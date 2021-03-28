Хорватия (до 21 года)
1:0
Первый тайм: 18'
Стадион: SRC Bonifika Stadion
Швейцария (до 21 года)
6' Желтая карточкаБабец Хрвое
1:0
8' ГолИванушец Лука
21
Шпикич
Дарио
10
Пушич
Петар
16
Зом
Симон
11
Зачири
Анди
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Шпикич ДариоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Вук МатейПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Муса ПетарНападающий
-
10 Майер ЛовроНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бишчан Игор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Пушич ПетарПолузащитник
-
16 Зом СимонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Зачири АндиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Фаюлу ТимотиВратарь
-
20 Мухайм МироЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Ридер ФабианПолузащитник
- Нападающий
-
14 Ндой ДанНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Mauro Lustrinelli
Ход матча
6'
8'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
0 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 1
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
1 Нарушения правил 2
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
71 Владение мячом, % 29
Владение мячом
Предыдущие игры
Хорватия (до 21 года) Последние 20 матчей: +9 =5 -6Португалия (до 21 года) 1:0 Хорватия (до 21 года) Хорватия (до 21 года) 7:0 Литва (до 21 года) Шотландия (до 21 года) 2:2 Хорватия (до 21 года) Греция (до 21 года) 0:1 Хорватия (до 21 года)
Хорватия (до 21 года) 10:0 Сан-Марино (до 21 года) Чехия (до 21 года) 0:0 Хорватия (до 21 года) Хорватия (до 21 года) 5:0 Греция (до 21 года) Хорватия (до 21 года) 1:2 Чехия (до 21 года) Литва (до 21 года) 1:3 Хорватия (до 21 года) Сан-Марино (до 21 года) 0:7 Хорватия (до 21 года) Венгрия (до 21 года) 1:4 Хорватия (до 21 года) Хорватия (до 21 года) 1:2 Шотландия (до 21 года) Хорватия (до 21 года) 3:0 ОАЭ (до 21 года) Хорватия (до 21 года) 3:3 Англия (до 21 года) Франция (до 21 года) 1:0 Хорватия (до 21 года) Румыния (до 21 года) 4:1 Хорватия (до 21 года) Хорватия (до 21 года) 1:0 Дания (до 21 года) Италия (до 21 года) 2:2 Хорватия (до 21 года) Швейцария (до 21 года) 4:1 Хорватия (до 21 года) Франция (до 21 года) 2:2 Хорватия (до 21 года)
Швейцария (до 21 года) Последние 20 матчей: +14 =0 -6Англия (до 21 года) 0:1 Швейцария (до 21 года) Франция (до 21 года) 3:1 Швейцария (до 21 года) Швейцария (до 21 года) 2:1 Азербайджан (до 21 года) Швейцария (до 21 года) 3:0 Лихтенштейн (до 21 года)
Грузия (до 21 года) 0:3 Швейцария (до 21 года) Словакия (до 21 года) 1:2 Швейцария (до 21 года) Швейцария (до 21 года) 4:1 Словакия (до 21 года) Швейцария (до 21 года) 3:1 Франция (до 21 года) Азербайджан (до 21 года) 0:1 Швейцария (до 21 года) Швейцария (до 21 года) 2:1 Грузия (до 21 года) Лихтенштейн (до 21 года) 0:5 Швейцария (до 21 года) Швейцария (до 21 года) 1:2 Словения (до 21 года) Швейцария (до 21 года) 4:1 Хорватия (до 21 года) Уэльс (до 21 года) 3:1 Швейцария (до 21 года) Швейцария (до 21 года) 3:0 Лихтенштейн (до 21 года) Босния и Герцеговина (до 21 года) 3:0 Швейцария (до 21 года) Швейцария (до 21 года) 2:1 Франция (до 21 года) Швейцария (до 21 года) 2:4 Португалия (до 21 года) Португалия (до 21 года) 2:1 Швейцария (до 21 года) Лихтенштейн (до 21 года) 0:2 Швейцария (до 21 года)
Последние игры между собой
Хорватия (до 21 года): победы: 1, ничьи: 0, поражения: 4
Швейцария (до 21 года): победы: 4, ничьи: 0, поражения: 1
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Португалия (до 21 года)
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Хорватия (до 21 года)
|1:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|3.
|Швейцария (до 21 года)
|0:1 Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|4.
|Англия (до 21 года)
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
- — Выход в плей-офф
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Хорватия (до 21 года)» – «Швейцария (до 21 года)» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Хорватия (до 21 года)» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Швейцария (до 21 года)» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Хорватия (до 21 года)» – «Швейцария (до 21 года)», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Хорватия (до 21 года) 1:0 Швейцария (до 21 года)
Исход игры
Хорватия (до 21 года)
51.1% (72)
Ничья
21.3% (30)
Швейцария (до 21 года)
27.7% (39)
Тотал 2.5
Больше
61.31% (84)
Меньше
38.69% (53)
Обе команды забьют
Да
81.75% (112)
Нет
18.25% (25)
Популярный счёт
2:1 Хорватия (до 21 года)
39.7% (56)
1:1 Ничья
19.9% (28)
1:2 Швейцария (до 21 года)
16.3% (23)
0:1 Швейцария (до 21 года)
10.6% (15)
2:0 Хорватия (до 21 года)
4.3% (6)
1:0 Хорватия (до 21 года)
2.8% (4)
2:2 Ничья
1.4% (2)
3:1 Хорватия (до 21 года)
1.4% (2)
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