел Дамсгора с линии штрафной.
  • 8'
    Ольсен получает мяч на правом краю штрафной, после чего отправляет его на трибуны. Первая попытка обострить!
  • 7'
    Обе команды держат мяч, по очереди уступая друг другу это право, идут в борьбу, но до опасных моментов дело не доходит.
  • 6'
    Серия взаимных ошибок заканчивается попыткой игроков Молдовы зацепиться за мяч впереди, но всё тщетно.
  • 5'
    Контролируют хозяева поля мяч на своей половине, без особых попыток для атак.
  • 4'
    Спокойно пока защищается Молдова, даже не пытаясь какой-то высокий прессинг навязать. 
  • 3'
    Разведка боем у нас, команды борются за мяч, инициативу, нащупывают слабые места.
  • Фол, нарушение
    2'
     Обслуживает встречу главный судья Алияр Агаев, фиксирует он первый фол в матче.  Шоне был не прав в атаке.
  • 1'
    Дания проводит матч в комплекте формы красно-белого цвета, в жёлтой форме футболисты гостей.
  • Первый тайм начался
     Матч начался! Первыми с центра поля встречу начали игроки Дании.
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию представляется текстовая трансляция встреча 2-го тура группы F в европейском отборочном турнире к чемпионату мира-2022 по футболу между сборными Дании и Молдовы.
    Проведёт текстовую онлайн трансляцию Прокофьев Сергей.
    • Прогнозы 146
    Дания 99.3% (145)
    X 0.7% (1)
    Молдова 0% (0)
    Все прогнозы
    1.65 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Дания
    Ничья
    Молдова
    1.14
    8.88
    34.00
    Все Коэффициенты
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MCH Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 5 000 ₽ 1.11 11.50 34.00
Бонус: 10 000 ₽ 1.10 11.00 30.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.11 11.00 32.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.14 7.20 27.00
  1.12 8.88 20.32

Самый высокий коэффициент на матч «Дания» – «Молдова» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Дания» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Молдова» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Дания» – «Молдова», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7
5.00 1.17 3.09 1.37 2.25 1.65 1.79 2.13 1.46 2.71 1.29 3.62 1.17 5.00 1.08 8.00
5.20 1.16 4.40 1.20 2.55 1.52 2.01 1.81 1.62 2.30 1.35 3.15 1.26 3.95 1.13 5.70 1.10 7.20
4.85 1.14 4.05 1.21 2.44 1.53 1.93 1.87 1.61 2.46 1.31 3.45 1.22 4.10 1.08 6.85 1.05 7.30 1.00 11.00
9.50 1.05 3.90 1.25 3.00 1.38 2.00 1.80 1.57 2.40 1.75 2.15 1.38 3.00 1.76 2.14 1.17 4.90 1.14 5.55 1.04 10.00 1.07 7.20 1.01 12.50 1.01 12.50 1.02 14.50
5.55 1.16 2.56 1.53 2.20 1.70 1.92 1.94 1.69 2.23 1.59 2.42 1.49 2.68 1.47 2.65 1.41 2.59 1.24 4.11 1.10 7.48
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
3.44 1.31 1.95 1.85 1.46 2.72 1.21 4.40
3.65 1.26 2.50 1.49 1.62 2.22 1.16 4.80
4.05 1.24 2.65 1.48 1.64 2.26 1.25 3.95 1.16 5.20
2.85 1.42 1.80 2.00 1.37 3.05 1.10 6.80 1.07 8.40
3.51 1.32 2.60 1.50 1.93 1.92 1.63 2.30 1.48 2.73 1.31 3.60
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3
4.54 1.20 2.50 1.53 1.77 2.05 1.39 3.00 1.28 3.68
5.20 1.13 2.07 1.70 1.53 2.39 1.32 3.20
5.15 1.17 3.68 1.28 1.99 1.82 1.49 2.62 1.30 3.52 1.15 5.40
3.30 1.30 1.89 1.85 1.41 2.75 1.30 3.35

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.03 1.43
3.20 1.32
3.50 1.44
Букмекер Да Нет
6.90 1.12
7.00 1.08
9.50 1.05
Букмекер Да Нет
5.70 1.14
5.60 1.12
5.60 1.12
Где смотреть матч Дания 0:0 Молдова онлайн

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Прогнозы на матч Дания 0:0 Молдова

Исход игры
Дания
99.3% (144)
Ничья
0.7% (1)
Молдова
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
55.63% (79)
Меньше
44.37% (63)
Обе команды забьют
Да
9.15% (13)
Нет
90.85% (129)
Популярный счёт
2:0 Дания
41.4% (60)
3:0 Дания
33.1% (48)
4:0 Дания
10.3% (15)
2:1 Дания
5.5% (8)
3:1 Дания
2.1% (3)
1:0 Дания
1.4% (2)
6:0 Дания
1.4% (2)
5:0 Дания
1.4% (2)
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