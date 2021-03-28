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Израиль
 
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Стадион:
Шотландия
18
Марсиано
Офир
13
Арад
Офри
17
Эль-Хамид
Хатем
Абд
21
Тиби
Эйтан
2
Даса
Элазар
6
Натхо
Бибрас
8
Перец
Дор
12
Менахем
Сун
14
Вайссман
Шон
11
Манор
Соломон
7
Захави
Эран
1
Маршалл
Дэвид
2
О'Доннелл
Стивен
5
Хэнли
Грант
4
Хендри
Джек
3
Робертсон
Эндрю
8
Мактоминай
Скотт
14
Макгрегор
Каллум
6
Тирни
Киран
7
Макгинн
Джон
19
Адамс
Че
17
Фрейзер
Райан
Израиль
3-4-3
Шотландия
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Израиль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Шотландия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хэнли Грант 1 1
2. Макгинн Джон 1 1
3. Кристи Райан 0 0
4. О'Доннелл Стивен 0 0

Карточки

Израиль
# Игрок      
1. Тиби Эйтан 1 0
2. Лави Нета 1 0
Шотландия
# Игрок      
1. Хэнли Грант 1 0
2. Кристи Райан 1 0
3. Дайкс Линдон 1 0
4. О'Доннелл Стивен 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Израиль 0 0 0 0 0 0
 Шотландия 0 0 0 0 50% (1) 50% (1)

Предыдущие игры

Израиль Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Израиль 0:2 Дания Израиль 1:0 Шотландия Чехия 1:0 Израиль Словакия 2:3 Израиль
Израиль 1:2 Чехия Шотландия 0:0 Израиль Израиль 1:1 Словакия Шотландия 1:1 Израиль Северная Македония 1:0 Израиль Израиль 1:2 Польша Израиль 3:1 Латвия Австрия 3:1 Израиль Словения 3:2 Израиль Израиль 1:1 Северная Македония Польша 4:0 Израиль Латвия 0:3 Израиль Израиль 4:2 Австрия Израиль 1:1 Словения Шотландия 3:2 Израиль Израиль 7:0 Гватемала
Шотландия Последние 20 матчей: +11 =2 -7
Шотландия 2:2 Австрия Израиль 1:0 Шотландия Словакия 1:0 Шотландия Сербия 1:1 Шотландия
Шотландия 1:0 Чехия Шотландия 1:0 Словакия Шотландия 0:0 Израиль Чехия 1:2 Шотландия Шотландия 1:1 Израиль Шотландия 3:1 Казахстан Кипр 1:2 Шотландия Шотландия 6:0 Сан-Марино РОССИЯ 4:0 Шотландия Шотландия 0:4 Бельгия Шотландия 1:2 РОССИЯ Бельгия 3:0 Шотландия Шотландия 2:1 Кипр Сан-Марино 0:2 Шотландия Казахстан 3:0 Шотландия Шотландия 3:2 Израиль

Последние игры между собой

Израиль: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
Шотландия: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
Израиль 1:0 Шотландия Лига наций УЕФА Шотландия 0:0 Израиль Лига наций УЕФА Шотландия 1:1 Израиль Лига наций УЕФА Шотландия 3:2 Израиль Лига наций УЕФА
Израиль 2:1 Шотландия Лига наций УЕФА

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дания Заявка 2 2 0 0 10 - 0 6
2. Шотландия Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
3. Фарерские острова Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Австрия Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
5. Молдова Заявка 2 0 1 1 1 - 9 1
6. Израиль Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дания Заявка 1 1 0 0 8 - 0 3
2. Молдова Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
3. Шотландия Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
4. Фарерские острова Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Австрия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Израиль Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дания Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Австрия Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
3. Фарерские острова Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Шотландия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Израиль Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Молдова Заявка 1 0 0 1 0 - 8 0
  • — Выход на чемпионат мира в Катаре
  • — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Израиль - Шотландия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 марта 2021, осталось 24 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 140
    Израиль 22.9% (32)
    X 50% (70)
    Шотландия 27.1% (38)
    Все прогнозы
    2.25 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Израиль
    Ничья
    Шотландия
    2.85
    3.26
    2.80
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 5 000 ₽ 2.76 3.26 2.80
    Бонус: 10 000 ₽ 2.70 3.15 2.85
    Бонус: 5 000 ₽ 2.76 3.26 2.80
    Бонус: 5 000 ₽ 2.85 3.25 2.65
      2.73 3.21 2.81

    Самый высокий коэффициент на матч «Израиль» – «Шотландия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Израиль» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Шотландия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Израиль» – «Шотландия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6
    8.00 1.08 3.68 1.28 2.48 1.54 1.85 2.05 1.47 2.68 1.26 3.88 1.15 5.50 1.05 9.60 1.01 16.00
    7.60 1.09 6.30 1.11 2.90 1.42 2.15 1.71 1.62 2.30 1.30 3.45 1.23 4.20 1.08 7.50 1.07 8.60
    7.10 1.05 6.20 1.09 2.82 1.41 2.14 1.71 1.67 2.34 1.31 3.45 1.21 4.20 1.06 7.60 1.04 8.10
    8.40 1.05 6.60 1.12 2.90 1.44 2.18 1.73 1.84 2.03 1.65 2.33 1.31 3.50 1.21 4.20 1.07 7.50 1.06 8.20 0.00 14.50 0.00 15.00 0.00 22.00
    7.84 1.10 2.97 1.41 2.59 1.53 2.20 1.71 1.84 2.04 1.63 2.34 1.47 2.81 1.21 4.62
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
    2.12 1.72 1.44 2.79 1.21 4.40 1.07 8.60
    2.46 1.51 1.63 2.19 1.31 3.30 1.06 8.00
    2.56 1.51 1.68 2.19 1.33 3.32 1.08 7.80 1.06 9.30
    1.66 2.21 1.32 3.40 1.08 8.10
    2.61 1.53 2.14 1.76 1.65 2.30 1.43 2.96
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
    2.83 1.43 1.76 2.06 1.37 3.10 1.16 5.30
    3.35 1.30 2.27 1.59 1.54 2.39 1.13 5.40
    3.38 1.32 2.24 1.65 1.54 2.48 1.19 4.70 1.13 5.90
    2.18 1.60 1.51 2.40 1.19 4.80

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.12 1.77
    1.93 1.82
    1.95 1.85
    Букмекер Да Нет
    5.25 1.16
    5.00 1.14
    5.20 1.14
    Букмекер Да Нет
    3.76 1.27
    3.75 1.25
    3.70 1.23
    Где смотреть матч Израиль - Шотландия онлайн

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    Прогнозы на матч Израиль - Шотландия

    Исход игры
    Израиль
    22.9% (32)
    Ничья
    50% (70)
    Шотландия
    27.1% (38)
    Тотал 2.5
    Больше
    37.68% (52)
    Меньше
    62.32% (86)
    Обе команды забьют
    Да
    81.88% (113)
    Нет
    18.12% (25)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    43.6% (61)
    1:2 Шотландия
    17.1% (24)
    2:1 Израиль
    15% (21)
    0:1 Шотландия
    5.7% (8)
    1:0 Израиль
    4.3% (6)
    2:0 Израиль
    2.9% (4)
    2:2 Ничья
    2.9% (4)
    0:0 Ничья
    2.9% (4)
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