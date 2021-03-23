Россия (до 21 года)
Позже
Стадион: Сомбатхей Халадаш
Франция (до 21 года)
Предыдущие игры
Россия (до 21 года) Последние 20 матчей: +11 =4 -5Россия (до 21 года) 4:1 Исландия (до 21 года) Словения (до 21 года) 2:2 Россия (до 21 года) Венгрия (до 21 года) 2:0 Россия (до 21 года) Латвия (до 21 года) 1:4 Россия (до 21 года)
Россия (до 21 года) 4:0 Эстония (до 21 года) Польша (до 21 года) 1:0 Россия (до 21 года) Россия (до 21 года) 2:0 Болгария (до 21 года) Сербия (до 21 года) 0:2 Россия (до 21 года) Россия (до 21 года) 2:0 Латвия (до 21 года) Эстония (до 21 года) 0:5 Россия (до 21 года) Россия (до 21 года) 2:2 Польша (до 21 года) Болгария (до 21 года) 0:0 Россия (до 21 года) Россия (до 21 года) 1:0 Сербия (до 21 года) Чехия (до 21 года) 1:0 Россия (до 21 года) Норвегия (до 21 года) 1:5 Россия (до 21 года) Швеция (до 21 года) 0:2 Россия (до 21 года) Австрия (до 21 года) 3:2 Россия (до 21 года) Россия (до 21 года) 5:1 Северная Македония (до 21 года) Россия (до 21 года) 1:2 Сербия (до 21 года) Россия (до 21 года) 1:1 Египет (до 21 года)
Франция (до 21 года) Последние 20 матчей: +14 =1 -5Франция (до 21 года) 0:1 Дания (до 21 года) Франция (до 21 года) 3:1 Швейцария (до 21 года) Лихтенштейн (до 21 года) 0:5 Франция (до 21 года) Франция (до 21 года) 1:0 Словакия (до 21 года)
Франция (до 21 года) 5:0 Лихтенштейн (до 21 года) Азербайджан (до 21 года) 1:2 Франция (до 21 года) Грузия (до 21 года) 0:2 Франция (до 21 года) Швейцария (до 21 года) 3:1 Франция (до 21 года) Франция (до 21 года) 3:2 Грузия (до 21 года) Словакия (до 21 года) 3:5 Франция (до 21 года) Франция (до 21 года) 5:0 Азербайджан (до 21 года) Франция (до 21 года) 3:1 Чехия (до 21 года) Франция (до 21 года) 4:0 Албания (до 21 года) Испания (до 21 года) 4:1 Франция (до 21 года) Франция (до 21 года) 0:0 Румыния (до 21 года) Франция (до 21 года) 1:0 Хорватия (до 21 года) Англия (до 21 года) 1:2 Франция (до 21 года) Австрия (до 21 года) 3:1 Франция (до 21 года) Франция (до 21 года) 3:0 Бельгия (до 21 года) Франция (до 21 года) 0:1 Дания (до 21 года)
Последние игры между собой
Россия (до 21 года): победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Франция (до 21 года): победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Россия (до 21 года)
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|2.
|Дания (до 21 года)
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Франция (до 21 года)
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|4.
|Исландия (до 21 года)
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
Победитель
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Тотал
Прогнозы на матч Россия (до 21 года) - Франция (до 21 года)
Исход игры
Россия (до 21 года)
19.6% (9)
Ничья
28.3% (13)
Франция (до 21 года)
52.2% (24)
Тотал 2.5
Больше
56.82% (25)
Меньше
43.18% (19)
Обе команды забьют
Да
84.09% (37)
Нет
15.91% (7)
Популярный счёт
1:2 Франция (до 21 года)
32.6% (15)
1:1 Ничья
26.1% (12)
2:1 Россия (до 21 года)
8.7% (4)
0:2 Франция (до 21 года)
8.7% (4)
1:0 Россия (до 21 года)
6.5% (3)
1:3 Франция (до 21 года)
6.5% (3)
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