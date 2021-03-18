Косово
Позже
Стадион: Фадиль Вокри
Швеция
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Классон Виктор
|1
|1
|2.
|Ибрагимович Златан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|#
|Игрок
|1.
|Ибрагимович Златан
|1
|0
|2.
|Аугустинссон Людвиг
|1
|0
|3.
|Олссон Кристоффер
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Косово
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Швеция
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Косово Последние 20 матчей: +6 =5 -9Косово 4:0 Литва Косово 1:0 Молдова Словения 2:1 Косово Албания 2:1 Косово
Греция 0:0 Косово Косово 0:1 Словения Северная Македония 2:1 Косово Косово 1:2 Греция Молдова 1:1 Косово Швеция 1:0 Косово Косово 0:4 Англия Чехия 2:1 Косово Косово 2:0 Черногория Косово 1:0 Гибралтар Англия 5:3 Косово Косово 2:1 Чехия Болгария 2:3 Косово Черногория 1:1 Косово Косово 1:1 Болгария Косово 2:2 Дания
Швеция Последние 20 матчей: +10 =3 -7Швеция 1:0 Грузия Франция 4:2 Швеция Швеция 2:1 Хорватия Дания 2:0 Швеция
Португалия 3:0 Швеция Хорватия 2:1 Швеция РОССИЯ 1:2 Швеция Швеция 0:2 Португалия Швеция 0:1 Франция Швеция 1:0 Косово Швеция 1:0 Молдова Швеция 3:0 Фарерские острова Румыния 0:2 Швеция Швеция 1:1 Испания Мальта 0:4 Швеция Швеция 1:1 Норвегия Фарерские острова 0:4 Швеция Испания 3:0 Швеция Швеция 3:0 Мальта Норвегия 3:3 Швеция
Последние игры между собой
Косово: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Швеция: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Швеция
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Греция
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|Испания
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|Косово
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Грузия
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Швеция
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Испания
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|Косово
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Греция
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Грузия
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Косово» – «Швеция» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Косово» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Швеция» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Косово» – «Швеция», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Косово - Швеция
Исход игры
Косово
0% (0)
Ничья
6.5% (3)
Швеция
93.5% (43)
Тотал 2.5
Больше
52.27% (23)
Меньше
47.73% (21)
Обе команды забьют
Да
59.09% (26)
Нет
40.91% (18)
Популярный счёт
1:2 Швеция
41.3% (19)
0:2 Швеция
32.6% (15)
1:3 Швеция
8.7% (4)
0:1 Швеция
6.5% (3)
1:1 Ничья
6.5% (3)
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