Грузия
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Стадион: Борис Пайчадзе
Испания
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мората Альваро
|1
|1
|2.
|Коке Хорхе
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Двали Лаша
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Иньиго Мартинес
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Грузия
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Испания
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Грузия Последние 20 матчей: +5 =7 -8Швеция 1:0 Грузия Грузия 0:0 Эстония Грузия 1:2 Армения Грузия 0:1 Северная Македония
Северная Македония 1:1 Грузия Армения 2:2 Грузия Грузия 1:0 Беларусь Грузия 1:1 Северная Македония Эстония 0:1 Грузия Хорватия 2:1 Грузия Швейцария 1:0 Грузия Гибралтар 2:3 Грузия Грузия 0:0 Ирландия Грузия 0:0 Дания Грузия 2:2 Южная Корея Дания 5:1 Грузия Грузия 3:0 Гибралтар Ирландия 1:0 Грузия Грузия 0:2 Швейцария Грузия 2:1 Казахстан
Испания Последние 20 матчей: +12 =7 -1Испания 1:1 Греция Испания 6:0 Германия Швейцария 1:1 Испания Голландия 1:1 Испания
Украина 1:0 Испания Испания 1:0 Швейцария Португалия 0:0 Испания Испания 4:0 Украина Германия 1:1 Испания Испания 5:0 Румыния Испания 7:0 Мальта Швеция 1:1 Испания Норвегия 1:1 Испания Испания 4:0 Фарерские острова Румыния 1:2 Испания Испания 3:0 Швеция Фарерские острова 1:4 Испания Мальта 0:2 Испания Испания 2:1 Норвегия Испания 1:0 Босния и Герцеговина
Последние игры между собой
Грузия: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Испания: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Швеция
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Греция
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|Испания
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|Косово
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Грузия
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Швеция
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Испания
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|Косово
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Греция
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Грузия
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Грузия» – «Испания» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Грузия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Испания» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Грузия» – «Испания», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Грузия - Испания
Исход игры
Грузия
2% (1)
Ничья
2% (1)
Испания
96.1% (49)
Тотал 2.5
Больше
60.42% (29)
Меньше
39.58% (19)
Обе команды забьют
Да
41.67% (20)
Нет
58.33% (28)
Популярный счёт
0:2 Испания
29.4% (15)
1:3 Испания
23.5% (12)
0:3 Испания
15.7% (8)
1:2 Испания
7.8% (4)
0:1 Испания
3.9% (2)
0:4 Испания
3.9% (2)
1:4 Испания
3.9% (2)
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