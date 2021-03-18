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Стадион:
Испания

Бомбардиры внутри турнира

Грузия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Испания
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мората Альваро 1 1
2. Коке Хорхе 0 0

Карточки

Грузия
# Игрок      
1. Двали Лаша 1 0
Испания
# Игрок      
1. Иньиго Мартинес 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Грузия 0 0 0 0 0 0
 Испания 0 0 100% (1) 0 0 0

Предыдущие игры

Грузия Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Швеция 1:0 Грузия Грузия 0:0 Эстония Грузия 1:2 Армения Грузия 0:1 Северная Македония
Северная Македония 1:1 Грузия Армения 2:2 Грузия Грузия 1:0 Беларусь Грузия 1:1 Северная Македония Эстония 0:1 Грузия Хорватия 2:1 Грузия Швейцария 1:0 Грузия Гибралтар 2:3 Грузия Грузия 0:0 Ирландия Грузия 0:0 Дания Грузия 2:2 Южная Корея Дания 5:1 Грузия Грузия 3:0 Гибралтар Ирландия 1:0 Грузия Грузия 0:2 Швейцария Грузия 2:1 Казахстан
Испания Последние 20 матчей: +12 =7 -1
Испания 1:1 Греция Испания 6:0 Германия Швейцария 1:1 Испания Голландия 1:1 Испания
Украина 1:0 Испания Испания 1:0 Швейцария Португалия 0:0 Испания Испания 4:0 Украина Германия 1:1 Испания Испания 5:0 Румыния Испания 7:0 Мальта Швеция 1:1 Испания Норвегия 1:1 Испания Испания 4:0 Фарерские острова Румыния 1:2 Испания Испания 3:0 Швеция Фарерские острова 1:4 Испания Мальта 0:2 Испания Испания 2:1 Норвегия Испания 1:0 Босния и Герцеговина

Последние игры между собой

Грузия: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Испания: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Испания 0:1 Грузия Товарищеские матчи Испания 2:0 Грузия Чемпионат Мира Грузия 0:1 Испания Чемпионат Мира

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Швеция Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Греция Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
3. Испания Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Косово 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Грузия Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Швеция Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Испания Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
3. Косово 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Греция Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Грузия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Греция Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
2. Швеция Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Испания Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Косово 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Грузия Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Грузия - Испания от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 марта 2021, осталось 2 дня 7 часов 9 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 51
    Грузия 2% (1)
    X 2% (1)
    Испания 96.1% (49)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Грузия
    Ничья
    Испания
    17.25
    6.85
    1.24
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 5 000 ₽ 15.00 6.85 1.24
    Бонус: 5 000 ₽ 17.25 6.85 1.23
    Бонус: 5 000 ₽ 16.00 6.50 1.22
      14.65 6.20 1.21

    Самый высокий коэффициент на матч «Грузия» – «Испания» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Грузия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Испания» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Грузия» – «Испания», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 5.75 5.75 6 6
    7.00 1.10 3.74 1.24 2.52 1.47 1.93 1.83 1.54 2.35 1.32 3.12 1.18 4.42 1.10 5.90 1.06 7.70 1.01 11.50
    10.75 1.01 4.15 1.18 3.36 1.28 2.18 1.65 1.74 2.09 1.51 2.74 1.24 4.05 1.17 4.70 1.05 8.10 1.04 8.50
    14.50 0.00 10.00 1.03 4.20 1.22 3.35 1.32 2.20 1.72 1.96 1.90 1.72 2.20 1.70 2.15 1.45 2.75 1.22 4.30 1.16 4.80 1.05 8.30 1.04 8.90 1.01 15.00
    4.38 1.21 2.59 1.50 2.17 1.69 1.93 1.88 1.68 2.18 1.54 2.49 1.43 2.78 1.16 5.20
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
    2.83 1.43 1.75 2.08 1.36 3.15 1.15 5.35
    3.38 1.32 2.26 1.64 1.54 2.48 1.19 4.70 1.13 5.90
    2.18 1.68 1.52 2.55 1.18 4.90
    2.83 1.43 2.23 1.66 1.73 2.13 1.50 2.57 1.34 3.28
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
    3.94 1.25 2.28 1.63 1.65 2.24 1.32 3.38
    4.75 1.19 3.32 1.33 1.90 1.90 1.42 2.88 1.27 3.76
    3.20 1.32 1.84 1.90 1.38 2.90 1.29 3.40

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.65 1.46
    2.55 1.51
    Букмекер Да Нет
    6.30 1.12
    6.30 1.10
    Букмекер Да Нет
    4.74 1.18
    4.50 1.18
    Где смотреть матч Грузия - Испания онлайн

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    Прогнозы на матч Грузия - Испания

    Исход игры
    Грузия
    2% (1)
    Ничья
    2% (1)
    Испания
    96.1% (49)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.42% (29)
    Меньше
    39.58% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    41.67% (20)
    Нет
    58.33% (28)
    Популярный счёт
    0:2 Испания
    29.4% (15)
    1:3 Испания
    23.5% (12)
    0:3 Испания
    15.7% (8)
    1:2 Испания
    7.8% (4)
    0:1 Испания
    3.9% (2)
    0:4 Испания
    3.9% (2)
    1:4 Испания
    3.9% (2)
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