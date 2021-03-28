Португалия (до 21 года)
0:0
Перерыв
Стадион: Стожице
Англия (до 21 года)
23
Виейра
Фабиу
11
Мота
Дани
16
Скипп
Оливер
23
Мадуэке
Нони
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Виейра ФабиуНападающий
-
11 Мота ДаниНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
15 Джало ТьягуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Томаш ТьягуНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Жорже Руй
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Скипп ОливерПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Мадуэке НониНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Уилмот БенЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Макнил ДуайтПолузащитник
-
20 Эзе ЭберечиПолузащитник
-
17 Джонс КёртисПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Брюстер РианНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Адриан Бутройд
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 0
-
3 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
58 Владение мячом, % 42
Владение мячом
Предыдущие игры
Португалия (до 21 года) Последние 20 матчей: +16 =1 -3Португалия (до 21 года) 1:0 Хорватия (до 21 года) Португалия (до 21 года) 2:1 Голландия (до 21 года) Португалия (до 21 года) 2:1 Кипр (до 21 года) Португалия (до 21 года) 3:0 Беларусь (до 21 года)
Гибралтар (до 21 года) 0:3 Португалия (до 21 года) Португалия (до 21 года) 4:1 Норвегия (до 21 года) Кипр (до 21 года) 0:4 Португалия (до 21 года) Норвегия (до 21 года) 2:3 Португалия (до 21 года) Португалия (до 21 года) 0:0 Словения (до 21 года) Голландия (до 21 года) 4:2 Португалия (до 21 года) Беларусь (до 21 года) 0:2 Португалия (до 21 года) Португалия (до 21 года) 4:0 Гибралтар (до 21 года) Португалия (до 21 года) 1:3 Польша (до 21 года) Польша (до 21 года) 0:1 Португалия (до 21 года) Португалия (до 21 года) 4:2 Босния и Герцеговина (до 21 года) Лихтенштейн (до 21 года) 0:9 Португалия (до 21 года) Уэльс (до 21 года) 0:2 Португалия (до 21 года) Португалия (до 21 года) 1:2 Румыния (до 21 года) Португалия (до 21 года) 3:2 Италия (до 21 года) Швейцария (до 21 года) 2:4 Португалия (до 21 года)
Англия (до 21 года) Последние 20 матчей: +11 =4 -5Англия (до 21 года) 0:1 Швейцария (до 21 года) Англия (до 21 года) 5:0 Албания (до 21 года) Англия (до 21 года) 3:1 Андорра (до 21 года) Англия (до 21 года) 2:1 Турция (до 21 года)
Андорра (до 21 года) 3:3 Англия (до 21 года) Австрия (до 21 года) 1:2 Англия (до 21 года) Косово (до 21 года) 0:6 Англия (до 21 года) Голландия (до 21 года) 2:1 Англия (до 21 года) Албания (до 21 года) 0:3 Англия (до 21 года) Англия (до 21 года) 5:1 Австрия (до 21 года) Словения (до 21 года) 2:2 Англия (до 21 года) Англия (до 21 года) 2:0 Косово (до 21 года) Турция (до 21 года) 2:3 Англия (до 21 года) Хорватия (до 21 года) 3:3 Англия (до 21 года) Англия (до 21 года) 2:4 Румыния (до 21 года) Англия (до 21 года) 1:2 Франция (до 21 года) Англия (до 21 года) 1:2 Германия (до 21 года) Англия (до 21 года) 1:1 Польша (до 21 года) Дания (до 21 года) 1:5 Англия (до 21 года) Италия (до 21 года) 1:2 Англия (до 21 года)
Последние игры между собой
Португалия (до 21 года): победы: 2, ничьи: 1, поражения: 4
Англия (до 21 года): победы: 4, ничьи: 1, поражения: 2
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Португалия (до 21 года)
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|2.
|Хорватия (до 21 года)
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|3.
|Швейцария (до 21 года)
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|4.
|Англия (до 21 года)
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
- — Выход в плей-офф
Победитель
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Тотал
Прогнозы на матч Португалия (до 21 года) 0:0 Англия (до 21 года)
Исход игры
Португалия (до 21 года)
31.9% (44)
Ничья
44.9% (62)
Англия (до 21 года)
23.2% (32)
Тотал 2.5
Больше
47.06% (64)
Меньше
52.94% (72)
Обе команды забьют
Да
85.29% (116)
Нет
14.71% (20)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37.7% (52)
2:1 Португалия (до 21 года)
19.6% (27)
1:2 Англия (до 21 года)
15.9% (22)
1:0 Португалия (до 21 года)
10.1% (14)
2:2 Ничья
7.2% (10)
0:1 Англия (до 21 года)
3.6% (5)
3:2 Португалия (до 21 года)
1.4% (2)
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