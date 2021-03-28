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Португалия (до 21 года)
0:0
Перерыв

Стадион:
Англия (до 21 года)
0'
1
Кошта
Диогу
2
Корреа
Тьерри
4
Кейруш
Диогу
3
Лейте
Диогу
5
Далот
Диогу
7
Витинью
II
6
Флорентину
8
Фернандеш
Жедсон
23
Виейра
Фабиу
11
Мота
Дани
18
Гонсалвес
Педро
1
Ремсдейл
Аарон
15
Танганга
Джафет
4
Годфри
Бен
5
Гехи
Марк
14
Сессеньон
Стивен
6
Дэвис
Том
16
Скипп
Оливер
18
Смит-Роу
Эмил
23
Мадуэке
Нони
9
Нкетиа
Эдди
11
Сессеньон
Райан
Португалия (до 21 года)
4-3-3
Англия (до 21 года)
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Предыдущие игры

Португалия (до 21 года) Последние 20 матчей: +16 =1 -3
Португалия (до 21 года) 1:0 Хорватия (до 21 года) Португалия (до 21 года) 2:1 Голландия (до 21 года) Португалия (до 21 года) 2:1 Кипр (до 21 года) Португалия (до 21 года) 3:0 Беларусь (до 21 года)
Гибралтар (до 21 года) 0:3 Португалия (до 21 года) Португалия (до 21 года) 4:1 Норвегия (до 21 года) Кипр (до 21 года) 0:4 Португалия (до 21 года) Норвегия (до 21 года) 2:3 Португалия (до 21 года) Португалия (до 21 года) 0:0 Словения (до 21 года) Голландия (до 21 года) 4:2 Португалия (до 21 года) Беларусь (до 21 года) 0:2 Португалия (до 21 года) Португалия (до 21 года) 4:0 Гибралтар (до 21 года) Португалия (до 21 года) 1:3 Польша (до 21 года) Польша (до 21 года) 0:1 Португалия (до 21 года) Португалия (до 21 года) 4:2 Босния и Герцеговина (до 21 года) Лихтенштейн (до 21 года) 0:9 Португалия (до 21 года) Уэльс (до 21 года) 0:2 Португалия (до 21 года) Португалия (до 21 года) 1:2 Румыния (до 21 года) Португалия (до 21 года) 3:2 Италия (до 21 года) Швейцария (до 21 года) 2:4 Португалия (до 21 года)
Англия (до 21 года) Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Англия (до 21 года) 0:1 Швейцария (до 21 года) Англия (до 21 года) 5:0 Албания (до 21 года) Англия (до 21 года) 3:1 Андорра (до 21 года) Англия (до 21 года) 2:1 Турция (до 21 года)
Андорра (до 21 года) 3:3 Англия (до 21 года) Австрия (до 21 года) 1:2 Англия (до 21 года) Косово (до 21 года) 0:6 Англия (до 21 года) Голландия (до 21 года) 2:1 Англия (до 21 года) Албания (до 21 года) 0:3 Англия (до 21 года) Англия (до 21 года) 5:1 Австрия (до 21 года) Словения (до 21 года) 2:2 Англия (до 21 года) Англия (до 21 года) 2:0 Косово (до 21 года) Турция (до 21 года) 2:3 Англия (до 21 года) Хорватия (до 21 года) 3:3 Англия (до 21 года) Англия (до 21 года) 2:4 Румыния (до 21 года) Англия (до 21 года) 1:2 Франция (до 21 года) Англия (до 21 года) 1:2 Германия (до 21 года) Англия (до 21 года) 1:1 Польша (до 21 года) Дания (до 21 года) 1:5 Англия (до 21 года) Италия (до 21 года) 1:2 Англия (до 21 года)

Последние игры между собой

Португалия (до 21 года): победы: 2, ничьи: 1, поражения: 4
Англия (до 21 года): победы: 4, ничьи: 1, поражения: 2
Англия (до 21 года) 0:1 Португалия (до 21 года) ЕВРО (до 21 года) Англия (до 21 года) 3:1 Португалия (до 21 года) Товарищеские матчи (до 21 года) Португалия (до 21 года) 1:0 Англия (до 21 года) Молодёжный фестиваль в Тулоне Португалия (до 21 года) 0:1 Англия (до 21 года) Европа
Англия (до 21 года) 1:0 Португалия (до 21 года) Европа Англия (до 21 года) 2:0 Португалия (до 21 года) Европа Португалия (до 21 года) 1:1 Англия (до 21 года) Европа

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Португалия (до 21 года) 0:0 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
2. Хорватия (до 21 года) Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
3. Швейцария (до 21 года) Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
4. Англия (до 21 года) 0:0 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
  • — Выход в плей-офф
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Всё! Перерыв в нашем матче. Отдохнём 15 минут.
  • 45'
    Англичане проводят с мячом последние секунды первого тайма. Ботройд и Жорже мысленно уже находятся в раздевалке.
  • 44'
    Мне кажется, что судья не добавит ни одной минуты - слишком унылый футбол португальцы и англичане выдали.
  • Фол, нарушение
    43'
    Мота совершил тактический фол на Танганге, который разгонялся и готовился выдать точную передачу на Скиппа.
  • Офсайд
    42'
    Офсайд зафиксирован у Сессеньона. Отчаянно он бился на фланге с Флорентину, но боковой судья усмотрел миллиметры офсайда.
  • Фол, нарушение
    41'
    Дэвис общается с арбитром. Не понравилось тому, что хавбек "Эвертона" рукой прихватил за талию Витинью.
  • Фол, нарушение
    40'
    И ещё одно нарушение правил, которое арбитр оставил без внимания - Витиньо вскочил, словно ошпаренный, после фола и бешеным взглядом глянул на арбитра.
  • Фол, нарушение
    39'
    На газоне оказался Флорентину - в пылу борьбы прилетело ему от Сессеньона. Не стал португалец выпрашивать жёлтую.
  • 38'
    Разгоняет атаку по левому флангу Сессеньон, однако пока не удаётся Райану подключить к нападению Нкетию или Мадуэке.
  • 37'
    В центре поля очень жёстко друг против друга сыграли Скипп и Витиньо - никто не хотел уступать.
  • 36'
    Ремсдейл призывает Тангангу подойти ближе для передачи. Видимо, вратарь решил обезопасить себя на случай потенциального обреза.
  • 35'
    Дальний и очень некачественный заброс в сторону Моты последовал. Португалец на третьей скорости не догнал даже.
  • 34'
    Смит выдал передачу в сторону Дэвиса, однако тот замешкался, и Корреа подоспел на подстраховку.
  • 33'
    Разминаются запасные футболисты сборной Англии. Ботройд явно настроен на замены во втором тайме.
  • 32'
    Ремсдейл точным пасом подключает Тангангу, который тут же передаёт снаряд в сторону Сессеньона.
  • 31'
    Португальцы буквально прижали англичан к воротам Рамсдейла. Интересно было бы взглянуть на статистику владения мячом.
  • Опасный момент
    30'
    Опасно! Ремсдейл - умница! Дважды голкипер сборной Англии сыграл выше всяких похвал!
  • 29'
    Из-за боковой ввёл мяч в игру Далот. Защитник "Милана" постоянно предлагает себя на фланге, невзирая на персональную игру Мадуэке против него.
  • 28'
    Португальцы пока стараются играть очень примитивно. Сплошные забросы в сторону Моты. Разве можно претендовать на победу при таком раскладе?
  • Угловой
    27'
    Сессеньон из "Хоффенхайма" заблокировал прострел - мяч укатился за пределы поля.
  • 26'
    Скорости в матче временами падают, и пока не особо смотрится матч. Далот - самый активный игры, так как он постоянно с мячом.
  • Фол, нарушение
    25'
    Нкетия приземлился на газон. Судья подошёл к нему и осведомился о самочувствии игрока. Без жёлтой карточки обошлось для Корреа.
  • Опасный момент
    24'
    Мадуэке ворвался в штрафную Кошты, однако Далот, выставив ногу, не позволил англичанину доставить мяч до Нкетия.
  • 23'
    Пока не слишком заметен Смит из "Арсенала". В клубе он регулярно кормит передачами партнёров, а здесь пока находится в режиме ожидания.
  • Опасный момент
    22'
    Опасно! Нкетия застыл в одиночестве возле голкипера сборной Португалии и пробил прямо в него.
  • 21'
    Мота активно боролся с Гехи, который вытеснил португальца в уголок, но смог из неудобной позиции выдать мяч на Виейру.
  • 20'
    Португальцы часто играют через фланг Далота, но пока нет толку от этого. Может, стоит перевести снаряд на бровку Корреа?
  • 19'
    Сессеньон оказался в центре нападения и пытался обработать падающий мяч, но Кейруш, сделав несколько шагов вперёд, обезвредил англичанина.
  • 18'
    У португальцев очень приятный комбинационный футбол. Далот не прошёл Тангангу - защитник "Тоттенхэма" ловко сыграл 1 в 1.
  • 17'
    Корреа здорово навязал борьбу Нкетия на фланге и не позволил нападающему "канониров" влететь во владения Кошты.
  • Опасный момент
    16'
    Опасно! Далот классно пробил по летящему мячу, но выше перекладины полетел круглый снаряд.
  • 15'
    Танганга сопровождал Моту до лицевой линии, но португалец смог заработать вбрасывание из аута.
  • Опасный момент
    14'
    Нкетия обокрал замешкавшегося Лейте и прорвался в штрафную площадь, но его прострел был заблокирован Далотом.
  • 13'
    Португальцы вяло перекатывают мяч на своей половине поля. Далот не прошёл мимо Годфри и отошёл на несколько метров назад.
  • Опасный момент
    12'
    Опасно! Пробил по воротам Рамсдейла с линии штрафной Виейра после передачи Витиньо, но голкипер "Шеффилд Юнайтед" забрал мяч.
  • 11'
    Португальцы заставляют англичан бегать без мяча - Нкетия и Мадуэке довольно двужильные игроки, но их силы тоже не безграничны.
  • 10'
    Смит выдал мяч в сторону партнёра по "Арсеналу", но Нкетия потерял снаряд.
  • 9'
    Ботройд на бровке выдал пару советов Мадуэке. Пока англичане не могут провести вдумчивую атаку.
  • Фол, нарушение
    8'
    Ещё одно нарушение правил - Мота ловко подставился под Сессеньона, вынудив судью дунуть в свисток.
  • Фол, нарушение
    7'
    В центре поля досталось Нкетия - форвард "Арсенала" был остановлен Гонсалвесом.
  • 6'
    Корреа своевременно подобрался к бровке и не позволил Нкетия продвинуться на несколько метров.
  • Опасный момент
    5'
    Классно головой пробил Виейра, получив мяч на дальней штанге, но ногой вынес снаряд Танганга!
  • Фол, нарушение
    4'
    Мота после контакта с Дэвисом оказался на газоне, но здесь не пахло жёлтой карточкой.
  • 3'
    Мадуэке перехватил мяч на бровке, но слишком самонадеянно хавбек пошёл вперёд.
  • 2'
    Португальцы вышли на поле в традиционной зелёно-красной форме. Англичане появились в белых футболках и шортах аналогичного цвета.
  • Первый тайм начался
    1'
    Первый тайм начался!
  • До матча
  • Приветствуем всех любителей футбола! Сегодня в рамках молодёжного чемпионата Европы состоится поединок между сборными Португалии и Англии в возрастной категории U-21. Для вас игру прокомментирует Георгий Артмеладзе.
    • Прогнозы 138
    Португалия (до 21 года) 31.9% (44)
    X 44.9% (62)
    Англия (до 21 года) 23.2% (32)
    Все прогнозы
    1.89 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Португалия (до 21 года)
    Ничья
    Англия (до 21 года)
    2.64
    3.34
    2.95
    Все Коэффициенты
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stozice Stadium, Ljubljana. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 5 000 ₽ 2.60 3.30 2.65
Бонус: 5 000 ₽ 2.45 2.70 2.95
  2.64 3.34 2.72

Самый высокий коэффициент на матч «Португалия (до 21 года)» – «Англия (до 21 года)» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Португалия (до 21 года)» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Англия (до 21 года)» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Португалия (до 21 года)» – «Англия (до 21 года)», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
8.30 1.03 7.10 1.06 3.04 1.35 2.38 1.57 1.77 2.14 1.38 2.99 1.25 3.70 1.08 6.35 1.06 7.00 1.00 10.75
4.70 1.17 3.30 1.30 1.87 1.87 1.40 2.80 1.94 1.86 1.25 3.75 1.70 2.15 1.08 7.00 1.05 8.50 1.04 9.00 1.04 9.00 1.01 12.00 1.01 12.50 0.00 18.50
3.41 1.33 3.00 1.42 2.65 1.50 2.12 1.76 1.85 2.01 1.65 2.30 1.44 2.84 1.29 3.76 1.10 7.84
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2
2.73 1.44 1.79 2.00 1.36 3.08
1.38 2.90 1.03 10.00 1.02 11.00 1.09 6.70
2.94 1.42 2.42 1.59 1.89 1.97 1.55 2.52 1.39 3.06
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.44 1.54 1.61 2.29 1.23 4.10
2.41 1.53 1.59 2.28 1.22 3.95

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.75 1.42
Букмекер Да Нет
7.50 1.07
Букмекер Да Нет
3.50 1.28
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Прогнозы на матч Португалия (до 21 года) 0:0 Англия (до 21 года)

Исход игры
Португалия (до 21 года)
31.9% (44)
Ничья
44.9% (62)
Англия (до 21 года)
23.2% (32)
Тотал 2.5
Больше
47.06% (64)
Меньше
52.94% (72)
Обе команды забьют
Да
85.29% (116)
Нет
14.71% (20)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37.7% (52)
2:1 Португалия (до 21 года)
19.6% (27)
1:2 Англия (до 21 года)
15.9% (22)
1:0 Португалия (до 21 года)
10.1% (14)
2:2 Ничья
7.2% (10)
0:1 Англия (до 21 года)
3.6% (5)
3:2 Португалия (до 21 года)
1.4% (2)
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