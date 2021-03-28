Грузия
0:0
Первый тайм: 17'
Стадион: Борис Пайчадзе
Испания
7' Желтая карточкаЛьоренте Диего
13' Желтая карточкаПорро Педро
23
Двали
Лаша
23
Унай
Симон
12
Гарсия
Эрик
18
Альба
Жорди
17
Фабиан
Руис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Двали ЛашаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Саньоль Вилли
- Основной состав
-
23 Унай СимонВратарь
- Защитник
- Защитник
-
12 Гарсия ЭрикЗащитник
-
18 Альба ЖордиЗащитник
-
17 Фабиан РуисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
14 Гайя ХосеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Рамос СерхиоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Ольмо ДаниНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Энрике Луис
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
Ход матча
13'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 1
-
1 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
16 Владение мячом, % 84
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мората Альваро
|1
|0.5
|2.
|Коке Хорхе
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Двали Лаша
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Иньиго Мартинес
|1
|0
|2.
|Льоренте Диего
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Грузия
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Испания
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Грузия Последние 20 матчей: +5 =7 -8Швеция 1:0 Грузия Грузия 0:0 Эстония Грузия 1:2 Армения Грузия 0:1 Северная Македония
Северная Македония 1:1 Грузия Армения 2:2 Грузия Грузия 1:0 Беларусь Грузия 1:1 Северная Македония Эстония 0:1 Грузия Хорватия 2:1 Грузия Швейцария 1:0 Грузия Гибралтар 2:3 Грузия Грузия 0:0 Ирландия Грузия 0:0 Дания Грузия 2:2 Южная Корея Дания 5:1 Грузия Грузия 3:0 Гибралтар Ирландия 1:0 Грузия Грузия 0:2 Швейцария Грузия 2:1 Казахстан
Испания Последние 20 матчей: +12 =7 -1Испания 1:1 Греция Испания 6:0 Германия Швейцария 1:1 Испания Голландия 1:1 Испания
Украина 1:0 Испания Испания 1:0 Швейцария Португалия 0:0 Испания Испания 4:0 Украина Германия 1:1 Испания Испания 5:0 Румыния Испания 7:0 Мальта Швеция 1:1 Испания Норвегия 1:1 Испания Испания 4:0 Фарерские острова Румыния 1:2 Испания Испания 3:0 Швеция Фарерские острова 1:4 Испания Мальта 0:2 Испания Испания 2:1 Норвегия Испания 1:0 Босния и Герцеговина
Последние игры между собой
Грузия: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Испания: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Швеция
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Испания
|0:0 Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|3.
|Греция
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|Грузия
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|5.
|Косово
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Швеция
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Грузия
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|Испания
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|Греция
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Косово
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
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Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Грузия» – «Испания» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Грузия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Испания» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Грузия» – «Испания», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Грузия 0:0 Испания
Исход игры
Грузия
0.7% (1)
Ничья
0% (0)
Испания
99.3% (147)
Тотал 2.5
Больше
45.52% (66)
Меньше
54.48% (79)
Обе команды забьют
Да
24.14% (35)
Нет
75.86% (110)
Популярный счёт
0:2 Испания
48.6% (72)
0:3 Испания
17.6% (26)
1:3 Испания
12.8% (19)
1:2 Испания
8.1% (12)
0:1 Испания
4.1% (6)
0:4 Испания
2.7% (4)
1:4 Испания
2% (3)
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