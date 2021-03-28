  1. Футбол
  2. Матчи
Россия (до 21 года)
0:2
Перерыв

Стадион:
Франция (до 21 года)
0'
0:1
15' Пенальти
Эдуар Одсонн
23' Желтая карточка
Маслов Павел
0:2
24' Пенальти
Иконе Жонатан
12
Максименко
Александр
14
Маслов
Павел
3
Дивеев
Игорь
4
Евгеньев
Роман
2
Тикнизян
Наир
10
Обляков
Иван
13
Макаров
Денис
21
Глебов
Данил
22
Захарян
Арсен
19
Лесовой
Даниил
9
Чалов
Фёдор
1
Лафон
Альбан
13
Дагба
Колин
12
Кунде
Жюль
6
Конате
Ибраима
7
Трюффер
Адриен
15
Февр
Ромен
20
Сумаре
Бубакари
14
Чуамени
Орельен
9
Гуйри
Амин
11
Иконе
Жонатан
22
Эдуар
Одсонн
Россия (до 21 года)
4-1-3-2
Франция (до 21 года)
4-4-2

Ход матча

15'
0:1
Эдуар Одсонн
23'
Маслов Павел
 
24'
0:2
Иконе Жонатан

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 0 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

Предыдущие игры

Россия (до 21 года) Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Россия (до 21 года) 4:1 Исландия (до 21 года) Словения (до 21 года) 2:2 Россия (до 21 года) Венгрия (до 21 года) 2:0 Россия (до 21 года) Латвия (до 21 года) 1:4 Россия (до 21 года)
Россия (до 21 года) 4:0 Эстония (до 21 года) Польша (до 21 года) 1:0 Россия (до 21 года) Россия (до 21 года) 2:0 Болгария (до 21 года) Сербия (до 21 года) 0:2 Россия (до 21 года) Россия (до 21 года) 2:0 Латвия (до 21 года) Эстония (до 21 года) 0:5 Россия (до 21 года) Россия (до 21 года) 2:2 Польша (до 21 года) Болгария (до 21 года) 0:0 Россия (до 21 года) Россия (до 21 года) 1:0 Сербия (до 21 года) Чехия (до 21 года) 1:0 Россия (до 21 года) Норвегия (до 21 года) 1:5 Россия (до 21 года) Швеция (до 21 года) 0:2 Россия (до 21 года) Австрия (до 21 года) 3:2 Россия (до 21 года) Россия (до 21 года) 5:1 Северная Македония (до 21 года) Россия (до 21 года) 1:2 Сербия (до 21 года) Россия (до 21 года) 1:1 Египет (до 21 года)
Франция (до 21 года) Последние 20 матчей: +14 =1 -5
Франция (до 21 года) 0:1 Дания (до 21 года) Франция (до 21 года) 3:1 Швейцария (до 21 года) Лихтенштейн (до 21 года) 0:5 Франция (до 21 года) Франция (до 21 года) 1:0 Словакия (до 21 года)
Франция (до 21 года) 5:0 Лихтенштейн (до 21 года) Азербайджан (до 21 года) 1:2 Франция (до 21 года) Грузия (до 21 года) 0:2 Франция (до 21 года) Швейцария (до 21 года) 3:1 Франция (до 21 года) Франция (до 21 года) 3:2 Грузия (до 21 года) Словакия (до 21 года) 3:5 Франция (до 21 года) Франция (до 21 года) 5:0 Азербайджан (до 21 года) Франция (до 21 года) 3:1 Чехия (до 21 года) Франция (до 21 года) 4:0 Албания (до 21 года) Испания (до 21 года) 4:1 Франция (до 21 года) Франция (до 21 года) 0:0 Румыния (до 21 года) Франция (до 21 года) 1:0 Хорватия (до 21 года) Англия (до 21 года) 1:2 Франция (до 21 года) Австрия (до 21 года) 3:1 Франция (до 21 года) Франция (до 21 года) 3:0 Бельгия (до 21 года) Франция (до 21 года) 0:1 Дания (до 21 года)

Последние игры между собой

Россия (до 21 года): победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Франция (до 21 года): победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Франция (до 21 года) 0:1 Россия (до 21 года) Товарищеские матчи

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дания (до 21 года) Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
2. Франция (до 21 года) 2:0 Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
3. Россия (до 21 года) 0:2 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
4. Исландия (до 21 года) Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
  • — Выход в плей-офф
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма сборная Франции уверенно переигрывает сборную России 2:0. Увы, но сами себе привезли проблемы наши ребята, получили мы два пенальти, которые соперник уверенно реализовал. Будем надеяться, что во второй половине матча подопечные Михаила Галактионова смогут преобразиться и попытаются спасти эту игру. 
  • Опасный момент
    44'
    Февр вошёл в штрафную площадь по правой половине поля, сам пробить по воротам в борьбе с Тикнизяном Ромен не смог, но отскок пришёлся в пользу Эдуара, который пробил в правый угол ворот, Максименко в прыжке смог отбить мяч в сторону, а затем накрыть его. 
  • 43'
    Лафон сильно выбил мяч вперёд от своей штрафной площади, мяч в итоге долетел до левого угла штрафной площади сборной России, но там был только Максименко. 
  • Фол, нарушение
    42'
    Дагба при входе в штрафную площадь с правого фланга отыгрался с Иконе, обострить момент Колин в итоге так и не смог, зато в борьбе за мяч он нарушил правила против Лесового. 
  • Фол, нарушение
    41'
    Обляков в центре поля нарушил правила против Трюффера. Игроки сборной Франции не стали спешить при розыгрыше мяча. 
  • Фол, нарушение
    40'
    Лесовой теперь уже перестарался в борьбе за мяч на половине поля сборной Франции, правила были нарушены против Февра. 
  • Фол, нарушение
    39'
    Февр нарушил правила на левом фланге против Лесового. Игроки сборной России быстро разыграли стандарт, но в итоге ничего интересного им придумать не удалось. 
  • 38'
    Глебов с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, на этот раз Макаров в борьбе с защитниками сборной Франции не смог пробить по воротам. 
  • Опасный момент
    37'
    Макаров сместился в центр с правого фланга, а затем Денис плотно пробил под левый угол ворот из-за пределов штрафной площади, Лафон в прыжке отбил мяч на Дагба, который затем выбил его в аут. 
  • 36'
    Трюффер на левом фланге отыгрался с Гуйри и выполнил подачу в центр штрафной площади, Дивеев головой выбил мяч на правый угол штрафной, подбор был за Тикнизяном. 
  • 35'
    Дагба попытался пройти вперёд по левому флангу, Глебов сыграл в подкате и перехватил мяч, но затем он сразу же ушёл в аут. 
  • 34'
    Из центра поля последовал заброс на ход Макарову по правому флангу, Конате оттеснил Дениса от мяча и дал ему уйти в аут. 
  • 33'
    Поднялся Эдуар после паузы, показал форвард сборной Франции, что с ним всё нормально, готов он играть дальше. 
  • Травма, повреждение
    32'
    Эдуар в борьбе за верховой мяч в центре поля получил по уху от Евгеньева, это был игровой момент, Гильермо Куадра не стал давать свисток, но наши игроки сами выбили мяч в аут в рамках фейр-плей. 
  • Фол, нарушение
    31'
    Трюффер в центре поля нарушил правила против Макарова. Быстро разыграть стандарт нашим ребятам не удалось. 
  • 30'
    Игроки сборной Франции полностью перехватили контроль над мячом, но теперь уже команда Сильвена Риполля готова поиграть по счёту. 
  • 29'
    Макаров совершил рывок по правому флангу к штрафной площади сборной Франции, в самый важный момент у Дениса поехали ноги, в итоге получился подарок для Конате. 
  • Желтая карточка
    28'
    Фланговый защитник сборной России Павел Маслов также получил жёлтую карточку за игру рукой в моменте с пенальти, матч против Дании ему придётся пропустить. 
  • Пенальти
    27'
    ГОЛ! 0:2! Иконе! Жонатан Иконе "паненкой" исполнил пенальти, мяч полетел точно по центру, Максименко вновь гадал, на этот раз Александр прыгнул в левый угол ворот. 
  • Пенальти!
    26'
    Второй пенальти назначается в ворота сборной России! У нашей команды открылась зона на правом фланге после неудачного развития атаки, в итоге Иконе совершил рывок вперёд после заброса, затем Жонатан выполнил прострел в центр штрафной площади, Эдуар пропустил мяч на Гуйри, Амин в касание пробил по воротам, мяч попал в руку Маслову, Гильермо Куадра выдержал паузу и указал на "точку". 
  • 25'
    Гуйри теперь уже попытался войти в штрафную площадь с левого фланга, но Амин слишком сильно пробросил мяч вперёд в борьбе с Масловым, в итоге он ушёл за лицевую линию поля.  
  • 24'
    Трюффер попытался войти в штрафную площадь с левого фланга, Дивеев успел накрыть соперника и выбить мяч подальше от своих ворот. 
  • 23'
    Макаров попытался войти в штрафную площадь с правого фланга, в борьбе с Трюффером Денис упустил мяч за лицевую линию поля. 
  • 22'
    Чалов совершил рывок вперёд по левой половине поля, затем Фёдор сместился в центр и со входа в штрафную площадь пробил по воротам, мяч попал в Кунде. 
  • Фол, нарушение
    21'
    Конате в центре поля нарушил правила против Захаряна. Игроки сборной России довольно быстро разыграли стандарт. 
  • 20'
    Тикнизян попал под прессинг у правого угла своей штрафной площади, затем Наир выполнил передачу на ход Лесовому, Даниил почему-то пас не ждал, мяч в итоге ушёл в аут. 
  • Угловой
    19'
    Захарян с углового выполнил подачу к линии вратарской, Эдуар головой выбил мяч за пределы штрафной площади. 
  • 18'
    Лесовой совершил неплохой рывок по левому флангу к штрафной площади сборной Франции, Дагба накрыл Даниила и выбил мяч на угловой. 
  • Пенальти
    17'
    ГОЛ! 0:1! Эдуар! Одсонн Эдуард с "точки" пробил точно в левый угол ворот, Максименко гадал и прыгнул в правый угол. 
  • Пенальти!
    16'
    Пенальти назначается в наши ворота! Эдуар вошёл в штрафную площадь с левого фланга, затем Одсонн нашёл ногу Маслова и оказался на газоне, Гильермо Куадра сразу же дал свисток и указал на "точку". 
  • 15'
    Глебов теперь решил попробовать прессинговать Лафона, Альбан без всяких нервов выбил мяч в центр поля. 
  • Травма, повреждение
    14'
    В позапрошлом эпизоде Евгеньев после выноса мяча налетел на плечо Эдуару, центральный защитник сборной России получил небольшое повреждение, но после паузы Роман показал, что он готов играть дальше. 
  • Фол, нарушение
    13'
    Чалов удачно отработал в обороне и заставил Чуамени нарушить правила на левом фланге. 
  • 12'
    Трюффер с левого фланга выполнил подачу к линии вратарской, Евгеньев головой выбил мяч за пределы штрафной площади. 
  • 11'
    Иконе и Февр вновь попытались развить атаку через левый фланг, но наши защитники уже оказались готовы к подобному развитию событий, соперник был оттеснён в центр поля. 
  • 10'
    Из центра поля последовал безадресный заброс к левому углу штрафной площади сборной России, Максименко получил лишнюю возможность размяться при игре на выходе. 
  • Фол, нарушение
    9'
    Лесовой при обработке мяча на левом фланге подыграл себе рукой, Гильермо Куадра всё видел и дал свисток в пользу сборной Франции. 
  • Угловой
    8'
    Угловой у ворот сборной Франции. Обляков выполнил подачу к линии вратарской, Лафон сыграл на выходе и кулаками выбил мяч на правый фланг. 
  • Опасный момент
    7'
    Макаров разогнал атаку по правому флангу и выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Захарян раскачал Кунде и пробил по воротам, Лафон успел сократить дистанцию и спасти свою команду. 
  • 6'
    Активный Февр сместился в центр с правого фланга, а затем пробил в ближний угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч ушёл в сторону от цели. 
  • Угловой
    5'
    Февр с углового выполнил подачу к линии вратарской, игроки сборной России сыграли очень внимательно, мяч был сразу же выбит за пределы штрафной площади. 
  • 4'
    Февр разогнал атаку по правому флангу, затем Иконе выполнил подачу в штрафную площадь, мяч попал в Евгеньева и ушёл на угловой. 
  • Офсайд
    3'
    Из центра поля последовал заброс на ход Эдуару по левой половине поля, форвард сборной Франции забрался в офсайд. 
  • 2'
    Чалов отправился прессинговать Лафона в штрафную площадь сборной Франции, Альбан сыграл без ошибок и выбил мяч в центр поля. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня для Франции играется крайне важный матч. После поражения от Дании команда Сильвена Риполля обязана набирать три очка, а иначе выступление "трёхцветным" на молодёжном ЕВРО-2021 может закончиться довольно быстро. При этом нашей сборной в этом противостоянии будет неплохо сыграть хотя бы вничью, но мы конечно же будем верить, что сборная России сможет удивить фаворита этого противостояния и одержит победу. 
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Haladas Sportkomplexum. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 5 000 ₽ 4.90 4.05 1.77
Бонус: 5 000 ₽ 23.00 9.00 1.08
  9.89 4.74 1.35

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
9.80 1.01 8.60 1.03 3.55 1.25 2.77 1.44 2.03 1.96 1.51 2.45 1.31 3.34 1.13 5.25 1.10 5.65 1.01 11.25
12.00 1.01 8.60 1.06 7.77 1.05 5.80 1.11 2.14 1.71 5.25 1.13 1.73 2.11 3.90 1.23 2.01 1.75 1.50 2.48 1.31 3.25 1.10 6.25 1.08 7.00 0.00 16.00
3.89 1.27 2.98 1.41 2.32 1.64 2.72 1.48 2.36 1.62 2.00 1.87 1.70 2.21 1.54 2.55 1.13 6.62
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
2.97 1.36 1.96 1.84 1.41 2.70
1.97 1.83 2.01 1.75 1.33 3.15 1.45 2.62 1.07 7.50 1.03 10.00
3.11 1.38 2.57 1.53 2.01 1.85 1.62 2.36 1.91 1.95 1.57 2.46 1.24 4.11
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.77 1.47 1.72 2.06 1.28 3.46
2.60 1.47 1.65 2.17 1.25 3.65

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.62 2.20
Букмекер Да Нет
2.95 1.37
Букмекер Да Нет
3.30 1.28
Где смотреть матч Россия (до 21 года) 0:2 Франция (до 21 года) онлайн

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Прогнозы на матч Россия (до 21 года) 0:2 Франция (до 21 года)

Исход игры
Россия (до 21 года)
20.7% (29)
Ничья
21.4% (30)
Франция (до 21 года)
57.9% (81)
Тотал 2.5
Больше
62.32% (86)
Меньше
37.68% (52)
Обе команды забьют
Да
81.16% (112)
Нет
18.84% (26)
Популярный счёт
1:2 Франция (до 21 года)
38.6% (54)
1:1 Ничья
18.6% (26)
2:1 Россия (до 21 года)
13.6% (19)
0:1 Франция (до 21 года)
7.9% (11)
0:2 Франция (до 21 года)
6.4% (9)
1:3 Франция (до 21 года)
3.6% (5)
1:0 Россия (до 21 года)
2.9% (4)
2:2 Ничья
2.9% (4)
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