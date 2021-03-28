Офсайд зафиксирован у Сессеньона. Отчаянно он бился на фланге с Флорентину, но боковой судья усмотрел миллиметры офсайда.

Мота совершил тактический фол на Танганге, который разгонялся и готовился выдать точную передачу на Скиппа.

Мне кажется, что судья не добавит ни одной минуты - слишком унылый футбол португальцы и англичане выдали.

Англичане проводят с мячом последние секунды первого тайма. Ботройд и Жорже мысленно уже находятся в раздевалке.

Всё! Перерыв в нашем матче. Отдохнём 15 минут.

41' Дэвис общается с арбитром. Не понравилось тому, что хавбек "Эвертона" рукой прихватил за талию Витинью.

40' И ещё одно нарушение правил, которое арбитр оставил без внимания - Витиньо вскочил, словно ошпаренный, после фола и бешеным взглядом глянул на арбитра.

39' На газоне оказался Флорентину - в пылу борьбы прилетело ему от Сессеньона. Не стал португалец выпрашивать жёлтую.

38' Разгоняет атаку по левому флангу Сессеньон, однако пока не удаётся Райану подключить к нападению Нкетию или Мадуэке.

37' В центре поля очень жёстко друг против друга сыграли Скипп и Витиньо - никто не хотел уступать.

36' Ремсдейл призывает Тангангу подойти ближе для передачи. Видимо, вратарь решил обезопасить себя на случай потенциального обреза.

35' Дальний и очень некачественный заброс в сторону Моты последовал. Португалец на третьей скорости не догнал даже.

34' Смит выдал передачу в сторону Дэвиса, однако тот замешкался, и Корреа подоспел на подстраховку.

33' Разминаются запасные футболисты сборной Англии. Ботройд явно настроен на замены во втором тайме.

32' Ремсдейл точным пасом подключает Тангангу, который тут же передаёт снаряд в сторону Сессеньона.

31' Португальцы буквально прижали англичан к воротам Рамсдейла. Интересно было бы взглянуть на статистику владения мячом.

30' Опасно! Ремсдейл - умница! Дважды голкипер сборной Англии сыграл выше всяких похвал!

29' Из-за боковой ввёл мяч в игру Далот. Защитник "Милана" постоянно предлагает себя на фланге, невзирая на персональную игру Мадуэке против него.

28' Португальцы пока стараются играть очень примитивно. Сплошные забросы в сторону Моты. Разве можно претендовать на победу при таком раскладе?

27' Сессеньон из "Хоффенхайма" заблокировал прострел - мяч укатился за пределы поля.

26' Скорости в матче временами падают, и пока не особо смотрится матч. Далот - самый активный игры, так как он постоянно с мячом.

25' Нкетия приземлился на газон. Судья подошёл к нему и осведомился о самочувствии игрока. Без жёлтой карточки обошлось для Корреа.

24' Мадуэке ворвался в штрафную Кошты, однако Далот, выставив ногу, не позволил англичанину доставить мяч до Нкетия.

23' Пока не слишком заметен Смит из "Арсенала". В клубе он регулярно кормит передачами партнёров, а здесь пока находится в режиме ожидания.

22' Опасно! Нкетия застыл в одиночестве возле голкипера сборной Португалии и пробил прямо в него.

21' Мота активно боролся с Гехи, который вытеснил португальца в уголок, но смог из неудобной позиции выдать мяч на Виейру.

20' Португальцы часто играют через фланг Далота, но пока нет толку от этого. Может, стоит перевести снаряд на бровку Корреа?

19' Сессеньон оказался в центре нападения и пытался обработать падающий мяч, но Кейруш, сделав несколько шагов вперёд, обезвредил англичанина.

18' У португальцев очень приятный комбинационный футбол. Далот не прошёл Тангангу - защитник "Тоттенхэма" ловко сыграл 1 в 1.

17' Корреа здорово навязал борьбу Нкетия на фланге и не позволил нападающему "канониров" влететь во владения Кошты.

16' Опасно! Далот классно пробил по летящему мячу, но выше перекладины полетел круглый снаряд.

15' Танганга сопровождал Моту до лицевой линии, но португалец смог заработать вбрасывание из аута.

14' Нкетия обокрал замешкавшегося Лейте и прорвался в штрафную площадь, но его прострел был заблокирован Далотом.

13' Португальцы вяло перекатывают мяч на своей половине поля. Далот не прошёл мимо Годфри и отошёл на несколько метров назад.

12' Опасно! Пробил по воротам Рамсдейла с линии штрафной Виейра после передачи Витиньо, но голкипер "Шеффилд Юнайтед" забрал мяч.

11' Португальцы заставляют англичан бегать без мяча - Нкетия и Мадуэке довольно двужильные игроки, но их силы тоже не безграничны.

10' Смит выдал мяч в сторону партнёра по "Арсеналу", но Нкетия потерял снаряд.

9' Ботройд на бровке выдал пару советов Мадуэке. Пока англичане не могут провести вдумчивую атаку.

8' Ещё одно нарушение правил - Мота ловко подставился под Сессеньона, вынудив судью дунуть в свисток.

7' В центре поля досталось Нкетия - форвард "Арсенала" был остановлен Гонсалвесом.

6' Корреа своевременно подобрался к бровке и не позволил Нкетия продвинуться на несколько метров.

5' Классно головой пробил Виейра, получив мяч на дальней штанге, но ногой вынес снаряд Танганга!

4' Мота после контакта с Дэвисом оказался на газоне, но здесь не пахло жёлтой карточкой.

3' Мадуэке перехватил мяч на бровке, но слишком самонадеянно хавбек пошёл вперёд.

2' Португальцы вышли на поле в традиционной зелёно-красной форме. Англичане появились в белых футболках и шортах аналогичного цвета.