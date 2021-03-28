Северная Македония
2:0
Второй тайм: 52'
Стадион: Тодор Проески
Лихтенштейн
1:0
7' ГолБарди Энис
11' Желтая карточкаВольфингер Сандро
18' Желтая карточкаВольфингер Фабио
31' Желтая карточкаФроммельт Ноах
2:0
51' ГолТрайковски Александар
17
Барди
Энис
21
Элмас
Эльиф
10
Пандев
Горан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Барди ЭнисПолузащитник
-
21 Элмас ЭльифПолузащитник
-
10 Пандев ГоранНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Янков РистоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Хасани ФеранПолузащитник
-
14 Ибраими АгимПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ангеловски Игор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Хофер ЙенсЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Майер ЛивиоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Хоби ТомасВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Фрик НоахНападающий
-
11 Бек НикласНападающий
-
-
Главный тренер: Martin Stocklasa
Ход матча
7'
1:0
18'
31'
51'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 0
-
3 Удары в створ 1
-
2 Угловые 1
-
3 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 12
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 2
-
65 Владение мячом, % 35
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Барди Энис
|1
|0.5
|2.
|Адеми Ариян
|1
|0.5
|3.
|Трайковски Александар
|1
|0.5
|4.
|Алиоски Эгзиян
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Пандев Горан
|1
|0
|2.
|Николов Бобан
|1
|0
|3.
|Алиоски Эгзиян
|1
|0
|4.
|Стояновски Влатко
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Вольфингер Сандро
|1
|0
|2.
|Фрик Яник
|1
|0
|3.
|Хофер Йенс
|1
|0
|4.
|Вольфингер Фабио
|1
|0
|5.
|Фроммельт Ноах
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Северная Македония
|0
|0
|0
|0
|0
|100% (2)
|Лихтенштейн
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Северная Македония Последние 20 матчей: +9 =5 -6Румыния 3:2 Северная Македония Армения 1:0 Северная Македония Северная Македония 2:1 Эстония Грузия 0:1 Северная Македония
Северная Македония 1:1 Грузия Эстония 3:3 Северная Македония Северная Македония 2:1 Косово Грузия 1:1 Северная Македония Северная Македония 2:1 Армения Северная Македония 1:0 Израиль Австрия 2:1 Северная Македония Польша 2:0 Северная Македония Северная Македония 2:1 Словения Латвия 0:2 Северная Македония Израиль 1:1 Северная Македония Северная Македония 1:4 Австрия Северная Македония 0:1 Польша Словения 1:1 Северная Македония Северная Македония 3:1 Латвия Северная Македония 4:0 Гибралтар
Лихтенштейн Последние 20 матчей: +2 =5 -13Лихтенштейн 0:1 Армения Гибралтар 1:1 Лихтенштейн Мальта 3:0 Лихтенштейн Лихтенштейн 0:0 Сан-Марино
Лихтенштейн 0:1 Гибралтар Люксембург 1:2 Лихтенштейн Сан-Марино 0:2 Лихтенштейн Лихтенштейн 0:3 Босния и Герцеговина Финляндия 3:0 Лихтенштейн Лихтенштейн 0:5 Италия Лихтенштейн 1:1 Армения Греция 1:1 Лихтенштейн Босния и Герцеговина 5:0 Лихтенштейн Лихтенштейн 0:2 Финляндия Армения 3:0 Лихтенштейн Италия 6:0 Лихтенштейн Лихтенштейн 0:2 Греция Лихтенштейн 2:2 Армения Лихтенштейн 0:2 Северная Македония Гибралтар 2:1 Лихтенштейн
Последние игры между собой
Северная Македония: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 0
Лихтенштейн: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 4
Группа J
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Германия
|1:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|Армения
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|3.
|Румыния
|0:1 Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|4.
|Северная Македония
|1:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|5.
|Лихтенштейн
|0:1 Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|6.
|Исландия
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
Группа J
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Германия
|1:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Армения
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Румыния
|0:1 Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|4.
|Северная Македония
|1:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Исландия
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Лихтенштейн
|0:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
- — Выход на чемпионат мира в Катаре
- — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Северная Македония» – «Лихтенштейн» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Северная Македония» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лихтенштейн» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Северная Македония» – «Лихтенштейн», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Северная Македония 2:0 Лихтенштейн
Исход игры
Северная Македония
95.1% (135)
Ничья
3.5% (5)
Лихтенштейн
1.4% (2)
Тотал 2.5
Больше
45% (63)
Меньше
55% (77)
Обе команды забьют
Да
25.71% (36)
Нет
74.29% (104)
Популярный счёт
2:0 Северная Македония
42.3% (60)
3:0 Северная Македония
17.6% (25)
2:1 Северная Македония
13.4% (19)
1:0 Северная Македония
8.5% (12)
3:1 Северная Македония
6.3% (9)
4:0 Северная Македония
3.5% (5)
1:1 Ничья
2.1% (3)
4:1 Северная Македония
1.4% (2)
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