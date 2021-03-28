22
Камора
Мауру
18
Марин
Рэзван
14
Хаджи
Янис
23
Джан
Эмре
19
Сане
Лерой
20
Гнабри
Серж
10
Хаверц
Кай
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Камора МауруЗащитник
-
18 Марин РэзванПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Хаджи ЯнисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Лазар ДавидВратарь
-
15 Бурка АндрейЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Ман ДеннисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Раду ЙонуцПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Mirel Radoi
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Джан ЭмреЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Сане ЛеройНападающий
-
20 Гнабри СержНападающий
-
10 Хаверц КайНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Вирц ФлорианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Юнес АминПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Лёв Йоахим
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Под вопросом
- Под вопросом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тэнасе Флорин
|1
|1
|2.
|Хаджи Янис
|1
|1
|3.
|Михэйлэ Валентин
|1
|1
|4.
|Кешерю Клаудиу
|0
|0
|5.
|Кирикеш Влад
|0
|0
|6.
|Марин Рэзван
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гюндоган Илкай
|1
|1
|2.
|Горетцка Леон
|1
|1
|3.
|Хаверц Кай
|1
|1
|4.
|Гнабри Серж
|0
|0
|5.
|Сане Лерой
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Максим Александру
|1
|0
|2.
|Банку Никусор
|1
|0
|3.
|Михэйлэ Валентин
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Хаверц Кай
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Румыния
|0
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
|Германия
|66.67% (2)
|0
|0
|33.33% (1)
|0
|0
Предыдущие игры
Румыния Последние 20 матчей: +9 =4 -7Румыния 3:2 Северная Македония Северная Ирландия 1:1 Румыния Румыния 5:3 Беларусь Румыния 0:1 Австрия
Норвегия 4:0 Румыния Исландия 2:1 Румыния Австрия 2:3 Румыния Румыния 1:1 Северная Ирландия Испания 5:0 Румыния Румыния 0:2 Швеция Румыния 1:1 Норвегия Фарерские острова 0:3 Румыния Румыния 1:0 Мальта Румыния 1:2 Испания Мальта 0:4 Румыния Норвегия 2:2 Румыния Румыния 4:1 Фарерские острова Швеция 2:1 Румыния Черногория 0:1 Румыния Румыния 3:0 Литва
Германия Последние 20 матчей: +11 =7 -2Германия 3:0 Исландия Испания 6:0 Германия Германия 3:1 Украина Германия 1:0 Чехия
Германия 3:3 Швейцария Украина 1:2 Германия Германия 3:3 Турция Швейцария 1:1 Германия Германия 1:1 Испания Германия 6:1 Северная Ирландия Германия 4:0 Беларусь Эстония 0:3 Германия Германия 2:2 Аргентина Северная Ирландия 0:2 Германия Германия 2:4 Голландия Германия 8:0 Эстония Беларусь 0:2 Германия Голландия 2:3 Германия Германия 1:1 Сербия Германия 2:2 Голландия
Группа J
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Армения
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|Германия
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Румыния
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|4.
|Лихтенштейн
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|5.
|Северная Македония
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|6.
|Исландия
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
Группа J
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Германия
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Армения
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Румыния
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|4.
|Исландия
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Северная Македония
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Лихтенштейн
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
- — Выход на чемпионат мира в Катаре
- — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Румыния» – «Германия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Румыния» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Германия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Румыния» – «Германия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Румыния - Германия
Исход игры
Румыния
0.7% (1)
Ничья
1.4% (2)
Германия
97.9% (137)
Тотал 2.5
Больше
65.94% (91)
Меньше
34.06% (47)
Обе команды забьют
Да
59.42% (82)
Нет
40.58% (56)
Популярный счёт
1:3 Германия
31.4% (44)
0:2 Германия
30.7% (43)
1:2 Германия
22.1% (31)
0:3 Германия
6.4% (9)
0:1 Германия
2.1% (3)
1:4 Германия
1.4% (2)
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