  1. Футбол
  2. Матчи
Сан-Марино
0:1
Второй тайм: 55'

Стадион:
Венгрия
0'
0:1
13' Пенальти
Салаи Адам
19' Желтая карточка
Росси Данте
20' Желтая карточка
Фаббри Филиппо
0:1
21' Не забитый пенальти
Шаллаи Роланд
30' Желтая карточка
Чери Тамаш
36' Желтая карточка
Лунадей Лоренцо
55'
1
Бенедеттини
Элиа
11
Баттистини
Мануэль
16
Фаббри
Филиппо
5
Бролли
Кристиан
6
Росси
Данте
3
Палацци
Мирко
21
Лунадей
Лоренцо
8
Голинуччи
Энрико
22
Муларони
Марчелло
19
Нанни
Никола
9
Берарди
Филиппо
12
Дибус
Денеш
7
Него
Лоик
6
Орбан
Вилли
4
Салаи
Аттила
21
Ботка
Эндре
16
Газдаг
Даниэль
10
Чери
Тамаш
11
Варга
Кевин
18
Шигер
Давид
20
Шаллаи
Роланд
9
Салай
Адам
Сан-Марино
5-3-2
Венгрия
3-5-2

Ход матча

13'
0:1
Салаи Адам
19'
Росси Данте
 
20'
Фаббри Филиппо
 
21'
0:1
Шаллаи Роланд
30'
 
Чери Тамаш
36'
Лунадей Лоренцо
 
46'
 
Николич Неманья III
Чери Тамаш
46'
 
Кальмар Жолт
Него Лоик
53'
Дзондзини Кевин
Лунадей Лоренцо
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 4
  • 0 Удары в створ 4
  • 1 Угловые 9
  • 0 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 9
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 2
  • 40 Владение мячом, % 60

Бомбардиры внутри турнира

Сан-Марино
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Венгрия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Салаи Адам 2 (1) 1
2. Орбан Вилли 1 0.5
3. Шаллаи Роланд 1 0.5
4. Фиоло Оттила 0 0
5. Ланг Адам 0 0

Карточки

Сан-Марино
# Игрок      
1. Лунадей Лоренцо 1 0
2. Росси Данте 1 0
3. Фаббри Филиппо 1 0
Венгрия
# Игрок      
1. Фиоло Оттила 1 1
2. Чери Тамаш 1 0
3. Ланг Адам 1 0
4. Надь Адам 1 0
5. Салаи Аттила 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сан-Марино 0 0 0 0 0 0
 Венгрия 33.33% (1) 0 0 33.33% (1) 0 33.33% (1)

Предыдущие игры

Сан-Марино Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Англия 5:0 Сан-Марино Сан-Марино 0:0 Гибралтар Сан-Марино 0:3 Латвия Лихтенштейн 0:0 Сан-Марино
Словения 4:0 Сан-Марино Сан-Марино 0:2 Лихтенштейн Гибралтар 1:0 Сан-Марино Атлетико Фрегене 0:4 Сан-Марино Сан-Марино 1:0 Санджустезе Real Giulianova 1:1 Сан-Марино Сан-Марино 1:0 Кьети Сан-Марино 1:0 Montegiorgio Реканатезе 1:1 Сан-Марино Сан-Марино 1:1 Олимпия Аньонезе ASD Porto Sant Elpidio 1:1 Сан-Марино Сан-Марино 1:2 Мателика Сан-Марино 2:1 Пинето Вастезе 2:1 Сан-Марино Сан-Марино 2:0 Авеццано Tolentino 1:1 Сан-Марино
Венгрия Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Венгрия 3:3 Польша Венгрия 2:0 Турция Венгрия 1:1 Сербия Венгрия 2:1 Исландия
РОССИЯ 0:0 Венгрия Сербия 0:1 Венгрия Болгария 1:3 Венгрия Венгрия 2:3 РОССИЯ Турция 0:1 Венгрия Уэльс 2:0 Венгрия Венгрия 1:2 Уругвай Венгрия 1:0 Азербайджан Хорватия 3:0 Венгрия Венгрия 1:2 Словакия Черногория 2:1 Венгрия Венгрия 1:0 Уэльс Азербайджан 1:3 Венгрия Венгрия 2:1 Хорватия Словакия 2:0 Венгрия Венгрия 2:0 Финляндия

Последние игры между собой

Сан-Марино: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Венгрия: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Сан-Марино 0:3 Венгрия ЕВРО 2012 Венгрия 8:0 Сан-Марино ЕВРО 2012

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Англия Заявка 2 2 0 0 7 - 0 6
2. Польша 1:0 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
3. Венгрия 1:0 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
4. Албания Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
5. Андорра 0:1 Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0
6. Сан-Марино 0:1 Заявка 2 0 0 2 0 - 6 0

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Англия Заявка 1 1 0 0 5 - 0 3
2. Польша 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Венгрия 1:0 Заявка 1 0 1 0 3 - 3 1
4. Сан-Марино 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
5. Албания Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
6. Андорра 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Англия Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Албания Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Венгрия 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Польша 1:0 Заявка 1 0 1 0 3 - 3 1
5. Андорра 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
6. Сан-Марино 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 5 0
  • — Выход на чемпионат мира в Катаре
  • — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    36'
    Лунадей Лоренцо получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    30'
    Чери Тамаш получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    21'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Шаллаи Роланд пробил пенальти, но не смог забить!
  • Желтая карточка
    20'
    Filippo Fabbri получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    19'
    Росси Данте получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    13'
    Г О О О О Л - Салаи Адам из команды Венгрия забивает с точки!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico San Marino. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 145
Сан-Марино 0.7% (1)
X 0% (0)
Венгрия 99.3% (144)
Все прогнозы
1.65 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сан-Марино
Ничья
Венгрия
95.00
28.00
1.04
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 5 000 ₽ 79.00 28.00 1.03
Бонус: 5 000 ₽ 81.00 26.00 1.02
Бонус: 5 000 ₽ 95.00 17.00 1.01
  39.50 17.54 1.04

Самый высокий коэффициент на матч «Сан-Марино» – «Венгрия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сан-Марино» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Венгрия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сан-Марино» – «Венгрия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 5.75 5.75 6 6 6.25 6.25 6.5 6.5 7 7 7.5 7.5
3.48 1.26 2.58 1.45 2.22 1.66 1.68 2.08 1.42 2.72 1.27 3.46 1.21 4.62 1.10 6.35
7.60 1.04 3.98 1.20 3.34 1.29 2.43 1.57 1.93 1.87 1.65 2.38 1.37 3.10 1.23 3.98 1.12 5.75 1.09 5.85 1.03 8.40
6.80 1.10 5.30 1.15 2.52 1.52 1.87 1.92 1.50 2.55 2.14 1.76 1.22 4.20 1.76 2.14 1.16 5.10 1.04 10.00 1.04 10.00 1.04 10.00 1.09 6.20 1.03 8.80 1.04 9.20
2.01 1.83 1.88 1.96 2.25 1.66 2.00 1.84 1.77 2.07 1.96 1.88 1.50 2.56
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3
4.58 1.19 2.45 1.55 1.78 2.04 1.40 2.95
5.40 1.15 3.68 1.28 2.03 1.79 1.53 2.53 1.32 3.38
3.90 1.25 2.65 1.47 1.85 1.95 1.23 4.05 1.13 5.80 1.01 15.00
2.95 1.41 1.47 2.66 1.99 1.85 1.65 2.26 1.79 2.04
Букмекер 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5
8.60 1.06 3.92 1.25 2.45 1.55 1.82 1.99 1.46 2.72 1.31 3.44
6.80 1.10 2.77 1.44 2.19 1.68 1.62 2.30 1.30 3.52 1.24 4.05
2.75 1.41 2.14 1.66 1.61 2.23

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
4.80 1.17
5.10 1.16
Букмекер Да Нет
9.40 1.05
8.20 1.05
Букмекер Да Нет
7.40 1.09
7.20 1.07
Где смотреть матч Сан-Марино 0:1 Венгрия онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline



Прогнозы на матч Сан-Марино 0:1 Венгрия

Исход игры
Сан-Марино
0.7% (1)
Ничья
0% (0)
Венгрия
99.3% (144)
Тотал 2.5
Больше
77.62% (111)
Меньше
22.38% (32)
Обе команды забьют
Да
12.59% (18)
Нет
87.41% (125)
Популярный счёт
0:3 Венгрия
31% (45)
0:4 Венгрия
21.4% (31)
0:2 Венгрия
18.6% (27)
0:5 Венгрия
9.7% (14)
1:3 Венгрия
6.2% (9)
1:2 Венгрия
4.8% (7)
0:1 Венгрия
2.8% (4)
0:6 Венгрия
2.1% (3)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 100 $ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 100 $ Отзывы (12) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 