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Хорватия (до 21 года)
1:0
Первый тайм: 18'

Стадион:
Швейцария (до 21 года)
0'
6' Желтая карточка
Бабец Хрвое
1:0
8' Гол
Иванушец Лука
18'
12
Котарски
Доминик
2
Сверко
Марин
5
Эрлич
Мартин
16
Франьич
Бартол
11
Брадарич
Домагой
3
Бабец
Хрвое
21
Шпикич
Дарио
17
Бистрович
Кристиян
8
Моро
Никола
7
Иванушец
Лука
14
Визингер
Дарио
21
Расьоппи
Антони
23
Лотомба
Жордан
2
Ван
дер
Верфф
Яспер
5
Зесигер
Седрик
3
Сидлер
Сильван
10
Пушич
Петар
16
Зом
Симон
6
Домджони
Тони
8
Тома
Бастьен
9
Гийемено
Джереми
11
Зачири
Анди
Хорватия (до 21 года)
4-1-4-1
Швейцария (до 21 года)
4-4-2

Ход матча

6'
Бабец Хрвое
 
8'
Иванушец Лука
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 1 Нарушения правил 2
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 71 Владение мячом, % 29

Владение мячом

Предыдущие игры

Хорватия (до 21 года) Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Португалия (до 21 года) 1:0 Хорватия (до 21 года) Хорватия (до 21 года) 7:0 Литва (до 21 года) Шотландия (до 21 года) 2:2 Хорватия (до 21 года) Греция (до 21 года) 0:1 Хорватия (до 21 года)
Хорватия (до 21 года) 10:0 Сан-Марино (до 21 года) Чехия (до 21 года) 0:0 Хорватия (до 21 года) Хорватия (до 21 года) 5:0 Греция (до 21 года) Хорватия (до 21 года) 1:2 Чехия (до 21 года) Литва (до 21 года) 1:3 Хорватия (до 21 года) Сан-Марино (до 21 года) 0:7 Хорватия (до 21 года) Венгрия (до 21 года) 1:4 Хорватия (до 21 года) Хорватия (до 21 года) 1:2 Шотландия (до 21 года) Хорватия (до 21 года) 3:0 ОАЭ (до 21 года) Хорватия (до 21 года) 3:3 Англия (до 21 года) Франция (до 21 года) 1:0 Хорватия (до 21 года) Румыния (до 21 года) 4:1 Хорватия (до 21 года) Хорватия (до 21 года) 1:0 Дания (до 21 года) Италия (до 21 года) 2:2 Хорватия (до 21 года) Швейцария (до 21 года) 4:1 Хорватия (до 21 года) Франция (до 21 года) 2:2 Хорватия (до 21 года)
Швейцария (до 21 года) Последние 20 матчей: +14 =0 -6
Англия (до 21 года) 0:1 Швейцария (до 21 года) Франция (до 21 года) 3:1 Швейцария (до 21 года) Швейцария (до 21 года) 2:1 Азербайджан (до 21 года) Швейцария (до 21 года) 3:0 Лихтенштейн (до 21 года)
Грузия (до 21 года) 0:3 Швейцария (до 21 года) Словакия (до 21 года) 1:2 Швейцария (до 21 года) Швейцария (до 21 года) 4:1 Словакия (до 21 года) Швейцария (до 21 года) 3:1 Франция (до 21 года) Азербайджан (до 21 года) 0:1 Швейцария (до 21 года) Швейцария (до 21 года) 2:1 Грузия (до 21 года) Лихтенштейн (до 21 года) 0:5 Швейцария (до 21 года) Швейцария (до 21 года) 1:2 Словения (до 21 года) Швейцария (до 21 года) 4:1 Хорватия (до 21 года) Уэльс (до 21 года) 3:1 Швейцария (до 21 года) Швейцария (до 21 года) 3:0 Лихтенштейн (до 21 года) Босния и Герцеговина (до 21 года) 3:0 Швейцария (до 21 года) Швейцария (до 21 года) 2:1 Франция (до 21 года) Швейцария (до 21 года) 2:4 Португалия (до 21 года) Португалия (до 21 года) 2:1 Швейцария (до 21 года) Лихтенштейн (до 21 года) 0:2 Швейцария (до 21 года)

Последние игры между собой

Хорватия (до 21 года): победы: 1, ничьи: 0, поражения: 4
Швейцария (до 21 года): победы: 4, ничьи: 0, поражения: 1
Швейцария (до 21 года) 4:1 Хорватия (до 21 года) Товарищеские матчи (до 21 года) Хорватия (до 21 года) 0:2 Швейцария (до 21 года) ЕВРО (до 21 года) Швейцария (до 21 года) 0:2 Хорватия (до 21 года) ЕВРО (до 21 года) Швейцария (до 21 года) 2:1 Хорватия (до 21 года) ЕВРО (до 21 года)
Швейцария (до 21 года) 4:0 Хорватия (до 21 года) Европа

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Португалия (до 21 года) Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Хорватия (до 21 года) 1:0 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
3. Швейцария (до 21 года) 0:1 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
4. Англия (до 21 года) Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Выход в плей-офф
  • Первый тайм
  • 18'
    Зачири классно поборолся со Шверко и продавил хорвата за счёт мощи. Но передача не прошла - Моро перехватил.
  • 17'
    Шпикич с фланга пытался выполнить навесную передачу, но предпочёл сыграть через дежурившего рядом Бистровича.
  • 16'
    Швейцарцы стали активнее - Лотомба протащил мяч по флангу и перевёл на противоположную бровку, где снарядом завладел Зачири.
  • Опасный момент
    15'
    Зачири эффектно развернулся и отправил мяч в центр линии штрафной, откуда Тома пробил очень мощно. Спас Котарски.
  • Фол, нарушение
    14'
    Эрлич получил небольшую травму - против него Тома сыграл грубовато. Швейцарец тут же начал оправдываться, но судья позволил хорватам пробить штрафной.
  • 13'
    Закири спиной к воротам принял мяч и попытался забросить снаряд в угол штрафной, но Эрлич ногу вытянул и прервал полёт мяча.
  • 12'
    Шпикич пытался после небольшого смещения обыграть 1 в 1 Зома, но швейцарец занял грамотную позицию в обороне.
  • Травма, повреждение
    10'
    На газоне лежит Зачири, но судья не остановил игру - хорваты полетели в атаку через центр.
  • Описание гола
    8'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! ИВАНУШЕЦ! Жуткая ошибка Расьоппи - голкипер сборной Швейцарии вынес снаряд прямо на Иванушеца, и 7-й номер "шашечных" эффектно пробил в пустые ворота.
  • Фол, нарушение
    8'
    Моро оказался на газоне. Капитан хорватской сборной поднялся довольно быстро.
  • Офсайд
    7'
    В офсайд забирается Зачири - из глубины поля последовала разрезающая передача, но форвард чуть задержался.
  • Желтая карточка
    6'
    Жёлтая карточка показана Бабецу за фол против Сидлера. Дебютный "горчичник" в игре.
  • 6'
    Эрлич строит атаку через Бистровича, но хавбек ЦСКА, выступающий за "Касымпашу", выдал странную передачу на фланг.
  • 5'
    Есть мелкие фолы, но судья не тормозит игру частыми остановками. Хорваты пока чаще владеют мячом.
  • 4'
    Стадион расположен в очень живописном местечке - рядом есть парк, машины ездят по прилегающей трассе. Да и с погодой сегодня повезло "часовщикам" и "шашечным".
  • Опасный момент
    3'
    Опасно! Зачири выполнил классный прострел в сторону дальней штанги, но никто не замкнул!
  • 2'
    Первый аут заработали футболисты сборной Швейцарии, но Цезигер не нашёл адресата для передачи.
  • Первый тайм начался
    1'
    Звучит стартовый свисток!
  • До матча
  • Добрый вечер, дорогие друзья! Сегодня в рамках молодёжного чемпионата Европы состоится поединок между Хорватией U-21 и Швейцарией U-21. За событиями этой встречи вместе с вами будет следить Георгий Артмеладзе.
    • Прогнозы 142
    Хорватия (до 21 года) 50.7% (72)
    X 21.1% (30)
    Швейцария (до 21 года) 28.2% (40)
    Все прогнозы
    2.35 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Хорватия (до 21 года)
    Ничья
    Швейцария (до 21 года)
    2.90
    3.44
    2.55
    Все Коэффициенты
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на SRC Bonifika Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 5 000 ₽ 2.83 3.44 2.43
Бонус: 5 000 ₽ 2.90 3.25 2.48
  2.86 3.40 2.57

Самый высокий коэффициент на матч «Хорватия (до 21 года)» – «Швейцария (до 21 года)» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Хорватия (до 21 года)» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Швейцария (до 21 года)» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Хорватия (до 21 года)» – «Швейцария (до 21 года)», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
9.20 1.02 7.40 1.06 3.14 1.33 2.44 1.54 1.81 2.08 1.44 2.73 1.27 3.54 1.11 6.10 1.08 6.60 1.00 11.00
11.50 1.02 8.20 1.05 3.40 1.29 2.65 1.49 2.04 1.78 1.79 2.02 1.49 2.65 1.32 3.20 1.13 5.60 1.11 6.30 1.02 10.00 1.01 10.50 0.00 16.50
3.48 1.32 2.92 1.44 2.68 1.50 2.16 1.74 1.89 1.98 1.67 2.28 1.46 2.84 1.30 3.62 1.10 7.67
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2
2.90 1.40 1.82 1.97 1.38 2.99
1.86 1.98 1.37 2.85 1.12 5.80
2.97 1.43 2.43 1.59 1.89 1.98 1.55 2.53 1.40 3.09
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.50 1.52 1.63 2.25 1.28 3.60
2.60 1.42 1.63 2.15 1.29 3.60

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.74 2.02
Букмекер Да Нет
4.50 1.18
Букмекер Да Нет
3.20 1.32
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Прогнозы на матч Хорватия (до 21 года) 1:0 Швейцария (до 21 года)

Исход игры
Хорватия (до 21 года)
51.1% (72)
Ничья
21.3% (30)
Швейцария (до 21 года)
27.7% (39)
Тотал 2.5
Больше
61.31% (84)
Меньше
38.69% (53)
Обе команды забьют
Да
81.75% (112)
Нет
18.25% (25)
Популярный счёт
2:1 Хорватия (до 21 года)
39.7% (56)
1:1 Ничья
19.9% (28)
1:2 Швейцария (до 21 года)
16.3% (23)
0:1 Швейцария (до 21 года)
10.6% (15)
2:0 Хорватия (до 21 года)
4.3% (6)
1:0 Хорватия (до 21 года)
2.8% (4)
2:2 Ничья
1.4% (2)
3:1 Хорватия (до 21 года)
1.4% (2)
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