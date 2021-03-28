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Косово
 
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Стадион:
Швеция
1
Уйкани
Самир
2
Хадергьонай
Флорент
15
Войвода
Мергим
3
Алити
Фидан
17
Кололли
Беньямин
8
Халими
Бесар
6
Крьезиу
Хекуран
7
Рашица
Милот
9
Целина
Берсант
10
Зенели
Арбер
18
Мурики
Ведат
23
Нордфельдт
Кристоффер
2
Люстиг
Микаэль
3
Линделоф
Виктор
14
Хеландер
Филип
6
Аугустинссон
Людвиг
20
Олссон
Кристоффер
10
Форсберг
Эмиль
7
Ларссон
Себастьян
17
Классон
Виктор
15
Исак
Александр
11
Ибрагимович
Златан
Косово
4-2-3-1
Швеция
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Косово
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Швеция
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Классон Виктор 1 1
2. Ибрагимович Златан 0 0

Карточки

Косово
# Игрок      
Швеция
# Игрок      
1. Ибрагимович Златан 1 0
2. Аугустинссон Людвиг 1 0
3. Олссон Кристоффер 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
Косово 0 0 0 0 0 0
 Швеция 0 0 100% (1) 0 0 0

Предыдущие игры

Косово Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Косово 4:0 Литва Косово 1:0 Молдова Словения 2:1 Косово Албания 2:1 Косово
Греция 0:0 Косово Косово 0:1 Словения Северная Македония 2:1 Косово Косово 1:2 Греция Молдова 1:1 Косово Швеция 1:0 Косово Косово 0:4 Англия Чехия 2:1 Косово Косово 2:0 Черногория Косово 1:0 Гибралтар Англия 5:3 Косово Косово 2:1 Чехия Болгария 2:3 Косово Черногория 1:1 Косово Косово 1:1 Болгария Косово 2:2 Дания
Швеция Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Швеция 1:0 Грузия Франция 4:2 Швеция Швеция 2:1 Хорватия Дания 2:0 Швеция
Португалия 3:0 Швеция Хорватия 2:1 Швеция РОССИЯ 1:2 Швеция Швеция 0:2 Португалия Швеция 0:1 Франция Швеция 1:0 Косово Швеция 1:0 Молдова Швеция 3:0 Фарерские острова Румыния 0:2 Швеция Швеция 1:1 Испания Мальта 0:4 Швеция Швеция 1:1 Норвегия Фарерские острова 0:4 Швеция Испания 3:0 Швеция Швеция 3:0 Мальта Норвегия 3:3 Швеция

Последние игры между собой

Косово: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Швеция: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Швеция 1:0 Косово Товарищеские матчи

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Испания Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
2. Швеция Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Греция Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Косово Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Грузия Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Швеция Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Испания Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
3. Греция Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Косово Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Грузия Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Испания Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Греция Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
3. Косово Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Швеция Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Грузия Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Выход на чемпионат мира в Катаре
  • — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Косово - Швеция от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 марта 2021, осталось 24 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 140
    Косово 0% (0)
    X 6.4% (9)
    Швеция 93.6% (131)
    Все прогнозы
    1.82 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Косово
    Ничья
    Швеция
    6.20
    3.82
    1.73
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 5 000 ₽ 6.00 3.82 1.73
    Бонус: 10 000 ₽ 5.60 3.75 1.68
    Бонус: 5 000 ₽ 6.15 3.82 1.71
    Бонус: 5 000 ₽ 6.20 3.55 1.64
      5.77 3.72 1.68

    Самый высокий коэффициент на матч «Косово» – «Швеция» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Косово» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Швеция» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Косово» – «Швеция», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    9.70 1.06 4.30 1.22 2.77 1.45 2.03 1.88 1.54 2.48 1.31 3.46 1.18 4.70 1.08 7.80
    8.60 1.07 7.00 1.09 3.20 1.36 2.42 1.57 1.75 2.10 1.35 3.15 1.28 3.70 1.11 6.30 1.09 7.40
    7.90 1.04 6.90 1.06 3.02 1.36 2.34 1.60 1.76 2.18 1.39 3.00 1.27 3.62 1.08 6.60 1.06 6.95 1.00 11.00
    9.90 1.04 7.30 1.08 3.05 1.38 2.48 1.58 2.03 1.84 1.78 2.10 1.40 2.90 1.25 3.70 1.10 6.50 1.07 6.90 1.01 12.50 1.01 11.50 0.00 20.00
    3.39 1.34 2.97 1.42 2.53 1.55 2.04 1.84 1.77 2.11 1.60 2.42 1.44 2.84 1.30 3.68 1.10 7.61
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
    2.30 1.62 1.49 2.62 1.23 4.18 1.08 7.80
    2.70 1.43 1.77 1.98 1.36 3.00 1.07 7.20
    2.65 1.48 1.77 2.05 1.36 3.15 1.10 7.00 1.07 8.20
    1.81 2.00 1.36 3.05 1.10 7.00
    2.87 1.45 2.35 1.63 1.83 2.05 1.52 2.62 1.38 3.19
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
    3.00 1.39 1.85 1.95 1.42 2.79 1.19 4.68
    3.55 1.27 2.45 1.51 1.60 2.25 1.15 5.00
    3.68 1.28 2.40 1.57 1.61 2.31 1.25 3.95 1.16 5.20
    2.48 1.50 1.57 2.31 1.21 3.90

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.05 1.73
    2.04 1.72
    2.00 1.81
    Букмекер Да Нет
    5.15 1.17
    5.20 1.14
    5.30 1.13
    Букмекер Да Нет
    3.76 1.27
    3.90 1.23
    3.95 1.22
    Где смотреть матч Косово - Швеция онлайн

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    Прогнозы на матч Косово - Швеция

    Исход игры
    Косово
    0% (0)
    Ничья
    6.4% (9)
    Швеция
    93.6% (132)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.76% (65)
    Меньше
    53.24% (74)
    Обе команды забьют
    Да
    51.08% (71)
    Нет
    48.92% (68)
    Популярный счёт
    1:2 Sweden
    31.9% (45)
    0:2 Sweden
    25.5% (36)
    0:1 Sweden
    20.6% (29)
    1:3 Sweden
    11.3% (16)
    1:1 Draw
    5.7% (8)
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