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Дания
 
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Стадион:
Молдова

Бомбардиры внутри турнира

Дания
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Винд Жонас 1 1
2. Брайтвайт Мартин 1 1
Молдова
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Николаеску Йон 1 1

Карточки

Дания
# Игрок      
1. Шмейхель Каспер 1 0
2. Брайтвайт Мартин 1 0
Молдова
# Игрок      
1. Армаш Игорь 1 0
2. Ионице Артур 1 0
3. Раца Вадим 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Дания 50% (1) 0 0 0 50% (1) 0
 Молдова 100% (1) 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Дания Последние 20 матчей: +11 =7 -2
Израиль 0:2 Дания Бельгия 4:2 Дания Дания 2:1 Исландия Дания 2:0 Швеция
Англия 0:1 Дания Исландия 0:3 Дания Дания 4:0 Фарерские острова Дания 0:0 Англия Дания 0:2 Бельгия Ирландия 1:1 Дания Дания 6:0 Гибралтар Дания 4:0 Люксембург Дания 1:0 Швейцария Грузия 0:0 Дания Гибралтар 0:6 Дания Дания 5:1 Грузия Дания 1:1 Ирландия Швейцария 3:3 Дания Косово 2:2 Дания Дания 0:0 Ирландия
Молдова Последние 20 матчей: +1 =3 -16
Молдова 1:1 Фарерские острова Косово 1:0 Молдова Молдова 0:2 Греция Молдова 0:0 РОССИЯ
Молдова 0:4 Словения Греция 2:0 Молдова Италия 6:0 Молдова Словения 1:0 Молдова Молдова 1:1 Косово Швеция 1:0 Молдова Молдова 1:2 Исландия Франция 2:1 Молдова Молдова 0:4 Албания Андорра 1:0 Молдова Молдова 0:4 Турция Исландия 3:0 Молдова Албания 2:0 Молдова Молдова 1:0 Андорра Турция 4:0 Молдова Молдова 1:4 Франция

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дания Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Австрия Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
3. Молдова Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Шотландия Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
5. Фарерские острова Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Израиль Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шотландия Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
2. Молдова Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
3. Фарерские острова Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Австрия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Дания Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Израиль Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дания Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Фарерские острова Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
3. Австрия Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
4. Молдова Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Шотландия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Израиль Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Дания - Молдова от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 марта 2021, осталось 2 дня 7 часов 9 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 50
    Дания 98% (49)
    X 2% (1)
    Молдова 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Дания
    Ничья
    Молдова
    1.06
    17.00
    55.00
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 5 000 ₽ 1.05 17.00 55.00
    Бонус: 5 000 ₽ 1.06 15.50 51.00
    Бонус: 5 000 ₽ 1.04 15.00 40.00

    Самый высокий коэффициент на матч «Дания» – «Молдова» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Дания» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Молдова» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Дания» – «Молдова», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7
    8.40 1.07 4.64 1.19 3.26 1.34 2.42 1.56 1.90 1.88 1.59 2.36 1.39 2.98 1.25 4.16
    7.10 1.06 6.40 1.09 3.40 1.30 2.83 1.43 2.10 1.82 1.68 2.19 1.46 2.64 1.24 3.72 1.17 4.30 1.06 6.85
    7.10 1.08 6.30 1.10 3.45 1.31 2.80 1.44 2.06 1.82 1.86 2.00 1.67 2.28 1.45 2.75 1.25 4.00 1.18 4.50 1.07 7.30 1.06 7.80 1.02 13.00
    2.73 1.45 2.24 1.64 1.96 1.84 1.76 2.04 1.57 2.37 1.55 2.41
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
    4.28 1.22 2.34 1.60 1.70 2.15 1.34 3.24
    4.75 1.18 3.60 1.29 1.90 1.90 1.43 2.83 1.26 3.85
    3.30 1.33 1.89 1.91 1.41 2.90 1.30 3.55
    3.29 1.33 2.24 1.64 1.84 1.96 1.59 2.33 1.35 3.15
    Букмекер 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3
    6.65 1.11 3.44 1.31 2.31 1.62 1.68 2.19 1.40 2.96
    5.65 1.14 2.56 1.51 1.91 1.89 1.50 2.59 1.22 4.30
    2.50 1.49 1.87 1.87 1.50 2.50

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    3.30 1.31
    2.95 1.38
    Букмекер Да Нет
    7.40 1.09
    6.60 1.10
    Букмекер Да Нет
    5.75 1.14
    5.10 1.14
    Где смотреть матч Дания - Молдова онлайн

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    Прогнозы на матч Дания - Молдова

    Исход игры
    Дания
    98% (49)
    Ничья
    2% (1)
    Молдова
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.68% (21)
    Меньше
    55.32% (26)
    Обе команды забьют
    Да
    14.89% (7)
    Нет
    85.11% (40)
    Популярный счёт
    2:0 Дания
    48% (24)
    3:0 Дания
    24% (12)
    2:1 Дания
    8% (4)
    4:0 Дания
    6% (3)
    3:1 Дания
    4% (2)
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