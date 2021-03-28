Армения
0:0
Первый тайм: 17'
Стадион: Республиканский стадион
Исландия
8' Желтая карточкаСкуласон Ари
17
Удо
Соломон
10
Акопян
Акоп
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Удо СоломонПолузащитник
-
10 Акопян АкопПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
15 Ишханян АйкЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
6 ВбеймарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Капаррос Хоакин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Скуласон АриЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
14 Арнасон КариЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Arnar Vidarsson
Ход матча
8'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
0 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
38 Владение мячом, % 62
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Байрамян Хорен
|1
|0
|2.
|Амбарцумян Оганес
|1
|0
|3.
|Адамян Саркис
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Арнасон Кари
|1
|0
|2.
|Скуласон Ари
|1
|0
|3.
|Гудмундссон Альберт
|1
|0
Предыдущие игры
Армения Последние 20 матчей: +9 =4 -7Лихтенштейн 0:1 Армения Армения 1:0 Северная Македония Грузия 1:2 Армения Эстония 1:1 Армения
Армения 2:2 Грузия Армения 2:0 Эстония Северная Македония 2:1 Армения Италия 9:1 Армения Армения 0:1 Греция Финляндия 3:0 Армения Лихтенштейн 1:1 Армения Армения 4:2 Босния и Герцеговина Армения 1:3 Италия Греция 2:3 Армения Армения 3:0 Лихтенштейн Армения 0:2 Финляндия Босния и Герцеговина 2:1 Армения Лихтенштейн 2:2 Армения Гибралтар 2:6 Армения Армения 4:0 Северная Македония
Исландия Последние 20 матчей: +8 =1 -11Германия 3:0 Исландия Англия 4:0 Исландия Дания 2:1 Исландия Венгрия 2:1 Исландия
Исландия 1:2 Бельгия Исландия 0:3 Дания Исландия 2:1 Румыния Бельгия 5:1 Исландия Исландия 0:1 Англия Сальвадор 0:1 Исландия Канада 0:1 Исландия Молдова 1:2 Исландия Турция 0:0 Исландия Исландия 2:0 Андорра Исландия 0:1 Франция Албания 4:2 Исландия Исландия 3:0 Молдова Исландия 2:1 Турция Исландия 1:0 Албания Франция 4:0 Исландия
Последние игры между собой
Армения: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Исландия: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Группа J
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Армения
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|2.
|Германия
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Румыния
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|4.
|Исландия
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|5.
|Северная Македония
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|6.
|Лихтенштейн
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Группа J
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Германия
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Румыния
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|3.
|Армения
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Исландия
|0:0 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Северная Македония
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Лихтенштейн
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
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- — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Армения» – «Исландия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Армения» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Исландия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Армения» – «Исландия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Армения 0:0 Исландия
Исход игры
Армения
28.2% (46)
Ничья
29.4% (48)
Исландия
42.3% (69)
Тотал 2.5
Больше
47.44% (74)
Меньше
52.56% (82)
Обе команды забьют
Да
74.36% (116)
Нет
25.64% (40)
Популярный счёт
1:1 Ничья
26.4% (43)
1:2 Исландия
22.7% (37)
2:1 Армения
18.4% (30)
0:1 Исландия
16% (26)
1:0 Армения
6.1% (10)
1:3 Исландия
1.8% (3)
2:2 Ничья
1.2% (2)
0:0 Ничья
1.2% (2)
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