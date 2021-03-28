13
Арад
Офри
21
Тиби
Эйтан
12
Менахем
Сун
14
Вайссман
Шон
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Арад ОфриЗащитник
- Защитник
-
21 Тиби ЭйтанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Менахем СунПолузащитник
-
14 Вайссман ШонНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
5 Таа ЛоайЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Кайал БарамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Лави НетаПолузащитник
-
10 Даббур МунасНападающий
-
-
19 Liel Abada
-
Главный тренер: Willibald Ruttensteiner
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Адамс ЧеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Гордон КрейгВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Маклин КенниПолузащитник
-
13 Флек ДжонПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Кристи РайанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Нисбет КевинНападающий
-
Главный тренер: Кларк Стив
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хэнли Грант
|1
|1
|2.
|Макгинн Джон
|1
|1
|3.
|Кристи Райан
|0
|0
|4.
|О'Доннелл Стивен
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Тиби Эйтан
|1
|0
|2.
|Лави Нета
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Хэнли Грант
|1
|0
|2.
|Кристи Райан
|1
|0
|3.
|Дайкс Линдон
|1
|0
|4.
|О'Доннелл Стивен
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Израиль
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Шотландия
|0
|0
|0
|0
|50% (1)
|50% (1)
Предыдущие игры
Израиль Последние 20 матчей: +6 =4 -10Израиль 0:2 Дания Израиль 1:0 Шотландия Чехия 1:0 Израиль Словакия 2:3 Израиль
Израиль 1:2 Чехия Шотландия 0:0 Израиль Израиль 1:1 Словакия Шотландия 1:1 Израиль Северная Македония 1:0 Израиль Израиль 1:2 Польша Израиль 3:1 Латвия Австрия 3:1 Израиль Словения 3:2 Израиль Израиль 1:1 Северная Македония Польша 4:0 Израиль Латвия 0:3 Израиль Израиль 4:2 Австрия Израиль 1:1 Словения Шотландия 3:2 Израиль Израиль 7:0 Гватемала
Шотландия Последние 20 матчей: +11 =2 -7Шотландия 2:2 Австрия Израиль 1:0 Шотландия Словакия 1:0 Шотландия Сербия 1:1 Шотландия
Шотландия 1:0 Чехия Шотландия 1:0 Словакия Шотландия 0:0 Израиль Чехия 1:2 Шотландия Шотландия 1:1 Израиль Шотландия 3:1 Казахстан Кипр 1:2 Шотландия Шотландия 6:0 Сан-Марино РОССИЯ 4:0 Шотландия Шотландия 0:4 Бельгия Шотландия 1:2 РОССИЯ Бельгия 3:0 Шотландия Шотландия 2:1 Кипр Сан-Марино 0:2 Шотландия Казахстан 3:0 Шотландия Шотландия 3:2 Израиль
Последние игры между собой
Израиль: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
Шотландия: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дания
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|10 - 0
|6
|2.
|Шотландия
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|3.
|Фарерские острова
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|Австрия
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|5.
|Молдова
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 9
|1
|6.
|Израиль
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дания
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|8 - 0
|3
|2.
|Молдова
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|Шотландия
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|4.
|Фарерские острова
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Австрия
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Израиль
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
- — Выход на чемпионат мира в Катаре
- — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Израиль» – «Шотландия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Израиль» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Шотландия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Израиль» – «Шотландия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Израиль - Шотландия
Исход игры
Израиль
22.9% (32)
Ничья
50% (70)
Шотландия
27.1% (38)
Тотал 2.5
Больше
37.68% (52)
Меньше
62.32% (86)
Обе команды забьют
Да
81.88% (113)
Нет
18.12% (25)
Популярный счёт
1:1 Ничья
43.6% (61)
1:2 Шотландия
17.1% (24)
2:1 Израиль
15% (21)
0:1 Шотландия
5.7% (8)
1:0 Израиль
4.3% (6)
2:0 Израиль
2.9% (4)
2:2 Ничья
2.9% (4)
0:0 Ничья
2.9% (4)
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