Сан-Марино
0:3
Конец матча
Стадион: Олимпийский (Серравалле)
Венгрия
0:1
13' ПенальтиСалаи Адам
19' Желтая карточкаРосси Данте
20' Желтая карточкаФаббри Филиппо
0:1
21' Не забитый пенальтиШаллаи Роланд
30' Желтая карточкаЧери Тамаш
36' Желтая карточкаЛунадей Лоренцо
58' Желтая карточкаБаттистини Мануэль
0:2
71' ГолШаллаи Роланд
76' Желтая карточкаБотка Эндре
0:3
88' ПенальтиНиколич Неманья III
19
Нанни
Никола
12
Дибус
Денеш
21
Ботка
Эндре
10
Чери
Тамаш
11
Варга
Кевин
18
Шигер
Давид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Нанни НиколаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
10 Штимац АлексВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Хирш АдольфоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Варрелла Франко
- Основной состав
-
12 Дибус ДенешВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Ботка ЭндреПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Чери ТамашПолузащитник
-
11 Варга КевинПолузащитник
-
18 Шигер ДавидПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Тот Балаж IIВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Кальмар ЖолтПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Варга РоландНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Росси Марко
Ход матча
13'
0:1
19'
20'
21'
0:1
30'
36'
71'
0:2
76'
88'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 7
-
0 Удары в створ 8
-
1 Угловые 16
-
1 Офсайды 3
-
11 Нарушения правил 14
-
4 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
38 Владение мячом, % 62
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Шаллаи Роланд
|2
|1
|2.
|Орбан Вилли
|1
|0.5
|3.
|Салай Адам
|1
|0.5
|4.
|Салаи Адам
|1 (1)
|0.5
|5.
|Николич Неманья III
|1 (1)
|0.5
|6.
|Фиоло Оттила
|0
|0
|7.
|Ботка Эндре
|0
|0
|8.
|Лонг Адам
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Баттистини Мануэль
|1
|0
|2.
|Лунадей Лоренцо
|1
|0
|3.
|Росси Данте
|1
|0
|4.
|Фаббри Филиппо
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фиоло Оттила
|1
|1
|2.
|Чери Тамаш
|1
|0
|3.
|Ботка Эндре
|1
|0
|4.
|Надь Адам
|1
|0
|5.
|Лонг Адам
|1
|0
|6.
|Салаи Аттила
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сан-Марино
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Венгрия
|33.33% (2)
|0
|0
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|33.33% (2)
Предыдущие игры
Сан-Марино Последние 20 матчей: +6 =7 -7Англия 5:0 Сан-Марино Сан-Марино 0:0 Гибралтар Сан-Марино 0:3 Латвия Лихтенштейн 0:0 Сан-Марино
Словения 4:0 Сан-Марино Сан-Марино 0:2 Лихтенштейн Гибралтар 1:0 Сан-Марино Атлетико Фрегене 0:4 Сан-Марино Сан-Марино 1:0 Санджустезе Real Giulianova 1:1 Сан-Марино Сан-Марино 1:0 Кьети Сан-Марино 1:0 Montegiorgio Реканатезе 1:1 Сан-Марино Сан-Марино 1:1 Олимпия Аньонезе ASD Porto Sant Elpidio 1:1 Сан-Марино Сан-Марино 1:2 Мателика Сан-Марино 2:1 Пинето Вастезе 2:1 Сан-Марино Сан-Марино 2:0 Авеццано Tolentino 1:1 Сан-Марино
Венгрия Последние 20 матчей: +10 =3 -7Венгрия 3:3 Польша Венгрия 2:0 Турция Венгрия 1:1 Сербия Венгрия 2:1 Исландия
РОССИЯ 0:0 Венгрия Сербия 0:1 Венгрия Болгария 1:3 Венгрия Венгрия 2:3 РОССИЯ Турция 0:1 Венгрия Уэльс 2:0 Венгрия Венгрия 1:2 Уругвай Венгрия 1:0 Азербайджан Хорватия 3:0 Венгрия Венгрия 1:2 Словакия Черногория 2:1 Венгрия Венгрия 1:0 Уэльс Азербайджан 1:3 Венгрия Венгрия 2:1 Хорватия Словакия 2:0 Венгрия Венгрия 2:0 Финляндия
Последние игры между собой
Сан-Марино: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Венгрия: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Группа I
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Англия
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 0
|6
|2.
|Польша
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|6 - 3
|4
|3.
|Венгрия
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|6 - 3
|4
|4.
|Албания
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|5.
|Андорра
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|6.
|Сан-Марино
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 8
|0
Группа I
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Англия
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 0
|3
|2.
|Польша
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Венгрия
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|4.
|Албания
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|5.
|Андорра
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|6.
|Сан-Марино
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
- — Выход на чемпионат мира в Катаре
- — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Сан-Марино» – «Венгрия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сан-Марино» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Венгрия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сан-Марино» – «Венгрия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Сан-Марино 0:3 Венгрия
Исход игры
Сан-Марино
0.7% (1)
Ничья
0% (0)
Венгрия
99.3% (144)
Тотал 2.5
Больше
77.62% (111)
Меньше
22.38% (32)
Обе команды забьют
Да
12.59% (18)
Нет
87.41% (125)
Популярный счёт
0:3 Венгрия
31% (45)
0:4 Венгрия
21.4% (31)
0:2 Венгрия
18.6% (27)
0:5 Венгрия
9.7% (14)
1:3 Венгрия
6.2% (9)
1:2 Венгрия
4.8% (7)
0:1 Венгрия
2.8% (4)
0:6 Венгрия
2.1% (3)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!