  1. Футбол
  2. Матчи
Россия (до 21 года)
 
Позже

Стадион:
Франция (до 21 года)

Предыдущие игры

Россия (до 21 года) Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Россия (до 21 года) 4:1 Исландия (до 21 года) Словения (до 21 года) 2:2 Россия (до 21 года) Венгрия (до 21 года) 2:0 Россия (до 21 года) Латвия (до 21 года) 1:4 Россия (до 21 года)
Россия (до 21 года) 4:0 Эстония (до 21 года) Польша (до 21 года) 1:0 Россия (до 21 года) Россия (до 21 года) 2:0 Болгария (до 21 года) Сербия (до 21 года) 0:2 Россия (до 21 года) Россия (до 21 года) 2:0 Латвия (до 21 года) Эстония (до 21 года) 0:5 Россия (до 21 года) Россия (до 21 года) 2:2 Польша (до 21 года) Болгария (до 21 года) 0:0 Россия (до 21 года) Россия (до 21 года) 1:0 Сербия (до 21 года) Чехия (до 21 года) 1:0 Россия (до 21 года) Норвегия (до 21 года) 1:5 Россия (до 21 года) Швеция (до 21 года) 0:2 Россия (до 21 года) Австрия (до 21 года) 3:2 Россия (до 21 года) Россия (до 21 года) 5:1 Северная Македония (до 21 года) Россия (до 21 года) 1:2 Сербия (до 21 года) Россия (до 21 года) 1:1 Египет (до 21 года)
Франция (до 21 года) Последние 20 матчей: +14 =1 -5
Франция (до 21 года) 0:1 Дания (до 21 года) Франция (до 21 года) 3:1 Швейцария (до 21 года) Лихтенштейн (до 21 года) 0:5 Франция (до 21 года) Франция (до 21 года) 1:0 Словакия (до 21 года)
Франция (до 21 года) 5:0 Лихтенштейн (до 21 года) Азербайджан (до 21 года) 1:2 Франция (до 21 года) Грузия (до 21 года) 0:2 Франция (до 21 года) Швейцария (до 21 года) 3:1 Франция (до 21 года) Франция (до 21 года) 3:2 Грузия (до 21 года) Словакия (до 21 года) 3:5 Франция (до 21 года) Франция (до 21 года) 5:0 Азербайджан (до 21 года) Франция (до 21 года) 3:1 Чехия (до 21 года) Франция (до 21 года) 4:0 Албания (до 21 года) Испания (до 21 года) 4:1 Франция (до 21 года) Франция (до 21 года) 0:0 Румыния (до 21 года) Франция (до 21 года) 1:0 Хорватия (до 21 года) Англия (до 21 года) 1:2 Франция (до 21 года) Австрия (до 21 года) 3:1 Франция (до 21 года) Франция (до 21 года) 3:0 Бельгия (до 21 года) Франция (до 21 года) 0:1 Дания (до 21 года)

Последние игры между собой

Россия (до 21 года): победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Франция (до 21 года): победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Франция (до 21 года) 0:1 Россия (до 21 года) Товарищеские матчи
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Россия (до 21 года) - Франция (до 21 года) от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 марта 2021, осталось 2 дня 10 часов 9 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 46
    Россия (до 21 года) 19.6% (9)
    X 28.3% (13)
    Франция (до 21 года) 52.2% (24)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Россия (до 21 года)
    Ничья
    Франция (до 21 года)
    3.63
    3.60
    2.03
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 5 000 ₽ 3.62 3.64 1.97
    Бонус: 5 000 ₽ 3.75 3.65 1.97
      3.67 3.67 2.00

    Самый высокий коэффициент на матч «Россия (до 21 года)» – «Франция (до 21 года)» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Россия (до 21 года)» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Франция (до 21 года)» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Россия (до 21 года)» – «Франция (до 21 года)», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    9.90 1.01 8.80 1.03 3.62 1.26 2.86 1.41 1.99 1.89 1.53 2.47 1.35 3.04 1.14 4.95 1.10 5.55 1.01 9.90
    13.00 0.00 8.90 1.04 3.75 1.25 2.95 1.37 1.97 1.79 1.76 2.06 1.59 2.45 1.38 2.90 1.17 4.90 1.12 5.60 1.04 9.90 1.02 9.80 0.00 15.00
    3.88 1.26 2.98 1.40 2.30 1.63 1.97 1.87 1.75 2.11 1.53 2.53 1.35 3.20 1.12 6.38
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2
    2.99 1.38 1.99 1.80 1.44 2.73
    1.99 1.82 1.42 2.65 1.14 5.40
    3.12 1.38 2.57 1.52 2.01 1.83 1.61 2.34 1.43 2.85
    Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
    2.82 1.42 1.74 2.07 1.31 3.38
    3.00 1.36 1.78 2.01 1.35 3.10

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.72 2.04
    Букмекер Да Нет
    4.40 1.20
    Букмекер Да Нет
    3.15 1.35
    Где смотреть матч Россия (до 21 года) - Франция (до 21 года) онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет (список матчей)

    Париматч

    БетСити + Фрибет 10 000 руб

    Winline



    Прогнозы на матч Россия (до 21 года) - Франция (до 21 года)

    Исход игры
    Россия (до 21 года)
    19.6% (9)
    Ничья
    28.3% (13)
    Франция (до 21 года)
    52.2% (24)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.82% (25)
    Меньше
    43.18% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    84.09% (37)
    Нет
    15.91% (7)
    Популярный счёт
    1:2 Франция (до 21 года)
    32.6% (15)
    1:1 Ничья
    26.1% (12)
    2:1 Россия (до 21 года)
    8.7% (4)
    0:2 Франция (до 21 года)
    8.7% (4)
    1:0 Россия (до 21 года)
    6.5% (3)
    1:3 Франция (до 21 года)
    6.5% (3)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


    Рейтинг букмекеров
    1 Бонус: 100 $ Отзывы (3) Обзор Играть
    2 Бонус: 100 $ Отзывы (12) Обзор Играть
    3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     