Дамсгор в очередной раз нарушает правила в штрафной соперника.

Хорошо разыгрывают датчане свои комбинации, но не хватает последнего паса.

Карп грубовато сыграл против Стрюгер-Ларсена. Судья всё видел.

Розыгрыш этого штрафного завершается фолом всё того же Карпа в собственной штрафной. Судья указывает на точку.

15' Основательно хозяева себе мяч присвоили и чужую штрафную осадили. Но подопечные Роберто Бордина играют плотно.

14' Хорошо работает прессинг Дании, с огромным трудом гости от своей штрафной отходят, вся надежда пока на длинные забросы вперед.

13' Армаш пострадал в собственной штрафной. Дамсгор был не прав в атаке.

12' Хозяева уже не выпускают соперника на чужую половину поля. Нагнетают датчане, с каждой минутой давление становится все больше и больше.

11' Заброс по флангу на Плэтикэ завершается офсайдом.

10' Никак не получается у Молдовы вернуть себе мяч. Дания решительно настроена добыть победу в этом противостоянии.

9' А вот это уже опаснее было. Намашко отбивает мощный выстрел Дамсгора с линии штрафной.

8' Ольсен получает мяч на правом краю штрафной, после чего отправляет его на трибуны. Первая попытка обострить!

7' Обе команды держат мяч, по очереди уступая друг другу это право, идут в борьбу, но до опасных моментов дело не доходит.

6' Серия взаимных ошибок заканчивается попыткой игроков Молдовы зацепиться за мяч впереди, но всё тщетно.

5' Контролируют хозяева поля мяч на своей половине, без особых попыток для атак.

4' Спокойно пока защищается Молдова, даже не пытаясь какой-то высокий прессинг навязать.

3' Разведка боем у нас, команды борются за мяч, инициативу, нащупывают слабые места.

2' Обслуживает встречу главный судья Алияр Агаев, фиксирует он первый фол в матче. Шоне был не прав в атаке.

1' Дания проводит матч в комплекте формы красно-белого цвета, в жёлтой форме футболисты гостей.