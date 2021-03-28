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Румыния
 
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Стадион:
Германия
1
Ница
Флорин
4
Попеску
Овидиу
6
Кирикеш
Влад
3
Тошка
Алин
22
Камора
Мауру
18
Марин
Рэзван
7
Станчу
Николае
14
Хаджи
Янис
19
Тэнасе
Флорин
21
Михэйлэ
Валентин
13
Кешерю
Клаудиу
1
Нойер
Мануэль
13
Клостерманн
Лукас
16
Рюдигер
Антонио
23
Джан
Эмре
4
Гинтер
Маттиас
21
Гюндоган
Илкай
18
Горетцка
Леон
6
Киммих
Йозуа
19
Сане
Лерой
20
Гнабри
Серж
10
Хаверц
Кай
Румыния
4-2-3-1
Германия
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Румыния
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тэнасе Флорин 1 1
2. Хаджи Янис 1 1
3. Михэйлэ Валентин 1 1
4. Кешерю Клаудиу 0 0
5. Кирикеш Влад 0 0
6. Марин Рэзван 0 0
Германия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гюндоган Илкай 1 1
2. Горетцка Леон 1 1
3. Хаверц Кай 1 1
4. Гнабри Серж 0 0
5. Сане Лерой 0 0

Карточки

Румыния
# Игрок      
1. Максим Александру 1 0
2. Банку Никусор 1 0
3. Михэйлэ Валентин 1 0
Германия
# Игрок      
1. Хаверц Кай 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Румыния 0 33.33% (1) 0 33.33% (1) 0 33.33% (1)
 Германия 66.67% (2) 0 0 33.33% (1) 0 0

Предыдущие игры

Румыния Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Румыния 3:2 Северная Македония Северная Ирландия 1:1 Румыния Румыния 5:3 Беларусь Румыния 0:1 Австрия
Норвегия 4:0 Румыния Исландия 2:1 Румыния Австрия 2:3 Румыния Румыния 1:1 Северная Ирландия Испания 5:0 Румыния Румыния 0:2 Швеция Румыния 1:1 Норвегия Фарерские острова 0:3 Румыния Румыния 1:0 Мальта Румыния 1:2 Испания Мальта 0:4 Румыния Норвегия 2:2 Румыния Румыния 4:1 Фарерские острова Швеция 2:1 Румыния Черногория 0:1 Румыния Румыния 3:0 Литва
Германия Последние 20 матчей: +11 =7 -2
Германия 3:0 Исландия Испания 6:0 Германия Германия 3:1 Украина Германия 1:0 Чехия
Германия 3:3 Швейцария Украина 1:2 Германия Германия 3:3 Турция Швейцария 1:1 Германия Германия 1:1 Испания Германия 6:1 Северная Ирландия Германия 4:0 Беларусь Эстония 0:3 Германия Германия 2:2 Аргентина Северная Ирландия 0:2 Германия Германия 2:4 Голландия Германия 8:0 Эстония Беларусь 0:2 Германия Голландия 2:3 Германия Германия 1:1 Сербия Германия 2:2 Голландия

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Армения Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
2. Германия Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Румыния Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
4. Лихтенштейн Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
5. Северная Македония Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
6. Исландия Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Германия Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Армения Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Румыния Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
4. Исландия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Северная Македония Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Лихтенштейн Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Армения Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Германия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Румыния Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Лихтенштейн Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Северная Македония Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
6. Исландия Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
  • — Выход на чемпионат мира в Катаре
  • — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Румыния - Германия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 марта 2021, осталось 25 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 142
    Румыния 0.7% (1)
    X 1.4% (2)
    Германия 97.9% (139)
    Все прогнозы
    1.85 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Румыния
    Ничья
    Германия
    9.30
    6.05
    1.34
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 5 000 ₽ 11.50 6.05 1.30
    Бонус: 10 000 ₽ 10.00 5.60 1.30
    Бонус: 5 000 ₽ 11.00 5.95 1.34
    Бонус: 5 000 ₽ 9.30 5.70 1.29
      10.54 6.04 1.28

    Самый высокий коэффициент на матч «Румыния» – «Германия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Румыния» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Германия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Румыния» – «Германия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
    7.00 1.09 5.55 1.14 3.30 1.33 2.43 1.56 1.95 1.99 1.55 2.44 1.34 3.24 1.22 4.30 1.11 6.55
    5.60 1.15 4.05 1.23 2.65 1.49 2.09 1.75 1.67 2.21 1.32 3.30 1.28 3.70 1.12 6.00 1.11 6.80
    12.75 1.00 12.00 1.00 5.15 1.12 4.40 1.18 2.57 1.48 2.06 1.76 1.74 2.34 1.36 3.12 1.26 3.70 1.10 5.95 1.07 6.45 1.00 11.00
    17.00 0.00 14.00 1.01 5.50 1.13 4.80 1.18 2.75 1.45 2.14 1.76 2.21 1.71 1.92 1.94 1.74 2.17 1.41 2.90 1.30 3.55 1.13 5.40 1.11 6.10 1.03 10.00 1.02 10.50
    5.72 1.16 2.72 1.47 2.82 1.45 2.52 1.56 2.20 1.71 1.90 1.97 1.71 2.21 1.54 2.57 1.27 3.95
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
    3.38 1.32 2.01 1.80 1.50 2.59 1.24 4.04
    3.75 1.25 2.60 1.46 1.65 2.16 1.17 4.60
    3.85 1.26 2.65 1.48 1.68 2.19 1.27 3.76 1.18 4.85
    2.80 1.44 1.72 2.12 1.30 3.50
    3.56 1.32 2.85 1.45 2.05 1.83 1.71 2.20 1.50 2.70
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
    5.00 1.17 2.72 1.46 1.90 1.90 1.46 2.72
    5.40 1.13 2.11 1.68 1.57 2.32 1.34 3.10
    5.55 1.15 4.05 1.24 2.11 1.73 1.57 2.40 1.35 3.20
    3.30 1.31 2.14 1.66 1.59 2.26 1.35 3.00

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.80 1.96
    1.79 1.95
    1.77 2.06
    Букмекер Да Нет
    4.04 1.24
    4.10 1.21
    4.30 1.21
    Букмекер Да Нет
    3.15 1.36
    3.10 1.34
    3.00 1.36
    Где смотреть матч Румыния - Германия онлайн

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    Прогнозы на матч Румыния - Германия

    Исход игры
    Румыния
    0.7% (1)
    Ничья
    1.4% (2)
    Германия
    97.9% (137)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.94% (91)
    Меньше
    34.06% (47)
    Обе команды забьют
    Да
    59.42% (82)
    Нет
    40.58% (56)
    Популярный счёт
    1:3 Германия
    31.4% (44)
    0:2 Германия
    30.7% (43)
    1:2 Германия
    22.1% (31)
    0:3 Германия
    6.4% (9)
    0:1 Германия
    2.1% (3)
    1:4 Германия
    1.4% (2)
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