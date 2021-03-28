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Северная Македония
2:0
Второй тайм: 52'

Стадион:
Лихтенштейн
0'
1:0
7' Гол
Барди Энис
11' Желтая карточка
Вольфингер Сандро
18' Желтая карточка
Вольфингер Фабио
31' Желтая карточка
Фроммельт Ноах
2:0
51' Гол
Трайковски Александар
52'
1
Димитриевски
Столе
13
Ристовски
Стефан
6
Муслиу
Визар
4
Ристевски
Кирче
8
Алиоски
Эгзиян
7
Радески
Марьян
20
Спировски
Стефан
17
Барди
Энис
21
Элмас
Эльиф
10
Пандев
Горан
9
Трайковски
Александар
1
Бюхель
Бенджамин
20
Вольфингер
Сандро
6
Малин
Андреас
23
Хофер
Йенс
2
Брандле
Даниэль
16
Вольфингер
Фабио
17
Фроммельт
Ноах
14
Майер
Ливио
3
Гёппель
Максимилиан
18
Хаслер
Николас
7
Фрик
Яник
Северная Македония
4-4-2
Лихтенштейн
3-5-2

Ход матча

7'
Барди Энис
1:0
11'
 
Вольфингер Сандро
18'
 
Вольфингер Фабио
31'
 
Фроммельт Ноах
41'
 
Зеле Арон
Хаслер Николас
46'
 
Оспельт Филипп
Майер Ливио
51'
Трайковски Александар
2:0

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 1
  • 3 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 12
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 2
  • 65 Владение мячом, % 35

Бомбардиры внутри турнира

Северная Македония
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Барди Энис 1 0.5
2. Адеми Ариян 1 0.5
3. Трайковски Александар 1 0.5
4. Алиоски Эгзиян 0 0
Лихтенштейн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Северная Македония
# Игрок      
1. Пандев Горан 1 0
2. Николов Бобан 1 0
3. Алиоски Эгзиян 1 0
4. Стояновски Влатко 1 0
Лихтенштейн
# Игрок      
1. Вольфингер Сандро 1 0
2. Фрик Яник 1 0
3. Хофер Йенс 1 0
4. Вольфингер Фабио 1 0
5. Фроммельт Ноах 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Северная Македония 0 0 0 0 0 100% (2)
 Лихтенштейн 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Северная Македония Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Румыния 3:2 Северная Македония Армения 1:0 Северная Македония Северная Македония 2:1 Эстония Грузия 0:1 Северная Македония
Северная Македония 1:1 Грузия Эстония 3:3 Северная Македония Северная Македония 2:1 Косово Грузия 1:1 Северная Македония Северная Македония 2:1 Армения Северная Македония 1:0 Израиль Австрия 2:1 Северная Македония Польша 2:0 Северная Македония Северная Македония 2:1 Словения Латвия 0:2 Северная Македония Израиль 1:1 Северная Македония Северная Македония 1:4 Австрия Северная Македония 0:1 Польша Словения 1:1 Северная Македония Северная Македония 3:1 Латвия Северная Македония 4:0 Гибралтар
Лихтенштейн Последние 20 матчей: +2 =5 -13
Лихтенштейн 0:1 Армения Гибралтар 1:1 Лихтенштейн Мальта 3:0 Лихтенштейн Лихтенштейн 0:0 Сан-Марино
Лихтенштейн 0:1 Гибралтар Люксембург 1:2 Лихтенштейн Сан-Марино 0:2 Лихтенштейн Лихтенштейн 0:3 Босния и Герцеговина Финляндия 3:0 Лихтенштейн Лихтенштейн 0:5 Италия Лихтенштейн 1:1 Армения Греция 1:1 Лихтенштейн Босния и Герцеговина 5:0 Лихтенштейн Лихтенштейн 0:2 Финляндия Армения 3:0 Лихтенштейн Италия 6:0 Лихтенштейн Лихтенштейн 0:2 Греция Лихтенштейн 2:2 Армения Лихтенштейн 0:2 Северная Македония Гибралтар 2:1 Лихтенштейн

Последние игры между собой

Северная Македония: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 0
Лихтенштейн: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 4
Лихтенштейн 0:2 Северная Македония Лига наций УЕФА Северная Македония 4:1 Лихтенштейн Лига наций УЕФА Северная Македония 4:0 Лихтенштейн Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа Лихтенштейн 0:3 Северная Македония Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Германия 1:0 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
2. Армения Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
3. Румыния 0:1 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
4. Северная Македония 1:0 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
5. Лихтенштейн 0:1 Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0
6. Исландия Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Германия 1:0 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Армения Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Румыния 0:1 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
4. Северная Македония 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Исландия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Лихтенштейн 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Германия 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Армения Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Румыния 0:1 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Северная Македония 1:0 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
5. Лихтенштейн 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
6. Исландия Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
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Прогнозы 142
Северная Македония 95.1% (135)
X 3.5% (5)
Лихтенштейн 1.4% (2)
Все прогнозы
1.94 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Северная Македония
Ничья
Лихтенштейн
1.08
17.00
83.00
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 5 000 ₽ 1.08 12.50 45.00
Бонус: 10 000 ₽ 1.08 11.00 40.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.08 12.75 43.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.02 17.00 83.00
  1.08 11.57 35.88

Самый высокий коэффициент на матч «Северная Македония» – «Лихтенштейн» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Северная Македония» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лихтенштейн» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Северная Македония» – «Лихтенштейн», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
5.30 1.16 3.19 1.35 2.34 1.59 1.85 2.02 1.52 2.52 1.31 3.38 1.20 4.50 1.10 6.95
5.80 1.14 4.70 1.18 2.75 1.45 2.20 1.68 1.73 2.12 1.42 2.80 1.31 3.50 1.16 5.00 1.12 6.20
5.10 1.12 4.33 1.18 2.67 1.45 2.06 1.76 1.70 2.28 1.40 2.95 1.26 3.70 1.10 5.85 1.08 6.30 1.01 10.75
12.00 1.01 5.10 1.16 3.90 1.25 2.05 1.75 1.53 2.50 1.89 1.91 1.31 3.35 1.11 6.50 1.09 7.20 1.01 15.00 1.01 15.00 1.08 7.77 1.06 8.80
2.54 1.54 2.02 1.84 1.74 2.15 1.87 1.99 1.61 2.37 2.11 1.77 1.88 1.98 1.64 2.31
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
3.26 1.33 1.94 1.86 1.47 2.68 1.22 4.28
3.90 1.23 2.75 1.42 1.69 2.09 1.19 4.40
3.85 1.26 2.65 1.48 1.67 2.21 1.28 3.64 1.19 4.90
2.60 1.45 1.62 2.27 1.13 5.80 1.07 8.40 1.13 5.80 1.09 7.20
3.62 1.30 2.90 1.42 2.06 1.79 1.33 3.32 1.18 4.93 1.76 2.10 1.48 2.69
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3
4.84 1.18 2.65 1.48 1.86 1.94 1.44 2.79 1.29 3.58
5.60 1.12 2.18 1.64 1.61 2.22 1.36 3.00
5.55 1.15 4.05 1.24 2.12 1.72 1.58 2.38 1.37 3.10 1.16 5.20
2.10 1.69 1.57 2.28 1.32 3.10

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.64 1.26
3.30 1.31
4.75 1.18
Букмекер Да Нет
8.60 1.07
7.20 1.08
7.77 1.06
Букмекер Да Нет
6.65 1.11
5.60 1.12
6.50 1.09
Где смотреть матч Северная Македония 2:0 Лихтенштейн онлайн

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Прогнозы на матч Северная Македония 2:0 Лихтенштейн

Исход игры
Северная Македония
95.1% (135)
Ничья
3.5% (5)
Лихтенштейн
1.4% (2)
Тотал 2.5
Больше
45% (63)
Меньше
55% (77)
Обе команды забьют
Да
25.71% (36)
Нет
74.29% (104)
Популярный счёт
2:0 Северная Македония
42.3% (60)
3:0 Северная Македония
17.6% (25)
2:1 Северная Македония
13.4% (19)
1:0 Северная Македония
8.5% (12)
3:1 Северная Македония
6.3% (9)
4:0 Северная Македония
3.5% (5)
1:1 Ничья
2.1% (3)
4:1 Северная Македония
1.4% (2)
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