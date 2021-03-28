Обляков в центре поля нарушил правила против Трюффера. Игроки сборной Франции не стали спешить при розыгрыше мяча.

Дагба при входе в штрафную площадь с правого фланга отыгрался с Иконе, обострить момент Колин в итоге так и не смог, зато в борьбе за мяч он нарушил правила против Лесового.

Лафон сильно выбил мяч вперёд от своей штрафной площади, мяч в итоге долетел до левого угла штрафной площади сборной России, но там был только Максименко.

Февр вошёл в штрафную площадь по правой половине поля, сам пробить по воротам в борьбе с Тикнизяном Ромен не смог, но отскок пришёлся в пользу Эдуара, который пробил в правый угол ворот, Максименко в прыжке смог отбить мяч в сторону, а затем накрыть его.

Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма сборная Франции уверенно переигрывает сборную России 2:0. Увы, но сами себе привезли проблемы наши ребята, получили мы два пенальти, которые соперник уверенно реализовал. Будем надеяться, что во второй половине матча подопечные Михаила Галактионова смогут преобразиться и попытаются спасти эту игру.

40' Лесовой теперь уже перестарался в борьбе за мяч на половине поля сборной Франции, правила были нарушены против Февра.

39' Февр нарушил правила на левом фланге против Лесового. Игроки сборной России быстро разыграли стандарт, но в итоге ничего интересного им придумать не удалось.

38' Глебов с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, на этот раз Макаров в борьбе с защитниками сборной Франции не смог пробить по воротам.

37' Макаров сместился в центр с правого фланга, а затем Денис плотно пробил под левый угол ворот из-за пределов штрафной площади, Лафон в прыжке отбил мяч на Дагба, который затем выбил его в аут.

36' Трюффер на левом фланге отыгрался с Гуйри и выполнил подачу в центр штрафной площади, Дивеев головой выбил мяч на правый угол штрафной, подбор был за Тикнизяном.

35' Дагба попытался пройти вперёд по левому флангу, Глебов сыграл в подкате и перехватил мяч, но затем он сразу же ушёл в аут.

34' Из центра поля последовал заброс на ход Макарову по правому флангу, Конате оттеснил Дениса от мяча и дал ему уйти в аут.

33' Поднялся Эдуар после паузы, показал форвард сборной Франции, что с ним всё нормально, готов он играть дальше.

32' Эдуар в борьбе за верховой мяч в центре поля получил по уху от Евгеньева, это был игровой момент, Гильермо Куадра не стал давать свисток, но наши игроки сами выбили мяч в аут в рамках фейр-плей.

31' Трюффер в центре поля нарушил правила против Макарова. Быстро разыграть стандарт нашим ребятам не удалось.

30' Игроки сборной Франции полностью перехватили контроль над мячом, но теперь уже команда Сильвена Риполля готова поиграть по счёту.

29' Макаров совершил рывок по правому флангу к штрафной площади сборной Франции, в самый важный момент у Дениса поехали ноги, в итоге получился подарок для Конате.

28' Фланговый защитник сборной России Павел Маслов также получил жёлтую карточку за игру рукой в моменте с пенальти, матч против Дании ему придётся пропустить.

27' ГОЛ! 0:2! Иконе! Жонатан Иконе "паненкой" исполнил пенальти, мяч полетел точно по центру, Максименко вновь гадал, на этот раз Александр прыгнул в левый угол ворот.

26' Второй пенальти назначается в ворота сборной России! У нашей команды открылась зона на правом фланге после неудачного развития атаки, в итоге Иконе совершил рывок вперёд после заброса, затем Жонатан выполнил прострел в центр штрафной площади, Эдуар пропустил мяч на Гуйри, Амин в касание пробил по воротам, мяч попал в руку Маслову, Гильермо Куадра выдержал паузу и указал на "точку".

25' Гуйри теперь уже попытался войти в штрафную площадь с левого фланга, но Амин слишком сильно пробросил мяч вперёд в борьбе с Масловым, в итоге он ушёл за лицевую линию поля.

24' Трюффер попытался войти в штрафную площадь с левого фланга, Дивеев успел накрыть соперника и выбить мяч подальше от своих ворот.

23' Макаров попытался войти в штрафную площадь с правого фланга, в борьбе с Трюффером Денис упустил мяч за лицевую линию поля.

22' Чалов совершил рывок вперёд по левой половине поля, затем Фёдор сместился в центр и со входа в штрафную площадь пробил по воротам, мяч попал в Кунде.

21' Конате в центре поля нарушил правила против Захаряна. Игроки сборной России довольно быстро разыграли стандарт.

20' Тикнизян попал под прессинг у правого угла своей штрафной площади, затем Наир выполнил передачу на ход Лесовому, Даниил почему-то пас не ждал, мяч в итоге ушёл в аут.

19' Захарян с углового выполнил подачу к линии вратарской, Эдуар головой выбил мяч за пределы штрафной площади.

18' Лесовой совершил неплохой рывок по левому флангу к штрафной площади сборной Франции, Дагба накрыл Даниила и выбил мяч на угловой.

17' ГОЛ! 0:1! Эдуар! Одсонн Эдуард с "точки" пробил точно в левый угол ворот, Максименко гадал и прыгнул в правый угол.

16' Пенальти назначается в наши ворота! Эдуар вошёл в штрафную площадь с левого фланга, затем Одсонн нашёл ногу Маслова и оказался на газоне, Гильермо Куадра сразу же дал свисток и указал на "точку".

15' Глебов теперь решил попробовать прессинговать Лафона, Альбан без всяких нервов выбил мяч в центр поля.

14' В позапрошлом эпизоде Евгеньев после выноса мяча налетел на плечо Эдуару, центральный защитник сборной России получил небольшое повреждение, но после паузы Роман показал, что он готов играть дальше.

13' Чалов удачно отработал в обороне и заставил Чуамени нарушить правила на левом фланге.

12' Трюффер с левого фланга выполнил подачу к линии вратарской, Евгеньев головой выбил мяч за пределы штрафной площади.

11' Иконе и Февр вновь попытались развить атаку через левый фланг, но наши защитники уже оказались готовы к подобному развитию событий, соперник был оттеснён в центр поля.

10' Из центра поля последовал безадресный заброс к левому углу штрафной площади сборной России, Максименко получил лишнюю возможность размяться при игре на выходе.

9' Лесовой при обработке мяча на левом фланге подыграл себе рукой, Гильермо Куадра всё видел и дал свисток в пользу сборной Франции.

8' Угловой у ворот сборной Франции. Обляков выполнил подачу к линии вратарской, Лафон сыграл на выходе и кулаками выбил мяч на правый фланг.

7' Макаров разогнал атаку по правому флангу и выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Захарян раскачал Кунде и пробил по воротам, Лафон успел сократить дистанцию и спасти свою команду.

6' Активный Февр сместился в центр с правого фланга, а затем пробил в ближний угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч ушёл в сторону от цели.

5' Февр с углового выполнил подачу к линии вратарской, игроки сборной России сыграли очень внимательно, мяч был сразу же выбит за пределы штрафной площади.

4' Февр разогнал атаку по правому флангу, затем Иконе выполнил подачу в штрафную площадь, мяч попал в Евгеньева и ушёл на угловой.

3' Из центра поля последовал заброс на ход Эдуару по левой половине поля, форвард сборной Франции забрался в офсайд.

2' Чалов отправился прессинговать Лафона в штрафную площадь сборной Франции, Альбан сыграл без ошибок и выбил мяч в центр поля.