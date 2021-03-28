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Армения
0:0
Первый тайм: 17'

Стадион:
Исландия
0'
8' Желтая карточка
Скуласон Ари
17'
1
Юрченко
Давид
19
Амбарцумян
Оганес
3
Ароян
Вараздат
4
Восканян
Тарон
13
Оганесян
Камо
11
Барсегян
Тигран
5
Григорян
Артак
17
Удо
Соломон
10
Акопян
Акоп
22
Адамян
Саркис
14
Бриаско-Балекян
Норберто
1
Халльдоурссон
Ханнес
2
Севарссон
Биркир
5
Ингасон
Сверрир
6
Сигурдссон
Рагнар
23
Скуласон
Ари
10
Сигурдссон
Арнор
17
Гуннарссон
Арон
8
Бьярнасон
Биркир
7
Гудмундссон
Йоханн
22
Бедварссон
Йоун
Дади
20
Гудмундссон
Альберт
Армения
4-4-2
Исландия
4-3-3

Ход матча

8'
 
Скуласон Ари

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 38 Владение мячом, % 62

Бомбардиры внутри турнира

Армения
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Исландия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Армения
# Игрок      
1. Байрамян Хорен 1 0
2. Амбарцумян Оганес 1 0
3. Адамян Саркис 1 0
Исландия
# Игрок      
1. Арнасон Кари 1 0
2. Скуласон Ари 1 0
3. Гудмундссон Альберт 1 0

Предыдущие игры

Армения Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Лихтенштейн 0:1 Армения Армения 1:0 Северная Македония Грузия 1:2 Армения Эстония 1:1 Армения
Армения 2:2 Грузия Армения 2:0 Эстония Северная Македония 2:1 Армения Италия 9:1 Армения Армения 0:1 Греция Финляндия 3:0 Армения Лихтенштейн 1:1 Армения Армения 4:2 Босния и Герцеговина Армения 1:3 Италия Греция 2:3 Армения Армения 3:0 Лихтенштейн Армения 0:2 Финляндия Босния и Герцеговина 2:1 Армения Лихтенштейн 2:2 Армения Гибралтар 2:6 Армения Армения 4:0 Северная Македония
Исландия Последние 20 матчей: +8 =1 -11
Германия 3:0 Исландия Англия 4:0 Исландия Дания 2:1 Исландия Венгрия 2:1 Исландия
Исландия 1:2 Бельгия Исландия 0:3 Дания Исландия 2:1 Румыния Бельгия 5:1 Исландия Исландия 0:1 Англия Сальвадор 0:1 Исландия Канада 0:1 Исландия Молдова 1:2 Исландия Турция 0:0 Исландия Исландия 2:0 Андорра Исландия 0:1 Франция Албания 4:2 Исландия Исландия 3:0 Молдова Исландия 2:1 Турция Исландия 1:0 Албания Франция 4:0 Исландия

Последние игры между собой

Армения: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Исландия: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Армения 0:2 Исландия Товарищеские матчи

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Армения 0:0 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
2. Германия Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Румыния Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
4. Исландия 0:0 Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
5. Северная Македония Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
6. Лихтенштейн Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Германия Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Румыния Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
3. Армения 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Исландия 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Северная Македония Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Лихтенштейн Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Армения 0:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Исландия 0:0 Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
3. Германия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Румыния Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Лихтенштейн Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Северная Македония Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
  • — Выход на чемпионат мира в Катаре
  • — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)
  • Первый тайм
  • 17'
    Опасно, но в то же время надёжно действует в собственной штрафной площадке Ароян, выполняя чистый подкат. Удалось обезвредить Бедварссона. 
  • 16'
    Альберт Гудмундссон оказался на газоне, но арбитр свистеть не стал, так как игровой снаряд подобрал однофамилец Йоханн. 
  • 14'
    Камо Оганесян стреляет по воротам издали. Ханнес Халльдоурссон сначала отражает мяч, а затем забирает его в руки. 
  • Угловой
    13'
    Практически сразу же игроки сборной Исландии заработали угловой удар с правого фланга, но ничего опасного не произошло, так как был зафиксирован фол в атаке. 
  • Опасный момент
    12'
    Опасный момент создают гости после углового. Из дуги штрафной площадки пробивает Скуласон, мяч по пути к воротам попадает в партнёра и уходит за лицевую линию. 
  • Угловой
    11'
    Ари Скуласон простреливает с левого фланга, мяч от Амбарцумяна уходит на угловой. 
  • 9'
    Саркис Адамян решается на удар с дальней дистанции, но мяч разминается со створом ворот, проходя мимо штанги. 
  • Желтая карточка
    8'
    Частые фолы сборной Исландии приводят к жёлтой карточке для Ари Скуласона. 
  • Офсайд
    7'
    Поторопился Норберто Бриаско-Балекян и оказался в положении "вне игры". 
  • 6'
    Без центра поля играют команды, но и без ворот. Вратари ещё в игру не вступали, так как ударов по воротам нет. 
  • Фол, нарушение
    5'
    Кари Арнасон совершает подножку, после чего главный арбитр встречи даёт свисток - фол. 
  • 4'
    На старте поединка сборная Армении действует первым номером, больше работает с мячом, но опасных моментов пока мы не видим. 
  • Фол, нарушение
    3'
    Арон Гуннарссон останавливает Артака Григоряна, но для этого пришлось нарушить правила. 
  • 2'
    С центра поля начали хозяева, попытались провести дебютную атаку через центральную зону, но она успехом не увенчалась. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовый свисток прозвучал. 
  • До матча
  • Доброго времени суток, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча Армения - Исландия, которую проведу я - Кирилл Дудник. 
    • Прогнозы 162
    Армения 27.8% (45)
    X 29.6% (48)
    Исландия 42.6% (69)
    Все прогнозы
    2.24 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Армения
    Ничья
    Исландия
    4.00
    3.25
    2.31
    Все Коэффициенты
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    8'
    Скуласон Ари получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Republican Stadium - Vazgen Sargsyan. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 5 000 ₽ 3.66 3.20 2.31
Бонус: 10 000 ₽ 3.80 3.20 2.16
Бонус: 5 000 ₽ 3.68 3.20 2.29
Бонус: 5 000 ₽ 4.00 3.25 2.20
  3.72 3.17 2.17

Самый высокий коэффициент на матч «Армения» – «Исландия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Армения» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Исландия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Армения» – «Исландия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
8.50 1.07 3.74 1.25 2.54 1.52 1.87 2.03 1.48 2.65 1.28 3.78 1.16 5.45 1.06 9.30
7.60 1.09 6.60 1.10 2.90 1.42 2.16 1.70 1.63 2.30 1.33 3.25 1.23 4.20 1.09 7.00 1.07 8.60
7.50 1.05 6.40 1.09 2.86 1.40 2.19 1.68 1.67 2.34 1.32 3.38 1.22 4.10 1.06 7.30 1.04 8.00
5.30 1.15 4.20 1.22 2.22 1.65 1.66 2.20 1.85 2.02 1.40 2.90 1.16 5.10 1.12 6.10 1.03 12.00 1.03 12.00 1.01 14.50 0.00 15.00 0.00 20.00
2.97 1.41 2.54 1.55 2.16 1.75 1.82 2.07 1.62 2.38 1.46 2.83 1.24 4.29
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.20 1.67 1.49 2.68 1.21 4.40 1.07 8.30
2.48 1.50 1.64 2.17 1.31 3.25 1.06 8.00
2.62 1.49 1.74 2.09 1.33 3.32 1.08 7.70 1.06 9.10
1.87 1.92 1.25 3.90 1.14 5.55 1.01 15.00 1.01 15.00
2.60 1.52 2.13 1.75 1.65 2.29 1.42 2.94 1.33 3.46
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.83 1.43 1.78 2.04 1.38 3.04 1.16 5.20
3.35 1.30 2.25 1.60 1.53 2.40 1.13 5.40
3.38 1.32 2.30 1.62 1.55 2.45 1.19 4.55 1.14 5.75
2.37 1.59 1.60 2.30 1.23 3.90

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.04 1.74
1.97 1.78
2.35 1.58
Букмекер Да Нет
5.00 1.17
5.20 1.14
8.80 1.06
Букмекер Да Нет
3.64 1.28
3.85 1.24
3.80 1.23
Где смотреть матч Армения 0:0 Исландия онлайн

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Прогнозы на матч Армения 0:0 Исландия

Исход игры
Армения
28.2% (46)
Ничья
29.4% (48)
Исландия
42.3% (69)
Тотал 2.5
Больше
47.44% (74)
Меньше
52.56% (82)
Обе команды забьют
Да
74.36% (116)
Нет
25.64% (40)
Популярный счёт
1:1 Ничья
26.4% (43)
1:2 Исландия
22.7% (37)
2:1 Армения
18.4% (30)
0:1 Исландия
16% (26)
1:0 Армения
6.1% (10)
1:3 Исландия
1.8% (3)
2:2 Ничья
1.2% (2)
0:0 Ничья
1.2% (2)
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