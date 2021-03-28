Россия (до 21 года)
0:2
Перерыв
Стадион: Сомбатхей Халадаш
Франция (до 21 года)
0:1
15' ПенальтиЭдуар Одсонн
23' Желтая карточкаМаслов Павел
0:2
24' ПенальтиИконе Жонатан
14
Маслов
Павел
10
Обляков
Иван
21
Глебов
Данил
13
Дагба
Колин
12
Кунде
Жюль
15
Февр
Ромен
22
Эдуар
Одсонн
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Маслов ПавелЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Обляков ИванПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Глебов ДанилПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Адамов ДенисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Умяров НаильПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Уткин ДаниилПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Галактионов Михаил
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Дагба КолинЗащитник
-
12 Кунде ЖюльЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Февр РоменПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Эдуар ОдсоннНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Меслье ИлланВратарь
-
21 Мауасса ФетЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Риполл Сильвен
Ход матча
15'
0:1
23'
24'
0:2
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
0 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 3
-
2 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
43 Владение мячом, % 57
Владение мячом
Предыдущие игры
Россия (до 21 года) Последние 20 матчей: +11 =4 -5Россия (до 21 года) 4:1 Исландия (до 21 года) Словения (до 21 года) 2:2 Россия (до 21 года) Венгрия (до 21 года) 2:0 Россия (до 21 года) Латвия (до 21 года) 1:4 Россия (до 21 года)
Россия (до 21 года) 4:0 Эстония (до 21 года) Польша (до 21 года) 1:0 Россия (до 21 года) Россия (до 21 года) 2:0 Болгария (до 21 года) Сербия (до 21 года) 0:2 Россия (до 21 года) Россия (до 21 года) 2:0 Латвия (до 21 года) Эстония (до 21 года) 0:5 Россия (до 21 года) Россия (до 21 года) 2:2 Польша (до 21 года) Болгария (до 21 года) 0:0 Россия (до 21 года) Россия (до 21 года) 1:0 Сербия (до 21 года) Чехия (до 21 года) 1:0 Россия (до 21 года) Норвегия (до 21 года) 1:5 Россия (до 21 года) Швеция (до 21 года) 0:2 Россия (до 21 года) Австрия (до 21 года) 3:2 Россия (до 21 года) Россия (до 21 года) 5:1 Северная Македония (до 21 года) Россия (до 21 года) 1:2 Сербия (до 21 года) Россия (до 21 года) 1:1 Египет (до 21 года)
Франция (до 21 года) Последние 20 матчей: +14 =1 -5Франция (до 21 года) 0:1 Дания (до 21 года) Франция (до 21 года) 3:1 Швейцария (до 21 года) Лихтенштейн (до 21 года) 0:5 Франция (до 21 года) Франция (до 21 года) 1:0 Словакия (до 21 года)
Франция (до 21 года) 5:0 Лихтенштейн (до 21 года) Азербайджан (до 21 года) 1:2 Франция (до 21 года) Грузия (до 21 года) 0:2 Франция (до 21 года) Швейцария (до 21 года) 3:1 Франция (до 21 года) Франция (до 21 года) 3:2 Грузия (до 21 года) Словакия (до 21 года) 3:5 Франция (до 21 года) Франция (до 21 года) 5:0 Азербайджан (до 21 года) Франция (до 21 года) 3:1 Чехия (до 21 года) Франция (до 21 года) 4:0 Албания (до 21 года) Испания (до 21 года) 4:1 Франция (до 21 года) Франция (до 21 года) 0:0 Румыния (до 21 года) Франция (до 21 года) 1:0 Хорватия (до 21 года) Англия (до 21 года) 1:2 Франция (до 21 года) Австрия (до 21 года) 3:1 Франция (до 21 года) Франция (до 21 года) 3:0 Бельгия (до 21 года) Франция (до 21 года) 0:1 Дания (до 21 года)
Последние игры между собой
Россия (до 21 года): победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Франция (до 21 года): победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дания (до 21 года)
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|Франция (до 21 года)
|2:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|3.
|Россия (до 21 года)
|0:2 Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|4.
|Исландия (до 21 года)
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
- — Выход в плей-офф
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Россия (до 21 года)» – «Франция (до 21 года)» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Россия (до 21 года)» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Франция (до 21 года)» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Россия (до 21 года)» – «Франция (до 21 года)», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Россия (до 21 года) 0:2 Франция (до 21 года)
Исход игры
Россия (до 21 года)
20.7% (29)
Ничья
21.4% (30)
Франция (до 21 года)
57.9% (81)
Тотал 2.5
Больше
62.32% (86)
Меньше
37.68% (52)
Обе команды забьют
Да
81.16% (112)
Нет
18.84% (26)
Популярный счёт
1:2 Франция (до 21 года)
38.6% (54)
1:1 Ничья
18.6% (26)
2:1 Россия (до 21 года)
13.6% (19)
0:1 Франция (до 21 года)
7.9% (11)
0:2 Франция (до 21 года)
6.4% (9)
1:3 Франция (до 21 года)
3.6% (5)
1:0 Россия (до 21 года)
2.9% (4)
2:2 Ничья
2.9% (4)
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