  1. Футбол
  2. Матчи
Польша
1:0
Второй тайм: 53'

Стадион:
Андорра
0'
13' Желтая карточка
Гарсия Кристиан II
1:0
30' Гол
Левандовски Роберт
53'
1
Щесны
Войцех
18
Берешиньски
Бартош
2
Пёнтковски
Камиль
15
Глик
Камил
13
Рыбус
Мацей
21
Юзвяк
Камиль
10
Крыховяк
Гжегож
20
Зелиньски
Пётр
7
Милик
Аркадиуш
9
Левандовски
Роберт
23
Пёнтек
Кшиштоф
12
Альварес
Икер
15
Сан-Никола
Мойсес
22
Гарсия
Кристиан
II
5
Гарсия
Эмили
6
Алаведра
Альберт
4
Ребес
Марк
3
Валес
Марк
21
Гарсия
Марк
2
Мартинес
Кристиан
II
7
Пуйоль
Марк
9
Санчес
Аарон
Польша
4-3-1-2
Андорра
4-3-2-1

Ход матча

13'
 
Гарсия Кристиан II
30'
Левандовски Роберт
(Рыбус Мацей)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 0
  • 8 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 14
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 80 Владение мячом, % 20

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Польша
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Левандовски Роберт 2 1
2. Пёнтек Кшиштоф 1 0.5
3. Юзвяк Камиль 1 0.5
4. Рыбус Мацей 0 0
5. Крыховяк Гжегож 0 0
6. Берешиньски Бартош 0 0
7. Зелиньски Пётр 0 0
Андорра
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Польша
# Игрок      
1. Берешиньски Бартош 1 0
2. Хелик Михал 1 0
Андорра
# Игрок      
1. Виейра Марсио 1 0
2. Гарсия Кристиан II 1 0
3. Ребес Марк 1 0
4. Рубио Хесус II 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Польша 0 0 0 33.33% (1) 33.33% (1) 33.33% (1)
 Андорра 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Польша Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Венгрия 3:3 Польша Польша 1:2 Голландия Италия 2:0 Польша Польша 2:0 Украина
Польша 3:0 Босния и Герцеговина Польша 0:0 Италия Польша 5:1 Финляндия Босния и Герцеговина 1:2 Польша Голландия 1:0 Польша Польша 3:2 Словения Израиль 1:2 Польша Польша 2:0 Северная Македония Латвия 0:3 Польша Польша 0:0 Австрия Словения 2:0 Польша Польша 4:0 Израиль Северная Македония 0:1 Польша Польша 2:0 Латвия Австрия 0:1 Польша Португалия 1:1 Польша
Андорра Последние 20 матчей: +2 =4 -14
Андорра 0:1 Албания Андорра 0:5 Латвия Мальта 3:1 Андорра Португалия 7:0 Андорра
Фарерские острова 2:0 Андорра Андорра 0:0 Мальта Андорра 1:2 Кабо-Верде Оспиталет 1:1 Андорра Андорра 0:1 Фарерские острова Монтаньеса 0:5 Андорра Латвия 0:0 Андорра Андорра 0:2 Турция Албания 2:2 Андорра Исландия 2:0 Андорра Андорра 1:0 Молдова Франция 3:0 Андорра Турция 1:0 Андорра Андорра 0:4 Франция Молдова 1:0 Андорра Андорра 0:3 Албания

Последние игры между собой

Польша: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Андорра: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Андорра 0:4 Польша Международные матчи

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Англия Заявка 2 2 0 0 7 - 0 6
2. Польша 1:0 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
3. Венгрия 1:0 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
4. Албания Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
5. Андорра 0:1 Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0
6. Сан-Марино 0:1 Заявка 2 0 0 2 0 - 6 0

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Англия Заявка 1 1 0 0 5 - 0 3
2. Польша 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Венгрия 1:0 Заявка 1 0 1 0 3 - 3 1
4. Сан-Марино 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
5. Албания Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
6. Андорра 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Англия Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Албания Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Венгрия 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Польша 1:0 Заявка 1 0 1 0 3 - 3 1
5. Андорра 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
6. Сан-Марино 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 5 0
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Прогнозы 144
Польша 100% (144)
X 0% (0)
Андорра 0% (0)
Все прогнозы
1.92 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Польша
Ничья
Андорра
1.03
27.00
83.00
Все Коэффициенты
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 5 000 ₽ 1.03 24.00 101.00
Бонус: 10 000 ₽ 1.01 21.00 101.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.03 27.00 78.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.02 16.00 83.00

Самый высокий коэффициент на матч «Польша» – «Андорра» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Польша» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Андорра» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Польша» – «Андорра», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 5.75 5.75 6 6 6.5 6.5 7 7 7.5 7.5
9.20 1.06 4.62 1.20 3.32 1.33 2.71 1.54 2.12 1.72 1.64 2.26 1.43 2.82 1.27 3.72 1.24 4.02
9.80 1.06 8.00 1.07 4.40 1.22 3.60 1.28 2.45 1.56 2.00 1.81 1.67 2.22 1.40 2.90 1.31 3.50 1.16 5.00 1.12 6.00
7.80 1.04 7.30 1.07 3.62 1.27 3.00 1.39 2.23 1.73 1.78 2.04 1.53 2.44 1.29 3.32 1.22 3.74 1.09 5.90
7.77 1.08 6.10 1.12 2.75 1.44 2.05 1.75 1.58 2.35 1.98 1.88 1.27 3.70 1.77 2.12 1.19 4.60 1.06 8.80 1.05 9.50 1.07 8.40 1.06 8.80 1.02 11.50 1.04 9.10
4.57 1.20 2.64 1.49 1.85 2.00 1.82 2.02 1.95 1.88 1.75 2.10 1.62 2.32 1.26 3.85 1.10 7.21
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
3.84 1.26 2.43 1.56 1.68 2.19 1.35 3.20
5.20 1.14 2.10 1.68 1.57 2.32 1.34 3.10
4.85 1.18 3.52 1.30 1.99 1.82 1.45 2.75 1.29 3.60
3.70 1.27 2.55 1.50 1.97 1.82 1.30 3.50 1.16 5.10 1.02 13.00 1.01 15.00
3.86 1.27 1.75 2.09 1.62 2.31 1.93 1.90 1.62 2.32 1.46 2.75
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5
8.60 1.09 3.82 1.26 2.43 1.50 1.88 1.92 1.52 2.75 1.29 3.60
8.00 1.06 2.95 1.36 2.24 1.60 1.66 2.14
6.20 1.12 2.95 1.40 2.08 1.75 1.68 2.19 1.34 3.26 1.26 3.85
2.55 1.48 1.91 1.83 1.51 2.45

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
6.00 1.06
6.00 1.12
8.40 1.07
Букмекер Да Нет
14.50 1.01
13.00 1.05
Букмекер Да Нет
12.00 1.02
11.00 1.02
Где смотреть матч Польша 1:0 Андорра онлайн

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Прогнозы на матч Польша 1:0 Андорра

Исход игры
Польша
100% (144)
Ничья
0% (0)
Андорра
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
84.62% (121)
Меньше
15.38% (22)
Обе команды забьют
Да
3.5% (5)
Нет
96.5% (138)
Популярный счёт
3:0 Польша
34% (49)
4:0 Польша
24.3% (35)
5:0 Польша
16.7% (24)
2:0 Польша
13.9% (20)
6:0 Польша
4.2% (6)
3:1 Польша
1.4% (2)
7:0 Польша
1.4% (2)
4:1 Польша
1.4% (2)
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