Кварацхелия продолжает собирать карточки для соперника. По левому флангу рванул Хвича, в итоге Педро в подкате правила нарушил!

Хвича сам исполнил штрафной удар, навесил слева в центр штрафной площади, Унай на выходе кулаками мяч выбивает. Решил голкипер испанцев совсем не рисковать.

Два защитника испанцев на карточках. Это интересно. Могут осмелеть грузины, пока у гостей мало что впереди получается.

Вновь Кварацхелия демонстрирует свои умения в дриблинге, двух игроков испанской команды обыграл без видимых проблем, но Педро подстраховал.

Угловой грузины заработали! Хвича навесил от правого флажка на ближний угол вратарской, последовал удар головой, и Унай с трудом отбивает!

12' Луис Энрике вышел к бровке, активно сейчас что-то подсказывает наставник испанской команды своим подопечным.

11' А вот и первый момент! По центру проникли игроки сборной Испании в штрафную площадь соперника, Ферран Торрес опасно пробил, и Лория в прыжке мяч отразил!

10' Непросто приходится на первых минутах грузинам, но надо сказать, пока у ворот Лории довольно спокойно. Розыгрышем пока заняты гости.

8' На контратаки можно рассчитывать сегодня грузинским футболистам, наш горячо любимый Хвича может накрутить соперника.

6' Ух ты, как интересно! Отобрали мяч игроки сборной Грузии, Какабадзе отыграл на ход Хвиче, который рванул в контратаку, накрутил защитника и заставил Льоренте фолить на себе. Это карточка.

5' Пока ничего удивительного, футболисты сборной Испании контролируют мяч, сборная Грузии глубоко в обороне сидит.

4' Угловой заработали футболисты сборной Испании, разыграли его, но без подачи в штрафную. Затяжная позиционная атака идёт.

2' В атаке Испания, первая попытка прострела с левого фланга, это Жоржи Альба отметился, но защитник выбил мяч в аут.