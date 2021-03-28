Эрлич получил небольшую травму - против него Тома сыграл грубовато. Швейцарец тут же начал оправдываться, но судья позволил хорватам пробить штрафной.

Зачири эффектно развернулся и отправил мяч в центр линии штрафной, откуда Тома пробил очень мощно. Спас Котарски.

Швейцарцы стали активнее - Лотомба протащил мяч по флангу и перевёл на противоположную бровку, где снарядом завладел Зачири.

Шпикич с фланга пытался выполнить навесную передачу, но предпочёл сыграть через дежурившего рядом Бистровича.

Зачири классно поборолся со Шверко и продавил хорвата за счёт мощи. Но передача не прошла - Моро перехватил.

13' Закири спиной к воротам принял мяч и попытался забросить снаряд в угол штрафной, но Эрлич ногу вытянул и прервал полёт мяча.

12' Шпикич пытался после небольшого смещения обыграть 1 в 1 Зома, но швейцарец занял грамотную позицию в обороне.

10' На газоне лежит Зачири, но судья не остановил игру - хорваты полетели в атаку через центр.

8' Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! ИВАНУШЕЦ! Жуткая ошибка Расьоппи - голкипер сборной Швейцарии вынес снаряд прямо на Иванушеца, и 7-й номер "шашечных" эффектно пробил в пустые ворота.

8' Моро оказался на газоне. Капитан хорватской сборной поднялся довольно быстро.

7' В офсайд забирается Зачири - из глубины поля последовала разрезающая передача, но форвард чуть задержался.

6' Жёлтая карточка показана Бабецу за фол против Сидлера. Дебютный "горчичник" в игре.

6' Эрлич строит атаку через Бистровича, но хавбек ЦСКА, выступающий за "Касымпашу", выдал странную передачу на фланг.

5' Есть мелкие фолы, но судья не тормозит игру частыми остановками. Хорваты пока чаще владеют мячом.

4' Стадион расположен в очень живописном местечке - рядом есть парк, машины ездят по прилегающей трассе. Да и с погодой сегодня повезло "часовщикам" и "шашечным".

3' Опасно! Зачири выполнил классный прострел в сторону дальней штанги, но никто не замкнул!

2' Первый аут заработали футболисты сборной Швейцарии, но Цезигер не нашёл адресата для передачи.