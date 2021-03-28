Польша
1:0
Второй тайм: 53'
Стадион: Пепси-Арена - Войска Польского
Андорра
13' Желтая карточкаГарсия Кристиан II
1:0
30' ГолЛевандовски Роберт
15
Глик
Камил
13
Рыбус
Мацей
21
Юзвяк
Камиль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Глик КамилЗащитник
-
13 Рыбус МацейЗащитник
-
21 Юзвяк КамильПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Модер ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Соуза Паулу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Гарсия МаркПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Льовера МаксЗащитник
-
17 Сервос ЖоанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Алаез ЖордиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Альварес Хесус
Ход матча
30'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
6 Удары по воротам 0
-
3 Удары в створ 0
-
8 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 14
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
80 Владение мячом, % 20
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Левандовски Роберт
|2
|1
|2.
|Пёнтек Кшиштоф
|1
|0.5
|3.
|Юзвяк Камиль
|1
|0.5
|4.
|Рыбус Мацей
|0
|0
|5.
|Крыховяк Гжегож
|0
|0
|6.
|Берешиньски Бартош
|0
|0
|7.
|Зелиньски Пётр
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Берешиньски Бартош
|1
|0
|2.
|Хелик Михал
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Виейра Марсио
|1
|0
|2.
|Гарсия Кристиан II
|1
|0
|3.
|Ребес Марк
|1
|0
|4.
|Рубио Хесус II
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Польша
|0
|0
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|Андорра
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Польша Последние 20 матчей: +12 =4 -4Венгрия 3:3 Польша Польша 1:2 Голландия Италия 2:0 Польша Польша 2:0 Украина
Польша 3:0 Босния и Герцеговина Польша 0:0 Италия Польша 5:1 Финляндия Босния и Герцеговина 1:2 Польша Голландия 1:0 Польша Польша 3:2 Словения Израиль 1:2 Польша Польша 2:0 Северная Македония Латвия 0:3 Польша Польша 0:0 Австрия Словения 2:0 Польша Польша 4:0 Израиль Северная Македония 0:1 Польша Польша 2:0 Латвия Австрия 0:1 Польша Португалия 1:1 Польша
Андорра Последние 20 матчей: +2 =4 -14Андорра 0:1 Албания Андорра 0:5 Латвия Мальта 3:1 Андорра Португалия 7:0 Андорра
Фарерские острова 2:0 Андорра Андорра 0:0 Мальта Андорра 1:2 Кабо-Верде Оспиталет 1:1 Андорра Андорра 0:1 Фарерские острова Монтаньеса 0:5 Андорра Латвия 0:0 Андорра Андорра 0:2 Турция Албания 2:2 Андорра Исландия 2:0 Андорра Андорра 1:0 Молдова Франция 3:0 Андорра Турция 1:0 Андорра Андорра 0:4 Франция Молдова 1:0 Андорра Андорра 0:3 Албания
Последние игры между собой
Польша: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Андорра: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Группа I
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Англия
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 0
|6
|2.
|Польша
|1:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|3.
|Венгрия
|1:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|4.
|Албания
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|5.
|Андорра
|0:1 Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|6.
|Сан-Марино
|0:1 Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
Группа I
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Англия
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 0
|3
|2.
|Польша
|1:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Венгрия
|1:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|4.
|Сан-Марино
|0:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|5.
|Албания
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|6.
|Андорра
|0:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
- — Выход на чемпионат мира в Катаре
- — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Польша» – «Андорра» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Польша» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Андорра» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Польша» – «Андорра», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Польша 1:0 Андорра
Исход игры
Польша
100% (144)
Ничья
0% (0)
Андорра
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
84.62% (121)
Меньше
15.38% (22)
Обе команды забьют
Да
3.5% (5)
Нет
96.5% (138)
Популярный счёт
3:0 Польша
34% (49)
4:0 Польша
24.3% (35)
5:0 Польша
16.7% (24)
2:0 Польша
13.9% (20)
6:0 Польша
4.2% (6)
3:1 Польша
1.4% (2)
7:0 Польша
1.4% (2)
4:1 Польша
1.4% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!