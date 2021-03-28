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Грузия
0:0
Первый тайм: 17'

Стадион:
Испания
0'
7' Желтая карточка
Льоренте Диего
13' Желтая карточка
Порро Педро
17'
1
Лория
Гиорги
2
Какабадзе
Отар
4
Кашия
Гурам
23
Двали
Лаша
5
Гиорбелидзе
Гурам
7
Канкава
Джаба
21
Гвилия
Валериане
9
Лобжанидзе
Саба
10
Китеишвили
Отар
18
Кварацхелия
Хвича
8
Зивзивадзе
Буду
23
Унай
Симон
2
Порро
Педро
3
Льоренте
Диего
12
Гарсия
Эрик
18
Альба
Жорди
17
Фабиан
Руис
5
Бускетс
Серхио
20
Гонсалес
Педро
11
Торрес
Ферран
7
Мората
Альваро
9
Хиль
Бриан
Грузия
4-2-3-1
Испания
4-3-3

Ход матча

7'
 
Льоренте Диего
13'
 
Порро Педро

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 16 Владение мячом, % 84

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Грузия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Испания
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мората Альваро 1 0.5
2. Коке Хорхе 0 0

Карточки

Грузия
# Игрок      
1. Двали Лаша 1 0
Испания
# Игрок      
1. Иньиго Мартинес 1 0
2. Льоренте Диего 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Грузия 0 0 0 0 0 0
 Испания 0 0 100% (1) 0 0 0

Предыдущие игры

Грузия Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Швеция 1:0 Грузия Грузия 0:0 Эстония Грузия 1:2 Армения Грузия 0:1 Северная Македония
Северная Македония 1:1 Грузия Армения 2:2 Грузия Грузия 1:0 Беларусь Грузия 1:1 Северная Македония Эстония 0:1 Грузия Хорватия 2:1 Грузия Швейцария 1:0 Грузия Гибралтар 2:3 Грузия Грузия 0:0 Ирландия Грузия 0:0 Дания Грузия 2:2 Южная Корея Дания 5:1 Грузия Грузия 3:0 Гибралтар Ирландия 1:0 Грузия Грузия 0:2 Швейцария Грузия 2:1 Казахстан
Испания Последние 20 матчей: +12 =7 -1
Испания 1:1 Греция Испания 6:0 Германия Швейцария 1:1 Испания Голландия 1:1 Испания
Украина 1:0 Испания Испания 1:0 Швейцария Португалия 0:0 Испания Испания 4:0 Украина Германия 1:1 Испания Испания 5:0 Румыния Испания 7:0 Мальта Швеция 1:1 Испания Норвегия 1:1 Испания Испания 4:0 Фарерские острова Румыния 1:2 Испания Испания 3:0 Швеция Фарерские острова 1:4 Испания Мальта 0:2 Испания Испания 2:1 Норвегия Испания 1:0 Босния и Герцеговина

Последние игры между собой

Грузия: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Испания: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Испания 0:1 Грузия Товарищеские матчи Испания 2:0 Грузия Чемпионат Мира Грузия 0:1 Испания Чемпионат Мира

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Швеция Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Испания 0:0 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
3. Греция Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Грузия 0:0 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
5. Косово Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Швеция Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Грузия 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Испания 0:0 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Греция Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Косово Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Греция Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
2. Испания 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Косово Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Швеция Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Грузия 0:0 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Выход на чемпионат мира в Катаре
  • — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)
  • Первый тайм
  • Угловой
    18'
    Угловой грузины заработали! Хвича навесил от правого флажка на ближний угол вратарской, последовал удар головой, и Унай с трудом отбивает!
  • 17'
    Вновь Кварацхелия демонстрирует свои умения в дриблинге, двух игроков испанской команды обыграл без видимых проблем, но Педро подстраховал.
  • 15'
    Два защитника испанцев на карточках. Это интересно. Могут осмелеть грузины, пока у гостей мало что впереди получается.
  • 14'
    Хвича сам исполнил штрафной удар, навесил слева в центр штрафной площади, Унай на выходе кулаками мяч выбивает. Решил голкипер испанцев совсем не рисковать.
  • Желтая карточка
    13'
    Кварацхелия продолжает собирать карточки для соперника. По левому флангу рванул Хвича, в итоге Педро в подкате правила нарушил!
  • 12'
    Луис Энрике вышел к бровке, активно сейчас что-то подсказывает наставник испанской команды своим подопечным.
  • Опасный момент
    11'
    А вот и первый момент! По центру проникли  игроки сборной Испании в штрафную площадь соперника, Ферран Торрес опасно пробил, и Лория в прыжке мяч отразил!
  • 10'
    Непросто приходится на первых минутах грузинам, но надо сказать, пока у ворот Лории довольно спокойно. Розыгрышем пока заняты гости.
  • 8'
    На контратаки можно рассчитывать сегодня грузинским футболистам, наш горячо любимый Хвича может накрутить соперника.
  • Желтая карточка
    6'
    Ух ты, как интересно! Отобрали мяч игроки сборной Грузии, Какабадзе отыграл на ход Хвиче, который рванул в контратаку, накрутил защитника и заставил Льоренте фолить на себе. Это карточка.
  • 5'
    Пока ничего удивительного, футболисты сборной Испании контролируют мяч, сборная Грузии глубоко в обороне сидит.
  • Угловой
    4'
    Угловой заработали футболисты сборной Испании, разыграли его, но без подачи в штрафную. Затяжная позиционная атака идёт.
  • 2'
    В атаке Испания, первая попытка прострела с левого фланга, это Жоржи Альба отметился, но защитник выбил мяч в аут.
  • Первый тайм начался
    1'
    Поехали! Игра началась! С центра поля стартовали грузины! В белых майках, красных трусах сегодня хозяева, а испанцы сыграют в традиционных красных майках, тёмных трусах и гетрах.
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Boris Paichadze Dinamo Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 5 000 ₽ 19.00 6.75 1.20
Бонус: 10 000 ₽ 15.00 6.20 1.23
Бонус: 5 000 ₽ 17.50 6.75 1.19
Бонус: 5 000 ₽ 18.00 7.20 1.18
  17.55 6.79 1.19

Самый высокий коэффициент на матч «Грузия» – «Испания» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Грузия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Испания» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Грузия» – «Испания», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 5.75 5.75 6 6
15.00 1.01 6.00 1.13 3.70 1.29 2.52 1.52 1.90 1.97 1.52 2.51 1.33 3.30 1.17 4.98 1.09 7.30 1.06 7.70 1.01 11.50
4.10 1.24 3.25 1.33 2.12 1.73 1.67 2.22 1.44 2.80 1.22 4.15 1.17 5.20 1.07 8.00 1.06 9.80
12.00 1.00 11.00 1.02 3.98 1.23 3.30 1.33 2.15 1.76 1.67 2.21 1.42 2.78 1.19 4.40 1.13 5.20 1.03 8.80 1.02 9.60
15.00 1.01 9.50 1.04 3.80 1.27 3.40 1.40 2.10 1.79 1.97 1.99 1.73 2.18 1.70 2.15 1.41 3.05 1.23 4.20 1.13 5.50 1.03 8.20 1.03 9.70 1.01 17.00
4.37 1.22 3.11 1.39 2.58 1.52 2.17 1.72 1.93 1.92 1.68 2.23 1.53 2.55 1.43 2.86 1.17 5.33
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.79 1.46 1.71 2.11 1.34 3.26 1.14 5.70
3.20 1.32 2.15 1.65 1.49 2.50 1.12 5.80
3.30 1.33 2.14 1.71 1.50 2.59 1.18 4.95 1.12 6.20
2.21 1.66 1.53 2.50 1.19 4.70
3.38 1.34 2.89 1.43 2.27 1.66 1.76 2.13 1.53 2.58 1.35 3.29
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
3.76 1.27 2.20 1.67 1.61 2.32 1.30 3.52
4.30 1.19 1.81 1.93 1.23 3.90
4.45 1.21 3.15 1.36 1.83 1.98 1.37 3.10 1.22 4.25
2.80 1.40 1.81 1.94 1.36 3.30 1.29 3.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.75 1.43
2.55 1.48
2.80 1.44
Букмекер Да Нет
6.50 1.10
6.00 1.11
6.90 1.08
Букмекер Да Нет
5.15 1.17
4.60 1.17
4.90 1.15
Где смотреть матч Грузия 0:0 Испания онлайн

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Прогнозы на матч Грузия 0:0 Испания

Исход игры
Грузия
0.7% (1)
Ничья
0% (0)
Испания
99.3% (147)
Тотал 2.5
Больше
45.52% (66)
Меньше
54.48% (79)
Обе команды забьют
Да
24.14% (35)
Нет
75.86% (110)
Популярный счёт
0:2 Испания
48.6% (72)
0:3 Испания
17.6% (26)
1:3 Испания
12.8% (19)
1:2 Испания
8.1% (12)
0:1 Испания
4.1% (6)
0:4 Испания
2.7% (4)
1:4 Испания
2% (3)
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